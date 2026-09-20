Premium|Milind Shinde Dada Holkar journey : दादा होळकरपासून मार्लन ब्रँडोपर्यंतचा प्रवास; मिलिंद शिंदेंनी घडवलेला खलनायकी अभिनयाचा नवा मापदंड

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com ‘‘आम्ही सांगतो, खलनायकाच्या भूमिका करणाऱ्या नवीन नटमंडळींना, मिलिंद शिंदेंनी ‘जसं तू तिथं मी’ मालिकेत दादा होळकर (काही लोक त्याला तांबडे बाबा म्हणतात) जसा रंगवला होता ना तसा काठीया ---- बिलन तुम्हाला करायचा आहे.’’ हे वाक्य ऐकलं की सर्वांत आधी नजरेसमोर दोन नावं येतात एक शशांक सोळंकी दुसरा चिन्मय मांडलेकर. या दोघांच्या कल्पनेतून हे पात्र तयार झालं. मालिका सुरू होऊन चारपाच महिने झाले होते. दोनतीन वेगळ्या पात्रांसाठी माझं नाव येत होतं. काही कारणांनी ते घडून येत नव्हतं. अचानक एक दिवस शशांक सोळंकीचा फोन आला. मागे एकदा म्हटल्याप्रमाणे शशांक सोळंकीकडून एखाद्या पात्राचं नॅरेशन ऐकायचं. तो ते सांगतो त्यात निम्म तुमच्या हातात आलेलं असतं. माझा जो काही थोडासा अनुभव आहे या क्षेत्रातला, मला एक ‘खोड’ आहे. नेहमी दिग्दर्शकाकडून स्टोरी ऐकायची. तो जे सांगतो त्या वेळेस त्याचं हातवारे, चेहऱ्यावरचे हावभाव, त्याचं सांगण्याचं कसब यात बरंच काही समजतं. अगदी याला हा सिनेमा करता येईल की नाही... हे सुद्धा समजतं किंवा याची स्टोरी याला समजली आहे का याचा साधारण अंदाज येतो.तर शशांक सोळंकी नखशिखांत पात्र तुमच्या समोर उभं करण्यात माहीर. सोबत तो काही संदर्भही सुचवतो. उदाहरणं देतो त्यातून ते पात्र तुमच्यासमोर उभं राहतं किंवा शशांक ते उभं करतो..Premium|Nostalgic Indian parents return from USA : निसर्गाची मुक्त उधळण अन् लेकीची जड अंतःकरणाने पाठवणी; एका वडिलांचा भावूक अमेरिका प्रवास.इथं खोदकाम, कोरीवकाम, कशिदाकारी करायला किती जागा आहे..नेहमी माझ्या मनात उभा ठाकलेला प्रश्न. जेव्हा दादा होळकर हे पात्र शशांककडून ऐकलं, परत घरी जाताना. हा प्रश्न आपसूक मनात उगवलाच आणि हे हे करता येईल असं असं बेतता येईल, याच्या जागा सापडू लागल्या. मी मित्रांमध्ये गमतीनं म्हणतो, ‘‘मी डायलॉग पाठ करायचे पैसे घेत नाही. दोन शब्दांच्या मध्ये न बोललेलं ऐकू गेलं पाहिजे त्याचे घेतो.’’ काय काय करू शकतो दादा होळकर..?तो राजकारणी आहे... बिल्डर आहे... धूर्त आहे. तांबडेबाबाचा भक्त आहे... चिन्मय मांडलेकरचा वैरी आहे. इतकं ढोबळ मनात आखलं, मग आपलं काम काय..?तो चुकीचा इंग्लिश बोलतो असं करू या... पण तो चुकतो आहे हे त्याला माहीत नाही. हे बरोबर आहे असा आब ठेवू या. त्याला सिनेमाची गाणी म्हणायचा नाद आहे. मग आपण त्या त्या प्रसंगाला पोषक, पूरक, सूचक अशी गाणी काढुयात.तो एकाच वेळेस दोन विषयांवर समांतर बोलू शकतो असं करू या.आणि बोलण्यात एकदा तरी तांबडेबाबाचा जयघोष यावा असं प्राथमिक ठरलं. त्यानुसार आरेखन सुरू केलं... या मालिकेची सुरुवात मंगेश कंठाळे या दिग्दर्शकाने केली. राजू सावंत यानी नंतर सूत्रे हातात घेतली. सीरियलचं पात्र प्रेक्षकांच्या मनात उतरवायाची मी एक क्लृप्ती शोधून काढली आहे. त्या ट्रीकनं नेहमी काम करायचा प्रयत्न करतो.