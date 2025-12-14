New Marathi Book : स्वागत नव्या पुस्तकांचे

माझा जीवन संघर्षनीरा आर्य ह्या ‘आझाद हिंद फौजे’च्या ‘राणी झाशी रेजिमेंट’मध्ये कॅप्टन होत्या. त्या ‘नीरा नागीण’ नावानेही ओळखल्या जात असत. हे पुस्तक नीरा आर्य यांचे आत्मचरित्र आहे. त्याची पहिली आवृत्ती १९६६ मध्येच प्रकाशित झाली होती. मात्र, ‘आझादी का अमृतमहोत्सवो’च्या पार्श्र्वभूमीवर या ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन २०२२ मध्ये हिंदी भाषेत पुन्हा करण्यात आले. त्याचा मराठी अनुवाद नरेंद्र गोळे यांनी केला आहे. मूळ संहितेचे संपादन मन्मथनाथ गुप्त आणि आविष्कार आर्य यांनी केले आहे. नीरा आर्य महान देशभक्त, दृढ साहसी आणि स्वाभिमानी महिला होत्या. त्यांचे आत्मचरित्र प्रेरणादायी आहे. वैशिष्ट्य : लेखिका ‘आझाद हिंद फौजे’च्या ‘राणी झाशी रेजिमेंट’मध्ये कॅप्टन असल्याने पुस्तकाला संदर्भमूल्य प्राप्त झाले आहे. प्रकाशक : मिहाना पब्लिकेशन्स, पुणे पृष्ठे : २०६ मूल्य : ३०० रु..कर्मयोगी गाडगेबाबा आणि राष्ट्रसंत तुकडोजीराष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि कर्मयोगी गाडगेबाबा या महापुरुषांच्या चरित्राचा व विचारांचा वेध विनोद श्रा. पंचभाई यांनी त्यांच्या ‘कर्मयोगी गाडगेबाबा आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी’ पुस्तकात घेतला आहे. कुठल्याही प्रकारचा बौद्धिक, तात्त्विक व तार्किक काथ्याकुट न करता सामान्यजनांना समजेल अशा सहजसोप्या भाषेत पंचभाई यांनी दोन्ही कर्मयोगी महामानवांवर लेखन केले आहे. गाडगेबाबांचे प्रबोधन आणि शिक्षणविषयक दृष्टिकोन, क्रांतिकारी विचार, गाडगेबाबा आणि देशातील मान्यवर याचप्रमाणे तुकडोजी महाराजांची राष्ट्रजागृती, त्यांची जपान यात्रा, भारतदर्शन, पंढरपूरची वारी अशा विविध घटकांविषयीची वेगळी माहितीही आपल्याला या पुस्तकातून मिळते.वैशिष्ट्य : तुकडोजी महाराजांच्या हिंदी रचनांसह अनेक नवीन पैलूंची माहिती.प्रकाशक : दुर्वा एजन्सीज्, पुणेपृष्ठे : १६८ मूल्य : २५० रु..दिव्यपूर्तीदिव्यत्वाची प्रचिती देणारी, उत्कृष्टतेचा ध्यास घेतलेली, ध्येयवेडी प्रेरणास्थाने ‘दिव्यपूर्ती’ या पुस्तकातून वाचकांच्या भेटीस येतात. शारीरिक व्यंग्यावर मात करत विजयश्री खेचून आणलेल्या २५ असमान्य व्यक्तिरेखांचा हा जीवनप्रवास डॉ. वीणा तारकुंडे आणि प्रा. डॉ. सुभाष भावे यांनी संपादित केला आहे. दिव्यांगांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहणाऱ्या इतर संबंधित व्यक्ती अथवा संस्था यांचाही पुस्तकात समावेश करण्यात आला आहे. सोलो पॅराग्लाइडर, सैनिक-उद्योजक, वसुली निरीक्षक, मोठ्या संस्थांचे संस्थापक, कथाकार, निवेदिका, कुस्तिपटू यांच्यापासून पट्टीच्या पोहणाऱ्यापर्यंत अनेक असामान्य शक्तींचा परिचय या पुस्तकातून होतो. हात नसतानाही परिस्थितीशी दोन हात करणारे, पाय नसताना खंबीरपणे उभे राहून इतर अनेकांना स्वतःच्या पायावर उभे करणारे, अंध असूनही डोळसांनाही लाजवेल अशी नेत्रदीपक कामगिरी करणाऱ्यांची ही यशोगाथा प्रेरणादायी आहे.वैशिष्ट्य : दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांची माहिती, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमासह योजनांची माहिती.प्रकाशक : बुकगंगा पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : १४४ मूल्य : २९९ रु..अक्षर वारी‘अरुण बोऱ्हाडे यांची अक्षर वारी’ हे डॉ. पौर्णिमा कोल्हे यांनी संपादित केलेले पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले. अरुण बोऱ्हाडे यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा व त्यांच्या साहित्यसंपदेचा वेध घेणाऱ्या विविध लेखांसह, त्यांच्या भाषणांचा पुस्तकात समावेश आहे. बोऱ्हाडे यांच्या विविध पुस्तकांसाठी लिहिल्या गेलेल्या प्रस्तावनांचा समावेशही या पुस्तकात करण्यात आला आहे. बोऱ्हाडे यांच्या साहित्याविषयी मान्यवरांनी काढलेल्या गौरवोद्गागारांचा उल्लेखही यात आहे. संतोष घोंगडे यांनी समर्पक मुखपृष्ठ केले आहे.