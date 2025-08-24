ओंकार वर्तले - ovartale@gmail.comकोरडी, रूक्ष, भकास वाटणारी सृष्टी बदलवून हिरवीगार करणारा हा पाऊसही काही चमत्कारापेक्षा कमी नाही. असे चमत्कार, साक्षात्कार, तुमच्या-आमच्यासारख्या भटक्यांना पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्याच्या भूमीत पावसाळ्याच्या दिवसांत पावलोपावली पहायला मिळतात. खरेतर पावसाळा हाच मावळचा ‘स्पेशल’ ऋतू. संततधार, धो-धो, मुसळधार, धुवाधार ही पावसाची सारी विशेषणे शोभून दिसतात, ती या मावळातच. ढगांचे गरजणे, पावसाचे बरसणे अनुभवायला यायलाच हवे. पावसाच्या बरसण्यालासुद्धा संगीताचाच स्पर्श असतो. याच्या थेंबांचे संगीत ऐकतच राहावेसे वाटते. .एकदा का पाऊस सुरू झाला की, निसर्गाचे रूपच पालटते. रूक्ष-ओसाड-काळे, करडे वाटणारे डोंगर, टेकड्या, जमीन सारे हिरवेगार होऊन जाते. सृष्टीत एक नवे नवचैतन्यच संचारते. बळीराजापासून ते जीवसृष्टीतल्या प्रत्येक सजीवाला या पावसाकडून भरभरून अपेक्षा असते. या साऱ्यांसाठी पाऊस हा जीवनच. याच्या अस्तित्वावरच साऱ्या सजीवांचे जीवनचक्र अवलंबून असते. या पाऊसधारांत कोणाला जगायचे, फुलायचे, बागडायचे, भिजायचे, फिरायचे असते. त्यामुळे पाऊस सुरू झाला की सारी सृष्टीच कात टाकून आपल्यासमोर उभी असते. पावसाच्या धारांत सक्रिय झालेली ही सृष्टी न्याहाळण्याचा एक वेगळाच आनंद आहे. हा आनंद अर्थातच आहे तो पावसाळी भटकंतीत!साऱ्या जीवमात्रांसाठी पाऊस हा देवच आहे. असे म्हणतात अनुभूतीशिवाय देवपण शक्य नाही. येथेही ही अनुभूती आहेच. कोरडी, रूक्ष, भकास वाटणारी सृष्टी बदलवून हिरवीगार करणारा हा पाऊसही काही चमत्कारापेक्षा कमी नाही, असे चमत्कार, साक्षात्कार, तुमच्या-आमच्यासारख्या भटक्यांना पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्याच्या भूमीत पावसाळ्याच्या दिवसांत पावलोपावली पहायला मिळतात. .खरेतर पावसाळा हाच मावळचा ‘स्पेशल’ ऋतू. संततधार, धो-धो, मुसळधार, धुवाधार ही पावसाची सारी विशेषणे शोभून दिसतात, ती या मावळातच. ढगांचे गरजणे, पावसाचे बरसणे अनुभवायला यायलाच हवे. पावसाच्या बरसण्यालासुद्धा संगीताचाच स्पर्श असतो. याच्या थेंबांचे संगीत ऐकतच राहावेसे वाटते. इथला ग्रामीण भाग तीन मावळात विभागला गेला आहे. तसे पाहिले तर लोणावळा आणि खंडाळा ही ठिकाणेही याच तालुक्यातली; पण या तीनही मावळातला चिंब पाऊस मात्र तुम्हाला वेड लावतो. आंदर-पवना-नाणे अशी या मावळांची नावे. प्रत्येकालाच अशी खास गुण-वैशिष्ट्ये चिकटलेली आहेत.आंद्रा नदीच्या खोऱ्यातले म्हणून आंदरमावळ हे नाव रूढ झालेय. या भागातला कुसुर घाट तर तुम्हाला प्राचीन संस्कृती सांगतो. पुणे आणि रायगड जिल्ह्याला जोडणारी ही वाट म्हणजे एका युगाची ओळख आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. याच भागात निर्मिलेल्या काम्ब्रे, कल्हाट या लेणी म्हणजे इथल्या भटकंतीला चढवलेला साजच जणू. या लेणींत मांडलेला सारीपाटाचा खेळ पाहून गंमत वाटल्याशिवाय राहत नाही. इथली प्रत्येक फ्रेम मात्र पाहण्यासारखीच..