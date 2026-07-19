Premium|MPSC Exam Reforms : स्पर्धा परीक्षांमधील अविश्वास

राजेंद्र धारणकर - saptrang@esakal.comमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा ऑनलाइन की ऑफलाइन, त्यातील बदल याबाबत राज्यात आंदोलने आणि चर्चा सुरू आहेत. यासंदर्भातील सुधारणांबाबत काम करणाऱ्या ‘सिस्कॉम’ या संस्थेने बरेच उपाय सुचवले आहेत. या परीक्षाबाबतचा पेच आणि विद्यार्थ्यांची बाजू या सगळ्यांच पैलूचा मागोवा... नवी मुंबईतील सीबीडी बेलापूर येथे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) मुख्यालयासमोर स्पर्धा परीक्षा पद्धतीविरोधात झालेले आंदोलन केवळ तात्कालिक तांत्रिक निर्णयांविरुद्ध नव्हते. एका बाजूला प्रशासकीय वेग वाढवण्याचा सरकारचा दावा आणि दुसऱ्या बाजूला ‘कंत्राटीकरण’ व ‘अपारदर्शकते’मुळे लाखो होतकरू विद्यार्थ्यांचे धोक्यात आलेले भवितव्य, अशा कात्रीत या स्पर्धा परीक्षा सापडल्या आहेत..विद्यार्थ्यांचा विरोध नेमका कशाला ?अनेकदा असा समज करून घेतला जातो की विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षेलाच विरोध करीत आहेत. वस्तुस्थिती तशी नाही. त्यांचा विरोध अपारदर्शक प्रक्रियेला आहे. महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षार्थ्यांचा मोठा वर्ग ग्रामीण, शेतकरी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतून येतो. संगणकीय सुविधा, दर्जेदार इंटरनेट, अखंड वीजपुरवठा आणि डिजिटल प्रशिक्षण यांमध्ये अजूनही मोठी विषमता आहे. अशा परिस्थितीत सर्व उमेदवारांना समान संधी उपलब्ध आहे का, हा प्रश्न रास्त आहे. याहून महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘नॉर्मलायझेशन’ (Normalization) बहुसत्रीय परीक्षांमध्ये विविध प्रश्नपत्रिकांच्या कठीणतेतील फरक सांख्यिकीय पद्धतीने समायोजित केला जातो. ही संकल्पना नवीन नाही; अनेक राष्ट्रीय परीक्षा ती वापरतात. परंतु, त्यासाठी वापरले जाणारे सूत्र, त्याची अंमलबजावणी, स्वतंत्र पडताळणी आणि निकालाचे स्पष्टीकरण या सर्व गोष्टी पारदर्शक नसतील, तर उमेदवारांमध्ये अविश्वास निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.तिसरा मुद्दा म्हणजे पुराव्याचा. ‘ओएमआर’ आधारित परीक्षेमध्ये उमेदवाराकडे उत्तरपत्रिकेची प्रत हा स्वतःचा भौतिक पुरावा असतो. संगणकाधारित परीक्षेत संपूर्ण प्रक्रिया सॉफ्टवेअर आणि सर्व्हरवर अवलंबून राहते. त्यामुळे प्रणालीवरील विश्वास निर्माण करण्यासाठी अधिक सक्षम सुरक्षा, लॉगिंग आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षण आवश्यक ठरते..परीक्षा प्रणालीला विद्यार्थ्यांचा तीव्र विरोध का ?एमपीएससीने आगामी संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ पासून संगणकाधारित (CBT) आणि बहुविध सत्रांमधील ‘नॉर्मलायझेशन’ (गुण समानीकरण) पद्धतीने घेण्याचा घेतलेला निर्णय वादात सापडला. विद्यार्थ्यांचा हा विरोध तंत्रज्ञानाला नसून त्यातील अपारदर्शकतेला आहेनॉर्मलायझेशनचा भूलभुलैया : सत्रांमधील काठिण्य पातळी समान करण्यासाठी वापरले जाणारे सांख्यिकीय सूत्र पारदर्शक नाही. कंत्राटी कंपन्यांच्या सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक त्रुटींमुळे खरी गुणवत्ता मागे पडण्याची भीती आहे.पुरावा नष्ट होणे : ऑफलाइन (OMR) परीक्षेसारखी ‘कार्बन कॉपी’ऑनलाइनमध्ये मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांकडे हक्काचा भौतिक पुरावा उरत नाही..ऑनलाइन परीक्षांच्या या पारदर्शकतेच्या दाव्यांमागील ढळढळीत वास्तव अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतून समोर येते. ''सिस्कॉम''ने दाखल केलेल्या याचिकेवरून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ''KPMG'' कडून करण्यात आलेल्या ऑडिट अहवालाने (२०१८-१९) बाह्य कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेचे वाभाडे काढले आहेत :मानवी हस्तक्षेप : जागावाटप आणि गुणवत्ता यादी सॉफ्टवेअरच्या आत स्वयंचलित नव्हती. खासगी कंत्राटी कंपनीचे डेव्हलपर्स बॅकएंडला ‘मॅन्युअल स्क्रिप्ट्स’ चालवून फेरफार करत होते.असुरक्षित क्रेडेंशियल्स : सुपर ॲडमिनचे लॉगिन आयडी व पासवर्ड अनेकांमध्ये सामायिक होते आणि डेव्हलपर्सना थेट ''Production Environment'' मध्ये थेट प्रवेश होता.तांत्रिक चुका : स्पेशल कोट्यातील जागा शिल्लक असतानाही सॉफ्टवेअरने उमेदवाराला जनरल कोट्यात टाकले.