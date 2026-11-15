Marathi Book Review : ‘मुलखावेगळ्या’ स्त्रियांच्या आयुष्याचा वेध; यशासोबत संघर्ष आणि उणिवांचेही प्रामाणिक चित्रण

राधिका परांजपे-खाडिलकर - radhika.paranjape@esakal.comमराठी साहित्यात व्यक्तिचित्रणाला समृद्ध परंपरा लाभली आहे. एखाद्या व्यक्तीचा जीवनपट मांडताना तिच्या अंगभूत गुणांचा, सौंदर्याचा, संघर्षाचा आणि मनस्वीपणाचा मागोवा घेणारी पुस्तके वाचकांच्या मनावर गारूड करतात. नीलिमा बोरवणकर, संगीता पुराणिक आणि प्रमोदिनी वडके-कवळे या लेखिकांनी एकत्र येऊन साकारलेले ‘मुलखावेगळ्या... बाईच्या मनस्वीपणाची स्पंदनं’ हे पुस्तक याच परंपरेतील एक पुष्प आहे. पुस्तकाच्या शीर्षकातच त्याचा गाभा आहे. पुस्तकात ज्यांचे व्यक्तिचित्रण आहे, त्या स्त्रिया केवळ कर्तृत्ववानच नाहीत, तर आपल्या विचारांमुळे, आयुष्यात घेतलेल्या धाडसी निर्णयांमुळे आणि जगण्याकडे बघण्याच्या स्वतंत्र दृष्टिकोनामुळे खऱ्या अर्थाने ‘मुलखावेगळ्या’ ठरलेल्या आहेत.वेगवेगळ्या प्रकारची पार्श्वभूमी असलेल्या या चौदा स्त्रियांच्या आत्मचरित्राचा आधार घेऊन लिहिलेले व्यक्तिचित्रणपर लेख त्या स्त्रियांची समर्पक ओळख करून देतात. ओघवती शैली आणि महत्त्वाच्या घटनांची योग्य मांडणी ही या पुस्तकाची दोन मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. व्यक्तिचित्रणपर लेखनात कोणत्या घटनांचा उल्लेख करायचा आणि कोणते उल्लेख टाळायचे याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे लागते. त्यासाठी त्या व्यक्तीचे आत्मचरित्र काळजीपूर्वक वाचावे लागते, हे भान लेखिकांनी ठेवले आहे..Premium|Master Dinanath : काळाच्या उदरातले फक्त नियतीलाच माहीत असते....पुस्तकाविषयी भावलेली आणखी गोष्ट म्हणजे यातील लेखांचा सूर केवळ यशोगाथेचा नाही. यात जसे करिअर किंवा वैयक्तिक आयुष्यातील यश अधोरेखित केले आहे, तसेच त्यांच्या दृष्टीने त्यांच्या आयुष्यात राहिलेल्या उणिवाही सांगितल्या आहेत. इंद्रा नूयी यांच्याविषयीच्या लेखाचे उदाहरण द्यावेसे वाटते. त्या लेखात त्यांचे कुटुंबीय इंद्रा यांच्या कामाच्या व्यापामुळे ‘तू आमच्या वाट्याला येत नाहीस’ अशी तक्रार करायचे, हेसुद्धा लिहिले आहे आणि, कुटुंबीयांचा त्यांना किती पाठींबा होता हेसुद्धा मांडले आहे.मीरा बोरवणकर यांचा सहायक पोलिस अधीक्षक झाल्यावर सुरू झालेला संघर्ष पोलिसप्रमुख झाल्यानंतरही कसा त्यांच्या सोबतीला होता हे थरारक पद्धतीने लिहिले आहे. सरिता वाकळकर यांचा ‘रेसकोर्स’चा तिरस्कार वाटण्यापासून ते ‘रेसकोर्स’ची राणी होण्यापर्यंतचा प्रवास रंजक पद्धतीने मांडला आहे. यात त्यांच्या कौटुंबिक आयुष्याचा त्यांच्या करिअरवर कसा परिणाम होत गेला हे वाचायला मिळते. अज्ञान, गैरसमजुती, स्त्रियांच्या आरोग्याविषयीची अनास्था, रूढी, समाजाचा दबाव, शिक्षणाचा अभाव, खडतर परिस्थिती, आर्थिक पारतंत्र्य अशा असंख्य तत्कालीन समस्यांवर यशस्वीपणे मात करत मार्ग काढणाऱ्या या स्त्रियांच्या जीवनकथा प्रेरणादायी आहेत. मीरा बोरवणकर, सरिता वाकलकर, इंद्रा नूयी, सुनीता अरळीकर, रजनी सुलतान, सुमेधा महाजन, मनोबी बंदोपाध्याय, सुनीता भोसले, संगीता धायगुडे, चित्रा पालेकर, सरिता आवाड, अचला जोशी, अरुणिमा सिन्हा, शांता गोखले यांच्या आयुष्यातील सत्य घटनांवरचे लेख वाचताना प्रकर्षाने जाणवते ती गोष्ट म्हणजे समाजातल्या सर्व स्तरांमध्ये या स्त्रियांना भासलेली स्त्रीदावाची गरज. आहे ती परिस्थिती न स्वीकारता, ती बदलण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ताकद या सर्वच स्त्रियांना स्त्रीवादी मानसिकतेने दिली असे वाटते. आज स्त्रीवादाची चर्चा करताना आपल्याला जे मुद्दे चावून चोथा झालेले वाटतात, तेच या स्त्रियांसमोरचे सर्वांत मोठे प्रश्न होते, हे सत्य स्वीकारणे भाग पडते..तीन वेगवेगळ्या लेखिकांनी मिळून हे पुस्तक लिहिले असले तरी लेखनशैलीत सुसूत्रता जाणवते. मुखपृष्ठ साधे व लक्षवेधक झाले आहे. मुद्रितशोधनाकडे अधिक लक्ष दिले असते तर पुस्तक परिपूर्ण झाले असते. पुस्तकाच्या शेवटी दिलेली चौदा मुलखावेगळ्या स्त्रियांच्या आत्मचरित्रांची यादी संदर्भसूचीची भूमिका बजावते. तिन्ही लेखकांची शैली प्रगल्भ, नेटकी आणि ओघवती असल्यामुळे प्रत्येक लेख वाचकाच्या मनाला भिडतो. ‘मुलखावेगळ्या’ हे पुस्तक केवळ वाचून बाजूला ठेवावे असे नाही. स्त्रीमनाच्या वेदना, स्पंदनं, विद्रोहापलीकडचे तेज, कल्पकता आणि आंतरिक ऊर्जा समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक वाचनीय ठरते.पुस्तक : मुलखावेगळ्या - बाईच्या मनस्वीपणाची स्पंदनं...लेखिका : नीलिमा बोरवणकर, संगीता पुराणिक, प्रमोदिनी वडके-कवळेप्रकाशन : उन्मेष प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : २६२, मूल्य : ३५० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.