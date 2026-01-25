सप्तरंग

संजय मांजरेकर उवाच!

एकदिवसीय क्रिकेट हा टॉप ऑर्डर फलंदाजांसाठी सोपा प्रकार आहे. भारतीय क्रिकेटचा इतिहास चाळून पाहा...
virat kohli and sanjay manjrekar

virat kohli and sanjay manjrekar

sakal

शैलेश नागवेकर


एकदिवसीय क्रिकेट हा टॉप ऑर्डर फलंदाजांसाठी सोपा प्रकार आहे. भारतीय क्रिकेटचा इतिहास चाळून पाहा... कसोटीत मधल्या फळीत खेळणारे फलंदाज एकदिवसीय प्रकारात टॉप थ्रीमध्ये फलंदाजी करण्यास अतिशय आग्रही असतात.

- इति, संजय मांजरेकर

History

