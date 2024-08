नेताजींचं महानिर्वाण ऐतिहासिक सत्य आणि बाजारू कथा!

'I am inclined to think that it would be desirable to issue some statement or to make it in parliament. On the other hand, this may lead to some controversy, possibly even with Subhas Chandra Bose''s family' म्हणजे सदरची गोष्ट १९५१ मध्येच संसदेसमोर मांडून तिची कल्पना सुभाषबाबूंच्या कुटुंबीयांना द्यावी, अन्यथा याबाबत भविष्यात वादंग निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती स्वतः नेहरूंनी लेखी स्वरूपात व्यक्त केली होती.

मात्र त्यांच्या कार्यालयातील एस. दत्त या अधिकाऱ्याने त्याच कागदावर एक तळटीप लिहिली अन् नेताजींचे अंत्यसंस्कार २० ऑगस्ट १९४५ ला, की २२ ऑगस्टला असा दोन दिवसांच्या तफावतीचा कारकुनी मुद्दा उपस्थित करून सुभाषबाबूंच्या मृत्यूबाबत जाहीर प्रगटन देशापुढं करावं, या नेहरूंच्या विचाराला बगल दिली.