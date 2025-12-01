मराठी विश्वकोश : ज्ञानशाखांचा वटवृक्ष

मराठी भाषेचे सामर्थ्य खऱ्या अर्थाने विश्वकोशाने अधोरेखित केले आहे. एक खूप मोठा वारसा विश्वकोशाने निर्माण केला आहे. हा वारसा आता ४५ व्या वर्षांत पदार्पण करीत आहे. सध्याचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे आव्हान पेलून मराठी भाषेच्या ज्ञानपरंपरेला तो अधिक समृद्ध करेल यात शंका नाही. आज विश्वकोश निर्मिती मंडळाचा स्थापना दिवस. त्यानिमित्त ज्ञानशाखांचा हा वटवृक्ष असाच बहरत राहो... .१ डिसेंबर १९८० हा दिवस महाराष्ट्र राज्याच्या विश्वकोश निर्मिती मंडळाचा स्थापना दिवस. मंडळाची स्थापना या दिवशी झाली असली तरी कार्य त्यापूर्वीच सुरू झाले होते. आपल्या ४४ वर्षांच्या प्रवासात जगभरातील नामांकित विश्वकोशांत त्याने वेगळी ओळख निर्माण केली. महाराष्ट्रीय आणि भारतीय संस्कृतीला जगभरात पोहोचवण्याचे ऐतिहासक कार्य विश्वकोशातून झाले आहे. तो विविध ज्ञानशाखांच्या माहितीचा प्रमाणभूत आधारस्तंभ बनला आहे..मराठी विश्वकोशची एकूणच रचना, प्रेरणा ही मूळ पाश्चात्य ज्ञानकोश असलेल्या 'एन्सायक्लोपिडिया ब्रिटानिका'ची आहे. २५७ वर्षांपूर्वी स्काॅटलंडमधील एडिनबर्गमध्ये साप्ताहिकाच्या माध्यमातून १० डिसेंबर १७६८ रोजी तो सुरू झाला. 'मानवजातीचे सर्व ज्ञान' एकत्र संकलित करून ते विश्वकोशाच्या मागे आणणे हा उदात्त हेतू त्यामागे होता. तोच हेतू मराठी विश्वकोशनेही निश्चित केला होता.निसर्गवादी विद्वान विल्यम स्मेली यांची 'एन्सायक्लोपिडिया ब्रिटानिका'मागे मूळ संकल्पना होती. तेच या विश्वकोशचे पहिले संपादक बनले. त्यांना त्यावेळी मुद्रण व्यवस्थापनाची माहिती असलेले कॉलिन मॅकफार्कर आणि त्यांचे सहकारी अँड्र्य बेल यांनी सहकार्य केले अन् तिघांच्या माध्यमातून जगातल्या पहिल्या विश्वकोशाला सुरुवात झाली..त्याच धर्तीवर मराठी विश्वकोशची रचना आणि कार्य सुरू झाले असले तरी त्यानिमित्ताने ज्ञान-विज्ञान आदी शाखांसोबत भारतीय ज्ञानपरंपरा, संस्कृती, इतिहास यासाठी अनन्यसाधारण अशी ज्ञानाची वेगळी परंपरा निर्माण झाली.१ नोव्हेंबर १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची स्थापना झाली. याच दरम्यान या मंडळाअंतर्गत मराठी विश्वकोशाचाही प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. तिथूनच ज्ञाननिर्मिती, ज्ञानसंवर्धन आणि ज्ञानप्रसार या तिन्हीं गोष्टींच्या आधारावर कार्याला सुरुवात झाली..त्यासाठी मूळ प्रकल्पातील आराखड्यानुसार १७ संहिता खंड, सूचिखंड, परिभाषा खंड आणि नकाशा खंड अशा सर्व खंडांचे लेखन अन् प्रकाशन एकत्रच करावयाचे होते. त्याच दरम्यान, तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या हस्ते पहिल्या पाच खंडांचे प्रकाशन १९७६ मध्ये केले गेले.