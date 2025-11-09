शालेय स्पर्धेतून क्रिकेट संस्कार!

जयेंद्र लोंढे - jayendra.londhe@esakal.comशालेय स्तरावर प्रत्येक विद्यार्थी घडत असतो. बालपणीचे संस्कार पुढे अंगवळणी पडतात. वरिष्ठांचा आदर करणे, अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणे, घर असो किंवा इतरत्र ठिकाणी सभ्य वर्तणूक करणे या सर्व महत्त्वाच्या बाबी ठरतात. खेळामध्येही हेच तंत्र लागू होते. शालेय स्तरावर चमक दाखवल्यानंतर पुढे जाऊन शहर, राज्य व देशासाठी खेळण्याची संधी उपलब्ध होते. मुंबईतील हॅरिस व गाइल्स या दोन महत्त्वाच्या शालेय स्पर्धांमधून एकापेक्षा एक असे दिग्गज क्रिकेटपटू निर्माण झाले. यंदा हॅरिस शिल्डमध्ये २००, तर गाइल्स शिल्डमध्ये १९७ शाळांनी सहभाग घेतला. हा जागतिक विक्रम ठरला. .हॅरिस व गाइल्स या दोन मुंबईतील शालेय क्रिकेट स्पर्धा सुरू होऊन १२० वर्षांपेक्षा अधिक वर्षे झाली आहेत. हॅरिस शिल्ड या स्पर्धेचे यंदा १२९वे वर्ष तर गाइल्स शिल्डचे १२४वे. या दोन्ही स्पर्धा मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स असोसिएशन अंतर्गत खेळवण्यात येत आहेत. मुंबईतील विविध मैदानांमध्ये खेळवण्यात येत असलेल्या स्पर्धांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त आहे. या स्पर्धेमधून मुंबईलाच नव्हे तर देशाला व जगाला अव्वल दर्जाचे क्रिकेटपटू दिले. यामध्ये विजय मर्चंट, एकनाथ सोलकर, सुनील गावसकर, दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटील, सचिन तेंडुलकर, विनोद कांबळी, चंद्रकांत पंडित, लालचंद राजपूत, वासीम जाफर, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, धवल कुलकर्णी, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जयस्वाल यांसारख्या खेळाडूंचा समावेश आहे. अर्थात ही पूर्ण यादी नव्हे. याचा अर्थ या दोन स्पर्धांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात पडताना दिसला आहे..युवा खेळाडूंसाठी भक्कम व्यासपीठ : दिलीप वेंगसरकरभारतीय क्रिकेट संघाचे माजी क्रिकेटपटू दिलीप वेंगसरकर यांनी याप्रसंगी हॅरिस व गाइल्स या दोन शालेय स्पर्धांचे कौतुक केले. ते म्हणाले, की ‘मुंबईतील क्रिकेट अव्वल दर्जाचे आहे. हॅरिस व गाइल्स या दोन स्पर्धांमुळे मुलांना आपआपल्या शाळांचे प्रतिनिधित्व करता येते. यामुळे युवा खेळाडूंना आपलो अंगभूत कौशल्य दाखवण्यासाठी भक्कम व्यासपीठ उपलब्ध होते.’.Thane Crime : विवाहबाह्य संबंधाची पतीला लागली कुणकुण, पत्नीने प्रियकरासोबत मिळून काढला काटा, मृतदेह नदीत फेकला अन्....शालेय अन् महाविद्यालयीन क्रिकेट महत्त्वाचेदिलीप वेंगसरकर यांनी या वेळी शालेय स्पर्धांसोबत महाविद्यालयीन स्पर्धांचेही कौतुक केले. त्यांनी पुढे आवर्जून सांगितले, की ‘सुरुवातीच्या काळामध्ये शालेय क्रिकेट स्पर्धांसोबत महाविद्यालयीन व विद्यापीठाच्या स्पर्धाही होत असत. मुंबईतील युवा खेळाडूंना त्यामुळे आपली चमक दाखवण्याची संधी मिळत असे. शालेय, महाविद्यालय क्रिकेट खेळल्यानंतर त्यांचा रणजी व पुढे जाऊन देशासाठी खेळण्याचा मार्ग मोकळा होत असे. त्यामुळे शालेय व महाविद्यालयीन क्रिकेट अत्यंत महत्त्वाचे आहे.’.खेळपट्टी तयार करण्यासाठी मेहनतमुंबई स्कूल स्पोर्ट्स असोसिएशनचे सचिव नदीम मेमन यांनी हॅरिस व गाइल्स या दोन स्पर्धांसाठी घेण्यात येत असलेल्या मेहनतीबाबत आपले मत व्यक्त करताना म्हटले, की आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील लढतीप्रमाणेच शालेय स्तरावरील लढतींसाठी मेहनत घेण्यात येते. पावसाळा संपत आला की खेळपट्टी व नजीकचा परिसर स्वच्छ अन् खेळण्याजोगा करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येतो. ज्या खेळपट्ट्यांवर सामने होत असतात, अशा खेळपट्ट्यांवर अधिक परिश्रम घेण्यात येतात. जेणेकरून शालेय क्रिकेटपटूंना कोणताही त्रास होणार नाही, याकडे विशेष कटाक्ष टाकण्यात येतो. मुंबईतील शालेय क्रिकेट आणखीन भक्कम होत आहे. यापुढेही चॅम्पियन क्रिकेटपटू घडवण्याचे काम अविरतपणे सुरूच राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.