सीरियलमधलं पात्र पसंतीस उतरावयाला तुमच्याकडे फार काळ नाही... साधारण पहिल्या दोन फार तर तीन दिवसांत काहीतरी चमकदार, आगळं अनप्रेडिक्टेबल (अंदाज न येणारं) आधी न पाहिलेला ‘नमुना’ प्रेक्षकांसमोर उभा करावा, मनस्वी... वेचक, वेधक पाहणारा फार मोठा वर्ग आहे. लॉकडाउनच्या काळात आलेल्या वेब सीरिजच्या लाटेनं अभिनयाच्या व्याख्या खूप व्यापक केल्या आहेत. प्रेक्षकही खरं-खोटं जोखतो. त्याला देखावा आणि मनोरा यातलं अंतर कळतं.. देखावा नाकारतो प्रेक्षक.भाषा....भाषेचं काय करायचं. दादा होळकर कोणती भाषा बोलणार. तो चांगलं मराठी बोलतो. प्रमाणभाषा बोलतो असं ठरवलं.काही मुद्दे काढले. कागद वेळीच सापडला नाही म्हणून त्या वेळेस जे पुस्तक वाचत होतो त्याच्या मागच्या बाजूला मुद्दे आणि प्रात्यक्षिकं मिळाली.दुसऱ्या दिवशी राजू सावंतला दाखवलं.राजू सावंत. मालिका जगतातलं महत्त्वाचं नाव. अग्रक्रमानं घेतलं जाणारं नाव. माझा जो थोडा प्रवास झाला त्यात राजूचं योगदान अतिशय मोलाचं आहे. त्याला मुद्दे दाखवले. प्रात्यक्षिक करून दाखवलं. दिग्दर्शक आणि तुम्ही एका सुरात गायिले पाहिजे. असं ज्या शाळेत मी शिकलो तिथली शिकवण. दिग्दर्शकाला चकित करू नका. त्याला सांगून करा. विचारून करा. असा परिपाठ... राजूने ओके केले. मग रंगकाम सुरू.नुसतं गाणं म्हणतो म्हणून दादा होळकर गाणं म्हणत नाही. त्याचा रिलेव्हन्स यायला हवा.How is it Relevant? असा सारखा प्रश्न उभा राहावा... नटानं त्याला उत्तर द्यावं. वाट काढावी. हुक्कीनं अभिनय चालत नाही... समपर्क असावं... तर गाणं.. एक डील दादा होळकरला मिळत नाही ते चिन्मय मांडलेकरला मिळतं. दादा होळकर घरी येतो. त्याचे गुरु तांबडेबाबासमोर उभा राहतो आणि डोळ्यात पाणी आणून. ‘तुम्हारी नजर क्यो खफा हो गयी..’ इथं पुढची ओळ लगेच घेता आली असती. पण तो मधला म्युझिकचा तुकडा. -------तरारॅत्तरा.. तो टाकला की भरतकाम होतं अनप्रेक्टिटेबल होतं.. वेधक, वेचक होतं..Premium|Zulva Marathi Play : ‘झुलवा’ पुन्हा रंगभूमीवर येणार का? कलाकारांच्या नव्या प्रयत्नांनी कोल्हापुरात नाट्यविश्वाला मिळाली नवी दिशा.याला राजूची सहमती असते..तो मराठी बोलतो. पण फक्त एकच शब्द अशुद्ध बोलतो ‘वैणी’. शब्दरांगेतला असा शब्द निवडायचा की अधोरेखितही होईल आणि टोचेलही... वामन केंद्रे सर याला स्पेशल इफेक्ट म्हणतात... एकच शब्द उचलून वेगळा करायचा...उदा. ‘तुम्हारी नजर’ मधला नजर असा उच्चार न करता नजर मध्ये मराठीतला जंगलातला ज वापरावा. किंवा प्रिया मराठे (मोतीबाल्या बाई) एका प्रसंगात मला सोडून जातात असा सीन होता. तर ‘अभी ना जाओ ‘सोडकर’ असा निराळा उच्चार आणला.एका प्रसंगात चिन्मय मांडलेकर मला समज द्यायला माझ्या घरी येतो. डायलॉग लिहिला होता... ‘पाहुणे आलेत काहीतरी खायला घेऊन या...’ त्या बदल्यात ‘गेट समथिंग चिट चॅट टू चिट...’ असा बदल करून घेतला.माझा एक मित्र एकदा चुकून ‘आय ॲम एक्स्युज मी’ असं म्हणाला होता... तो दादा होळकरच्या इंग्लिशमध्ये समाविष्ट केला. दर वेळेस हा डायलॉग वापरायचा...अर्थात हे सगळं दिग्दर्शकाचं ॲप्रुव्हल घेऊन... राजू सावंतबद्दल एक खास बात नमूद करायची की... राजू सावंत हा मूळ अभिनेता... ॲक्टर व्हायला आलेला उमेदवार. गजेंद्र अहिरेकडे सहायक म्हणून काम करताना गजेंद्र त्याला म्हणाला, ‘तू डायरेक्शनमध्ये जा... ’ तिथून राजूनं वाट बदलली, गिअर बदलला.