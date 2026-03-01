Premium|Theatre History : नाटक- जिवंत लोकशाहीचं रूप

आशुतोष पोतदार - नाटक : जिवंत लोकशाहीचं रूपजगभरातल्या नाटकाचा इतिहास पाहिला, तर लिखित साहित्य प्रस्थापित होण्याआधीच नाटक सादरीकरणाचं रूप म्हणून मान्यता पावलेलं आहे. मुळात नाटक हे समूहाचं आणि समाजाचं राहिलेलं आहे. नाटकातील निर्मिती-व्यवस्थेत कोण महत्त्वाचा यात सत्ताकारण असू शकतं. ना टक कुणाचं असतं?... नाटककाराचं की दिग्दर्शकाचं?... प्रकाशयोजना, संगीत आणि नेपथ्य यांची सर्जनशील मांडणी करणाऱ्या तंत्रज्ञांचं... की कला आणि व्यवहार यांची सांगड घालणाऱ्या व्यवस्थापकाचं?... वरवर साधे वाटणारे हे प्रश्न प्रत्यक्षात अत्यंत गुंतागुंतीचे असतात. यामागचं कारण म्हणजे नाट्यनिर्मिती प्रक्रियेतील व्यामिश्रता. साहित्य आणि सादरीकरण या व्यापक अवकाशातला नाटकाचा खेळ हा बहुआयामी असतो. सामान्यतः असं मानलं जातं की, नाटक सुरू होतं ते नाटककाराच्या लिखित शब्दांनी, किंवा प्रयोगाचा पडदा उघडला की दिसतं ते नाटक. पण, यांच्या आगेमागे घडतं ते बहुअंगी असतं. नाट्यलेखन आणि वाचन, कलाकार, रिहर्सल्स, रंगमंचीय मांडणी, प्रयोगासाठीची जागा, आर्थिक नियोजन आणि ठिकठिकाणचे प्रयोग अशा विविध क्रिया-प्रक्रियांतून तावून-सुलाखून निघत नाटक उभं राहतं. शब्द-संहिता, आंगिक रूपं, अवकाश आणि प्रेक्षक यांच्यातील परस्पर संबंधांतून हा खेळ उभा राहतो..Premium|Satara Literary Heritage : साहित्य, कला अन् संस्कृती .मी नाटककार असल्याने नाटक हे लिहिणाऱ्याचं असतं असं ऐकताना मला आनंद होतो. कधी संपूर्ण लिखित नाटक तयार असतं आणि त्याचा प्रयोग होतो. तर, कधी एखादी कल्पना, घटना वा विचार घेऊन सामूहिक लेखन-कृतीतून नाटक उभं राहतं. या निर्मितिप्रक्रियेत एकाहून अधिक लेखक आणि एकाहून अधिक कलाकार सहभागी होत असतात. कोणत्याही प्रकारच्या नाटकात, लिखित शब्द महत्त्वाचे असतात. पण, याचा अर्थ, नाट्यनिर्मिती प्रक्रियेत नाटककाराचा शब्द अखेरचा असतो, असा दावा करता येत नाही. नाटककार आपल्या लेखनातून स्वतःची दृष्टी घेऊन येतो. त्या दृष्टीत नाट्य असेल तरच नाटक उभं राहू शकतं. नाटककार कितीही थोर असला तरी, दिग्दर्शकाने त्या लेखनाचा स्वतःचा अर्थ लावणं महत्त्वाचं असतं. नाट्यनिर्मिती प्रक्रियेतील सगळे भागीदार त्या नाट्यदृष्टीला आपापल्या परीने आकार देत असतात. याचा अर्थ लिखित शब्दांचं हुबेहूब दृश्यरूप मांडायलाच हवं असा नाही. प्रगल्भ दिग्दर्शक लिखित शब्दांची स्वतःची अशी दृक-श्राव्य समज रंगमंचावर मांडत असतो. उत्तम नाटक म्हणजे बंद डब्यातले शब्द नव्हेत; त्यातल्या दृश्यात्मक शक्यता रंगमंचीय