P. R. Daroz : मातीच्या कामाला मिळे चेतना...

हर्ष भटकळतुम्हाला मातीला समजून घ्यायचे असेल, तर तुम्हाला तिच्याशी एकरूप व्हायला हवं. तुम्हाला लवचीक व्हायला हवं, अन्यथा माती तुमचे गर्वहरण करील. असे सांगणारे पी. आर. दरोज बडोद्याच्या संस्थेत शिकण्यासाठी रुजू झाले, तिथे त्यांनी सिरॅमिकमध्ये विविध प्रयोग केले. त्यांनी भारतीय समकालीन कलेमध्ये सिरॅमिक्सचे स्थान बदलण्यास मदत केली.पी. आर. दरोज यांनी जेव्हा मातीत हात घातला, तेव्हा भारतात फारच थोडे कलावंत सिरॅमिक्सचे कलात्मक रूप शोधत होते. आज त्यांच्या कलाकृती जगभर कौतुकास पात्र ठरल्या आहेत. त्यांचे सर्वांत महत्त्वाचे योगदान हे मातीतल्या माध्यमाला कलाविश्वात जे स्थान मिळवून दिले त्यात आहे.आपण बहुतेक रोज मातीशी खेळतो. आपण चहा पितो तो चिनी मातीच्या कपमधून, आपण फुलदाणीत फुले मांडतो, आपण फरशीवर चालत असतो पण आपण त्यांच्याकडे कलाकृती म्हणून फारसे पाहत नाही. परंतु दरोज यांनी मात्र चिकण मातीकडे फक्त एक वस्तू म्हणून पाहिले नाही.‘मातीत प्राण असतो,’ ते सहज म्हणतात. त्यानंतर ते जे सांगतात ते त्याहून बुचकळ्यात टाकणारे आहे. ‘तुम्हाला मातीला समजून घ्यायचे असेल तर तुम्हाला तिच्याशी एकरूप व्हायला हवं. तुम्हाला लवचीक व्हायला हवं, अन्यथा माती तुमचे गर्वहरण करील.’ आपल्या कलाकृतींच्या माध्यमाचे हे वर्णन अपूर्व आहे. बहुधा पेंटर आपल्या रंगांबद्दल चर्चा करतो, शिल्पकार आकाराबद्दल, दरोज नम्रतेविषयी. दरोज यांचा जन्म तेलंगणातील खेड्यात सोनाराच्या घरातला. त्यांच्या अवतीभोवती कलाकुसरीचे काम चालायचे. त्यांना कुमार वयातच त्यांची चित्रे रेखांकित करायला आणि रंगवायला आवडायचे. तेव्हाच्या तरुण कलाकारांप्रमाणे त्यांनाही आपण पेंटर किंवा शिल्पकार व्हावे असे वाटायचे. त्यांना जेव्हा शिष्यवृत्ती मिळाली, तेव्हा ते बडोद्याच्या फॅकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्समध्ये गेले. तिथे ते सगळ्यात कमी लोकप्रिय अशा सिरॅमिक्स विभागात रुजू झाले. या निर्णयाने त्यांचे आयुष्य बदलले..Premium|Safe Workplace for Women : ‘पॉश’ समजून घेताना....मातीची भाषा शिकणेपहिल्या दिवशी त्यांची अध्यापक कुमुद पटेल यांनी कुंभाराच्या चाकाला मातीचे ढेकूळ लावून त्यातून मडके कसे तयार होते याचे प्रात्यक्षिक करून दाखवले. ‘माझं लक्ष त्यांच्या हातावर होतं.’ दरोज आठवून सांगतात. मग त्यांनी तसाच प्रयत्न केला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यांचेही मडके अगदी तसेच निघाले. त्यांनी यापूर्वी मातकाम केले आहे का, असे त्यांचे सहकारी विचारू लागले. ‘नाहीच मुळी. मी फक्त त्यांनी केलं तसंच करत होतो,’ ते हसत म्हणाले. हे वाटते प्रयत्नाशिवाय केलेले काम. पण तसे मुळीच नव्हते. पेंटिंगच्या विरुद्ध सिरॅमिक हे टप्प्याटप्प्याने करावे लागते. प्रत्येक वेळी सबुरी करावी लागते. आधी चिकण मातीला आकार द्यावा लागतो मग ती आपणहून सुकावी लागते. अतीव उष्णता किंवा वारा हा हानिकारक असतो. बनवलेल्या