अरविंद रेणापूरकर - arvind.renapurkar@esakal.comराजस्थानमधील ऐतिहासिक आणि प्रेक्षणीय स्थळाची सैर घडवणारी ‘पॅलेस ऑन व्हील्स’ रेल्वे सर्वांनाच ठाऊक आहे. पंचतारांकित आणि सर्व सुविधांची प्रचिती देणाऱ्या या रेल्वेचा प्रवास संस्मरणीय ठरणारा असतो; पण रस्त्यावरचा प्रवासही तितकाच सुविधायुक्त, आरामदायी आणि हॉटेलमधील एखाद्या लाउंजचा अनुभव देणारा असल्यास कोणत्याही व्यक्तीला अशा वाहनांतून प्रवास करण्याचा मोह झाला नाही तर नवलच. म्हणूनच वाहन कंपन्यांनी बदलत्या काळानुरूप चारचाकी वाहनांच्या इंटेरियरमधील आमूलाग्र बदल करीत सर्वसामान्यांचा प्रवासही समृद्ध केला आहे. .कल्पना करा, तुम्ही एसयूव्ही किंवा आलिशान सेदानमधून पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवरून सकाळच्या प्रहरी सुसाट वेगाने जात असाल, तर पोटातील पाणीदेखील हलत नाही. वाहनात वातानुकूलित यंत्रणा आणि जोडीला आलिशान आसनव्यवस्था असल्यास प्रवास कधीच संपू नये, असे वाटते. पण काही काळापूर्वीचा साध्या मोटारीतील प्रवास आठवा. काचा वर-खाली करण्यासाठी हँडलचा कष्टप्रद वापर, एसीचा अभाव तसेच गाणी ऐकण्यासाठी कारटेप असेलच याची हमी नव्हती. पण सध्याचा सुखनैव प्रवासाचा अनुभव येण्यासाठी वीस ते तीस वर्षांचा काळ जावा लागला. अर्थातच हा फरक म्हणजे दुसरा-तिसरा नसून मोटार रचनेतील म्हणजेच इंटेरियरमधील क्रांतिकारक बदल होय. मोटारीचे बाह्यस्वरूप जितके आकर्षक तितकाच आतील भाग म्हणजेच इंटेरियरदेखील आकर्षक असावे, असे वाटणे स्वाभाविक. एकप्रकारे इंटेरियर चारचाकी वाहनातील प्रवाशांना आराम, सुरक्षितता आणि आधुनिक तंत्रज्ञान देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरले आहे. प्रारंभीच्या काळात वाहनांत गरजेपुरतीच साधने असायची; पण आजची वाहने स्मार्ट स्क्रीन, एआय असिस्टंट, व्हॉइस कंट्रोल आणि लक्झरी सीट्सने सुसज्ज आहे. म्हणूनच जागतिक तसेच भारतीय वाहनांचा इंटेरियर प्रवास हा बेसिक डॅशबोर्डपासून ते डिजिटल, स्मार्ट आणि लक्झरी केबिनपर्यंत पोचला आहे. एकंदरीतच मोटार ही केवळ प्रवासाचे साधन नसून, ती बदलत्या जीवनशैलीचा भाग बनली आहे..विकासाचे टप्पेप्रारंभिक टप्प्यात वाहनांचे इंटेरियर अत्यंत साधे होते. म्हणजे लाकडी आसन, मेटल स्ट्रक्चर, बेसिक स्पीडोमीटर असायचे; पण १९४०-५० नंतर मोटारीत प्लॅस्टिक व धातूचे डॅशबोर्ड येऊ लागले. शिवाय रेडिओ सुविधा आणि मोटारीतील वातावरण उबदार राहावे यासाठी हिटर आले. १९६०-७०च्या दशकात अमेरिकी मोटारीत स्पोर्टी डॅशबोर्डचा समावेश झालेला असताना जपानच्या वाहनांत मात्र साधेपणा होता; पण इंजिन कार्यक्षम होते. कालांतराने चारचाकी वाहनांत सीट बेल्ट्स आले. दुसरीकडे भारतात या काळात धावणाऱ्या ॲम्बेसिडर आणि फियाट पद्मिनीचे इंटेरियर साधेच होते. लोखंडी डॅशबोर्ड, फोम सीट्स व सामान्य श्रेणीतील दरवाजे होते; पण १९८०च्या दशकांत वाहनांनी ‘इंटेरियर’ची कात टाकण्यास सुरुवात केली.