मांडणीकाराला, दिग्दर्शकाला आणि अभिनेत्यांनाही दिसल्या पाहिजेत, तेव्हाच नाटक थोरपणाला पोहोचतं. म्हणूनच शेक्सपिअर, कालिदास किंवा भास यांची नाटकं काळाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर नव्याने उलगडली जातात. किंवा, तेत्सुको कुरोयानागी यांचे ‘तोत्तोचान’ सारखे गाजलेले मूळ जपानी भाषेतील लेखन जयेश आपटे मराठीत दिग्दर्शित करतात आणि पर्ण पेठे हिला त्याचा एकल प्रयोग करणे महत्त्वाचे वाटते. यामागचे कारण, जपानी लिखित कथन भाषेच्या पल्याड रंगमंचीय अवकाशनिर्मितीसाठीसुद्धा समृद्ध असतं.अँतोनीन आर्तोसारख्या फ्रेंच दिग्दर्शकाला शब्दांच्या मध्यस्थीशिवाय संवेदी अनुभव हवा होता, तर पोलिश दिग्दर्शक जर्जी ग्रोटोवस्कीसाठी नट आणि प्रेक्षक यांच्याशिवाय बाकी सारं ‘डेकोरेशन’ होतं. एकुणात काय... तर नाटक म्हणजे सर्जनशील प्रक्रियांची मालिका असते. नाटककाराने संहिता द्यायची आणि बाकीच्यांनी त्यातलं ‘प्रामाणिक’ नाट्यरूप शोधायचं, अशी ही उतरंडीची व्यवस्था नाही. नाट्यनिर्मितीत सहभागी होणारा प्रत्येक जण कोलॅबोरेटर असतो. म्हणूनच नाटकाचं निमंत्रण देताना प्रत्येक जण ‘आमच्या नाटकाला या’ असं म्हणतो..जगभरातल्या नाटकाचा इतिहास पाहिला, तर लिखित साहित्य प्रस्थापित होण्याआधीच नाटक हे सादरीकरणाचं रूप म्हणून मान्यता पावलेलं आहे. मुळात नाटक हे समूहाचं आणि समाजाचं राहिलेलं आहे. भारतीय शास्त्रकारांनी ‘नाट्य’ ही एक अखंड प्रयोगव्यवस्था म्हणून मांडली आहे. आंगिक, वाचिक, सात्त्विक आणि आहार्य या चारही अंगांना घेऊन सादरीकरण करणारा नट हा नाटकाचा अर्थ पोहोचवण्यात महत्त्वाचा घटक मानला गेला आहे. महात्मा फुले प्रेरित ‘सत्यशोधक जलसे’ म्हणजे जनसामान्यांच्या भाषेतून उभा राहिलेला थेट संवादाचा आविष्कार होता. तिथे लिहिता-वाचता न येणाऱ्या लोकांनी मौखिक परंपरेशी नातं जोडत नाटक समृद्ध केलं. अशा जन-भाषेतल्या नाटकातून परिघावरच्या समाजघटकांना स्वतःच्या अभिव्यक्तीसाठी अवकाश मिळाला.भारतभरात नाटकात जागोजागी हाच समग्र विचार दिसतो. केरळमधील कुटीयाट्टम, कर्नाटकातील यक्षगान किंवा बंगालमधील जात्रा या परंपरा इथल्या समाजभानाचा भाग आहेत. महोत्सव, जात-परंपरा, विधी आणि मौखिकतेतून या परंपरा विकसित झाल्या. त्या कुणाच्या आहेत? या प्रश्नाचं उत्तर 'सर्वांच्या' असंच आहे. इथे सत्ताव्यवस्थेची विभागणी झालेली असते तर, श्रम आणि कलानिर्मिती सहयोगी स्वरूपाची असते. अर्थात, सगळीकडे ही व्यवस्था समान आणि न्याय्य असते असं नाही. जात-वर्ग-लिंग या आधारे तिथेही उतरंड दिसेल. पण एक व्यक्ती किंवा एकच तत्त्व हा या नाट्यपरंपरांचा स्रोत नसतो..