पुढे साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष उमाशंकर जोशी यांच्या हस्ते ९ मे १९७९ रोजी सहाव्या आणि सातव्या खंडांचे प्रकाशन झाले. हे कार्य सुरू असतानाच साहित्य संस्कृती मंडळातून विश्वकोश निर्मिती मंडळ वेगळे झाले. तो दिवस होता १ डिसेंबर १९८०..मानव्यविद्या आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान या दोन ज्ञानशाखांमध्ये जेवढे विषय असतील, त्या सर्वांची माहिती मराठी वाचकांना उपलब्ध करून द्यावी, हे विश्वकोशाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. या मंडळाकडून मराठी विश्वकोशाच्या नऊ खंडांचे प्रकाशन करण्यात आले. साहित्य संस्कृती मंडळासोबतच तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी विश्वकोशनिर्मितीच्या मिळालेल्या संधीचे सोने केले.त्यांनी केलेल्या सुरुवातीच्या कार्यामुळेच अल्पावधीत मराठी विश्वकोशाने जगभरातील नामांकित विश्वकोशांमध्ये आपली ओळख निर्माण केली. ती आजगातायत टिकून आहे. त्यामागे तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, मे. पुं. रेगे, रा. ग. जाधव आदींनी आपल्या आयुष्यातील अधिकाधिक वेळ वाईतील कार्यालयात राहून दिल्याने मराठी विश्वकोशाचे एक मोठे कार्य उभे राहिले..अध्यक्ष म्हणून डॉ. श्रीकांत जिचकार, विजया वाड, दिलीप करंबेळकर आणि डॉ. राजा दीक्षित आदींनी काही अंशाने का असेना, तर्कतीर्थांच्या वारशाला शोभणारी भूमिका बजावली. अलीकडे राजकीय वरदहस्त वाढल्याने विश्वकोशाच्या अध्यक्षांसाठी वाई हे केवळ पर्यटनस्थळ बनल्याचे दिसते.त्यामुळे तर्कतीर्थांचा हा वारसा कुठेतरी खंडित होतो की काय, अशी परिस्थितीही निर्माण झाल्याचे दिसते. त्यात बदल होईल आणि तर्कतीर्थांप्रमाणे पूर्णवेळ जबाबदार व्यक्ती पुणे-मुंबई वाऱ्या करण्यापेक्षा वाईतच ठाण मांडून राहील, त्यातून विश्वकोशाचे काम अधिक जोमाने पुढे नेईल अशी अपेक्षा तूर्तास करायला हरकत नाही..'एन्सायक्लोपिडिया ब्रिटानिका'प्रमाणे मराठी विश्वकोशही ज्ञाननिर्मित, ज्ञानसंवर्धन आणि ज्ञानप्रसार या तिन्ही गोष्टींचा समावेश करून जगाला गवसणी घालेल असाच होता. तो सार्थही ठरला आहे. पहिले अध्यक्ष म्हणून तर्कतीर्थांनी केलेल्या कार्यामुळे मराठी विश्वकोशाला भारतीय भाषांमध्ये आणि जगभरातही मोठी प्रतिष्ठा मिळाली.त्यांनी त्यासाठी विविध ज्ञानशाखांतील विद्वान, संशोधक, साहित्यिक, शास्त्रज्ञानांना एकत्र आणून ज्ञान मंडळे आणि त्याचा एक विस्तार केला. विज्ञान, तंत्रज्ञान, वैद्यकशास्त्र, इतिहास, भूगोल, तत्त्वज्ञान, समाजशास्त्र आदी अनेक ज्ञानशाखांच्या संकल्पना, त्यांचे संदर्भ, नोंदी मराठी भाषेतून आणल्या..ज्या नोंदी केवळ मराठी साहित्यच नव्हे, तर आज विज्ञान, वैद्यकशास्त्र, अभियांत्रिकी आदी शाखांसाठी मोठा आधार बनल्या आहेत. मराठी भाषेचे सामर्थ्यच विश्वकोशाने अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे विश्वकोशाच्या प्रत्येक खंडातील विविध विषयांतील माहितीकडे विश्वसनीय आणि प्रमाणीकरणासाठी सर्वात मोठा स्रोत म्हणून पाहिले जाते.