Premium|Lata Mangeshkar Mangeshi Temple story : तू तर माझी मुलगी! तुला कशाची भीती?

हृदयनाथ मंगेशकर - saptrang@esakal.comकोळीजीवन पाहून आलेले पंडितजी घरी आल्यावर लतादीदींना काय पाहिलं ते सांगत होते. ते ऐकताना लतादीदींनी पंडितजींना वडिलांबरोबर अर्थात मास्टर दीनानाथ यांच्याबरोबर गोव्यात मंगेशीला गेल्यावर घडलेला सारा किस्सा सांगितला. एक वेगळंच जग त्यांनी त्याच्यासमोर उभे केले. नदीच्या पुराला आपण कसं घाबरत होतो आणि बाबांनी आपल्याला काय शिकवण दिली ते त्यांनी सांगितले. तिथं मंदिराच्या दाराशी त्यांना कोण भेटलं, त्यावेळी नेमकं काय घडलं ते सगळं त्यांनी पंडितजींना सांगितले. तो अलौकिक अनुभव सांगत आहेत पंडितजी या भागात.... .बाबा गंभीर झाले. मला जवळ घेत म्हणाले.‘‘लता, भिऊ नकोस. अगं, नदी फार सुंदरआणि चांगली असते. पण पूर चांगला नसतो.पण समुद्र नदीपेक्षा फार चांगला असतो,त्याला कधी पूर येतच नाही. तो पुढे येतो,आणि लगेच मागे सरतो. तो आपली मर्यादाकधीच सोडीत नाही.’’‘‘म्हणजे बाबा समुद्राला पूर येतच नाही?’’गंभीर होत बाबा म्हणाले‘‘लता, असे कसे होईल ? पाणी म्हटलंकी पूर येणारच. समुद्रालाही पूर येतो.आपल्या कृष्णा नदीला दरवर्षी पूर येतोच.पण ज्या वर्षी कृष्णेला पूर येत नाही.त्या वर्षी शेतकरी फार दुःखी असतात.कारण पुढचा पावसाळा येईपर्यंत या वर्षीचेपाणी पुरेसे नसते. सारे वर्ष ते पाण्यासाठी.Premium|Motherhood: पहिल्यावहिल्या आईपणातले ते कोवळे दिवस, तेही परक्या देशातले.!.वणवण फिरतात. फार हाल होतात त्यांचे.’’‘‘काहीतरीच बोलता बाबा ! त्या दिवशीते दोन पहिलवान, ती गाय वाहून गेले.शेतकऱ्यांची घरं वाहून गेली. सारे रडतहोते आणि तुम्ही म्हणता पूर आला नाहीतरशेतकरी दुःखी होतात. असे कसे होईलबाबा?’’माझ्या डोक्यावरून हात फिरवत बाबा म्हणाले,‘‘लता, तू जो पूर बघितलास तो महापूरहोता.’’‘महापुरे येता झाडे जातीपरी लव्हळी वाचतीयेता सिंधूच्या लहरीविनम्र त्या होती’‘‘बाबा, काय बोलता ते कळतच नाही.’’मी गुरफटून म्हणाले.बाबा मला जवळ घेत म्हणाले,‘‘बेटा, तू अजून लहान आहेस. लहान पूरम्हणजे सगळ्यांना पुरेल, शेतं हिरवीगारहोतील असा भरपूर पाऊस आणि महापूरम्हणजे गावेच्या गावे उद्ध्वस्त करील असाअति पाऊस. लता! आयुष्यात महापुरांनातोंड द्यावेच लागते. तुकाराम महाराजम्हणतात, महापुरात मोठे वृक्ष, झाडेवाहून जातात. कारण ते त्या पुराच्यापाण्यामध्ये अभिमानाने ताठ उभी राहतात,त्यांचा अहंकार त्या महापुरालाआव्हान देत तसूभरही हालत नाही.मग महापूर त्यांना ओढून पाण्यातवाहवून नेतो. पण लव्हाळी, म्हणजे नदीत,शेतात अंगणात उगवणारी लहान गवतपाती,ती पुराचा लोंढा बघितला की त्याच्या पुढेवाकून, नमून नम्र होतात. मग पुराचे पाणीत्यांचा नम्रपणा पाहून, त्यांच्यावरून वाहत जाते.त्यांना वाहवत घेऊन जात नाही.लता ! कलाकाराने नेहमी नम्र राहिलेपाहिजे. कलाकारानेच नाही. प्रत्येकमाणसाने नम्र राहिले पाहिजे, छोट्या मनाचीछोट्या वृत्तीची माणसे अहंकार आणि गर्वबाळगणारी असतात.