नाटकातील निर्मिती-व्यवस्थेत कोण महत्त्वाचा यात सत्ताकारण असू शकतं. परंपरागत नाट्यव्यवस्थेत नाटककार किंवा दिग्दर्शक मध्यवर्ती मानले गेले आहेत. ते 'दृष्टी' देत नसतात. पण मग, काही जणांनी ज्या तऱ्हेने नाटक बसविले जाते त्याबद्दल पुनर्विचार केला आहे. नाट्यपरंपरा आणि प्रक्रियांमध्ये जाणवणाऱ्या उतरंडीच्या सत्ताकारणाला भिडत असताना ब्रिटनमधील दिग्दर्शक केटी मिशेल कलाकार, तंत्रज्ञ आणि लेखक यांना समान भागीदार मानतात. दिल्लीच्या अनुराधा कपूर यांनी स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून रंगमंचाची पुनर्रचना करतात. मुंबईची दिग्दर्शक सपन शरण आज हा एलजीबीटीक्यू प्लस समुदायातील कलाकारांना घेऊन काम करत 'बी-लव्हड' चा नाट्यप्रयोग उभा करते तेव्हा समाजव्यवस्थेने नाकारलेल्या समूहासाठी अभिव्यक्तीचा सर्जनशील आविष्कार बनतो. अशा प्रयोगांमध्ये, रंगमंचावरचे आविष्करण जितके महत्त्वाचे असते तितकीच निर्मिती प्रक्रियाही महत्त्वाची असते. कलाकारांच्या सहभागातून आणि परस्पर पूरक प्रक्रियेतून नाटक वेगवेगळ्या विचारांचा आणि भूमिकांचा समावेश केलेले असू शकते.नाटकाच्या सादरीकरणात नट मध्यवर्ती असतो. पण तो फक्त शरीरापुरता नसतो तर तो कलात्म आणि वैचारिक धारणेचाही भाग असतो. आज जगभरात ट्रान्सजेंडर आणि दिव्यांग व्यक्ती तसेच उपेक्षित समाजांतील कलाकार रंगमंचावर येत आहेत. त्यांच्या भाषेत त्यांची उपस्थिती महत्त्वाचे राजकीय विधान ठरते. भारतात 'जन नाट्य मंच' किंवा 'इप्टा'ने कामगार, शेतकरी आणि उपेक्षित समाजासाठी रस्त्यावर नाटकं केली. सफदर हाश्मींच्या हत्येनंतरही ही पथनाट्याची चळवळ थांबली नाही. नाटकाच्या माध्यमातून वर्णविद्वेषाविरुद्ध लढा देत दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग इथे सक्रिय असलेल्या 'मार्केट थिएटर' च्या माध्यमातून 'थिएटर ऑफ स्ट्रगल'ची चळवळ उभी राहिली आहे. अथॉल फ्युगार्ड या प्रख्यात आफ्रिकन लेखकाने दोन कृष्णवर्णीय नटांबरोबरच्या सहयोगातून 'सिझ्वे बॅन्झी इज डेड' हे वर्ण-विद्वेषाची व्यवस्था मांडणारे नाटक लिहिले. अशा नाटकांतून, लिंगाधारित शोषण व्यवस्था, हवामान बदल, स्थलांतर, लैंगिक ओळख या विषयांवर नाटके होत असताना 'कोण करतो' याबरोबरच ते 'कोणाच्या वतीने' आणि 'कोणाविरुद्ध' मांडले हेही महत्त्वाचे सूत्ररूप ठरते..शब्द, मांडणी, कलाकाराचे शरीर, तंत्र, जागा आणि सहयोगी जाणिवा एकत्र येतात तेव्हा नाट्यमय काहीतरी घडतं. व्यापक अशा सामाजिक-राजकीय-आर्थिक व्यवस्थेत नाट्यनिर्मिती आणि सादरीकरण सक्रिय भूमिका पार पाडत असतात. नाटक एक साहित्य असते, सादरीकरण असते, तो एक कलानुभव असतो तसेच ते जिवंत लोकशाहीचं रूप असतं.(लेखक नाटककार, कवी, अनुवादक, संपादक आणि संशोधक आहेत. ते मराठी आणि इंग्रजीमधून लेखन करतात आणि फ्लेम युनिव्हर्सिटी, पुणे येथे साहित्य आणि नाट्य हे विषय शिकवतात.) 