Premium|Lata Mangeshkar Mangeshi Temple story : तू तर माझी मुलगी! तुला कशाची भीती?

Famous Indian singers childhood : मास्टर दीनानाथ यांनी लहानग्या लताला नदीचा पूर आणि समुद्राचा प्रलय यातील फरक समजावून सांगितला. महापुरात ताठर झाडे जातात, पण लव्हाळी वाचतात या दृष्टांतातून त्यांनी कायम नम्र राहण्याचा संदेश दिला.
कोळीजीवन पाहून आलेले पंडितजी घरी आल्यावर लतादीदींना काय पाहिलं ते सांगत होते. ते ऐकताना लतादीदींनी पंडितजींना वडिलांबरोबर अर्थात मास्टर दीनानाथ यांच्याबरोबर गोव्यात मंगेशीला गेल्यावर घडलेला सारा किस्सा सांगितला. एक वेगळंच जग त्यांनी त्याच्यासमोर उभे केले. नदीच्या पुराला आपण कसं घाबरत होतो आणि बाबांनी आपल्याला काय शिकवण दिली ते त्यांनी सांगितले. तिथं मंदिराच्या दाराशी त्यांना कोण भेटलं, त्यावेळी नेमकं काय घडलं ते सगळं त्यांनी पंडितजींना सांगितले. तो अलौकिक अनुभव सांगत आहेत पंडितजी या भागात....