प्रकाशक : संवेदना प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १८४ मूल्य : ३०० रु..हिशोब तपासणीतील गमतीजमतीअकाउंट, हिशोब, बेरीज, वजाबाकी, ताळेबंद अशा तांत्रिक विषयात वावरणाऱ्या जाणकार व्यक्तीने केलेले अनुभवपर लेखन म्हणजे ‘हिशोब तपासणीतील गमतीजमती’ हे पुस्तक आहे. लेखापरीक्षक म्हणून ४० वर्षे व्यवसाय करत आलेल्या सी. ए. गोपाळ मदाने यांचं हे आत्मकथन आहे. पुस्तकात ऑडिटमध्ये घडलेल्या गमतीजमती त्यांनी मांडल्या असल्या, तरी त्यातून चूक कशी टाळावी किंवा तपासणी कशी करावी, हे वाचकांना सोप्या शब्दांत समजते. विविध बँका, सहकारी सोसायट्या, संस्था यांचे हिशोब तपासणे व कॉलेजमध्ये याच विषयावर प्राध्यापकी करतानाचे आलेले अनुभव त्यांनी या पुस्तकात मांडले आहेत. त्यामुळे त्यांचे लेखन अवघड विषयाची मांडणी सोप्या भाषेत करणारे ठरले आहे.प्रकाशक : अनाहत प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ६२ मूल्य : ८० रु..Crime News : देवस्थानांवरील लुटमार थांबता थांबेना! नैताळेनंतर आता सायखेडा येथील लक्ष्मीनारायण मंदिरात चोरी, नागरिकांचा संताप..थेंबुलीकवयित्री स्मिता कुलकर्णी यांच्या कवितांचा संग्रह ‘थेंबुली’ नुकताच प्रकाशित झाला आहे. कवयित्री कुलकर्णी यांनी बालपणापासून उतारवयापर्यंत वयाच्या प्रत्येक टप्प्यावर आलेल्या अनुभवांना काव्यरूप देऊन वाचकांसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कविता सोप्या शब्दांत गहन आशय मांडतात. वाचकाला तो प्रसंग आपल्याच आयुष्यात घडून गेलाय की काय, असं वाटू लागतं. काही कविता अंतर्मुख करतात, काही प्रेरणा देतात, तर काही अस्वस्थ मनाला शांत करतात. ‘शिशिराच्या पानगळीची मज न वाटे भीती, हरवण्यासारखे मजपाशी उरले नसे रिक्त हाती...’ अशीच भावना वाचकांचीही काव्यवाचनानंतर होते, हे खरे!प्रकाशक : मधुश्री प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १०० मूल्य : १५० रु..सांध्य सूक्तांचा प्रवासीकवीवर्य ग्रेस यांच्या ५० निवडक कवितांचे रसग्रहण श्रीनिवास हवालदार यांनी ‘सांध्य सूक्तांचा प्रवासी’ या पुस्तकात केले आहे. हवालदार यांनी यापूर्वी ‘ग्रेसच्या कविता धुक्यातून प्रकाशाकडे’ पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध या पुस्तकांच्या माध्यमातून ग्रेस यांच्या कवितांवर भाष्य केले आहे. त्याव्यतिरिक्त आणखी काही कवितांचा समावेश या पुस्तकात करण्यात आला आहे. ग्रेस यांच्या विविध काव्यसंग्रहातील ५० कवितांची निवड त्यांनी केली आहे. क्षितिज जसे दिसते, चिमणी, हाक, उर्मिलेच्या कविता, प्रिस्ट्स - संध्याकाळच्या कविता, द्रौपदी, तीन चरण, आरसा यांसह अनेक प्रसिद्ध व अनवट कवितांचा समावेश या संग्रहात करण्यात आला आहे.वैशिष्ट्य : ग्रेस यांची कविता सोप्या भाषेत समजावून सांगितल्या आहेत. त्यासाठी त्यांच्या साहित्यातील इतर संदर्भाचा वापर केला आहे. प्रकाशक : मिहाना पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : ८० मूल्य : १५० रु..सातासमुद्रापलीकडेपरदेशात जाण्याचे अप्रूप हल्ली राहिलेले नाही. काही जण स्थायिक होण्याच्या हेतूने जातात, काही नोकरीनिमित्त ठरावीक काळाकरता, तर काही पर्यटक म्हणून. हे सर्व जण त्या त्या देशातील समाज, संस्कृती अनुभवत असतात. ‘सातासमुद्रापलीकडे’ या पुस्तकात अशा अनेक जाणत्यांनी आपले अनुभव, निरीक्षणे नोंदवली आहेत. ‘बहुरंगी माणसं’ या अरुण शेवते यांनी संपादित केलेल्या मालिकेतील हे एक पुस्तक आहे. यात ‘अमेरिकेत मी खासदार झालो..’ हा लेख श्रीनिवास ठाणेकर यांनी लिहिला असून, ‘जॉर्डनचे राजपुत्र आणि स्लोव्हिनियाचे राष्ट्राध्यक्ष’ हा लेख संदीप वासलेकर यांनी लिहिला आहे. ‘बर्लिनचा बासरीवादक’ हे शब्दचित्र अशोक राणे यांनी रेखाटले आहे. यांसह सुधीर देवरे, डॉ. संग्राम पाटील, अरुंधती देवस्थळी, धीरज अकोलकर, यशोदा वाकणकर, शर्वरी शेवते यांच्या लेखांचाही पुस्तकात समावेश आहे.प्रकाशक : रोहन प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : २१२ मूल्य : ३६० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.