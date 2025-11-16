आधुनिक काव्यजाणिवांचा आढावा

रोहित वाळिंबे mayur.bhave@esakal.comमहाराष्ट्राला कवींची मोठी परंपरा लाभली आहे. संत कवी आणि स्वातंत्र्यकवींपासून सुधारणा काळातील नवमहाराष्ट्राचे अग्रदूत ठरलेल्या सुधारक कवींपर्यंत सर्वांनीच मराठी साहित्याला समृद्ध केले आहे. येथील समाजमनाच्या जडण-घडणीत या कवींचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. एकीकडे या कवींनी सुधारणावादाचा पुरस्कार करत येथील समाजपुरुषाला लागलेली जुनाट विचारांची जळमटे काढून टाकण्यासाठी प्रेरणा दिली, तर दुसरीकडे मातृभूमीच्या पायातील पारतंत्र्याच्या बेड्या तोडण्यासाठी एतद्देशीयांच्या मनात स्वातंत्र्याचे स्फुल्लिंग चेतवले. .याच अनुषंगाने ज्येष्ठ मराठी साहित्यिक आणि कवी डॉ. चंद्रकांत पांढरीपांडे यांनी ‘सुधारणावाद, राष्ट्रवाद आणि आधुनिक मराठी कविता’ या पुस्तकाच्या माध्यमातून मराठी कवितेवर सुधारणावाद आणि राष्ट्रवादाच्या झालेल्या परिणामांचा विस्तृत आढावा घेतला आहे. महाराष्ट्रामध्ये १८८५ ते १९२० या कालखंडात सुधारणावाद आणि राष्ट्रवाद या दोन्ही विचारप्रवाहांचा एकाच वेळी प्रभाव होता. त्यामुळे डॉ. पांढरीपांडे यांनी या दोन विचारप्रवाहांमुळे मराठी कवितेवर झालेल्या परिणामांची समीक्षा करण्यासाठी याच कालखंडातील प्रतिभावान कवींच्या कवितांची निवड केली आहे. .केशवसुत, ना. वा. टिळक व लक्ष्मीबाई टिळक, विनायक, गोविंदाग्रज, बालकवी, बी, भा. तांबे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि गोविंद या तत्कालीन कवींच्या कवितांवर आणि मराठी साहित्यावर सुधारणावाद आणि राष्ट्रवाद यांचा कोणता व कसा प्रभाव पडला आणि त्यातून साहित्याला कोणती नवी जीवनमूल्ये लाभली? याचा सूक्ष्म अभ्यास लेखकाने या पुस्तकात मांडला आहे. त्याचप्रमाणे समकालीन अन्य कवींच्या साहित्याचा धावाता आढावाही या पुस्तकात घेण्यात आला आहे..सुधारणावाद आणि राष्ट्रवाद यांच्या साहित्यावरील प्रभावाचा अभ्यास करताना या दोन्ही विचारप्रवाहांचा आणि त्यांच्या पुरस्कर्त्या समाजधुरीणांचाही बारकाईने अभ्यास करणे क्रमप्राप्त ठरते. त्या अनुषंगाने लेखकाने पुष्कळ अभ्यास केल्याचे, पहिल्या दोन प्रकरणातच लक्षात येते. या दोन्ही विचार प्रवाहांची मूलभूत तत्त्वे काय, त्यांच्या पुरस्कर्त्यांच्या धारणा काय आणि त्याचा समाजावर काय परिणाम झाला, याचा या दोन प्रकरणात साकल्याने आढावा घेण्यात आला आहे. पुढील प्रकरणांत लेखकाने प्रमुख कवींच्या रचनांचे समाजवाद आणि सुधारणावाद यांना केंद्रस्थानी रसग्रहण केले आहे..‘मालवणी’ला अधिक न्याय देण्याचा प्रयत्न करुया.या कवींची पार्श्वभूमी, तत्कालीन समाजजीवनाचा आणि वैचारिक घुसळणीचा त्यांच्या कवितांवर उमटलेला प्रभाव, काव्यरचनेमागील या कवींच्या प्रेरणा आणि जाणिवा यांचा विस्तृत परामर्श डॉ. पांढरीपांडे यांनी या प्रकरणांत घेतला असून, समाजशास्त्र, साहित्य आणि काव्यशास्त्र यांच्या अभ्यासकांसाठी तो अत्यंत उपयुक्त ठरणारा आहे. अखेरच्या प्रकरणांमध्ये लेखकाने समकालीन काही अन्य कवींच्या साहित्याचा धावता आढावाही घेतला आहे. या सर्व अभ्यासातून लेखकाच्या हाती आलेले निष्कर्ष ‘समालोचन’ या प्रकरणात अत्यंत नेमकेपणाने आणि वस्तुनिष्ठपद्धतीने मांडण्यात आले आहेत..‘‘व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व या जीवनमूल्यांतून ज्या सामाजिक, धार्मिक व राजकीय सुधारणांचा व राष्ट्रवादी विचारांचा अंगीकार या कालखंडात केला गेला, त्यात सर्वाधिक सुधारणा व राष्ट्रवादी विचार हे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पाठपुरावा करताना दिसतात. सामाजिक, धार्मिक व राजकीय जीवनातील प्रस्थापित कालबाह्य व जीर्ण संकेतांविरुद्ध केलेला हा प्रयत्न होता,’’ असे सांगत डॉ. पांढरीपांडे आपल्या सर्व अभ्यासाचे सार या प्रकरणातून वाचकांसमोर मांडतात..प्रबोधनाच्या नव्या विचारवाटांचा शोध.लेखकाने अभ्यासाठी निवडलेल्या कवींचा कालखंड १८८५ ते १९२० हा असल्याने तत्कालीन भाषा क्वचित लेखकाच्या लेखनशैलीतही डोकावताना दिसते, मात्र तीचा अनावश्यक वापर टाळत पुस्तकातील आशय बोजड होणार नाही असा पुरेपूर प्रयत्न लेखकाने केल्याचे जाणवते. विशेष म्हणजे, या दोन्ही विचारप्रवाहांचा एकत्र आणि सलग अभ्यास, तसेच त्यांचा मराठी कवितांवर झालेला परिणाम याचा धांडोळा घेण्याचा असा प्रयत्न मराठी समीक्षेत प्रथमच झाला असल्याने या पुस्तकाला संदर्भग्रंथाचे मूल्यही प्राप्त झाले झाले आहे. मराठी साहित्याच्या आणि विशेषत्वाने काव्यसंपदेच्या अभ्यासकांसाठी आणि त्याचप्रमाणे समजाशास्त्राच्या अभ्यासकांसाठीही हा ग्रंथ नक्कीच उपयुक्त ठरणारा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.