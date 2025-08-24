सप्तरंग

मावळातला चिंब पाऊस

मावळातला पावसाळा म्हणजे धुक्यात हरवलेल्या वाटा, चिंब झालेली टेकड्या, ऐतिहासिक लेण्या आणि निसर्गाची मनाला भिडणारी जादू!
कोरडी, रूक्ष, भकास वाटणारी सृष्टी बदलवून हिरवीगार करणारा हा पाऊसही काही चमत्कारापेक्षा कमी नाही. असे चमत्कार, साक्षात्कार, तुमच्या-आमच्यासारख्या भटक्यांना पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्याच्या भूमीत पावसाळ्याच्या दिवसांत पावलोपावली पहायला मिळतात. खरेतर पावसाळा हाच मावळचा ‘स्पेशल’ ऋतू. संततधार, धो-धो, मुसळधार, धुवाधार ही पावसाची सारी विशेषणे शोभून दिसतात, ती या मावळातच. ढगांचे गरजणे, पावसाचे बरसणे अनुभवायला यायलाच हवे. पावसाच्या बरसण्यालासुद्धा संगीताचाच स्पर्श असतो. याच्या थेंबांचे संगीत ऐकतच राहावेसे वाटते.

