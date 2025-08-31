स्वागत नव्या पुस्तकांचे

महामुद्राभारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी आणि त्यानंतरही देशाच्या जडण-घडणीत महाराष्ट्राने कायमच भरीव, मोलाचे योगदान दिले आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांत दिल्लीत केंद्रीय मंत्री झालेल्या मराठी नेत्यांनीदेखील ही परंपरा कायम राखली. त्यांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा धनजंय बिजले यांनी ‘महामुद्रा : दिल्लीतील मराठी कर्तृत्व’ ह्या आपल्या पुस्तकात सविस्तरपणे मांडला आहे. पुस्तकाच्या ह्या पहिल्या भागात १६ नेत्यांच्या कारकिर्दीचा पट उलगडण्यात आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जी. व्ही. मावळणकर, काकासाहेब गाडगीळ, सी.डी. देशमुख, यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार, वसंत साठे, राम नाईक, सुशीलकुमार शिंदे, नितीन गडकरी अशा १६ कर्तृत्ववान नेत्यांच्या देदीप्यमान कारकिर्दीची एकत्रित माहिती देणाऱ्या ह्या पुस्तकाच्या रूपाने वाचकांच्या हाती महत्त्वाचा दस्तावेज उपलब्ध झाला आहे. वैशिष्ट्य : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रस्तावना. दिल्लीसह देशाच्या राजकारणील १६ मराठी नेत्यांची माहिती छायाचित्रांसह एकत्रित उपलब्ध. प्रकाशक : शुभम साहित्य पृष्ठे : ३३२ मूल्य : ४०० रु..वाङ्मयेतिहासाची संकल्पनामराठी वाङ्मयाचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि त्याचबरोबर जिज्ञासू वाचकांसाठी ‘वाङ्मयेतिहासाची संकल्पना’ हे डॉ. द. दि. पुंडे यांनी संपादित केलेल्या पुस्तक अत्यंत उपयुक्त ठरणारे आहे. नुकतीच या पुस्तकाची पाचवी आवृत्ती प्रसिद्ध झाली असून, त्यात काही नवीन भागाचा समावेश करण्यात आला आहे. पुंडे यांनी लिहिलेला ‘मराठी वाङ्मयेतिहासाच्या पाऊलखुणा’ हा दीर्घ लेख या नव्या आवृत्तीत समाविष्ट करण्यात आला आहे. याशिवाय वाङ्मयेतिहासाची संकल्पना (प्रा. गो. म. कुलकर्णी), वाङ्मयेतिहास - तत्त्वप्रणालींचे विवेचन (डॉ. श्रीनिवास प्रधान), साहित्येतिहास व साहित्यकृती (प्रा. गंगाधर पाटील), मराठी वाङ्मय व भाषा यांच्या इतिहासाची योजना (दि. के. बेडेकर), काव्यातील आई कुठे गेली? (वि. वा. शिरवाडकर), मराठी कादंबरीतील स्त्री (डॉ. अंजली सोमण) यांसह अनेक लेखांचा समावेश पुस्तकात आहे.वैशिष्ट्य : मराठी वाङ्मयेतिहासाची संकल्पना स्पष्ट करणारे अभ्यासकांचे लेख. उपयुक्त संदर्भग्रंथांची यादी व टिपणांच्या नोंदी. प्रकाशक : मिहाना पब्लिकेशन्स, पुणे पृष्ठे : ३६४ मूल्य : ५०० रु..द डेली स्टॉइकरोममधल्या महान सम्राटांपैकी एका सम्राटाच्या व्यक्तिगत नोंदवह्या, तसेच रोममधल्या सर्वोत्तम नाटककारांनी लिहिलेले साहित्य, राजकारणात प्रभावशाली ठरलेल्या लोकांची खासगी पत्रे तसेच अन्य काही साहित्य काळाच्या कसोटीवर टिकून राहिले याचा मागोवा घेत आणि स्टॉइसिझम म्हणजे स्थितप्रज्ञता या वादाविषयीचे सारे लेखन याची चर्चा करत हे पुस्तक तयार झाले आहे. शहाणपणाची सखोल जाणीव असलेल्या शोधकांचा मार्ग म्हणजे खरेतर हे तत्त्वज्ञान होय. आजच्या आधुनिक युगात हे तत्त्वज्ञान मार्गदर्शक ठरते. रायन हॉलिडे आणि स्टीफन हान्सलेमन या दोन परदेशी लेखकांनी दररोज एक तत्त्व वाचता येईल आणि त्याचा अंमल करता येईल, अशा पद्धतीने या पुस्तकाची रचना केली आहे.वैशिष्ट्य : अनेक तत्त्वज्ञांच्या विचारांची ओळख होते. प्रणव सखदेव या तरुण साहित्यिकाने अनुवाद केल्याने कुठेही रूक्षपणा नाही. प्रकाशक : मधुश्री पब्लिकेशन, पुणे पृष्ठे : ४०० मूल्य : ४०० रुपये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.