तंत्रज्ञानाचा पायाअन्य देशांबरोबरच भारतातही डिजिटल डिस्प्ले क्लस्टर, पॉवर विंडोज, एअर कंडिशनिंग, सीडी प्लेअरचा उदय झाला. प्राथमिक टप्प्यातील एअरबॅग आणि एबीएसची सुरुवात झाली. सुरुवातीला दोन एअरबॅगची सुविधा असताना पुढे सहा एअरबॅगचा समावेश झाला. १९९०च्या दशकात हुंदाई, होंडा, फोर्ड कंपन्यांच्या गाड्यांमुळे भारतात फॅब्रिक सीट्स, पॉवर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग, सीडी म्युझिक सिस्टीम लोकप्रिय होऊ लागले. अर्थात अन्य देश इंटेरियर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत पुढे होते..२००० नंतर कायापालटजागतिक स्तरावर टचस्क्रीन, ब्ल्यूटुथ, यूएसबी, रिव्हर्स कॅमेरे, ॲम्बिएंट लायटिंग, हेड-अप डिस्प्ले सुविधा सामान्य झाल्या होत्या. काही वाहन कंपन्यांनी मिनिमल डॅशबोर्ड आणि मोठा टचस्क्रीन हा नवा ट्रेंड आणला.आधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त गाड्यांत एआय असिस्टंट, ओटीए अपडेट्स, एडीएएस, ३६० अंशात फिरणारा कॅमेरा, एआर नेव्हिगेशन, मसाज किंवा व्हेंटिलेटेड सीट्स आले. अलिकडच्या काळात भारतातही बदल जलद गतीने झाले. २०१० नंतर टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट, ब्ल्यूटुथ, सनरूफ, डिजिटल क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी, वायरलेस चार्जिंग उपलब्ध झाले. इलेक्ट्रिक गाड्यांमध्ये (Tata Nexon EV, MG ZS EV, Tesla) मिनिमल आणि फ्युचरिस्टिक डॅशबोर्ड दिसू लागले.डिझाइनमध्ये कौशल्य पणालामोटारीतील इंटेरियर आलिशान, आकर्षक असावे अशी ग्राहकांची इच्छा असते आणि म्हणूनच गाडीची निवड करताना त्याचा विचार केला जातो. गाडीचे बाह्य डिझाईन एकसंध आकारावर अवलंबून असते, परंतु इंटेरियर डिझाईनमध्ये अनेक परस्परविरोधी गरजा पूर्ण कराव्या लागतात. डॅशबोर्ड, डायल्स व स्वीच, इन्फोटेन्मेंट सिस्टीम, हवामान नियंत्रण (क्लायमेट कंट्रोल), सुरक्षा उपकरणे या गोष्टी एकाच ठिकाणी कमी जागेत बसवाव्या लागतात. त्यामुळे इंटेरियर डिझाइन करणे बाह्य डिझाईनपेक्षा खूपच अवघड ठरते..