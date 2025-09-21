चाचा नेहरूंनी पुरवला मुलांचा हट्ट

गौरी देशपांडे-gaurisdeshpande1294@gmail.comभेटवस्तू कोणाला आवडत नाहीत? घ्यायला तर आवडतातच आणि आपल्या माणसांना द्यायलासुद्धा! मित्र एकमेकांना भेटवस्तू देतात हे तर आपल्याला माहितीय, पण कधी कधी भेटवस्तू दिल्याने मैत्री होते! आणि ते ही माणसा-माणसांमध्ये नाही तर चक्क देशा-देशांमध्येसुद्धा!त्याचं झालं असं की, एके दिवशी दुपारी आपल्या देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांची गच्च भरलेली टपालाची पिशवी उघडली आणि बघतात तर काय! आतून हजारो कार्ड्स आणि पत्रे बाहेर पडली! ती नेहमीसारखी नव्हती. ती होती रंगीबेरंगी आणि सजावट केलेली पत्रे. ही पत्रे मुलांची होती हे त्यांना कळलंच, पण ती काही भारतातल्या मुलांची नव्हती, तर ती होती जपानच्या टाईटो वॉर्डमधल्या मुलांनी पाठवलेली. .पत्रात लिहिलं होतं, ‘‘आपण कामात असताना आम्ही आपल्याला त्रास देत आहोत, त्याबद्दल आम्हाला क्षमा करा पंतप्रधान, पण आम्ही खराखुरा हत्ती कधी पाहिलेलाच नाही. कृपया आमच्यासाठी भारतातून एक हत्ती पाठवाल का? आम्ही त्याची नीट काळजी घेऊ.’’.Premium| Bacchu Kadu mother Indira: इंदिरा मायचं आयुष्य म्हणजे त्याग, कष्ट आणि प्रेमाची शिदोरी. तिच्या शिकवणीवरच बच्चू कडूंचा प्रवास उभा आहे.ओह! नेहरू विचार करू लागले. खरं तर, आताच स्वतंत्र झालेल्या देशापुढील प्रश्न - अन्न, घर, वीज, रस्ते वगैरे त्यांच्यासमोर होते. ते पहिल्यांदा सोडवणं महत्वाचं काम होतं, पण जपानमधल्या अडचणीसुद्धा त्यांना ठाऊक होत्याच. जे महाभयंकर विश्वयुद्ध नुकतंच संपलं होतं त्यानंतर अनेक देशांची - जपानचीसुद्धा दुर्दशा झाली होती. तसं युद्धात जपान आणि भारत हे एकमेकांचे शत्रू होते, पण नेहरूंना वाटलं की, आता भारताने इतर देशांशी मैत्री करायला हवी. म्हणूनच त्यांनी जपानमधल्या मुलांची मागणी पूर्ण करायचं ठरवलं. मग काय सगळे निघाले हत्तीच्या शोधात!.म्हैसूरजवळच्या एका जंगलात एक भव्य कपाळाची आणि लांब सोंड असलेली सुंदर हत्तीण त्यांना सापडली. तिची खासियत म्हणजे, इतर आशियाई हत्तींप्रमाणे तिच्या पाऊलांना अठरा नाही, तर सोळा नखं होती. नेहरूंनी त्यांच्या मुलीच्या नावावरून तिचं नाव ठेवलं - इंदिरा! ऑगस्ट १९४९ मधे इंदिरा ‘एंचो मारू’ या जहाजाने कलकत्याहून निघाली. साधारण महिनाभराचा हा प्रवास तिच्यासाठी अवघड होता. तिला मळमळत होतं. शेवटी एका महिन्याने जेव्हा ती योकोहामा बंदरावर पोहोचली, तेव्हा तिला भेटायला किती तरी माणसं आली होती - त्यात टाइटो वॉर्डमधले ते पत्र लिहिणारे छोटे लेखकसुद्धा होते. पण हे काय? इंदिराने दोन दिवस, जहाजातून खाली यायला चक्क नकार दिला! तिच्या मनात आलं तेव्हाच ती अगदी ऐटीत एखाद्या राणीसारखी खाली उतरली आणि शांतपणे चालत टोकियोच्या प्राणीसंग्रहालयात पोहोचली..फक्त तीच नाही, तर तिच्यासोबत नेहरूंनी पाठवलेला एक संदेशसुद्धा पोहोचला. हत्तीसारखा शहाणा, संयमी, बलवान तरीही मृदू असा स्वभाव आपणसुद्धा आत्मसात करू शकण्याची आशा, भारत आणि जपानमधली लहान मुलं मोठं होऊन सगळ्या विश्वाच्या शांतीसाठी प्रयत्नशील असतील अशी अपेक्षा व्यक्त करणारा, इंदिरा म्हणजे भारतीय मुलांच्या स्नेहाचा दूत आहे असं सांगणारा होता तो संदेश होता..