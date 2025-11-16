सांगीतिक सुधारणावाद

‘वुई आर लेडी पार्ट्स’ मालिका स्थलांतरित मुस्लिम स्त्रीचं चित्रण केवळ तिच्या दुःखांपुरतं मर्यादित ठेवत नाही, तर तिच्या आनंदात, तिच्या विनोदबुद्धीत आणि तिच्या विरोधातही तिचं अस्तित्व पाहते. या स्त्रिया सतत काहीतरी चुकीचं म्हणतात, घाबरतात, गोंधळतात आणि म्हणूनच त्या जिवंत वाटतात..गेल्या काही वर्षांत मुस्लिम लेखक, कॉमेडियन्सनी फारच रोचक, रंजक मालिका बनवल्या आहेत. अझीझ अन्सारीची ‘मास्टर ऑफ नन’, रामी युसेफची ‘रामी’, मोहम्मद आमीरची ‘मो’ या मालिका तत्काळ आठवतात.या साऱ्या मालिकांमधून मुस्लिम जीवनानुभव, विशेषतः पाश्चात्य देशात राहणाऱ्या मुस्लिमांचे जगणे आणि समस्या समर्थपणे समोर मांडल्या आहेत, मात्र या साऱ्यातून पुरुषांच्या जगातलं मुस्लिम स्त्रियांचं जगणं फारच मर्यादित स्वरूपात समोर येतं. निदा मनझूरने निर्माण केलेली ‘वुई आर लेडी पार्ट्स’ ही उणीव भरून काढते..‘वुई आर लेडी पार्ट्स’ ही मालिका पाहताना पहिली प्रतिक्रिया म्हणजे अशी मोकळीक, अशी ऊर्जा आणि तरीही अशी संवेदनशीलता आपण किती वेळा स्क्रीनवर पाहिली आहे? विशेषतः, आशियाई मुस्लिम स्त्रियांविषयी तर फारच क्वचित. ‘पर्सेपोलिस’ हे एक ठळक उदाहरण.निर्माती निदा मनझूर हिने तयार केलेल्या या ब्रिटिश मालिकेत संगीत, स्त्रीवाद आणि स्थलांतरित ओळखीचा संघर्ष एकाच वेळी एकत्र येतो. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ती हे सगळं प्रवचनाच्या भाषेत नव्हे, तर धम्माल, बंडखोर विनोदाच्या आणि ‘पंक म्युझिक’च्या लयीत सांगते..लेडी पार्ट्स हा एक बँड आहे. लंडनमधल्या तरुण मुस्लिम मुलींचा हा बँड. त्यांच्या आयुष्यात परंपरेची चौकट आणि आधुनिकतेचा गोंधळ दोन्ही आहेत. त्या पंक रॉक संगीत निर्माण करतात, गाणी लिहितात, पण त्यांच्या अस्तित्वात धर्म, कौटुंबिक अपेक्षा आणि समाजाच्या दबावाचं वजन आहे.निदा मनझूरचा सर्वात मोठा गुण म्हणजे ती या सगळ्याला उपदेशात न बदलता, विनोद आणि आत्मजागरूकतेत बदलते. मालिकेच्या शैलीत स्वजाणीव सतत, लख्खपणे दिसत राहते. ती स्वतःच्या साचेबद्धतेवर हसते आणि त्याच वेळी त्या साच्यांना मोडून काढते..साहजिकच, मालिकेतील संगीत हा तिचा आत्मा आहे. ‘बशीर विद द गुड बीअर्ड’ किंवा ‘वोल्डेमॉर्ट अंडर माय हेडस्कार्फ’ यांसारखी गाणी स्वतःतच उपहासात्मक विधानं आहेत. धार्मिक रूढी, स्त्री शरीरावरील नियंत्रण आणि समाजातील दांभिक नैतिकता यांवरचं थेट भाष्य यात आहे.सोबतच हॅरी पॉटरसारखे पॉप कल्चरचे संदर्भही आहेत. संगीताची ही उर्मी कधीच केवळ ‘कूल’ दिसण्यासाठी वापरली जात नाही. ती प्रत्येक पात्राच्या अस्वस्थतेची, रागाची आणि मुक्ततेची अभिव्यक्ती आहे..या मालिकेची रचनासुद्धा तितकीच आकर्षक आहे. प्रत्येक भाग वेगळ्या संगीत लयीत बांधलेला आहे आणि त्यामुळे मालिका जवळजवळ एका अल्बमसारखी वाटते. प्रत्येक ट्रॅक एक नवा मूड आणतो. नायिका अमीना (अंजना वासन), एक बुजरी, गिटार शिकवणारी मुलगी आहे.ती अपघातानेच बँडचा भाग बनते आणि तिच्या दृष्टिकोनातून, तिच्याच निवेदनासह मालिका पुढे सरकत राहते. ती या मालिकेच्या कथनाचा गाभा आहे. तिच्या द्विधा मनःस्थितीतून मालिकेचा सुरुवातीचा गोंधळ आणि पुढची स्पष्टता उलगडते..मात्र ‘वुई आर लेडी पार्ट्स’ इथवरच थांबत नाही. ती स्थलांतरित मुस्लिम स्त्रीचं चित्रण केवळ तिच्या दुःखांपुरतं मर्यादित ठेवत नाही, तर तिच्या आनंदात, तिच्या विनोदबुद्धीत आणि तिच्या विरोधातही तिचं अस्तित्त्व पाहते. या स्त्रिया सतत काहीतरी चुकीचं म्हणतात, करतात, घाबरतात, गोंधळतात.आणि म्हणूनच त्या जिवंत वाटतात. आपल्या भवतालच्या स्त्रियांची आठवण करून देतात. त्यांचा स्त्रीवाद केवळ एखाद्या घोषणापत्रातला नसून कृतिशील आहे. ‘फेमिनिस्ट’ असणं इथे परफॉर्मेटिव्ह नाही, तर तो त्यांच्या अस्तित्वाचा भाग आहे. त्यात सुधारणावादी वृत्ती आणि उद्देश आहे..मालिका ब्रिटिश समाजातील अल्पसंख्याकांना केवळ प्रतिनिधित्व देत नाही, तर त्यांना आवाज देते. निदा मनझूरचं लेखन आणि एकूणच निर्मिती इतकी आत्मविश्वासपूर्ण आहे की, प्रत्येक क्षणात ती एकाच वेळी सिनेमॅटिक आणि तरीही अतिशय वैयक्तिक वाटते. कॅमेऱ्याची लय, संवादांची लय आणि मॉक्युमेंटरी-सदृश शैली यातून मालिकेत एक अनोखा दृक्-श्राव्य ताजेपणा जाणवतो..‘वुई आर लेडी पार्ट्स’ ही केवळ एका बँडची किंवा काही मुस्लिम मुलींची कथा नसून ती आपल्या कोलाहलाच्या काळातल्या स्त्रियांची, त्यांच्या जगण्याची कहाणी आहे. धर्म, लैंगिकता, संस्कृती आणि कलात्मक अभिव्यक्ती यांच्या संघर्षामधून उभं राहिलेलं हे जग फारच उत्कटरीत्या आणि प्रामाणिकपणे साकारलेलं आहे. त्यामुळेच ते प्रचंड भावतं आणि पाहावंसं ठरतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.