बाजाराची व्याप्तीगेल्या काही दशकांत वाहन उद्योगातील बदलांचा सर्वाधिक परिणाम वाहनांच्या इंटेरियर डिझाईन व तंत्रज्ञानावर दिसून येतो. आराम, सुरक्षितता, लक्झरी आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी यांचा संगम झाल्यामुळे ऑटोमोटिव्ह इंटेरियर बाजारपेठेत वाढ होत आहे. २०२३मध्ये जागतिक ऑटोमोटिव्ह इंटेरियर बाजारपेठेचे मूल्य अंदाजे १६१.६८ अब्ज डॉलर इतके होते. आगामी काळात या क्षेत्राची वाढ सातत्याने होत राहील आणि २०३० पर्यंत हे मूल्य सुमारे २२३.७६ अब्ज डॉलर इतके होईल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. २०२५ ते २०३० दरम्यान या वाढीचा वार्षिक दर (सीएजीआर) ४.७२ टक्के इतका असेल. भविष्यातील इंटेरियर डिझाईन केवळ लक्झरीचे प्रतीक न राहता स्मार्ट आणि सोईस्कर अनुभवाचे केंद्र बनणार आहे. जागतिक ऑटोमोटिव्ह इंटेरियर बाजारपेठेतील वाढ हा फक्त वाहनांच्या संख्येतील वाढीचा परिणाम नाही, तर ग्राहकांच्या जीवनशैली, तंत्रज्ञानाशी असलेली नाळ आणि सुरक्षिततेची वाढती जाणीव यांचाही परिणाम आहे. २०३०पर्यंत हा उद्योग अधिक डिजिटल, कनेक्टेड आणि पर्यावरणपूरक इंटेरियर डिझाइनकडे वाटचाल करेल, असा अंदाज आहे.सेल्फ ड्रायव्हिंगचा परिणामस्वयंचलित (Self-Driving) मोटार तंत्रज्ञानाने झपाट्याने प्रगती केली आहे. आपणही लवकरच पूर्णपणे चालकविरहित वाहनांत प्रवास करणार आहोत. मात्र असा बदल घडताना एक प्रश्न पडतो की वाहनांचे आतील स्वरूप कसे असेल? कारण पारंपरिक डॅशबोर्ड, स्टिअरिंग आणि ड्रायव्हिंगसाठी डिझाइन केलेले इंटेरियरचा वापर कमी होईल. आजची मोटार प्रामुख्याने ड्रायव्हरकेंद्रित आहे. डॅशबोर्ड, पेडल्स, स्टिअरिंग व्हील आणि कंट्रोल्स हे सर्व चालकाभोवती आखलेले असतात; पण पूर्णपणे स्वयंचलित मोटार आल्यावर चालक इतिहासजमा होईल आणि मोटारीचे स्वरूप प्रवाशांच्या अनुभवाभोवती फिरेल..चार-पाच वर्षांपूर्वी वाहन कंपनी ‘मर्सिडीज-बेंझ’ने स्वयंचलित मोटारीच्या इंटेरियरबाबत काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.सेल्फ ड्रायव्हिंग सुविधा असलेल्या मोटारीतील लाउंजसारखा अनुभव येण्यासाठी इंटेरियरमध्ये बदल होतील आणि तेथे केवळ प्रवासाची जागा न राहता आराम व संवादासाठी रचना केली जाईल.प्रवाशांना हवे असल्यास सीट्स एकमेकांकडे फिरवता येतील. स्टिअरिंग-फ्री कॉकपिट म्हणजे चालक नसल्याने पारंपरिक स्टिअरिंग व्हील व पेडल्सची गरज भासणार नाही. त्यामुळे जागा वाचेल आणि अधिक मोकळे डिझाइन मिळेल.भविष्यातील मोटारीत मोबाईल लिव्हिंग स्पेस असेल. म्हणजे प्रवास करताना काम, मीटिंग्स, मनोरंजन किंवा विश्रांती घेण्यासाठी गाडीला ‘चालते-फिरते लिव्हिंग रूमही म्हणता येईल.एकूणातच स्वयंचलित मोटारीचा इंटेरियर हा पारंपरिक ‘ड्रायव्हर-फोकस्ड’ डिझाइनमधून बदलून प्रवासीकेंद्रित स्मार्ट स्पेस बनेल.