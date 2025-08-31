नीरजपुढील आव्हान

नरेश शेळके - naresh.shelke@esakal.comटोकियोत विद्यमान विश्वविजेता म्हणून नीरज ज्यावेळी दाखल होईल, त्यावेळी त्याच्यापुढे वेबरचे तर आव्हान असेल, त्याचप्रमाणे अन्य काही खेळाडू असतील, ज्यांचे आव्हान नीरजला मोडून काढावे लागेल. त्यात ब्राझीलचा लुईस दा सिल्वा, पाकिस्तानचा पॅरिस ऑलिंपिक विजेता अर्शद नदीम, अमेरिकेचा कर्टीस थॉम्पसन, आशियाई ॲथलेटिक्स स्पर्धेतील ब्राँझपदक विजेता जपानचा युता साकीयामा श्रीलंकेचा रुमेश पथिरागे यांचे आव्हान असेल..एका पराभवाने किंवा एखाद्या खराब कामगिरीने खेळाडूच्या गुणवत्ता किंवा दर्जाचे मूल्यमापन करणे चुकीचे आहे, असे सर्वसाधारणपणे म्हटले जाते. त्यात जर खेळाडू हा जागतिक पातळीवर हमखास पदक जिंकणारा असेल तर आज त्याचा दिवस नव्हता, असा शेरा मारला जातो. हीच बाब भारताचा भालाफेकपटू नीरज चोप्राबाबतही लागू होत असली तरी त्याची झ्युरिच येथे डायमंड लीग फायनलची कामगिरी विचारात घेता, शंकेला नक्कीच वाव आहे, असे म्हणता येईल. कारण जागतिक ॲथलेटिक्स स्पर्धा केवळ १३ दिवसांवर येऊन ठेपल्याने यावेळी नीरज खरंच पदकाचा दावेदार आहे काय, हा प्रश्न डायमंड लीगच्या कामगिरीनंतर उपस्थित होऊ शकतो..नीरज हा लढवय्या खेळाडू म्हणून ओळखला जातो. ज्यावेळी भारतीय अंतिम फेरीतही पोहोचू शकत नाही, असा ठपका होता. अशावेळी नीरजने भारतीय ॲथलीटही पदक जिंकू शकतात, हा मार्ग दाखविला व त्याने हे वारंवार सिद्ध करून दाखविले आहे. मात्र, झ्युरिचमध्ये तो विजेता ठरलेल्या जर्मनीच्या ज्युलियन वेबरपुढे आव्हानही निर्माण करू शकला नाही, हे आश्चर्यजनक आहे. यंदाचा मोसम सुरू होण्यापूर्वी वेबरविरुद्ध नीरज १४-२ अशा विजयाने आघाडीवर होता. मात्र, यंदाच्या मोसमात व डायमंड लीगनंतर १५-५ असा बदल झाला. यंदा वेबरने नीरजविरुद्ध ३-१ अशी आघाडी घेतल्यानेच टोकियो येथे १३ सप्टेंबरपासून सुरू होत असलेल्या जागतिक स्पर्धेत वेबर हा विजेतेपदाचा प्रबळ दावेदार आहे आणि नीरजपुढे आपल्या विश्वविजेतेपदाचा बचाव करण्यासाठीही वेबरचेच प्रमुख आव्हान असेल..नीरजने यंदा दोहा येथील डायमंड लीग स्पर्धेत ९०.२३ मीटर भाला फेकून प्रथमच कारकिर्दीत ९० मीटरचे लक्ष्य गाठले होते. मात्र, त्यावेळी नीरजप्रमाणे वेबरनेही ९१.०६ मीटर अंतर गाठून नीरजला केवळ दुसऱ्या क्रमांकावर ढकलले नाही तर यंदा आपलेच वर्चस्व राहणार हा इशाराही दिला. त्याची प्रचीती डायमंड लीगच्या फायनलमध्ये पाहायला मिळाली. झ्युरिच येथे वेबरने पहिल्याच प्रयत्नात ९० मीटरपेक्षा अधिक अंतरावर भाला फेकला. त्यावेळी नीरज लय, आत्मविश्वास, वेग मिळविण्यासाठी संघर्ष करीत होता, हे त्याच्या देहबोलीवरून दिसून येत होते. टोकियोत विद्यमान विश्वविजेता म्हणून नीरज ज्यावेळी दाखल होईल, त्यावेळी त्याच्यापुढे वेबरचे तर आव्हान असेल, त्याचप्रमाणे अन्य काही खेळाडू