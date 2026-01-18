Mercury Venus Moon consciousness : श्रीगणेश जयंतीचा आत्मसंवाद साधू या!

श्रीराम भटबुध आणि शुक्र हे ग्रह रवी आणि पृथ्वी यांच्यामध्ये असलेले अंतर्ग्रह म्हणून संबोधले जातात. पृथ्वीचा उपग्रह असलेला चंद्र हासुद्धा वरील बुध आणि शुक्र या जणू सवंगड्यांबरोबर खेळणारा अंतर्ग्रहच समजला जातो. मन, बुद्धी आणि अहंकार यांच्या योगातून म्हणा किंवा आकर्षणातून म्हणा, मन किंवा चित्त विशिष्ट वृत्तीशी जवळीक साधून असते किंवा ती तशी साधते. बुध आणि शुक्र हे ग्रह रवीपासून लांब किंवा जवळ जात, जणू आपले खेळ सादर करत असतात. तशीच पृथ्वीसुद्धा रवीपासून लांब किंवा जवळ जात आपला आविष्कार दाखवत, चंद्राला जवळ किंवा लांब करत असते आणि या आपल्या चंद्रबाळाला बुध आणि शुक्र या आपल्या सोसायटीतील या त्याच्या सवंगड्यांपाशी काही काळ खेळण्यासाठी अंगणात पाठवते. एकूणच चंद्र, बुध आणि शुक्र हे तीन अंतर्ग्रह माणसाच्या अंतःकरणाशीच निगडित आहेत. अर्थातच हे तीन ग्रह माणसाच्या विशिष्ट प्रवृत्तीचेच पालनपोषण करत असतात. जणू ते आपल्या घराच्या खिडकीतून डोकावत किंवा इशारे करत आपल्या चित्तप्रवृत्तीला वाट करून देत शिट्ट्या मारत असतात!.माणूस हा एक संवाद आहे. हा माणूस आपण आपल्याशीच जसा संवाद करतो, तसाच तो बाहेर पडत दुसऱ्या व्यक्तीशीही संवाद साधत, जणू परिसंवादात भाग घेत असतो.माणसाचे चित्तचैतन्य परा, पश्यंती, मध्यमा आणि वैखरी या चारी वाणींतून आत आणि बाहेर संवादी होत असते. श्रीगणेश हे चारी वाणींचे अधिष्ठाता आहेत. ज्ञानेश्वरांच्या भाषेत श्रीगणेश हे संवाद चतुष्पदींचे आविष्कारच होत. त्यामुळेच ते अखिल विश्वाचे संवादी असल्यासारखेच आहेत!.Premium|Biological Rhythm: रात्र मिट्ट काळोखी असो वा टिपूर चांदण्याची असो, तिच्या प्रत्येक प्रहराचं स्वतंत्र स्क्रिप्ट असतं...मित्र हो, सृष्टीतील किंवा या विश्वातील विश्वासाचा संवाद घडवणारे हे श्रीगणेशच आहेत. किंबहुना अखिल विश्वाचे अंतःकरण असलेले श्रीगणेश विश्वातील प्राणिमात्रांचा उघड वा गुप्त संवाद घडवून आणतात आणि परावाणीतून आत्मचैतन्याशी तादात्म्य घडवतात. असे हे कायिक, वाचिक आणि मानसिक तपाचे अधिष्ठाते श्रीगणेश विश्वातील चारी युगांचा सांभाळ करत अर्थातच उत्पत्ती, स्थिती आणि लय घडवत असतात! असे हे जीवनाच्या अर्थाशी खेळणारे श्रीगणेश जीवनाचा भावार्थ साधत जीवन सार्थकी लावत असतात. अर्थाचा अनर्थ करणाऱ्या या कलियुगात श्रीगणेश उपासनेचीच नितांत आवश्यकता आहे बरं. सप्ताहात वाचेचा अधिपती असलेल्या बुधाचा आत्मचैतन्यकारक रवीशी युतियोग होत आहे. त्यामुळेच सप्ताहातील श्रीगणेश जयंतीच्या दिवशी आपण आत्मचैतन्याच्या प्रयागतीर्थावर न्हाऊन निघू या! ज्ञानदेव अशा श्रीगणेशभक्तांचा गौरव गात म्हणतात, कीतैसे प्रयाग होत सामरस्याचे।वरी वोसाणतरत सात्त्विकाचे।ते संवादचतुष्पथीचे। श्रीगणेश जाहले।।.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.