मर्सिडीज-बेंझचा दृष्टिकोन पाहिला तर भविष्यकाळातील मोटार म्हणजे एकाच वेळी कार्यालय, लिव्हिंग रूम आणि एंटरटेन्मेंट झोन असेल, असे म्हणायला हरकत नाही..वाहनरचनेत अधिक महत्त्व‘McKinsey’च्या संकेतस्थळावर काही वर्षांपूर्वी इंटेरियरसंदर्भातील एका लेखामध्ये संशोधन अहवाल प्रकाशित करण्यात आला होता. त्यात वाहनांच्या इंटेरियर्सचे आणि इन-कार अनुभवाचे महत्त्व झपाट्याने वाढत असल्याचे म्हटले आहे. उदा. एका सर्वेक्षणात ७१ टक्के वाहन उद्योगाच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वाहन विक्रीत इंटेरियर्सला अधिक महत्त्व येईल असे मत व्यक्त केले, तर केवळ ३८ टक्के अधिकाऱ्यांनी मात्र एक्स्टेरियर्सबाबत असेच मत नोंदवले. (McKinsey Future of Automotive Executive Survey) या सर्वेक्षणाचा अंदाज पाहिल्यास इंटेरियरला एक्सटिरियरच्या तुलनेत अधिक महत्त्व आल्याचे दिसून येते.ACES ट्रेंड्स म्हणजेच ऑटोमेशन, कनेक्टिव्हिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन आणि शेयर्ड सर्व्हिसेस या चार घटकांमुळे गाड्यांच्या रचना बदलतील आणि प्रवाशांना प्रवासादरम्यान नवनवीन अनुभव घेता येतील, असे लेखात म्हटले आहे.(संदर्भ: आकडेवारी, इतिहासासाठी संबंधित वाहन कंपन्यांची संकेतस्थळं).इंटेरियरचे मुख्य ट्रेंड्स :चांगले साहित्य : लेदर, लाकूड, फायबर यांचा वापरआरामदायी सीट्स : ॲडजस्ट होणाऱ्या, उबदार-थंड ठेवता येणाऱ्या सीट्सनवे तंत्रज्ञान : टचस्क्रीन, व्हॉइस कंट्रोल, स्मार्ट डिस्प्लेपर्यावरणपूरक साहित्य : व्हेगन लेदर, रिसायकल केलेले कपडेकस्टमाइज: हवे तसे रंग, डिझाइन, खास फिनिशॲम्बियंट लायटिंग : मूड सेट करणारे एलईडी आणि डायनॅमिक लाईट्सभावनिक अनुभव : स्पर्शाला मऊ, सुंदर आणि आरामदायी इंटेरियरइलेक्ट्रिक गाड्यांचे नवे डिझाइन : जास्त जागा, साधे डॅशबोर्ड, वेगळ्या स्टोरेज सुविधा.वाढती मागणीग्राहकांची पहिली पसंती : आजही सर्वाधिक बाजारपेठ प्रवासी वाहनांच्या ताब्यात आहे. आरामदायी व आधुनिक सुविधा असलेली वाहने ग्राहकांची पहिली पसंती बनली.‘एआय’मुळे विस्तार : टचस्क्रीन इन्फोटेन्मेंट, एआय सहाय्यक, कनेक्टेड कार सुविधा आणि ‘अडास’सारखी तंत्रे इंटेरियरला अधिक प्रगत बनवत आहेत.सुरक्षा आणि आरामाचे महत्त्व : एअरबॅग, क्लायमेट कंट्रोल, प्रीमियम सीटिंग व नॉइज-फ्री केबिन यामुळे ग्राहकांच्या अपेक्षा वाढल्या.इलेक्ट्रिक वाहनांना मागणी : ईव्हीमध्ये साधेपणा, मिनिमल डॅशबोर्ड आणि फ्युचरिस्टिक डिझाईनची मागणी वाढत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 