असेल, ज्यांचे आव्हान नीरजला मोडून काढावे लागेल. त्यात ब्राझीलचा लुईस दा सिल्वा, पाकिस्तानचा पॅरिस ऑलिंपिक विजेता अर्शद नदीम, अमेरिकेचा कर्टीस थॉम्पसन, आशियाई ॲथलेटिक्स स्पर्धेतील ब्राँझपदक विजेता जपानचा युता साकीयामा श्रीलंकेचा रुमेश पथिरागे यांचे आव्हान असेल. याशिवाय ग्रेनेडाचा अँडरसन पीटर्स, त्रिनिदादचा माजी ऑलिंपिक विजेता केशॉर्न वॉलकॉट, माजी विश्वविजेता केनियाचा ज्युलियस येगो हेसुद्धा शर्यतीत असतील..रिओ ऑलिंपिकचा सुवर्णपदक विजेता थॉमस रोहलर व जोहानन्स वेट्टरनंतर वेबर हा जर्मनीचा प्रमुख भालाफेकपटू ठरला आहे. त्याच्या कामगिरीचा आलेख शिस्तबद्ध पद्धतीने वर जात आहे. त्यावेळी प्रशिक्षक बदलूनही नीरजच्या कामगिरीत सातत्य दिसून आलेले नाही. डायमंड लीगच्या फायनलमधील कामगिरीनंतर नीरज म्हणाला, निश्चितच येथे मला चांगली कामगिरी करता आली नसली तरी टोकियोत चित्र वेगळे असेल. वेगळे चित्र दाखविण्यासाठी नीरजला अनेक आघाड्यांवर लढा द्यावा लागणार आहे. कारण वेबरप्रमाणेच ब्राझीलच्या लुईस दा सिल्वाने यंदाच्या मोसमात ९० मीटरचे लक्ष्य गाठले आहे. त्याने ही कामगिरी केवळ एकदा केली असली तरी तो आत्मविश्वास घेऊनच तो टोकियोत दाखल होईल. यंदा मे महिन्यात कोरियात झालेल्या आशियाई ॲथलेटिक्स स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर पाकिस्तानच्या अर्शद नदीमच्या पोटऱ्यावर गेल्याच महिन्यात शस्त्रक्रिया झाली. त्यातून तो किती सावरला आहे आणि तंदुरुस्त आहे, यावरून त्याच्या आव्हानाची कल्पना येईल. पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर अर्शद आणि नीरज आमने-सामने आलेले नाहीत. त्यामुळे अर्शदचा प्रवेश निश्चित झाला तर या दोघांमधील वर्चस्वात कुणाची सरशी होते, हे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे..टोकियोतील जागतिक स्पर्धेसाठी १९ भारतीय ॲथलिट पात्र ठरले असले तरी त्यापैकी अविनाश साबळे व नंदिनी अगसारा (हेप्टॅथलॉन) हे दोघे दुखापतीमुळे सहभागी होऊ शकणार नाहीत. भालाफेकीत नीरजसोबत सचिन यादव व यशवीर सिंग यांचाही समावेश आहे. सचिन यादवने यंदा आशियाई ॲथलेटिक्स स्पर्धेत अर्शद नदीम पाठोपाठ रौप्यपदक जिंकले होते. त्याच्यासाठी जागतिक स्पर्धा एक चांगला अनुभव असेल. टोकियोसाठी महाराष्ट्राचा नाशिककर सर्वेश कुशारेही (उंच उडी) भारतीय संघात आहे. तो दुसऱ्यांदा जागतिक स्पर्धेत सहभागी होत आहे. नीरजसाठी एक जमेची बाजू म्हणजे टोकियोतच त्याने प्रथमच ऑलिंपिक सुवर्णपदक जिंकले होते. ही जाणीव त्याला प्रोत्साहन देत राहील. त्यामुळे त्याचा आत्मविश्वास उंचावण्यास मदतही करेल. असे असले तरी डायमंड लीगच्या फायनलमधील २७ वर्षीय नीरजच्या कामगिरीचा विचार केल्यास शंकेला वाव नक्कीच आहे. चार वर्षांपूर्वी ७ ऑगस्ट रोजी नीरजने भारतीयांना आनंदाची बातमी दिली होती. त्याचप्रमाणे यावेळी तो १८ सप्टेंबर रोजी अशीच आनंदाची बातमी देईल, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live 