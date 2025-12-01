सप्तरंग

मराठी विश्वकोश : ज्ञानशाखांचा वटवृक्ष

मराठी भाषेचे सामर्थ्य खऱ्या अर्थाने विश्वकोशाने अधोरेखित केले आहे. एक खूप मोठा वारसा विश्वकोशाने निर्माण केला आहे.
Marathi Vishwakosh

Marathi Vishwakosh

sakal

संजीव भागवत
Updated on

मराठी भाषेचे सामर्थ्य खऱ्या अर्थाने विश्वकोशाने अधोरेखित केले आहे. एक खूप मोठा वारसा विश्वकोशाने निर्माण केला आहे. हा वारसा आता ४५ व्या वर्षांत पदार्पण करीत आहे. सध्याचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे आव्हान पेलून मराठी भाषेच्या ज्ञानपरंपरेला तो अधिक समृद्ध करेल यात शंका नाही. आज विश्वकोश निर्मिती मंडळाचा स्थापना दिवस. त्यानिमित्त ज्ञानशाखांचा हा वटवृक्ष असाच बहरत राहो...

Loading content, please wait...
marathi
Marathi Vishwakosh
saptarang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com