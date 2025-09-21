२५व्या ग्रँडस्लॅम विजेतेपदाची प्रतीक्षा

जयेंद्र लोंढे-jayendra.londhe@esakal.comस्वित्झर्लंडचा रॉजर फेडरर व स्पेनचा राफेल नदाल या दोन टेनिसपटूंनी एक काळ गाजवला. याचदरम्यान सर्बिया या युरोपमधील देशातून नोवाक जोकोविचसारखा आक्रमक धाटणीचा टेनिसपटू पुढे आला. इंग्लंड, स्पेन, इटली, जर्मनी, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांमधून एकापेक्षा एक असे दर्जेदार टेनिसपटू घडताना पाहिले आहेत; पण सर्बिया यासारख्या छोट्याशा युरोपियन देशामधून जोकोविच टेनिस या खेळाच्या क्षितिजावर झळकू लागला. .त्याने फेडरर व नदाल यांना नुसते आव्हान दिले नाही, तर तोडीसतोड खेळ केला. एवढेच नव्हे, तर फेडररच्या २० व नदालच्या २२ ग्रँडस्लॅम विजेतेपदांना लीलया मागे टाकले. फेडरर व नदाल यांनी निवृत्त पत्करली असून जोकोविच अजून आंतरराष्ट्रीय टेनिस खेळत आहे. जोकोविच याने ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बल्डन व अमेरिकन या चारही ग्रँडस्लॅम विजेतेपदांसह ऑलिंपिकमध्ये पदक पटकावले आहे. त्याने २००८मधील बीजिंग ऑलिंपिकमध्ये ब्राँझपदक आणि २०२४मधील पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये सुवर्णपदक पटकावण्याची किमया करून दाखवली आहे. .जोकोविचच्या आतापर्यंतच्या कारकिर्दीत सर्व काही मनासारखे घडले आहे. आता फक्त एक ग्रँडस्लॅम विजेतेपद त्याला हवे आहे. २५ ग्रँडस्लॅम विजेतेपदासाठी तो प्रयत्नांची शिकस्त करीत आहे. २०२३मध्ये त्याने ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच व अमेरिकन या तीन ग्रँडस्लॅम जेतेपदांना गवसणी घातली. २०२३मध्ये त्याला फक्त विम्बल्डन ग्रँडस्लॅम विजेतेपद पटकावता आलेले नाही. त्या वेळी कार्लोस अल्काराझ याने जोकोविचला अंतिम फेरीत पराभूत करीत जेतेपदावर मोहर उमटवली. २०२४मधील विम्बल्डनमध्येही अल्काराझकडूनच त्याला हार पत्करावी लागली. यामुळे पुन्हा एकदा उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले..जोकोविचसाठी २०२४ हे वर्ष समाधानी गेले नाही; मात्र वारंवार होत असलेल्या दुखापती, आक्रमक स्वभावामुळे बसलेला फटका, कोरोनाच्या काळातील ऑस्ट्रेलियन ओपनमधील सहभागावरून वाद यांसारख्या घटनांना मागे टाकून झोकात पुनरागमन करणारा जोकोविच २०२५मध्ये ताठ मानेने उभा राहिला. या वर्षी त्याने प्रत्येक ग्रँडस्लॅममध्ये विजेतेपद पटकावण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावले; पण चारही ग्रँडस्लॅममध्ये त्याला उपांत्य फेरीत निराशेला सामोरे जावे लागले. यापैकी तीन ग्रँडस्लॅमच्या उपांत्य फेरीत त्याला अल्काराझ, सिनर या दोघांविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला. ऑस्ट्रेलियन ओपनमधील उपांत्य फेरीत जोकोविचला झ्वेरेवविरुद्ध खेळताना दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली..२०२५ म्हणजेच या वर्षी अखेरच्या अमेरिकन टेनिस ग्रँडस्लॅमच्या उपांत्य फेरीत जोकोविच अल्काराझकडून सरळ तीन सेटमध्ये पराभूत झाला. या लढतीत अल्काराझचा हार्डकोर्टवरील वेगवान खेळ लाजवाब होता. अल्काराझच्या वेगवान फोरहँडच्या फटक्यासमोर जोकोविचकडे कोणतेच उत्तर नव्हते. अल्काराझ व सिनर या युवा खेळाडूंचा वेगवान खेळ व कमालीची ताकद जोकोविचसमोर खरे आव्हान उभे करीत आहे. उपांत्य फेरीत पराभूत झाल्यानंतर स्वत: जोकोविच म्हणाला, वाढत्या वयाचा परिणाम खेळावर होताना दिसत आहे. अल्काराझ व सिनर यांच्यासमोर आगामी काळातही कस लागणार आहे; मात्र ग्रँडस्लॅममध्ये विजेतेपद पटकावण्याची आशा कायम आहे. मी यापुढेही प्रयत्न करीत राहणार आहे..जोकोविच स्वत: लढवय्या आहे. त्यामुळे तो हार माननार नाही. ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे. जोकोविचला २५ ग्रँडस्लॅम विजेतेपदाची प्रतीक्षा आहे, अगदी त्याचप्रमाणे टेनिसमध्ये काही दिग्गजांनी आपली स्वप्न पूर्ण केली आहेत. फेडरर याने ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन व विम्बल्डन या तीनही ग्रँडस्लॅम विजेतेपदांवर नाव कोरले होते; पण नदालच्या फ्रेंच ओपनमधील वर्चस्वामुळे त्याला लाल मातीवरील या स्पर्धेचे जेतेपद सातत्याने हुलकावणी देत होते. अखेर २००९मध्ये त्याने फ्रेंच ओपन या स्पर्धेचे जेतेपद पटकावत चारही ग्रँडस्लॅम विजेतेपदांची स्वप्नपूर्ती केली. अर्थात जोकोविचसह फ्रेड पेरी, डॉन बज, रॉड लेव्हर, रॉय इमरसन, आंद्रे अगास्सी, राफेल नदाल यांनीही चारही ग्रँडस्लॅम जिंकण्याची करामत करून दाखवली आहे; मात्र अमेरिकेचे महान टेनिसपटू पीट सॅम्प्रास यांना आपल्या कारकिर्दीत फ्रेंच ओपन या स्पर्धेच्या अजिंक्यपदावर हक्क सांगता आला नाही. ही बोचणी त्यांना आयुष्यभर सलत असेल..क्रिकेटमध्येही अशी काही उदाहरणे सांगता येणार आहेत. महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर यांनी २०११मधील मार्च महिन्यात एकदिवसीय क्रिकेटमधील ५०वे शतक झळकावले. आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील हे त्यांचे ९९वे शतक होते. त्यानंतर सचिन यांना १००व्या आंतरराष्ट्रीय शतकाची प्रतीक्षा वर्षभर करावी लागली. अखेर २०१२मधील १६ मार्च रोजी बांगलादेशविरुद्ध त्यांनी शतक महोत्सव साजरे केले. सचिन यांचे विश्वकरंडक पटकावण्याचे स्वप्न २०११मध्ये पूर्ण झाले. १९८९पासून ते प्रतिष्ठेचा करंडक जिंकण्याचा ध्यास बाळगून होते. ही प्रतीक्षा प्रदीर्घ काळाची ठरली. १९७५मध्ये एकदिवसीय विश्वकरंडकाचा श्रीगणेशा झाला; मात्र क्रिकेटच्या जन्मदात्या इंग्लंडला २०१९मध्ये पहिल्यांदाच या स्पर्धेचा जेता होता आले. .