बऱ्याच मंडळींना हे ज्ञात नाही, की ‘ऑल दी बेस्ट’ या नाटकाच्या एका चमूत राजू सावंत होता. तर राजूला नटाच्या अवस्था कळतात. नटाचा सोस त्याला कळतो. तो मोकळं सोडतो नटाला. मी राजूला बरेचसे प्रसंग आधी करून दाखवले आहेत. त्याचं ॲप्रुव्हल घेतलेलं आहे. तो आडकाठी आणत नाही. उगाचच दिग्दर्शन करत बसत नाही.... सेटवर महिला, मुली असल्या की दिग्दर्शक त्यांच्यात संचारत नाही... नटांकडून उत्तम काढून घेणं ही राजूची खासियत. आज सीरियल विश्वात राजूचं नाव अतिशय आदरानं घेतलं जातं.... दर भेटणाऱ्या तिसऱ्या दिग्दर्शकाचा (मालिका) वाटाड्या राजू असतो. तात्पर्य... दादा होळकर उभा करण्यात राजूचा वाटा अमर्याद...‘तांबडेबाबांची आरती लिहू का...?एकदा मी सहज राजूला विचारलं... वा मजा येईल असं उत्साहवर्धक उत्तर आलं. आत्मस्तुतीचा रोष पत्करून सांगतो... ती आरती तिथंच लिहिली बसल्या बसल्या... राजूला ऐकवली. लगोलग चित्रित झाली...तुम्हारी शरण में तांबडेबाबामेरे बाबा तांबडेबाबा...असं साधं चलती लिहिलं.चाल लावली... प्रसारित झाली....हे सगळं क्रेडिट राजूचं, शशांकच, चिन्मयचं. सोनल सावंतच... नटाला... कलाकाराला पर्याप्त जागा मैदान दिलं तर कसरत दिसेल.... हे जाणणारी ही सगळी मंडळी... कुठल्याही कार्यक्रमात गेलो की प्रेक्षकांमधून या आरतीची फरमाइश येणारच... इतकं कर्णोपकर्णी झालं आहे... कलाकार जर असं म्हणत असेल की मी, माझ्यामुळं माझं... तर कलावंत म्हणून आपण कपाळमोक्षाच्या दिशेनं निघालो आहोत... कुणीतरी ॲक्शन म्हणतं... कट म्हणतं... कुणीतरी लिहितो... कुणीतरी त्याला साजेसं संगीत देतं... त्याला शोभेल असं चित्रित करतो... कुणी तरी चहा देतो... पाणी देतो... सहकलाकार असतात. या सगळ्यांचं मिळून ते तयार होतं... माझे एक शिक्षक म्हणायचे, ‘स्वतः’मधला मी वजा केलास ना जो उरशील तो तू आहेस...या सगळ्या प्रवासात स्वतःला तपासत असताना मार्लन ब्रँडो यायचा आणि जायचा. या क्षेत्राचा विद्यार्थी असल्याने मार्लन ब्रँडो माहीत होता. परिचित होता... भेटत नव्हता... तू तिथं मी... दादा होळकरच्या निमित्तानं लांब असलेला ब्रँडो जवळ येऊ लागला. मी डायलॉग्जशी फटकून वागू लागला. ब्रँडो वाक्य पाठ करत नाही Substance घेतो... त्या शाळेशी माझी जवळीक वाढू लागली. लिहिलेलं बोलणं कमी झालं आणि अर्क... नेमकं बोलता येईल का...? फापटपसारा न करता अर्थगर्भित बोलता येईल का...? याचा तपास सुरू झाला... ब्रँडो आणखीच भावू लागला आणि मग त्याला आत्ता सुचलं आत्ता बोललो चा फिल देता येईल का...? याची स्क्रुटिनी सुरू झाली... मग मार्लन ब्रँडोचा पाठलाग सुरू केला... त्याला लपून बघू लागलो... त्याला अचानक धडकू लागलो. कालांतराने त्याची गळाभेट घेऊ लागलो... ब्रँडो भावू लागला....मग ब्रँडोची आपण झेरॉक्स वाटू का...? याची काळजी ---- चवीपुरतं घ्यावं असं ठरलं... पण ब्रँडो अवीट आहे... ब्रँडो नेहमी सोबत करतो... दादा होळकरनं म्हणजे ‘तू तिथं मी नं’ मला काम दिलं. ओळख, प्रसिद्धी, पैसा दिला... पण अवीट गोडीचा मार्लन ब्रँडो मला भेटवून दिला...ब्रँडो रिचवायचा प्रयत्न करतो आहे.पण तोही ब्रँडो आहे...पकडता येत नाही.....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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