विश्वकोशाच्या सुरुवातीच्या तयारीसाठी तर्कतीर्थांनी आपल्यासोबत सदस्य म्हणून गोवर्धन पारीख, गो. वा. बेडेकर, ना. गो. कालेलकर, आ. रा. देशपांडे, अनंत काणेकर, वि. भि. कोलते, सरोजिनी बाबर आदींना घेतले होते. त्यांच्याच माध्यमातून मराठी विश्वकोशाचा आराखडा तयार झाला..सुरुवातीला मानव्यविद्या आणि विज्ञान व तंत्रविद्या या दोन कक्षांसाठी विश्वकोशात प्रत्येकी ८ हजार ५०० पृष्ठे राखून ठेवण्यात आली होती. त्यासोबतच विषयपूरक अशी चित्रे आणि चित्रपत्रे यांची योजनाही करण्यात आली आणि त्यातून पुढे विश्वकोश आकाराला आले. तर्कतीर्थांनी हे विश्वकोश जागतिक दर्जाचे असावेत यावर सर्वाधिक भर देत त्यासाठी जागतिक संदर्भमूल्य असणारे ग्रंथालयही उभे केले. हे ग्रंथालय मराठी विश्वकोशाचा मूळ आधार आहे.आज तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआयच्या विश्वातही जी माहिती सहजपणे मिळू शकत नाही ती विश्वकोशाने आपल्या अनेक खंडांमध्ये मराठीतून संकलित करून सर्वांसाठी उपलब्ध करून देण्याची किमया केली. विशेष म्हणजे विश्वकोशाचे वाई येथील संपादकीय कार्यालय ज्या वास्तूत आज कार्यरत आहे, तिची पायाभरणी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते ११ ऑक्टोबर १९५९ रोजी झाली होती..मागील दोन वर्षांत हे कार्यालय नवीन जागेत, नवीन इमारतीमध्ये स्थलांतरित करण्यासाठी बरीच चर्चा सुरू असली तरी ते अजूनही नीट मार्गी लागलेले दिसत नाही.वाईतील विश्वकोश निर्मिती मंडळ हे त्यावेळी भारतातील असंख्य विद्वान, अभ्यासक, संशोधकांचे आकर्षणाचे केंद्र ठरले होते. त्यामुळे वाईतील विश्वकोश कार्यालयाला भेट देणाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांचा समावेश होता. जगभरातील संशोधकांनाही या कार्यालयाची आणि त्याच्या संकेतस्थळाची भुरळ पडलेली दिसते..मे १९९४ मध्ये तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या निधनापूर्वी मराठी विश्वकोशाच्या एकूण सर्वच खंडांतील नोंदींचे लेखन झाले होते. १५ खंडांचे प्रकाशनही झाले. तर्कतीर्थांनंतर मे. पुं. रेगे आणि रा. ग. जाधव यांनी विश्वकोशाच्या या प्रकल्पाला आकार दिला.२००३ मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत जिचकार यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या उपस्थितीत 'विश्वकोश वार्षिकी' या सर्वांगीण अद्ययावत माहितीच्या वार्षिकांकाचे प्रकाशन केले. पुढे डॉ. राजा दीक्षितांच्या काळात 'कुमारकोश'चे प्रकाशन झाले..मराठी विश्वकोशाचा जो संकल्पित आराखडा होता, त्याप्रमाणे मराठी विश्वकोशाचे सर्व संहिता खंड (अंक ते ज्ञेयवाद, खंड १ ते २०) व 'परिभाषा कोश' प्रकाशित झाले आहेत. एक खूप मोठा वारसा विश्वकोशाने निर्माण केला आहे. तो वारसा आता ४५ व्या वर्षांत पदार्पण करीत असताना जगभरात आलेले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदींचे 