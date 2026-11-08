Premium|Master Dinanath Mangeshkar : स्वप्नांचा मृत्यू झाल्यामुळे, जीवनाचा मृत्यू होत नसतो

हृदयनाथ मंगेशकर - saptrang@esakal.comमास्टर दीनानाथ यांच्या कंपनीचा लिलाव झाला, त्यानंतर त्यांचे सहकारी, काही कलाकार, नातेवाईक त्यांना सोडून गेले. त्यांच्या भावाला त्याचवेळी नोकरी लागली, त्याने त्यांना वेगळाच पर्याय दिला, पण मास्टर दीनानाथ यांनी तो तत्काळ नाकारला, तो पर्याय नाकारण्याची कारणेही सांगितली. त्या वेळी त्यांनी लता बालसरस्वती असल्याचा निर्वाळा दिला. हे सारे माईंनी या मुलांना सांगितले. ते हृदयनाथ सांगत आहेत या भागात...विजयाबाईंना ती परिस्थिती सहन होतनव्हती. त्यांचे अश्रू थांबतच नव्हते.‘‘अरे ! मी कितीतरी दिवसांनी आजआनंदाची बातमी घेऊन आलो आहे.आणि नेमके त्याच वेळी तुम्ही रडता?’’मालकांचा लहान भाऊ कमलनाथ खोलीतयेत ओरडला. मालकांसारखाच सुंदर,पण उंच, गोरापान, शिडशिडीत अंगाचा,काळी पॅंट आणि पांढरा शर्ट.मालकांपेक्षा अगदी वेगळा, सगळ्या वर्तनावरआंग्ल पद्धतीची छाप पडलेला.‘‘अरे कमा ! ये किती दिवसांनी आलास तू?आम्ही रडत नव्हतो. काहींचे चेहरे हसताना,रडके दिसतात, इतकेच. पण तू नाराज होऊनकोस. दुःखात मला हसण्याची वाईट सवय आहे.आईना आज फिर रिश्वत लेता पकडा गयादिलमे दर्द था और चेहरा हसता पकडा गया(आरसा लाच घेताना आज पुन्हा एकदापकडला गेला.हृदय दुःखाने भरले होते. चेहऱ्यावरीलहास्य मात्र पकडले गेले.)अरे, ही विजया उद्या बडोद्याला जाणार,आपणा सर्वांना सोडून जाणार म्हणून दुःखीआहे. ते जाऊ दे! तू आनंदाची काय बातमीआणली आहेस? लवकर सांग, कारणकालपासून मी फक्त दुःखाच्या, कर्जाच्या,मला एकटं सोडून जाण्याच्या, बातम्याऐकतोय.’’‘‘दीना ! कॉलेज परीक्षेत मी पास झालो.आणि काय आश्चर्य बघ. मला मुंबईलानोकरी मिळाली आणि राहायला जागाहीमिळाली. हे सर्व तुझ्या आशीर्वादाने झाले.नाहीतर, गोव्यात मंदिराचा आवारा साफ करीत,श्रीमंगेश मंदिरात नगारा पिटत मी बसलो असतो,गोव्यातून आणून मुंबईला तू मलाशिकायला ठेवले, म्हणून हे सारे घडले.’’.‘‘कमा ! शिकण्यासाठी तू जे कष्ट घेतलेस,प्रत्येक मोहापासून दूर राहिलास, साधे जीवनजगून तू ही विद्या मिळविलीस, त्याचेहे यश आहे आणि मंगेशाची कृपा आहेच.मी फक्त निमित्त आहे. बरं!तू कामावर केव्हा रुजू होणार आहेस?’’‘‘परवा माझ्या नोकरीचा पहिला दिवस.आज संध्याकाळी मी तुझी मोटारघेऊन निघणार, रात्रभर प्रवास करून,मुंबईला पोहचणार, उद्या विश्रांती आणि मगआयुष्यातल्या पहिल्या कामावर,म्हणजे नोकरीवर रुजू होणार.’’‘‘पण रात्रभर गाडी कोण चालवणार?ड्रायव्हरने तर नोकरी सोडली आहे.’’मालक चिंतेने म्हणाले.‘‘मला माहीत आहे. काल कंपनीचा लिलावझाला. तुझे सारे सहकारी, सारे कलाकार,सारे नोकर, तुला एकटे सोडून निघून गेले,हे मला कळले आहे. पण मी तुझ्यासारखाहातावर हात ठेवून बसणारा नाही,मी स्वतः गाडी चालवत नेणार,आणि दीना! आता तू या बलवंत कंपनीचानाद सोड. हे बोलपटाचे दिवस आहेत,चित्रपटात काम करण्यासाठी, कोल्हटकरभालजी पेंढारकरांकडे गेले. तुझा आवडताशिष्य गणू, आचार्य अत्रे यांच्या कंपनीतकामाला लागलाय. कोल्हापुरे बडोद्यालानोकरी करायला गेले. सारे आपापल्याकामाला लागले. तू एकटा कंपनी कंपनीकरत बसलाय. तू पण आता काही काम कर.’’कमलनाथ गंभीरपणे म्हणाला.मालक हसले. म्हणाले.‘‘कमा! तुझी सूचना चांगली आहे,पण कसले काम करू ते सांग!’’कमलनाथ आनंदाने म्हणाले,‘‘हे घर विकून, मुंबईला राहायला ये.मुंबईत एकदोन गाण्याच्या शिकवण्या कर,ऑल इंडिया रेडिओमध्ये तुला सहज नोकरीमिळेल.’’मालक खळखळून हसले. हसत म्हणाले.‘‘म्हणजे संगीत कारकून होऊ म्हणतोस!कमा! माझ्याने आता नोकरीधंदा होणारनाही. सारे आयुष्य मी कलाकार म्हणूनजगलो. आता शिकवण्या, नोकरी माझ्यानेहोणार नाही.’’‘‘मग काय करणार आहेस तू ?तुझ्या बलवंत नाट्य कंपनीचा लिलाव झालाय,या घरावर हजारोंचं कर्ज आहे. म्हणजे याघराचाही लिलाव होणार,गोव्याची जमीन तू दान करून टाकलीस,खानदेशची जमीन तू माईंच्या घराण्यालादिलीस. तुझे भागीदार, कलाकार, साथीदार,सगेसोयरे, नोकर चाकर, सारे तुला सोडूनगेले. तू, तुझी लहान मुलं, माई काय करणारआहात यापुढे? कसे जगणार तुम्ही?’’‘‘कमा! पुराणात एक विलक्षण कथा आहे.रामभक्त श्रीहनुमान यांचा जन्म झाला.उगवत्या सूर्याला पाहून त्यांना वाटले,की हे तेजस्वी फळ आकाशवृक्षालाआले आहे आणि त्यांनी सरळ आकाशातसूर्यावर झेप घेतली.तशीच कथा, अग्निपंख पक्ष्याची आहे,सूर्याला तेजस्वी फळ समजून तो सूर्याच्यादिशेने झेपावला. अगदी सूर्याजवळगेला आणि सूर्याच्या तापाने जळूनभस्म होऊन भूमीवर पडला.सूर्याला प्राप्त करायची त्याची इच्छा इतकीप्रबळ होती, की तो स्वत:च्या राखेतून परतसदेह जिवंत झाला आणि सूर्याच्या दिशेनेपरत झेपावला आणि जन्म-मृत्यूचा क्रमअविरत चालू झाला. त्या पक्ष्याला अग्निपंख पक्षीअसे म्हटले आहे. रूपक कथा आहे, पण त्यातूनएका जिद्दी, हट्टी, कलाकाराचे दर्शन होते.मीही असाच रियाजी जिद्दी कलाकार आहे,एकदा काय, अनेकदा जळून भस्म होऊन,त्या राखेतून मी पुन्हा एकदा कलाआकाशातनव्या स्वराने, नव्या उमेदीने झेपावणार.मी पण अग्निपक्षी आहे. पुन्हा भरारीभरणार. कमा! लहान पक्षी जेव्हा उडतात,तेव्हा त्यांच्या पंखांचा फडफडाट ऐकू येतो,पण गरुड जेव्हा भरारी भरतो. त्या वेळीत्याच्या पंखांचा आवाज ऐकू येत नाही.त्याच्या पंखांच्या फडफडीची गती,‘‘भिवयांच्या फडफडी, दिठीच्याही मागे पुढे’’इतकी तेज, जलद, सूक्ष्म ध्वनीची असते, कीत्या पंखांचा आवाज पंखातच विरून जातो..Premium|Global Maritime Trade : होर्मुझ ते मलाक्का सागरी मार्गांवरील संकट; भारताच्या व्यापार आणि ऊर्जा सुरक्षेपुढे नवे आव्हान.आकाशाला कवेत घेण्याची त्याचीमहत्त्वाकांक्षा इतकी तीव्र, शक्तिमान असते,की त्याने भूमी केव्हा सोडली आणि आकाशकेव्हा कवेत घेतले, हे कळत नाही.माझे संगीत कलाकाराचे मन, गरुड पक्ष्याच्याभरारीसारखे आहे. मला क्षितिज नाही,क्षितिजापलीकडली आकाशमाला दिसते.आकाश के उस पार भी आकाश है.पण कमा! माझेही एक हरपलेले आकाशआहे. ते आकाश मला पुन्हा प्राप्त करायचेआहे.ते हरपलेले आकाश म्हणजे माझी रंगभूमी,रंगाने रंगलेली, नादाने नादावलेली,प्रकाशाने झगझगलेली. धुपाच्या आणिउदबत्तीच्या सुगंधाने गंधावलेली.अचानक नारळ फुटल्याचा आवाज येतो.ऑर्गनचे धीर गंभीर भरदार सूरसारा रंगमंच भारून टाकतात.तबल्यावर थाप पडते. घंटानाद होतो,आणि ‘प्रभुपदास नमित दास’ ही नांदीसुरू होते. पाचसहा सुरेलभरदार स्वर नांदी गाऊ लागतात,नांदी संपते. सरसर पडदा सरकत जातो.प्रकाशाचा झोत आणि टाळ्यांचा कडकडाटअंगावर शहारा आणतो.हा क्षण, हा आनंद, हा नाद, हा कैफ,हा पिसाट क्षणांचा पिसाट कैफ. एक पल,एक बेधुंद क्षण,या बेधुंद क्षणासाठी, या कैफासाठी आम्हीकलाकार दारिद्र्यातही आनंदाने जगतो.माझ्या एकट्याकडे हजारो रसिक आदरानेबघताहेत. हजारो कौतुकाच्या.प्रेमाच्या, आदराच्या नजराफक्त माझ्यावर आहेतत्या नजरांचा स्पर्श, त्या दिठींचा अनाम स्पर्शम्हणजे एक नेणीव स्पर्श, एक अपार्थिव स्पर्शत्या एका क्षणाचा कैफ,सारे दुःख, सारे कष्ट, सारे अपयश,सारे अपमान, सारे उपहास विसरायला लावतो.क्षण एक पुरे प्रेमाचा।वर्षाव पडो मरणांचा। मग पुढे ॥ही कवी गोविंदाग्रजांजी प्रसिद्ध ओळ बदलूनआम्ही कलाकार गातो,क्षण एक पुरे कैफाचा ।वर्षाव पडो मरणांचा । मग पुढे ॥हा कैफ, हा क्षण आम्हाला सांगत असतो.तू शाही है, परवाज है काम तेरातेरे सामने आस्माॅ और भी हैतू गरुड आहेस, तू पक्ष्यांचा राजा आहेस.उंच भरारी घेणे. हेच तुझे कार्य आहे.तुझ्या समोर अजूनही अनेक आसमान,आकाश अंथरले आहेत..या आसमानावर, या गगनावरया आकाशावर मला अनेक स्वप्नं पेरायचीआहेत. मला मंगेशकर संगीत शैली निर्माणकरायची आहे.किराणा, ग्वाल्हेर, जयपूर, आग्रा वगैरे अशीअनेक संगीत घराणी आहेत.मलाही मंगेश घराना निर्माण करायचा आहे.कमा! जगाच्या दृष्टीने मी निर्धन, दरिद्रीदिवाळखोर आहे.पण माझ्या इतका श्रीमंत धनवान कोणीनाही. अरे! माझ्याकडे अभिजात संगीत आहे.माझ्याकडे दोन साधू पुरुष (तंबोरे)आहेत. हजारो बंदिशी, चिजा आहेत,साहित्य आहे. ज्योतिषशास्त्र आहे.आणि - आणि माझी लता आहे.बालसरस्वती आहे ती.अरे, माझं स्वप्न आहे ती.’’‘‘पण दीना ! तू अलीकडे आजारी असतोस.जणू नियतीने तुझ्या विरुद्ध युद्धचपुकारले आहे. खरंच! तुझी ही महत्त्वाकांक्षीशानदार स्वप्ने पुरी होतील का रे?’’कमलनाथ निराशेने म्हणाले,‘‘अर्थातच ! माझी स्वप्नं पूर्ण होणारच.आणि एखादं स्वप्न भंग पावलं म्हणूनजीवन भंग होत नाही.पण कमा ! तू म्हणतोस ते खरे आहे.अलीकडे नियतीने माझ्याविरुद्ध जणूयुद्धच पुकारले आहे.काय माझं नशीब, किती मी एकाकी.चालताना माझी सावली सुद्धा माझा साथदेत नाही. आणि तुम्ही ?सहज चालू लागता, तर तुमच्या बरोबरआकाश, जमीन, वातावरण सुद्धा चालू लागते.मैफिलीत लोक आलीत, बसली, उठली,आणि गेलीत सुद्धा.मी मात्र मैफिलीत स्वःतला शोधित एकटा उभा आहे.माझी स्वप्न उराशी घेऊन, माझ्या स्वप्नांनाकवटाळून मी एकाकी उभा आहे.कमा ! तू मघाशी म्हणालास, की‘‘दीना, तुझी ही स्वप्न पुरी होतील का?’’होय, माझी स्वप्न साकार होणारच,अरे ! पुस्तके, ग्रंथ जळून खाक झालीत,तरी आतले शब्द, विचार बदलत नाहीत.माझी काही स्वप्न जळून खाक झाली, तरीमी जळून खाक होणार नाही.काही स्वप्नांचा मृत्यू झाल्यामुळे,जीवनाचा मृत्यू होत नसतो.स्वप्न म्हणजे तरी काय ?डोळ्याच्या शय्येवर झोपी गेलेले डोळ्याचेपाणी आणि स्वप्नभंग म्हणजे नव्हाळीतलेजागृत झालेले कच्चे तारुण्य.रुसलेल्या दिवसांना समजावणाऱ्यांनोफाटलेला सदरा शिवणाऱ्यांनोकाही दिवे विझल्याने, अंगण मरत नसते.काही पाणी वाहून गेले म्हणून,पाऊस ऋतू मरत नसतो.वस्त्र बदलून येणाऱ्यांनो,चाल बदलून चालणाऱ्यांनो,काही खेळणी हरवल्याने,बालपण मरत नसते.काही स्वप्नांचा मृत्यू झाल्यामुळे,जीवनाचा मृत्यू होत नसतो.कमा ! काही स्वप्न भंग पावली,म्हणून माझी जीवनमूर्ती भंग पावणार नाही.’’(क्रमश:).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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