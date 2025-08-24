एकल फौज आणि विसंगतीपूर्ण हिंसा

अक्षय शेलार - shelar.abs@gmail.com‘नोवोकेन’ हा चित्रपट वरकरणी परिचित सूत्रांवर आधारलेला वाटतो. एक साधी, फारशी लक्ष वेधून न घेणारी व्यक्ती अचानक हिंसेच्या वादळात फेकली जाते आणि तिथून पुढे अख्खा चित्रपट एक ‘वन मॅन शो’ म्हणून उभा राहतो. ‘नोबडी’ आणि ‘जॉन विक’ यांसारख्या चित्रपटांच्या धाटणीची, म्हणजेच एका व्यक्तीला केंद्रस्थानी ठेवून हिंसेचा अखंड महापूर उभा करणारी ही पद्धत गेल्या दशकापासून ठळकपणे दिसू लागली आहे. एकट्या व्यक्तीने अख्ख्या गँग्स, माफिया किंवा यंत्रणेविरुद्ध उभं राहणं हे आजच्या पॉप संस्कृतीत विशेष लोकप्रिय झालं आहे; पण ‘नोवोकेन’ या प्रकाराला एक वेगळा आयाम देतो. हिंसेच्या तमाशाला रोमांचकतेऐवजी काळ्या विनोदात रूपांतरित केले जाते. .डॅन बर्क आणि रॉबर्ट ओल्सन दिग्दर्शित या चित्रपटाचं कथानक तुलनेने साधेसरळ आहे. बँकेत काम करणारा एक साधासुधा तरुण (जॅक क्वेड) त्याच्या परिस्थितीमुळे गुन्हेगारीच्या दलदलीत अडकतो आणि मग त्याचं आयुष्य हिंसेच्या चक्रात गुरफटत जातं. हे सगळं ऐकताना प्रेक्षकाला ‘जॉन विक’च्या सूडगाथेची किंवा ‘नोबडी’मधल्या उपनगरातील सामान्य गृहस्थाच्या हिंसक रूपांतराची आठवण येते; पण इथे फरक आहे. ‘नोवोकेन’ स्वतःला कधीही फार गंभीर घेतच नाही. प्रत्येक मारामारी, प्रत्येक गोळीबार, रक्ताचा प्रत्येक शिडकावा हा जणू त्याच चित्रपट प्रकारात पदोपदी आढळणाऱ्या गोष्टींची खिल्ली उडवत उभा राहतो. इथे हिंसेचं गांभीर्य नाही, त्याला रोमांचकतेची झालर नाही, तर सतत अधोरेखित होत राहणारी विसंगती, थोडीशी हतबलता आणि काळ्या विनोदाची कडवट चव आहे..मध्यवर्ती व्यक्तीला भौतिकस्तरावर वेदना जाणवू शकत नाहीत. मग त्याच्या शारीरिक व मानसिक समस्या आणि त्यातून उद्भवणारा हिंसेचा विस्फोट या कथेत येतो; पण प्रत्येक हिंसक प्रसंग जणू स्वतःची खिल्ली उडवत उभा राहतो. रक्त, गोळ्या, मारामाऱ्या यांतील नाट्य मोठ्या थाटामाटात मांडलं जातं; पण त्याच वेळी प्रेक्षकाच्या मनात प्रश्नही उभा राहतो की, हे सर्व इतकं अतिशयोक्त, इतकं थरारक का वाटतंय? उत्तर अर्थातच या प्रकारच्या चित्रपटांच्या पारंपरिक पद्धतीत आहे. ‘नोवोकेन’ त्या रचनेचा उपयोग करून, तिचं नक्कलचित्र (पास्टिश) तयार करतो. जणू ‘जॉन विक’च्या शैलीबाज शूट-आऊट्स, ‘नोबडी’मधल्या अचानक जाग्या होणाऱ्या हिंसक वृत्ती आणि कॉमिक-बुक सौंदर्य असणाऱ्या अन्य ‘रेव्हेंज फँटसी’ प्रकारातील फिल्म्स यांचा एकत्रित कोलाजच यात दिसतो; मात्र जेव्हा मुख्य पात्र हाणामाऱ्या करतं, तेव्हा ती केवळ शक्तिप्रदर्शनाची लढाई राहत नाही. .त्या लढायांमध्ये त्याच्या शरीराची हळूहळू होत जाणारी हानी, त्याला लागलेली धाप, अथवा जखमा या सगळ्यांतून एक प्रकारचं हास्यास्पद दृश्य उभं राहतं. हे हास्य प्रेक्षकाला हलकंफुलकं वाटत नाही, उलट ते हिंसेच्या निरर्थकतेवर बोट ठेवतं. यामुळे ‘नोवोकेन’ला एक दुहेरी स्वर मिळतो. वरकरणी चित्रपट ॲक्शन-थ्रिलरची चाकोरी पाळतो; पण प्रत्यक्षात त्या चाकोरीची खिल्ली उडवतो. पाश्चिमात्य प्रेक्षकांना परिचित असलेला ‘एकटा नायक विरुद्ध संपूर्ण जग’ हा प्रकार या कथेत समाविष्ट करून घेताना, त्याचंच विडंबन करतो. हिंसेचा उपयोग इथे थरारासाठी नाही, तर ती किती निरर्थक आहे हे अधोरेखित करण्यासाठी आहे..हिंसेचा हा विनोदीपणा प्रेक्षकाला थोडा अस्वस्थ करतो, कारण आपण मारधाडपटांकडून रोमांच, शक्ती आणि विजय यांची अपेक्षा करतो; पण ‘नोवोकेन’ हिंसेला निरर्थक आणि काहीसा हास्यास्पद अनुभव म्हणून पुढे आणतो. या ठिकाणी ‘नोवोकेन’ मारधाड प्रकारातील एक महत्त्वाचं भान समोर आणतो. ‘वन मॅन आर्मी’ ही संकल्पना आपल्याला आकर्षित करते, कारण ती एका व्यक्तीच्या क्षमतेला अधोरेखित करते; पण त्याच वेळी ती एक भ्रामक कल्पना आहे, जी वास्तवात शक्य नाही. ‘नोवोकेन’ ही विसंगती स्वीकारते आणि तिचं चित्रण करताना अतिशयोक्तीचा मार्ग धरते.आजच्या जागतिक मनोरंजन उद्योगात हिंसा ही सर्वात सहज विकली जाणारी गोष्ट ठरली आहे. हॉलीवूडपासून कोरियन सिनेमा, हिंदी सिनेमा आणि व्हिडिओ गेम्सपर्यंत, ‘स्टायलाइज्ड व्हायोलन्स’ हे एक समीकरण चलतीत आहे. ‘नोवोकेन’ या प्रवाहात सामील होऊनही त्याची मोडतोड करतो..शेवटी, ‘नोवोकेन’ हा चित्रपट केवळ एक ॲक्शन थ्रिलर नाही, तर हिंसेच्या तमाशाकडे पाहण्याची आपली सवय प्रश्नांकित करणारा आहे. ‘जॉन विक’ आणि ‘नोबडी’सारख्या सिनेमांच्या ठशांतून चालत जरी तो उभा राहत असला तरी त्या ठशांचं विडंबन तो करतो आणि म्हणूनच गडद काळ्या विनोदात माखलेली ही विसंगतीपूर्ण हिंसा कधी हसवते, कधी अस्वस्थ करते; मात्र अखेरीस या रक्ताच्या महापुराला आपण खरंच किती गंभीरपणे घ्यायचं, हा विचारही प्रेक्षकांच्या मनात नक्कीच रुजवतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.