इंग्लंडच्या क्रिकेट संघाला २०१०मध्ये पहिल्यांदाच टी-२० विश्वकरंडक पटकावता आला; पण एकदिवसीय विश्वकरंडकाच्या जेतेपदाच्या प्रतीक्षेने त्यांचा कस पाहिला. ऑस्ट्रेलियन संघाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटवर अधिराज्य केले. ऑस्ट्रेलियन संघाने एकदिवसीय विश्वकरंडक, चॅम्पियन्स करंडक जिंकले; मात्र टी-२० विश्वकरंडक पहिल्यांदा पटकावण्यासाठी त्यांना १५ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. २००७मध्ये सुरू झालेल्या या स्पर्धेचे ते २०२१मध्ये पहिल्यांदाच चॅम्पियन बनले. दक्षिण आफ्रिकन संघाला ‘चोकर्स’ संबोधले जाते. कारण आयसीसीच्या स्पर्धांमध्ये खेळताना दबावाखाली त्यांचा खेळ गळपटतो. १९९८मधील चॅम्पियन्स करंडकाचा अपवाद वगळता त्यांना आयसीसी स्पर्धांचे जेतेपद पटकावत येत नव्हते. अखेर या वर्षी (२०२५) तेंबा बावुमाच्या नेतृत्वात त्यांनी ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केले आणि आयसीसी कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धा जेतेपद पटकावले..लियोनेल मेस्सी हा फुटबॉल विश्वातील महान खेळाडू; पण त्याला अर्जेंटिनाला विश्वकरंडक जिंकून देता येत नव्हता. क्लबमधून उल्लेखनीय कामगिरी केल्यानंतरही त्याला देशासाठी अमूल्य योगदान देता येत नव्हते. या वेळी जागतिक स्तरावरील मानाचा पुरस्कार मिळवूनही समाधान मिळत नव्हते; पण मेस्सी याचा सहभाग असलेल्या अर्जेंटिनाने २०२२मध्ये कतार येथील विश्वकरंडकात जेतेपद पटकावले आणि मेस्सीचे स्वप्न पूर्ण झाले. याच दरम्यान अर्जेंटिनाने कोपा अमेरिका या स्पर्धेचे अजिंक्यपद रुबाबात पटकावले. मेस्सीप्रमाणे ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या पोर्तुगाल संघाने २०१६मध्ये युरो विजेता होण्याचा मान मिळवला. आपण खेळत असताना जागतिक स्तरावरील मानाची स्पर्धा जिंकता यायला हवी, असे प्रत्येक खेळातील खेळाडूला वाटत असते. जोकोविचलाही २५व्या ग्रँडस्लॅम विजेतेपदाची आशा असणे साहजिकच आहे. त्याने आतापर्यंत सर्व साध्य केले आहे. आता फक्त एक ग्रँडस्लॅम विजेतेपद हवे आहे. नजीकच्या काळात जोकोविच २५व्या ग्रँडस्लॅम विजेतेपदासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करील, यात शंका नाही..मिलेनियल पिढीतला पहिला कॅथोलिक संत.सर्बियाचा महान टेनिसपटू नोवाक जोकोविच याने पुरुष विभागात सर्वाधिक २४ ग्रँडस्लॅम विजेतीपदे पटकावली आहेत. महिला विभागात ऑस्ट्रेलियाच्या मार्गारेट कोर्ट या टेनिसपटूने २४ ग्रँडस्लॅम जेतेपदांना गवसणी घातली. दोन्ही विभागांत मिळून सर्वाधिक २५ ग्रँडस्लॅम अजिंक्यपद पटकावत इतिहास रचण्याची संधी जोकोविचकडे आहे; मात्र मागील दोन वर्षांमध्ये या पठ्ठ्याला एकही ग्रँडस्लॅम जिंकता आलेले नाही. ३८ वर्षीय जोकोविचचे वाढते वय, तंदुरुस्तीचा अभाव अन् कार्लोस अल्काराझ व यानिक सिनर या युवा खेळाडूंचा वेगवान खेळ या वेळी अडथळा ठरत आहे.. 