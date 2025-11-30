नवतंत्रज्ञानाने शेतीचा कायापालट

विविध आव्हानांचा सामना करणाऱ्या कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. प्रत्यक्ष खर्च कमी करून नवतंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासंदर्भात रोडमॅप आखला आहे.देशातील कृषी क्षेत्राला दरवर्षी विविध आव्हानांना सामोरे जावे लागते. खते, बी-बियाणे, कीटकनाशकांचा वाढता खर्च, मजुरीचे वाढलेले दर, अनिश्चित हवामान तसेच वेळेवर न मिळणारा हमीभाव, याशिवाय पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध न झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांना इच्छा असूनही चांगले पीक घेता येत नाही..या पार्श्वभूमीवर कमीत कमी पाण्यात अधिक उत्पादन घेण्यासाठी शेतीत विविध प्रयोग केले जात आहेत. तूर्तास प्रायोगिक आणि मर्यादित प्रमाणात सुरू असलेल्या प्रयोगाचे चांगले परिणाम हाती आल्याने, त्याचा मोठ्या क्षेत्रावर अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे.भारतातील एकंदरीत शेतीचा अभ्यास करून हवामान बदल, पाण्याची उपलब्धता, मातीचे आरोग्य, शेतीसाठी लागणारी संसाधने, आदींचा अभ्यास करून, त्यात तंत्रज्ञानाचा वापर करून खर्च कमी करण्यासाठी नीती आयोग काम करीत आहे. आयोगाने देशातील शेतीची दिशा आणि दशा बदलण्यासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी नवा रोडमॅप जारी केला आहे. त्याअंतर्गत ‘रीइमॅजिनिंग ॲग्रीकल्चर : रोडमॅप फॉर फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी लेड ट्रान्स्फॉर्मेशन’ नावाचे व्हिजन डॉक्युमेंट नुकतेच मांडले..त्यात ड्रोन, रोबोटिक्स, एआयसह विविध हायटेक यंत्रणांच्या वापरावर भर दिला आहे. या माध्यमातून सध्या पारंपरिक शेती पद्धतीच्या तुलनेत उत्पादन खर्च ४० टक्क्यांनी कमी करण्याचे आणि उत्पादनात ६० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पर्यायाने शेती खऱ्या अर्थाने लाभदायक करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.भारताला २०४७पर्यंत विकसित राष्ट्र घडवण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध पातळीवर काम करणे सुरू केले आहे. केवळ विकासात्मक दृष्टीनेच नव्हे, तर भविष्याचा वेध घेऊन त्यासंबंधीच्या रोडमॅपच्या अंमलबजावणीवरही लक्ष दिले जात आहे. २०४७पर्यंत वाढती लोकसंख्या आणि अर्थव्यवस्थेची गरज म्हणून देशातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्नात पाच पट वाढ करण्यासह कृषी क्षेत्रातील उलाढाल तिप्पट करावी लागणार आहे..त्या उद्देशाने नीती आयोग काम करीत आहे. सध्या देशात प्रत्येक शेतकऱ्याकडे सरासरी केवळ १.०८ हेक्टर शेतजमीन आहे. त्यामुळे यांत्रिणीकरणाच्या अंमलबजावणीला मर्यादा येतात. तसेच संसाधनांच्या विकेंद्रीत आणि वैयक्तिक वापरामुळे शेतातील खर्च, मेहनत आणि वेळ मोठ्या प्रमाणात वाया जातो. या पार्श्वभूमीवर नीती आयोगाने विविध नवतंत्रज्ञानाच्या आणि क्लस्टर पद्धतीने शेतीतील खर्च कमी करून, उत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीने काम सुरू केले आहे..शेती होणार हायटेकड्रोन फार्मिंग : विविध प्रकारच्या ड्रोनच्या मदतीने कीटकनाशकांची फवारणी, ८० टक्क्यांपर्यंत वेळ वाचणार, अल्प मनुष्यबळरोबोटिक्स : पेरणी, निंदण, काढणी आदी कामे स्वयंचलित पद्धतीने, मजुरीचा खर्च कमी होणारएआय/एमएल : हवामान, पिकांवरील रोग, पिकांना खत- पाणी- कीटकनाशकांची आवश्यकता आदींबाबत अचूक अंदाजइंटरनेट ऑफ थिंग्ज : मातीतील ओलावा, पीएच, पोषक घटक आदींची २४ तास माहिती थेट मोबाईलवरउपग्रहीय माहिती : पाऊस, वादळ, गारपीट आदी हवामानविषयक अंदाज, जगाच्या पाठीवर कुठूनही पिकांवर थेट देखरेखजीन एडिटिंग : प्रतिकूल परिस्थितीतही तग धरू शकणाऱ्या पिकांच्या जाती विकसित करणारडेटा ॲनालिटिक्स : शेतात आतापर्यंत घेतलेले पीक, हवामान, माती परीक्षण, पाऊस आदी माहितीची नोंद आणि विश्लेषणब्लॉकचेन : पेरणीपासून ते बाजारात विक्री आणि निर्यातीपर्यंत सर्व व्यवस्था पारदर्शक करण्यात येणारप्रिसिजन फार्मिंग : प्रत्येक पिकाला, प्रत्येक झाडाला गरजेनुसार पाणी, खते; खर्चात ३० टक्के बचतव्हर्टिकल फार्मिंग : नागरी भागात कमीत कमी जागेत, ट्रेमध्ये एकावर एक झाडे लावून उत्पादन घेतले जाते.हायड्रोपोनिक्स : मातीचा वापर न करता आणि पाण्याचा केवळ १० टक्के वापर करून वर्षभर उत्पादन.शेतकऱ्यांना काय मिळणार?कृषी तंत्रज्ञान विकासासाठी ५० हजार कोटींची तरतूदएक लाख महिलांना (ड्रोन दीदी) ड्रोन उड्डाणाचे प्रशिक्षणदेशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एआय प्रयोगशाळा उभारणारडिजिटल शेतीसाठी १० कोटी शेतकऱ्यांना स्मार्टफोन देणारदेशभरात विविध ठिकाणी रोबोट बँक उभारणार .पाच वर्षांचा रोडमॅप२०२६ : देशातील १० राज्यांमध्ये ड्रोन फार्मिंग, एआय हब उभारणार, एक लाख एकरवर प्रयोग२०२७ : ५० टक्के शेतकऱ्यांपर्यंत मोफत ॲप, उपग्रहीय माहिती आणि आयओटी उपकरण पोहोचवणार२०२८ : ब्लॉकचेनद्वारे उत्पादन ते निर्यात अशी कृषी यंत्रणा विकसित करणार, १० लाख टन सेंद्रिय उत्पादनाचे लक्ष्य२०२९ : रोबोटिक्स तंत्रज्ञानाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी. देशभरात ५० हजार रोबोट्स उपलब्ध करणार, ५०० रुपये प्रतिदिन दराने शेतकऱ्यांना देणार२०३० : स्मार्ट व्हिलेज संकल्पनेअंतर्गत प्रत्येक गावात डिजिटल शेतीची प्रयोगशाळा; शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.