पवना नदीच्या खोऱ्यातले पवनमावळ हे जरा कांकणभर जास्त सरस. या भागातून वाहत गेलेली पवना नदी पाहणे हाच मुळी एक आनंदसोहळा. उंच डोंगरावर बसून हिची नागमोडी वळणे आणि हिचा विस्तार पावसाळ्यात पहायलाच हवा. तुंग-तिकोणा, मोरगिरी, लोहगड आणि या भागाला खेटून असलेला विसापूर या बलाढ्य अशा गडकोटांच्या कचाट्यात हा भाग अडकलाय. यावरून तुम्हाला इथल्या सौंदर्याची चुणूक जाणवेल. या खोऱ्यातली बेडसे लेणी मात्र लाजवाबच. एकेकाळी याच लयनगृहात अजिंठासारखी रंगीत चित्र रेखाटली गेली होती. आजही ती पुसटशी आपल्याला दिसून जाते. याशिवाय येलघोल, घोरवडेश्वर या लेणीही या भागाच प्राचीनतत्त्व सांगत उभ्या आहेत.इंद्रायणी नदीच्या खोऱ्यातले नाणे मावळ हेसुद्धा संपन्न असेच. टाकवे खुर्द, शिलाटणे, वळक, देवघर, पाल-उकसान या लेणी आकाराने जरी लहान आणि आडबाजूला जरी असल्या तरी मात्र आपला वेगळा आब राखून उभ्या आहेत. यातल्या पाल-उकसान लेणींमध्ये तर चक्क शिलालेखही दिसतात. कोणा पांथस्थानी कोरलेल्या या लेणी आहेत मात्र भारीच. कोण्डेश्वर हे ऐन घाटमाथ्यावरचे देवस्थान तर शिव-छत्रपतींच्या वास्तव्याने न्हावून निघालेले. याच देवस्थानच्या शेजारून ढाकच्या किल्ल्याकडे गेलेली एक वाट तुम्हाला एक वेगळाच आनंद देते. याच्या शेजारीच असलेला कळकराईचा सुळका प्रस्तरारोहण करणाऱ्यांसाठी आव्हान म्हणून उभा आहे. ह्या साऱ्यामुळेच हा भाग पावसाळ्यात जीता-जागता स्वर्गच बनतो..मावळाला वेढणाऱ्या सह्याद्रीच्या माथ्यावरचा पाऊस अनुभवणे हे येऱ्या-गबाळ्याचे कामच नव्हे. पंधरा-पंधरा दिवस सूर्याचे दर्शन होत नाही इतका प्रचंड पाऊस येथे कोसळत असतो. ग्रामीण भागात या कोसळणाऱ्या पावसाला महामुर पाऊस असे म्हटले जाते. इथल्या छोट्या ओढ्यांनाही नदीचे स्वरूप येते. खरे म्हणजे बाहेरच्या किंवा पर्यटनासाठी इथे येणाऱ्या पर्यटकालाही हा फरक ओळखता येणार नाही की यातली नदी कुठली की ओढा कुठला...? उंचच उंच सह्याद्रीच्या डोंगररांगा, शांत वातावरण, डोळ्यांना सुखावणारे ग्रामीण जनजीवन, हिरव्या-पोपटी रंगाची भात खाचरे, धुक्यांनी लगडलेले डोंगरमाथे यांमुळे येथली पावसाळी भटकंती नेहमीच आनंददायी वाटत असते. सह्याद्रीच्या कुशीतली कुठलीही फ्रेम तुम्हाला वेडच लावील यात शंकाच नाही. मावळचा ‘पाऊस सोहळा’ हा यासाठीच तर ओळखला जातो. इथल्या निसर्गसौंदर्याच्या प्रेमात पडूनच दुर्ग-महर्षी गो. नि. दांडेकर यांची लेखणी बहरली. त्यांची पवनाकाठचा धोंडी, माचीवरला बुधा ही साहित्यनिर्मिती तर याच भागातल्या निसर्गावर लिहिलेली.मावळात यायचे आणि धबधबा पहायचा नाही असे कसे होईल? खरेतर मावळ-पाऊस आणि धबधबे या तिघांचे नाते मात्र ‘मस्ट व्हिजिट’ असेच आहे. हे समीकरण एकदा तरी अनुभवायला पाहिजे. डोंगरकड्यावरून कोसळणाऱ्या पाण्याच्या प्रपाताला ‘धबधबा’ असे नाव, पण ‘धबधबा’ हे नावसुद्धा तोकडेच पडते, इतके सुंदर धबधबे मावळात आहेत. अगदी समर्थ रामदासांनीही शिवथरघळी समोरून पडणाऱ्या धबधब्याचे किती सुंदर वर्णन केलेय पाहा ना....‘‘गिरीचे मस्तकी गंगा तेथूनी चालली बळेधबाबा लोटती धारा धबाबा तोय आदळे’’समर्थांनी केलेल्या याच वर्णनात मावळातील धबधबे अगदी फिट्ट बसतात. त्यामुळे पुणे आणि मुंबईहूनच नव्हे तर महाराष्ट्रातून पर्यटक मावळातील धबधब्यांखाली भिजण्यासाठी येत असतात. मावळचे हे पावसाळी पर्यटन तर सहकुटुंब अनुभवता येऊ शकते.