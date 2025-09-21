सप्तरंग

२५व्या ग्रँडस्लॅम विजेतेपदाची प्रतीक्षा

नोव्हाक जोकोविच २५व्या ग्रँडस्लॅम विजेतेपदासाठी झगडत आहे. फेडरर-नदालनंतर अल्काराझ व सिनरकडून आव्हानांना तोंड देत तो अजूनही स्वप्न जपतो आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जयेंद्र लोंढे-jayendra.londhe@esakal.com

स्वित्झर्लंडचा रॉजर फेडरर व स्पेनचा राफेल नदाल या दोन टेनिसपटूंनी एक काळ गाजवला. याचदरम्यान सर्बिया या युरोपमधील देशातून नोवाक जोकोविचसारखा आक्रमक धाटणीचा टेनिसपटू पुढे आला. इंग्लंड, स्पेन, इटली, जर्मनी, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांमधून एकापेक्षा एक असे दर्जेदार टेनिसपटू घडताना पाहिले आहेत; पण सर्बिया यासारख्या छोट्याशा युरोपियन देशामधून जोकोविच टेनिस या खेळाच्या क्षितिजावर झळकू लागला.