वस्तू दोनदा भाजाव्या लागतात. पहिल्यांदा आठशे ते नऊशे डिग्री सेल्सिअस इतक्या उष्ण भट्टीत, याला बिस्क फायरिंग म्हणतात. दुसऱ्यांदा ग्लेज फायरिंगसाठी भट्टी १२८० डिग्री इतकी उष्ण ठेवावी लागते. तपमानात किंचित जरी बदल झाला तरी भट्टीच्या आतील प्राणवायू किंवा चकाकीचे रसायन संपूर्णपणे बदलू शकते आणि अपेक्षित परिणाम साधला जात नाही. दरोज काळ्या वस्तूंसंबंधी खुलासा करतात, की त्या काळ्या मातीपासून बनवल्या जात नाहीत. कार्बन मोनॉक्साइड भट्टीत अडकवून तो रंग येऊ लागतो. सिरॅमिक्सच्या कामात मातीला आकार देणे जसे समजून घ्यावे लागते, तसेच आगीचे वागणेही. ‘हा शास्त्र जाणून घेण्याचा भाग आहे पण त्यात अध्यात्म सुद्धा आहे.’ माती आपल्यावर जबरदस्ती होऊ देत नाही. तिला स्वतःची अशी लयबद्धता असते, त्यांच्या शक्यताही असतात आणि मर्यादाही. कलाकार आपल्या कल्पना मातीवर वाटेल तशा लादू शकत नाही. त्यांना सोबत घेऊन कसे काम करायचे हे त्याला ध्यानात घ्यावे लागते. ‘मातीशी एकरूप होणे.’ यात गूढ असे काही नाही ही एक व्यावहारिक आवश्यकता आहे. या माध्यमालाही सोशिकता, सबुरी, लवचीकपणा हवा आणि सगळ्यात म्हणजे कलाकाराला अहंकार दूर ठेवता आला पाहिजे. कदाचित याच कारणासाठी फारच थोडे कलावंत या माध्यमाची निवड करत असावेत. दरोज यांनी १९६०च्या दशकात आपल्या कामाला सुरुवात केली, तेव्हा ही अवघड कला भारतीय कलाविश्वात फारच नगण्य होती. काही विशेष स्टुडिओ असे काम करत. अतिउष्ण अशा भट्ट्या क्वचित सापडायच्या आणि फारच थोडे कलावंत हे काम निष्ठेने करायचे. बहुतेक जण सिरॅमिक्स म्हणजेच घरगुती भांडी असे समजत. त्यांचा समकालीन कलाविश्वाशी काही संबंध नव्हता. दरोजचा हे बदलण्याचा कधीच हेतू नव्हता. त्यांना फक्त मातीच्या एका गोळ्यामध्ये लपलेल्या शक्यता समजून घ्यायच्या होत्या. असे करताना, त्यांनी भारतीय समकालीन कलेमध्ये सिरॅमिक्सचे स्थान बदलण्यास मदत केली..स्वतःची स्वतंत्र शैली शोधणेदरोज यांना एकदा का मातकामाचे तंत्र गवसले, त्यांच्यासमोर दुसरा एक प्रश्न उभा राहिला. मातीतून मडके जर निर्माण होऊ शकते तर आणि काय करता येईल? ते प्रयोग करत राहिले. कुंभाराचे चाक फक्त मातीच्या मडक्यापुरते नाही. एका सिलिंडरच्या आकारातून कापून त्यांना प्राण्यांच्या मस्तकाचा आकार देता येतो. त्या चाकाच्या फिरण्यामुळे उमटणाऱ्या वर्तुळाकार रेषा ह्या काढून टाकण्याऐवजी त्या शिल्पाचा भाग बनू शकतात. चाकाच्या प्रक्रियेत उमटणारे काही व्रण लपवण्यापेक्षा त्यांचा रूपवान उपयोग शक्य होते. त्यामुळे कलाकृतीला ऊर्जाही प्राप्त होते आणि स्मरणशक्तीही. त्यांनी स्फूर्तिपद कल्पनांसाठी सर्वत्र नजर फिरवली. गावात दिसणाऱ्या सुरईचा गोलाकार, पारंपरिक भांड्यांचे वेगवेगळे आकार, झाडांच्या सालीचा पोत, झाडांच्या तोंडलेल्या फांद्याचे वाढ होण्याचे आकार आणि सर्वसामान्यपणे दिसणाऱ्या आकृती यांनी त्यांची मातीची शिल्पे बनवण्याची सुरुवात झाली. ‘मी आधी जगभरातल्या थोर सिरॅमिक कलावंतांच्या कामाचं अनुकरण करत असे. नंतर जाणीव झाली, की आजूबाजूचे जग पाहून मला माझं स्वत्व निर्माण करायला हवं.’ बडोद्यातील एक थोर कलाकार - अध्यापक के. जी. सुब्रमण्यन यांनी त्यांना स्वतःची भाषा शोधण्यास प्रवृत्त केले. कला आणि कुसर यांत श्रेष्ठ फरक असतो हे सुब्रमण्यन यांना कधीच मान्य नव्हते. त्यांच्या टेराकोटा कलाकृतीसाठी बांगलादेश युद्धाच्या दिवसांत मातीची उठाव चित्रे तयार करण्यास केलेली मदत दरोज यांना अजून आठवते. शिक्षणाचा तो भाग तंत्रापलीकडे जाणारा होता. मातकामातून पेंटिंग किंवा शिल्पाइतकेच सौष्ठवपूर्ण काम करता येते, हे ते शिकत होते. या विश्वासातून दरोजचे पुढील कार्य प्रभावित झाले.पुढील वर्षात दरोज यांनी अनेक सार्वजनिक इमारतीवर भिंतिचित्रे उभारली. त्याहून त्या इमारतींचे आणि मातकामाचे वैभव वाढवले. जे पूर्वी त्या माध्यमात अशक्य वाटले असते. ते करत असताना त्यांनी मातकामासाठी स्टुडिओची स्थापना केली. भट्ट्या जोपासायला मदत केली आणि भाजण्याचे आणि चमक देण्याचे नवीन तंत्र यांचे प्रयोग केले. या प्रक्रियेत त्यांनी एकूणच देशात मातकामाच्या स्टुडिओंना आवश्यक अशा तंत्रांची उभारणी केली. सहजगत्या त्यांना दादही मिळाली. त्यांच्या कलाकृती परदेशातील प्रदर्शनात दाखवल्या गेल्या आणि महत्त्वाच्या संग्रहालयातही विराजमान झाल्या..Premium|Rural Nursery Business : मुंबईतील नोकरी सोडून माधुरी-प्रतीक रत्नागिरीत का परतले? नर्सरी उभारून त्यांनी गावातील रोजगार, निसर्ग आणि स्थानिक अर्थकारण कसं बदललं?.मातीला स्वतःचे जीवनगेली पन्नास वर्षे मातकामात तपस्या केल्यानंतरही ते ठामपणे म्हणतात, ‘मी अजून शिकतो आहे.’ पुरस्काराच्या यादीपेक्षा त्यांच्या कामाचे महत्त्व या वाक्यावरून लक्षात येते. अनेक शिल्पकार मातकाम करतात पण ते नंतर ब्रॉंझ ओतण्यासाठी. ब्रॉंझ अधिक काळ टिकते. त्यांच्या अनेक प्रती बनवता येतात आणि प्राप्तीही चांगली होऊ शकते. दरोज यांनी मात्र वेगळा मार्ग स्वीकारला. ‘मी एकदोनदा तसा प्रयत्न करून पाहिला, पण सिरॅमिक्समध्ये जो जिवंतपणा असतो पण तो ब्रॉंझमध्ये नसतो. हे विलक्षण निरीक्षण आहे. मातकामात प्रत्येक हस्तस्पर्श दिसतो. बोटाचे ठसे उमटतात. चाकाने निर्माण केलेल्या खुणा त्या अंतिम कलाकृतीत तशाच राहतात. भट्टीत भाजल्यानंतर जे रूप येते तसेच परत आणणे अशक्य असते. प्रत्येक कलाकृतीचा हा भट्टीपर्यंतचा प्रवास वेगळाच असतो आणि त्यामुळे प्रत्येक कलाकृती ही त्याची पृथगात्मकता मिरवते.दरोज म्हणूनच मातीबद्दल ती जणू जिवंत व्यक्ती असा उल्लेख करत असतात. ज्यावर विजय मिळवावा असे हे माध्यम नाही. त्यालाच मित्र म्हणून समजून घ्यायचे असते आणि आयुष्यभरातील त्यांच्या कामाचे फलित हेच आहे. आपल्या कलेसाठी माध्यम वाकवणारे हेच काही श्रेष्ठ कलावंत नव्हेत. काही असेही असतात, जे आपल्या माध्यमाचे काळजीपूर्वक ऐकतात आणि ते माध्यमच त्यांच्यामार्फत बोलू लागते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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