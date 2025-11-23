सप्तरंग

मराठी कादंबऱ्यांतील ‘तुलना’तंत्राचा विचार

डॉ. रमेश धोंगडे यांच्या ‘तुलना आणि एकविसाव्या शतकातील मराठी कादंबरी’ या ग्रंथात आधुनिक भाषाविज्ञान–शैलीविज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून मराठी कादंबऱ्यांतील ‘तुलना’ तंत्राचा अभिनव अभ्यास. मराठी साहित्यसमिक्षेत भाषाशास्त्रीय दृष्टिकोन उघडणारा हा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ.
मराठी साहित्यात आस्वादक समीक्षेची विपुलता आहे, पण भाषाशास्त्रीय किंवा शैलीवैज्ञानिक दृष्टिकोनातील समीक्षा अपवादानेच केल्याचे दिसते. ‘‘तुलना’ आणि एकविसाव्या शतकातील मराठी कादंबरी’ या पुस्तकात डॉ. रमेश धोंगडे यांनी गेल्या पंचवीस वर्षांत प्रकाशित झालेल्या निवडक मराठी कादंबऱ्यांचा आधुनिक भाषाविज्ञान आणि शैलीविज्ञानाच्या अंगाने वेध घेतला आहे.

