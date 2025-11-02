The Conclusion of Amma's Moonlit Tale

Sakal

सप्तरंग

आई आणि मुलांची चांदण्यातली सहल

पेरूमाळ मुरुगन लिखित 'चांदण्यातली सहल' (मराठी अनुवाद: सई कुलकर्णी-मुखर्जी) या पुस्तकात, एका आईने पौष महिन्यातील चांदण्या रात्री, मोठी कामे असली तरी, १० महिन्यांच्या बाळाला टोपलीत ठेवून आणि ५ वर्षांच्या मोठ्या मुलासह शेतात जाऊन बाजरीचे वाळलेले ताट उपटून आणल्याची आणि मुलाने केलेल्या मदतीची एक प्रेमळ व मजेशीर आठवण सांगितली आहे.
गौरी देशपांडे

अम्मासोबत शेतात गेलो, की ती नेहमी एक गोष्ट सांगायची. मला ती गोष्ट ऐकायला खूप आवडायचं. कारण त्या गोष्टीचा शेवट आहेच तसा मजेशीर. दरवेळी त्या गोष्टीची सुरुवात करताना अम्मा तिचं एक ठरलेलं वाक्य म्हणायची. ते म्हणजे, ‘‘...तेव्हा तू दहा महिन्यांचा होतास आणि इथे एका टोपलीत झोपला होतास.’’

