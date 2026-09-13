Mongoose satire story : मुंगूस आणि पाळलेला माणूस

सारिका चाटुफळे-कुलकर्णी - saptrang@esakal.comकथेचे शीर्षक वाचून थोडा गोंधळ उडाला ना? खरे तर मूळ कथा पाळलेल्या मुंगसाचीच आहे. मुलावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक गरीब शेतकरी मुंगूस पाळतो आणि एके दिवशी घरी आल्यावर मुंगसाच्या तोंडाला रक्त लागलेले बघून त्याला वाटते,की मुंगसाने आपल्या बाळाला मारले. त्या रागात तो मुंगसाचा जीव घेतो. पण मुंगसाने माणूस पाळला तर काय होईल ते वाचू या आजच्या कथेत....एका खेडेगावात एक गरीब मुंगूस राहत असे. खरे तर सरकारी नोकरीमध्ये मुंगसाचे अजिबातच भागत नव्हते. म्हणजे कोब्रा पोस्टिंगवर तो या गावात आला होता खरा, पण जरा म्हणून जीवाला निवांतपणा मिळत नसे. अमुक ठिकाणी नाग, साप आढळला की रात्री अपरात्रीदेखील त्याला घराबाहेर पडावे लागे. त्याची ही विशेष नेमणूक असल्याने त्याला नाकारता आलेली नव्हती. मुंगसाची बायकोदेखील नाग-साप पकडण्यात वाकबगार होती. मुंगसाच्या खात्यातच ती नोकरीला होती. ती तर कीटक तज्ज्ञदेखील होती. कुठले कीटक विषारी आहेत, कुठले बिनविषारी आहेत या विषयाचा तिचा प्रगाढ अभ्यास होता. ''विषारी-बिनविषारी कीटकांच्या जाती आणि त्याचा प्राणिसृष्टीवर होणारा परिणाम'' या विषयावर तिने दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात असताना विशेष संशोधन केलेले होते. त्यासाठी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने तिला डॉक्टरेट पदवी प्रदान करून, डॉक्टरेट मिळवणारी पहिली स्त्री मुंगूस असा तिचा विशेष नामोल्लेख केलेला होता. ''दिल की बात'' कार्यक्रमात तिच्या या विशेष गुणांचे कौतुकपर वर्णन केलेले होते..Premium|Gen Z: जेन-झी आणि समाज माध्यमांचे गुंतागुंतीचे नाते पालकांच्या दृष्टीकोनातून.काही दिवसांपूर्वीच मुंगूस पती-पत्नीला पुत्ररत्न प्राप्त झालेले होते. काही महिन्यातच स्त्री मुंगसाची प्रसूतीसाठी घेतलेली रजा संपली. आता वेळी-अवेळी तिलादेखील कामासाठी बाहेर पडावे लागणार होते. आता बाळाकडे कोण बघणार? एकतर इतके विषारी साप, कीटक पकडून दिल्याने मुंगूस पती-पत्नीने अखिल साप-कीटक जातीशी वैर ओढवून घेतलेले होते. त्यामुळे या दोघांना त्रास होईल असे काहीतरी करण्याचा त्या सगळ्यांचा बेत ठरतच होता. बाळाची काळजी घेण्यासाठी कोणाला ठेवावे? मुंगसाची आई केव्हाच देवाघरी गेलेली होती. स्त्री मुंगसाची आई तब्येतीच्या त्रासाने खेडेगावात येऊन राहू शकत नव्हती. समजा रात्री-अपरात्री आपण साप पकडायला गेलो आणि तेव्हाच नेमका दुसरा कुठला साप- कीटक इथे बाळाकडे आला तर काय करायचे या विचाराने पतिपत्नी हैराण झाले. त्यांना झोप लागेनाशी झाली. अचानक एके दिवशी पत्नी मुंगसाला एक कल्पना सुचली, ती धावतच मुंगसाकडे आली आणि त्याला म्हणाली, ‘‘आपण माणूस पाळू या.’’पती मुंगूस आश्चर्याने ओरडला, ‘‘काय? काहीही काय बोलतेस?’’पत्नी मुंगूस म्हणाली, ‘‘अरे मला एक सांग की सापापेक्षा विषारी प्राणी माणूस आहे किनई?’’बायको बोलली की गोंधळून जाणे हे मुंगूस पतींचे देखील व्यवच्छेदक लक्षण आहे. पती मुंगूस ओरडला, ‘‘म्हणजे?’’‘‘अरे, म्हणजे माणूसच सापावर वेगवेगळ्या साधनांनी ताबा मिळवू शकतो किनई? शिवाय सापापेक्षा कितीतरी विषारी आणि विखारी माणसाची वृत्ती आहे. तर आपण सगळी साधन सामग्री माणसाला देऊ आणि त्याला मुलावर लक्ष ठेवण्याची नोकरी देऊ या.’’त्याप्रमाणे त्यांनी एक माणूस पाळला.