लता, आज ना उद्या तू मोठी गायिका होणार,बेटा! त्या वेळी अहंकार, गर्व,आढ्यता बाळगू नकोस,पुराच्या लोंढ्यापुढे ती लव्हाळीकशी वाकून नम्र होतात, तशी आयुष्यभरनम्र राहा. अहंकार बाळगू नकोस,मंगेश, मंगेश... ’’बाबा अचानक कोठेतरी हरवले.मी घाबरले, मंदिरातल्या घंटा निनादतहोत्या, मंत्रघोषही ऐकू येत होते.मी बाबांना हलवत म्हणाले,‘‘काय झाले बाबा? तुमचे डोळे असे पांढरेका झाले? बोला बाबा, तुम्ही सांगतहोता, समुद्राला सुद्धा पूर येतो.सांगा ना बाबा. बोला ना बाबा."बाबा हळूहळू सावध झाले. मला पोटाशीधरत म्हणाले.‘‘अलीकडे असेच होते लता !कसली तरी अबोल चाहूल लागते.’’‘‘जरासी आहट होती हैंतो दिल सोचता हैंकही ये वो तो नही’’मी फारच घाबरले. बाबांना हलवत म्हणाले,‘‘काय बोलता बाबा? मला काहीहीकळत नाही. काय झालेय तुम्हाला?"मला कडेवर उचलून घेत बाबा म्हणाले.‘‘लतोबा! भित्री झाली आहेस तू.मी तुला सांगत होतो. कृष्णेला जसापूर येतो. तसा समुद्रालाही पूर येतो,फक्त समुद्राला, कृष्णा नदीसारखादर वर्षी महापूर येत नाही.समुद्राला हज्जारो, लाखो वर्षांतफक्त एकदाच पूर येतो.त्या पुराला ‘प्रलय’ असे म्हणतात.‘‘बाबा, हजारो वर्षांनी.समुद्राला पूर येतो?तो महापूर तुम्ही पाहिला आहे?’’‘‘होय बेटा, मी असे अनेक‘प्रलय’ पाहिले आहेत.’’‘दम लिया था कयामत ने हनोज,क्यूँ तेरा वक्त-ए-सफर याद आया’‘‘बाबा, आज काय झाले आहे तुम्हाला?तुम्ही काय बोलता ते कळतच नाही.’’‘‘खरंय आहे तुझं लता!मी मंगेशीला आलो कीमाझं मन असंच भिरभिरतं.जाऊ दे,आपण समुद्र बघायला जाऊ या.’’बाबांचा हात धरून मी वाळूत उभी होते.समोर फक्त निळा रंग पसरला होता.हालत होता. उसळत होता. पांढरे पांढरेपुंजके उडवित होता. वर परत निळेगार आकाश.समुद्र कुठे संपला आणि आकाश कुठेसुरू झाले तेच कळत नव्हते,सर्व निळे निळे झाले होते.सगुणाची सेज, निर्गुणीची बाजसावळी निराजे कृष्णमूर्तीसगुण आणि निर्गुण या दोहोंमध्येतो निळा निळा कृष्ण विराजला होता,आकाश आणि समुद्र या पोकळीमध्येनिळीये मर्यादा पहुडली होती.माझ्या उजव्या हाताला काळ्या दगडांचीएक वेडीवाकडी माळ होतीआणि डाव्या हाताला स्वच्छ धवल रंगाचावाळूचा एक पट्टा इतका लांब गेला होता,की तो दिसेनासा झाला होता.कोण म्हणत समुद्र खोल आहे? हा समुद्रतर माझ्यापेक्षा, बाबांपेक्षा उंचच उंच,धिप्पाड अंगाचा आणि भारी वजनाचा होता,त्याच्या वजनाने किनाऱ्यावरील मोठमोठ्यादगडांचा चुराडा झाला होता.त्याच्या वजनाने वाळू, किनाऱ्यावरीलथोडीशी उरलेली माती, दगड, धोंडे,काही समुद्र वनस्पती दबून पार सपाट झाल्या होत्या,त्या शुभ्र सपाटीवर समुद्र एका जातिवंत नागासारखा,स्थिर, उंच, फणा काढून फुस्कारत, डोलत होता.खळळ् खळळ् आवाज करीत एक एकलाट पुढे पुढे सरकायची आणि सर्रर सर्ररक्षीण आवाज करीत समुद्रात परत फिरायची.बाबा म्हणाले होते ते खरे होते.नदी मर्यादा सोडते. पण समुद्र मात्र मर्यादासोडत नाही, मर्यादाशील आहे अगदी.‘‘चल लता, आपण आता पाण्यात जाऊ.तुझी भीती गेली ना ? अगं, समुद्रालाकधीही पूर येत नाही. चल ये पाण्यात."तोच समुद्राची गाज कानावर पडली,मी भिऊन म्हणाले,"नाही, मी नाही पाण्यात येणार."