काही वर्षानंतर कॅनडातल्या ग्रॅनबी नावाच्या शहरातल्या पीटरला एक बातमी कळली. ग्रॅनबीचे महापौर भारत दौऱ्यावर गेले असताना जेव्हा त्यांनी नेहरूंना विचारलं की, ग्रॅनबीच्या प्राणिसंग्रहालयासाठी एक हत्ती पाठवता येईल का? तेव्हा नेहरू म्हणाले की, जर ग्रॅनबीच्या मुलांना हवा असेल, तर मी हत्ती कुठूनही शोधून आणेन. पीटर उत्साहाने कामाला लागला आणि त्याने बाबांच्या मदतीने (त्याला स्पेलिंग्स येत नव्हती न! तो पाचच वर्षांचा होता!) नेहरूंना पत्र पाठवून त्यांना एक हत्ती लवकरात लवकर पाठवण्याची विनंती केली. जेव्हा नेहरूंपर्यंत पीटरचं पत्र पोहोचलं, तेव्हा ते लोकांना अन्न आणि काम कसं मिळेल याच्या चिंतेत होते, पण तरी त्यांनी पीटरला हत्ती पाठवण्याचं आश्वासन दिलं. केरळातील अंबिका नावाची एका हुशार हत्तिणीला कॅनडाला पाठवण्यासाठी तयार केलं गेलं. एवढं की तिला इंग्रजीसुद्धा शिकवलं गेलं. मग साधारण दोन वर्षांनी डुलतडुलत अंबिका ग्रॅनबी प्राणिसंग्रहालयात दाखल झाली. पीटर स्वागत समितीचा एक भाग होता हे काही वेगळं सांगायला नको..नेहरू परत कामात गढून गेले. मग त्यांना पुन्हा एक पत्र आलं. अर्थात, आता नेहरूंना मुलांच्या पत्रांची आणि त्यातल्या हत्तीच्या मागणीची सवय झालेली होती. त्यामुळे हे थिया द बोएरचं पत्र नेदरलँडहून आलं, यात त्यांना अजिबात आश्चर्य वाटलं नाही. ‘‘हत्ती पाठवाल का?’’ हे विचारणाऱ्या तिच्या पत्रावर हजारो डच मुलांच्या सह्या होत्या! त्यांच्यासाठी भारतातून मुरुगन नावाच्या हत्तीला पाठवलं गेलं. ॲम्स्टरडॅमच्या प्राणिसंग्रहालयात सगळ्यांनी त्याचं एखाद्या सुपरस्टारसारखं स्वागत केलं. पुढे ही मालिका सुरूच राहिली. तेरा वर्षांची आशा आसाममधून चीनपर्यंत गेली. २१ दिवसांच्या त्या प्रवासात ती एकदा आजारी पडली, तेव्हा तिची भूक जरा कमीच झाली होती - म्हणजे ७२५ किलो ब्रेड, ३६३ किलोचं वाळलेलं गवत, १००० केळी, ८० उसाच्या कांड्या आणि १८ किलो मीठ! आशा बीजिंगला पोहोचली, तेव्हा तिने चीनीप्रमुख चाउ एन-लाय यांना अभिवादन केलं. टर्कीच्या एका नियतकालिकाने नेहरूंना उद्देशून एक खुलं पत्र प्रसिद्ध केलं ज्यात अर्थातच टर्कीच्या मुलांसाठी हत्ती पाठवण्याची विनंती केली होती. कारण, त्यांनी फक्त चित्रातून, छायाचित्रांमधून हत्ती पाहिलेला होता. मग त्यांना भेटायला निघाली दोन वर्षांची हत्तीण मोहिनी! पुढे रवी - शशी गेले रशियाला आणि अंबिका अमेरिकेला..ही गोष्ट आपल्या सुंदर लोभसवाण्या चित्रांतून मांडली आहे सात्विक गादे यांनी आणि लिहिली आहे देविका कारियपा यांनी. या गोष्टीचा मराठी अनुवाद सुवर्णा श्रीधर यांनी केला असून, हे पुस्तक तुलिका प्रकाशनाने प्रकाशित केलं आहे..Premium| Freedom fighters of India: झेंडावंदनाला गुन्हा ठरवल्यानंतर शासनाला माघार घ्यावी लागली. लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा तो सोहळा ठरला.आता खरं पाहिलं तर, या सगळ्या हत्तींना एवढे लांबचे प्रवास करणं, दूरदेशी स्थलांतरित होणं याबाबत काय वाटत होतं? ठाऊक नाही! त्यांना आपल्या मायदेशापासून, कुटुंबापासून दूर जाताना वाईट वाटलं असणारच. हो मग! हत्ती एक हुशार, कुटुंबवत्सल आणि संवेदनक्षम प्राणी आहे हे आता सिद्ध झालंय. मात्र, मला खात्री आहे की, भारत सौहार्द, मैत्री आणि शांतताप्रिय देश म्हणून जगात प्रसिद्ध होण्यात आपला वाटा आहे हे त्यांना कळल्यावर त्यांनाही नक्कीच चांगलं वाटलं असणार! त्यामुळे आता वाटतं की, परदेशात पर्यटक म्हणून गेल्यावर अथवा तिथे स्थायिक झाल्यावर आपण आपल्या देशाची प्रतिमा आपल्या वागण्याने मलीन होणार नाही याची अधिक काळजी घ्यायला हवी, नाही का?. 