थोडक्यात, शासनबाह्य कंपन्यांना कामे आउटसोर्स (Outsource) करून भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो आणि आरोप झाल्यास स्वतःची जबाबदारी झटकता येते. हाच मोठा तांत्रिक धोका आज एमपीएससीच्या ऑनलाइन परीक्षांबाबत आहे.कंत्राटीकरणाचा खेळएमपीएससीमधील हा अपारदर्शक खेळ नवा नाही. १९९९ ते २००२ दरम्यान महाराष्ट्रात गाजलेला शशिकांत कर्णिक घोटाळा आजही स्पर्धा परीक्षा विश्वाच्या स्मरणात आहे. तेव्हा आरोपींनी मंत्रालयातून सुरक्षित कपाटांच्या बनावट चाव्या मिळवून एमपीएससी कार्यालयात बेकायदेशीर प्रवेश केला, मूळ उत्तरपत्रिका बदलल्या आणि कम्प्युटरचा डेटा खराब करून पुनर-स्कॅनिंगच्या नावाखाली बनावट नोंदी केल्या.आजही एमपीएससीमध्ये तांत्रिक नियंत्रणासाठी कोणतीही कायमस्वरूपी शासकीय यंत्रणा नाही. सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करता येत नसल्याने, त्यांच्या आडून खासगी कंपन्या आणि मध्यस्थ चुकीची कामे सहज करू शकतात..ऐतिहासिक निर्णयविद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनासमोर नमते घेत अखेर राज्य सरकारने एक पाऊल मागे टाकले आहे. १६ जुलैला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठकीनंतर महत्त्वाचे निर्णय जाहीर झाले -CBT परीक्षा तात्पुरती स्थगित : महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ आता पारंपरिक ऑफलाइन (OMR - पेन आणि पेपर) पद्धतीनेच २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होईल. अर्ज भरण्यास ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.२०२७ पर्यंत अंमलबजावणी लांबणीवर : सीबीटी (CBT) ऑनलाइन परीक्षा पद्धत आता ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुढे ढकलली आहे. भविष्यात ही परीक्षा केवळ केंद्र सरकारच्या ‘सी-डॅक’ (C-DAC) च्या सुरक्षा ऑडिटनंतर आणि एआय (AI) कॅमेऱ्यांच्या देखरेखीखालीच घेतली जाईल. गुणवत्ता आधारित सुवर्णमध्य : राज्याला कणखर आणि प्रतिभावंत अधिकारी मिळण्यासाठी परीक्षेच्या ‘शैक्षणिक काठिण्य पातळीशी’ तडजोड न करता ‘तांत्रिक सुलभता’ आणणे शक्य आहे. यासाठी ''हायब्रिड मॉडेल'' राबवावे. पूर्व परीक्षा (लाखो उमेदवारांसाठी) एकाच शिफ्टमध्ये ऑफलाइन पद्धतीने घ्यावी, जेणेकरून ''नॉर्मलायझेशन''ची गरज उरणार नाही. पूर्व परीक्षेतून उत्तीर्ण झालेल्या मर्यादित उमेदवारांची मुख्य परीक्षा शासकीय केंद्रांवर ऑनलाइन पद्धतीने घ्यावी..‘सिस्कॉम’ने (SYSCOM) केंद्र व राज्य शासनाला सादर केलेल्या अहवालातील खालील शिफारशी एमपीएससीमध्ये पारदर्शकता आणू शकतातकायमस्वरूपी तांत्रिक परीक्षा विंग : एमपीएससीच्या अंतर्गतच वैधानिक जबाबदारी असणारे स्वतंत्र शासकीय आयटी कॅडर (IT Cadre) निर्माण करावे.शासकीय मालकीचे सॉफ्टवेअर : परीक्षा सॉफ्टवेअरचे बाह्य कंत्राटीकरण पूर्णपणे बंद करून ''सी-डॅक'' किंवा ''एनआयसी''च्या साहाय्याने केवळ शासकीय मालकीचे सॉफ्टवेअर वापरावे.सर्वंकष तांत्रिक व सुरक्षा ऑडिट : परीक्षा संपल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत आयआयटी (IIT) किंवा केंद्रीय यंत्रणेमार्फत स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट करून ते अहवाल सार्वजनिक करावेत. प्रशासकीय आचारसंहिता : एमपीएससीच्या सर्व घटकांसाठी कडक कायदेशीर आचारसंहिता लागू करून माहितीची गोपनीयता भंग झाल्यास सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असावी.आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि कार्यक्षम बदलांचा स्वीकार करणे ही काळाची गरज असली, तरी ज्या सुधारणांमध्ये राज्यातील लाखो गरीब, होतकरू आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाचा पायाच उखडला जात असेल, त्या सुधारणा निरुपयोगी ठरतात. १६ जुलैचा निर्णय हा तात्पुरता दिलासा असला, तरी या कालावधीत आयोगाने ''सिस्कॉम''ने सुचवल्याप्रमाणे एक सक्षम शासकीय तांत्रिक यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. प्रशासकीय गुणवत्तेशी आणि परीक्षेच्या शैक्षणिक काठिण्य पातळीशी कोणतीही तडजोड न करता, परीक्षांची अंमलबजावणी अत्यंत निर्दोष, सुरक्षित, पारदर्शक आणि सुवर्णमध्य साधणारी करणे ही लोककल्याणकारी राज्याची नैतिक जबाबदारी आहे.(लेखक ‘सिस्कॉम’- व्यवस्था सुधारणा मोहीम या संस्थेचे कार्याध्यक्ष आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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