पाऊस आणि धबधब्याचे नातेच मुळी पर्यटनाच्या विश्वात महत्त्वाचे समजले जाते. दोघांचा आविष्कार हा पाहण्याजोगाच असतो. एकंदरीतच धबधबा जेवढा आकर्षक, सुंदर दिसतो, तसाच तो अनुभवावा असेदेखील वाटत असते. पावसाच्या दिवसांत तर सह्याद्रीच्या डोंगररांगात धबधब्यांच्या असंख्य माळा साद घालताना दिसतात. डोंगराच्या कातळ कड्यावरून जीवाच्या आकांताने उड्या मारणाऱ्या या पाण्याच्या प्रवाहाने जसे भटक्यांना, पर्यटकांना वेड लावले आहे, तसेच साहित्य क्षेत्रातील कवी, लेखकांनाही लावले आहे. नवसाहित्यिकांना तर पाऊस आणि धबधब्याशिवाय दुसरा सुंदर आधार बहुधा कुठलाही नसेल, इतकी यात शब्दांची सृजनशीलता भरलेली दिसून येते. धबधब्याचे रौद्रसुंदर रूप, शेकडो फुटांवरून कोसळणाऱ्या प्रपाताचा धीरगंभीर आवाज, पाण्याच्या प्रवाहाची होणारी नयनरम्य हालचाल या साऱ्या गोष्टींना नजरेत सामावून घेणे, म्हणजे मोठे अवघड काम. धबधब्याचे हे रूप डोळ्यांनी साठवताना दमछाक झाली की, मग काही जण कॅमेऱ्याचा ‘क्लिक क्लिकाट’ सुरू करतात, तर काही शब्दांचा आधार घेऊन या धबधब्यांवर प्रेम करताना दिसतात. एकंदरीत सांगायचा मुद्दा हा की पावसात फिरायला जायचे म्हटल्यावर सर्वांच्या नजरेत एखादा धबधबा समोर येतोच. ही तुमच्या मनातली इच्छा इथला भाग हमखास पुरी करतो..त्यामुळेच या तीनही भागांत तुम्ही गेलात तर तुम्हाला एक नव्हे दोन नव्हे तर धबधब्यांच्या असंख्य माळा दिसतील. कुठल्याही डोंगराला एक धबधबा लगडलेला तुम्हाला हमखास दिसणारच. हे सारेच धबधबे मनाला गुंतून टाकतात. कुठल्याही धबधब्यासाठीचा प्रवास हा उत्कटच असतो. त्यामुळे अमुक तमुक ठिकाणीच जायचे हा हट्ट न केलेलाच बरा. डोक्यावर कोसळणारा पाऊस, चिखलाने मळकटलेली रानवाट, गर्द झाडी, हिरव्या रंगाची धरतीवर पसरलेली चादर, वाटेवर मध्येच आडवे येणारे छोटे-छोटे ओढे... या साऱ्या निसर्गखेळातून आपला एक अवर्णनीय प्रवास निश्चित केलेल्या धबधब्याच्या दिशेने सुरू होतो. खरी मजा मात्र या उद्दिष्टापर्यंतच्या प्रवासादरम्यान आहे. निसर्गाची ही सारी सर्जनशील रूपे डोळ्यांत साठवण्याइतका आनंद बहुदा दुसरा कुठला नसावा. वाटेवर निसर्गाने ओतलेले हे अद्भुत क्षण म्हणजे भटकंतीला मिळालेली एक खमंग फोडणीच आहे. धबधबा पाहण्यापूर्वीच तुम्हाला इथल्या निसर्गाने तृप्त केलेले असते.निसर्गाचे हे सारे सौंदर्याविष्कार पाहण्यासाठी मात्र आपल्या अंगात संयम असायला हवा. आजची पर्यटनासाठी जीवावर उदार झालेली तरुणाई पाहिली की धडकीच भरते. निसर्गाला पाहण्यासाठी आलेले निसर्गालाच पायदळी तुडवताना पाहून या सर्वांची कीव करावीशी वाटते. निसर्ग हा डोळ्यांनी पहायचा असतो. एकांतपणे अनुभवयाचा असतो. हे सारे करून पुन्हा सुरक्षितपणे परतायचे असते; पण याला कुठेतरी छेद मिळतोय. चूक तुमची पण त्यामुळे निसर्ग नाहक बदनाम होत चालला आहे. आपणही वेगळी वाट निवडायला काय हरकत आहे?गडबड, धांगड धिंगा, गर्दीचा कोलाहल यात गुरफटून गेलेली नेहमीची ठिकाणे पाहण्यापेक्षा मावळच्या या त्रिकुटाकडे आपली पावले वळवली तर निश्चितपणे तुमच्या झोळीत चांगले क्षण पडतील यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 