गोंधळ, गती अन्‌ निरंतर भीती

One Battle After Another

पॉल थॉमस अँडरसनचा ‘वन बॅटल आफ्टर अनादर’ पाहताना सर्वप्रथम जाणवणारी गोष्ट म्हणजे त्याचा सतत अस्वस्थ करणारा ताल. हा सिनेमा काही साध्या भावनांवर आधारित आहे, त्या म्हणजे भीती आणि दडपण. काही चित्रपट ज्या रीतीने आपल्याला कथेत ओढतात, तसा हा सिनेमा अगदी सुरुवातीपासूनच आपल्याला पात्रांच्या मनात, त्यांच्या जीवनात खेचतो आणि या पात्रांच्या जगात स्थैर्य किंवा थोडासाही विराम जवळजवळ अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे सिनेमा पाहणं म्हणजे उत्कंठावर्धक कसरत करण्याचाच अनुभव आहे.