माणूस पाळला ते बरेच झाले कारण दिवसभर बाळाच्या पाळण्यापाशी तो मोबाइल घेऊन बसत असे. तिथून हलण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्यामुळे साप-कीटक पाळण्याच्या आसपासदेखील फिरकू शकत नव्हते. माणसाच्या कर्तव्यदक्षतेवर मुंगूस पती-पत्नी अत्यंत खूश होते.एके दिवशी मात्र अघटित घडले. एका सोसायटीमधून चार विषारी साप दिसल्याचा मूंगूस पती पत्नीला फोन आला. त्यांना तत्काळ बाहेर पडावे लागले. नेहमीप्रमाणे त्यांनी माणसाला बाळाच्या संरक्षणार्थ बोलावून घेतले. रात्रीची वेळ असल्याने बाळाकडे नीट लक्ष देण्याची सूचना त्यांनी माणसाला दिली. ‘‘मी आहे तर चिंताच नको,’’ असे आश्वासनदेखील माणसाने त्यांना दिले. निश्चिंत मनाने दोघे कामासाठी बाहेर पडले. खूप धडपड करून रात्रभर काम करून पहाटे पहाटे दोघे आपल्या घरी परतले. घरासमोरील दृश्य बघून त्यांना धक्काच बसला. सगळीकडे रक्ताचे डाग दिसत होते. त्यात माणसाच्या पावलांचे ठसे होते..काहीतरी वाईट घडलेले आहे हे दोघांच्या लक्षात आले. पुढे जाऊन बघितले तर माणूस कोपऱ्यात बसलेला होता. त्याच्या हातातील मोबाइलमध्ये तो गर्क होता. आपले मालक घरी परतले आहेत याचेही त्याला भान नव्हते. त्याच्या हाताला पायाला सगळीकडे रक्त लागलेले होते. याचा अर्थ बाळालाच काहीतरी झालेले आहे याची पती-पत्नी मुंगूस यांना खात्री पटली. दोघेही आक्रोश करू लागले. जोरजोरात रडू लागले. इयरफोन लावलेले असल्याने माणसाला त्यांचा आक्रोश ऐकायलाच गेला नाही. याचा बदला माणसाशी कसा घ्यावा असा विचार मुंगूस करत होता. आक्रोश करतच दोघे बाळाच्या पाळण्याकडे गेले तर तिथे बाळ शांतपणे झोपलेले होते. बाळाला काही झालेले नाही तर मग माणसाच्या अंगाला रक्त कशाचे लागलेले आहे असे वाटून त्या दोघांना माणसाबद्दल चिंता दाटून आली. दोघे धावतच माणसापाशी गेले. त्याचे इयरफोन काढून त्यांनी रक्ताबद्दल त्याच्याकडे चौकशी केली. त्याला कुठे लागले तर नाहीये ना याबद्दल काळजी व्यक्त केली.माणूस सांगू लागला, ‘‘अरे मालक, तुम्ही कधी आलात? काही काळजी करू नका. हे रक्त माझं नाहीये. तुमच्या लेकराचं देखील नाहीये.’’मुंगूस वैतागून म्हणाले, ‘‘मग आहे तरी कोणाचे?’’माणूस म्हणाला, ‘‘सशाचे.’’स्त्री मुंगूस म्हणाली, ‘‘सशाचे का? तो तर स्वतःच एवढा भित्रा असतो. तो माझ्या बाळाला कधीच त्रास देणार नाही.’’.माणूस सांगू लागला, ‘‘बाळाला त्रास दिला म्हणून नव्हे. आमच्या वस्तीत ससे मारून खातात. तर पेलाभर रक्त मी इकडे घेऊन आलो. ते काय आहे, रात्रभर नुसतं बसून डोकं खराब होतंय. मग म्हणलं एक रील बनवावी. हे बघा, तुम्हीच बघा कसली भारी रील केली आहे. लाइक पण बघा केवढे आले आहेत.’’ दोघांनी त्याच्या मोबाइलमध्ये बघितलं तर हातापायाला रक्त लागलेला माणूस त्यात होता. आज मुंगसाच्या बाळाला कसे शर्थीने वाचवले याची खोटी माहिती तो कथन करत होता. माणसाच्या शूरपणावर त्याची मित्रमंडळी बेहद्द खूश होती. त्या पोस्टला हजारोंनी लाइक्स आलेल्या होत्या. माणसाचे नीट लक्ष गेले नव्हते पण ज्या खिडकीपाशी बसून तो रील तयार करत होता त्याच खिडकीच्या बाहेर तेव्हा साप लटकत होता. बाहेर लटकणारा हा साप कधीही घरात येऊ शकतो हे मुंगूस पती-पत्नीच्या लक्षात आले आणि त्यांनी तत्काळ माणसाला कामावरून कमी केले.तात्पर्य - रील करताना खोटे रक्त वापरावे, खरे वापरू नये अथवा नोकरी जाण्याचा धोका संभवतो.लेखिका - स्त्री मुंगसाची कॉलेजमधील मैत्रीण..Premium|Latur Killari earthquake inequality : किल्लारी भूकंपाची जखम, ढिगाऱ्यांतून मृतदेह बाहेर काढत आदिवासी कार्यकर्त्यांची मानवी सेवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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