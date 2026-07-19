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Premium|MPSC Exam Reforms : स्पर्धा परीक्षांमधील अविश्वास

MPSC Online Exam Controversy : एमपीएससी परीक्षा ऑनलाइन-ऑफलाइन वादामुळे पारदर्शकता, तांत्रिक विश्वासार्हता, विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणांवर राज्यभर चर्चा रंगली असून आंदोलनाने प्रशासकीय निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
MPSC Exam Reforms

MPSC Exam Reforms

esakal

सप्तरंग टीम
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राजेंद्र धारणकर - saptrang@esakal.com

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा ऑनलाइन की ऑफलाइन, त्यातील बदल याबाबत राज्यात आंदोलने आणि चर्चा सुरू आहेत. यासंदर्भातील सुधारणांबाबत काम करणाऱ्या ‘सिस्कॉम’ या संस्थेने बरेच उपाय सुचवले आहेत. या परीक्षाबाबतचा पेच आणि विद्यार्थ्यांची बाजू या सगळ्यांच पैलूचा मागोवा...

नवी मुंबईतील सीबीडी बेलापूर येथे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) मुख्यालयासमोर स्पर्धा परीक्षा पद्धतीविरोधात झालेले आंदोलन केवळ तात्कालिक तांत्रिक निर्णयांविरुद्ध नव्हते. एका बाजूला प्रशासकीय वेग वाढवण्याचा सरकारचा दावा आणि दुसऱ्या बाजूला ‘कंत्राटीकरण’ व ‘अपारदर्शकते’मुळे लाखो होतकरू विद्यार्थ्यांचे धोक्यात आलेले भवितव्य, अशा कात्रीत या स्पर्धा परीक्षा सापडल्या आहेत.

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