आणि काहीही न बोलता बाबांनी मलाउचलून घेतले आणि सरळ पाण्यातशिरले आणि मघाशी शांत, गंभीर, सुंदरदिसणारा समुद्र आता काळा-निळा-पांढरारंग उधळत आवाज करत माझ्याभोवतीफेर धरू लागला. लाटा अंगावर कोसळूलागल्या. आजूबाजूला पाण्याचे भोवरेगोल गोल फिरफिरू लागले.माझ्या आरडाओरडा रडण्याकडे दुर्लक्षकरून बाबांनी सरळ पाण्यात पोहायलासुरुवात केली, गोव्याचे ते. समुद्र हा त्यांचासवंगडा. छान पोहायचे,मग माझ्यासकट त्यांनी एक खोल बुडीमारली आणि पाण्याच्या अंतरंगाचेअंग मी पाहिले. नुसते काळे-निळे. सूर्याचीकिरणे मध्येच अडकलेली, वाळूचे मळके .Premium| Hridaynath Mangeshkar story: कोळीवाड्यातील जीवनाचे हृदयनाथ मंगेशकरांनी घेतलेले दर्शन.पुंजके. माझा जीव घाबरला. तोच बाबापाण्यात उभे राहिले, अंगावर सूर्याचा,किरणांचा, प्रकाशाचा आणि वाऱ्याचा झोतआदळला. मी घाबरून बाबांनामिठी मारली. बाबांनी मला जवळ घेतलेआणि माझ्या कानात पुटपुटले,‘‘ लता ! ज्याची भीती वाटते ना ! त्या भयाचीओळख करून घेतलीच पाहिजे. त्या भयाचेतोंड बघितलेच पाहिजे. एकदा का त्याभयाची ओळख झाली, की मग कधीच भय,भीती वाटत नाही आणि तू तर माझीमुलगी! तुला कशाची भीती? मी आहे ना."मी बाबांना लपेटले, म्हणाले.‘‘तुम्ही आहात ना. मी आता कशालाहीभिणार नाही. हां ! पण तुम्ही माझ्याबरोबरसतत राहायचे मात्र."‘‘मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश.माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे’’मंगेशीच्या देवळासमोर आम्ही उभे होतो.समोर दगडी पायऱ्या, सुबक, सुंदर, रुंद,त्याच्या दोन्ही बाजूला हार, नारळ, हळद, कुंकूवगैरे पूजेचे सामान विकत बसलेल्याबायका, नऊवारी साडी नेसलेल्या.पंधरा वर्षाच्या काही सुंदर मुली, तरअगदी साठी उलटलेल्या वयस्क,अशक्त म्हाताऱ्या.सगळ्यांच्या तोंडावर दैन्य, अंगभर दारिद्र्य,पिंजारलेले कुरळे केस, विटक्या साड्या,बाबांना बघून साऱ्या पुढे धावल्या.दीना, दीना, चेड्या, चेड्या, म्हणत बाबांनाबिलगल्या, दृष्ट काढू लागल्या.बाबा शांत खिन्नपणे उभे होते. ते त्यांचेटपोर तेजस्वी डोळे अचानक भरून आलेहोते, सगळ्यांची विचारपूस करीत बाबापायऱ्या चढत होते. मग समोर विस्तीर्ण स्वच्छफरशांचे आवार लागले. उजव्या हाताला एकपांढरा स्वच्छ जिना. तो जिना चढून गेलोकी ते सुप्रसिद्ध मंगेशी मंदिर,काही भक्त मंगेशाला मांगरीष असेही म्हणतात.मी आणि बाबा मंदिराकडे वळणार तोचएक सुरेल पण पिकलेला स्वर माझ्याकानी पडला. मंदिराकडे न वळता त्यास्वराचा शोध मी घेण्याचा प्रयत्न करूलागले. बाबा माझ्याकडे लक्षपूर्वक पाहतहोते. मला जवळ घेत हसून ते म्हणाले,‘‘लता, देवळात जायचे आहे, पण तू जागचीहालतच नाही, तुझ्या इतक्या लहान वयात,तुझ्या मनावर स्वराचे व्रण उमटू लागले नाही.’’कहता हैं कौन नाला-ए-बुलबुल को बेअसरपरदे में गुल के लाख जिगर बस् चाक हो गयेहा पक्व, पिकलेला, म्हातारा आर्त स्वरऐकून मीही मंदिरात जायचे विसरलो.या म्हाताऱ्या सुरावर दीर्घ जीवनाचे कितीआघात झाले आहेत, किती जखमा झाल्या आहेत,त्या स्वराच्या अणूरेणूंमधून पाझरताना जाणवतायेत.