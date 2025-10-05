भाषांमध्ये संवाद हवा...

- प्रियदर्शन, saptrang@esakal.comमहाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पुन्हा एकदा मराठी भाषेला राजकीय मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या आठवड्यात अंधेरी मेट्रो स्टेशनवरील वेगवेगळ्या गेटवर लिहिलेल्या इंग्रजी आणि हिंदीमधील नावाच्या पाट्यांवर काळा रंग फासण्यात आला. त्यांची तक्रार होती, की यात मराठी का नाही? पण हिंदी आणि मराठीची लिपी तर एकच आहे, दोन्ही देवनागरीत वाचता येतात. कदाचित याच कारणामुळे मेट्रो प्रशासनाने तिसऱ्या भाषेचा वापर टाळला असावा..महाराष्ट्रात भाषेच्या प्रश्नावर तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न गेल्या काही दिवसांत खूप वेळा झाला आहे. राज्य सरकारने जेव्हा नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार इथे त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याची घोषणा केली, तेव्हा त्याला मराठीविरोधी पाऊल मानले गेले. अखेरीस सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला.मात्र अनेकांना शंका आहे, की हा मुद्दा मनसेची ताकद दाखवण्यापुरता होता, कारण सरकारला हा विरोध सहज थोपवता आला असता. याआधी आपण पाहिले, की मुंबई - अहमदाबाद महामार्गावरच्या ढाब्यांवरील गुजराती भाषेतील फलक तोडण्यात आले. त्याआधी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर मराठी आणि कन्नड यांच्यात मतभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला..पण इथे मनसेची राजकीय इच्छा किंवा तिचे यश-अपयश यावर नव्हे तर भाषेच्या प्रश्नावर बोलणे योग्य ठरेल. मराठी अत्यंत समृद्ध आणि प्रगतिशील भाषा आहे. हिंदी वाचकांना मराठी लेखक अगदी आपलेसे वाटतात. विजय तेंडुलकर हे माझ्यासारख्या अनेकांसाठी केवळ मराठी नव्हे तर हिंदी नाटककार आहेत.वि. स. खांडेकर यांची ‘ययाती’ आणि शिवाजी सावंत यांची ‘मृत्युंजय’ या साहित्यकृतीमुळे ते आपलेच कादंबरीकार वाटतात. नामदेव ढसाळ यांच्यापासून शरणकुमार लिंबाळेपर्यंतची परंपरा देखील आपलीच भासते. तसेच अनेक हिंदी लेखक-नाटककार मराठीत तितकेच आपले मानले जात असतील. हाच अनुभव इतर भारतीय भाषांच्या नात्याबद्दलही सांगता येतो..गिरीश कार्नाड हे फक्त कन्नड लेखक नाहीत, ते हिंदी आणि मराठी दोघांचे आहेत. टागोर आणि शरच्चंद्र हे फक्त बंगाली नाहीत, तर हिंदीसह इतर भाषांचेही लेखक आहेत. तमिळचे अखिलन, मल्याळमचे शिवशंकर पिल्लै, कन्नडमधील भैरप्पा हे सगळे भारताचे म्हणजे पूर्ण देशाचे लेखक आहेत, हिंदी-मराठी-बंगाली भाषांचेही आहेत. बारकाईने पाहिले तर भारतातील भाषांचे जे साहित्यिक-सांस्कृतिक नाते आहे ते या देशाला इतके घट्ट बांधून ठेवते, की कितीही तडे गेले तरी तो धागा टिकून राहतो..पण ज्यांना ना साहित्याशी घेणे-देणे आहे, ना संस्कृतीशी... तेच आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी विविध भाषकांमध्ये भांडणे लावतात. ते हेही लक्षात घेत नाहीत, की भारतीय भाषांसमोर खरी स्पर्धा इंग्रजीची आहे. ती राज्यकारभाराची भाषा आहे, रोजगाराची भाषा आहे आणि आता साहित्य-संस्कृतीचीही भाषा होत चालली आहे.अरुंधती रॉय यांच्यापासून किरण देसाईपर्यंत यांच्याबद्दलच्या बातम्या इतर कोणत्याही भारतीय लेखकांपेक्षा जास्त प्रसिद्धी मिळवतात. शिवाय शालेय शिक्षणात इंग्रजीच्या वर्चस्वामुळे हिंदी, मराठी आणि इतर भारतीय भाषांचे भविष्यातील वाचक हिरावले गेले आहेत. या भाषा फक्त मनोरंजनापुरत्या उरल्या आहेत म्हणजे चित्रपट, वेबसीरिज यापुरत्या आणि त्या निर्माण करणारेही बहुतांश इंग्रजीतून आलेले लोक असतात..भारतीय भाषांसमोरचा खरा धोका इंग्रजीचे हा आक्रमण आहे. एकेकाळी राजकीय पक्षांनी भाषेचा मुद्दा अस्मितेचा मुद्दा करण्याचा प्रयत्न केला होता. पन्नासच्या दशकात तेलुगू भाषिकांनी स्वतंत्र राज्याची चळवळ उभारली तेव्हा दिल्ली हादरली होती. त्यानंतर भाषिक आधारावर राज्यांची फेररचना झाली.साठच्या दशकात दक्षिण भारतात हिंदीविरोधी आंदोलनाच्या काळात मोठा संघर्ष झाला. समाजवादी चळवळीनेही भारतीय भाषांचा मुद्दा उपस्थित केला. जनसंघ काळातील भाजप ‘हिंदू-हिंदी-हिंदुस्तान’ अशी घोषणा देत असे, त्याला जरी त्याची मर्यादा होती..पण आता असं वाटतं, की भाषांविषयक सर्व आंदोलनं आता संपली आहेत. भाषांना मुद्दा बनवण्याचे प्रयत्न होतात पण ते लवकरच थंडावतात, कारण एकतर राजकीय पक्षांची भूमिका स्पष्ट नसते आणि दुसरे म्हणजे सामान्य लोकांना वाटते, की इंग्रजीच खरी भाषा आहे. महाराष्ट्रात मनसे जे प्रयत्न करत आहे तेही एका टप्प्यानंतर निष्फळ ठरणार आहेत.आपल्यासाठी मात्र हा मुद्दा कोणत्या पक्षाचा नाही, तर मराठी, हिंदी आणि इतर भारतीय भाषांचा आहे. या भाषांना खऱ्या अर्थाने आत्मसन्मान परत द्यायचा असेल, त्यांना योग्य प्रतिष्ठा मिळवून द्यायची असेल, तर त्यासाठी दीर्घकालीन लढाई करावी लागेल. हे काम फलकांना काळा रंग फासून, दुकाने फोडून, कोणत्याही नागरिकाला जबरदस्ती मराठी किंवा गुजराती बोलायला लावून, हिंदीला विरोध करून होणार नाही..ही एक दीर्घकाळ चालणारी लढाई आहे जी भारतीय भाषांमध्ये सातत्याने संवाद वाढवत नेल्यावरच जिंकता येईल. भारतीय भाषा एकत्र आल्या, तरच आपले इंग्रजीवरील अवलंबित्व कमी होईल, मानसिक गुलामीतूनही मुक्ती मिळेल. उलट इंग्रजी ही एक भारतीय भाषा म्हणून सखीप्रमाणे जोडली गेली, तर विविध भाषांचे आपले जग खऱ्या अर्थाने फुलून येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.