लता! दर्शन नंतर घेऊ.आधी या गायकाला शोधू या.’’‘‘बाबा ! तो बघा कठड्यावर बसला आहे.हातात एकतारा चिपळ्या आहेत. तो बघाएकटाच, उदास बसला आहे."आम्ही जिथे उभे होतो. त्याच्या अगदी समोरएक भव्य वाडा होता. बरेच लोक कागद वगैरेघेऊन लिहीत बसले होते. मंगेशी संस्थानचे ते कार्यालय होते.मध्ये एक उंच दरवाजा होता. त्या दरवाजा पलीकडेपुजाऱ्यांचे काही मोठे वाडे, काही पक्की घरं दिसत होती.बरेच भट, ब्राह्मण डोक्याचा गोटा केलेले, लांब शेंडीठेवलेले, उघड्या अंगाने ये-जा करीत होते..समोर एक विस्तीर्ण कठडा.त्या कठड्यावर तो वृद्ध गायक बसला होतामळके विटके धोतर. तसाच अंगरखा तसेचजीर्ण पागोटे, अशक्त, म्हातारा, थकलेला.उजव्या हातात एकतारा आणि डाव्या हातातचिपळ्या घेऊन तो बसला होता.बाबा त्याच्याजवळ गेले, त्यांनी एकापोराला जवळ बोलावले,त्याच्या हातात पैसे देत म्हणाले,‘‘जा, पोळी-भाजी विकत आण,आणि हे बघ ! सर्व जेवण शाकाहारी आण.बुवा माळकरी दिसताहेत.’’तो मुलगा पळत गेला आणि दुकानातूनपुरी-भाजी घेऊन आला.बाबा म्हाताऱ्याजवळ बसत म्हणाले,‘‘बुवा, आधी ही पुरी-भाजी खाऊन घ्या.उपाशी दिसताय आणि खूप लांबून आलेलेदिसताय."म्हाताऱ्याने बाबांना हात जोडले, काहीहीन बोलता त्याने पुरी-भाजी खायला सुरुवातकेली. बाबा त्याच्याकडे खिन्न नजरेनेपाहत होते. मी बाबांकडे अभिमानाने पाहतहोते. म्हाताऱ्याचे कोणाकडेच लक्ष नव्हते,तो फक्त पुरी-भाजी खात होता.मग जेवण संपवून समाधानाने त्यानेश्वास सोडला. तो पर्यंत त्या मुलानेपाण्याचा तांब्या आणला होता.म्हातारा तांब्या वरती धरून घटाघटा पाणी प्याला.मग शांतपणे बाबांकडे पाहत तो म्हणाला,‘‘तुम्ही मा. दीनानाथ ना ! होय तुम्हीच तेमास्तर, मंगेशीचे. तुमचे नाटक मी पुण्यालापाहिले. काय गळा तुमचा, नुसती गंगेचीपवित्र धार. मी किती वेळा तुम्हालावन्स् मोअर दिला. पण तृप्त झालो नाही.मास्तर तुमच्या बद्दल जे ऐकले होते ते खरेहोते. तुम्ही फार दयाळू आहात,भुकेला जीव ओळखणे, म्हणजे माउलीचेआर्त ओळखणे. मास्तर, मी तुम्हाला भेटूनधन्य झालो.’’तो म्हातारा शुद्ध मराठी बोलत होता.बाबा हसले, नम्रपणे म्हणाले.‘‘मी साधा गायक, मंगेशाच्या कृपेने नावझाले, हेच माझे कर्तृत्व. पण ते असू द्या,ही माझी मुलगी लता. छान गाते.आज प्रथम मंगेशाच्या दर्शनाला आलीय,पण तुमचे गाणे ऐकून ती देवळात गेलीचनाही. बुवा ! तुमच्या स्वरात अशी शक्तीआहे, की ही मुलगी देवदर्शन विसरूनइथे तुमचा शोध घेत बसलीय. बुवा, आपणकाय गात होता? म्हाताऱ्याने देवळाकडे पाहत हात जोडले,गंभीर होत म्हणाला,''मास्तर ! नामदेवांचा अभंग होता. मी तोकधीही गात नाही. पण आज या इथेया परिसरात मला जे अनुभव आले,त्यामुळे तो अभंग माझ्या जिभेवर अचानकतरंगला. मास्तर, मी वाईचा, वारकरी. गेलीतीस वर्षे वारीला जातो. या वेळी वारीत मी''लवथवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा,''ही महादेवाची आरती गात होतो,सारे वारकरी भक्तीत लीन होऊनगात होते आणि अचानक ऊर्मी आली,कुणीतरी स्फूर्ती दिली आणि वारी संपवून मंगेशाचेदर्शन घ्यायला तडक मी इतका लांब आलो.( क्रमशः). 