रुणझुणत्या पाखरा

ऋचा थत्ते, rucha19feb@gmail.com

‘माहेर’ या शब्दाचं अप्रूप अगदी संतांनाही आहे. म्हणूनच ते पंढरीला गाव न म्हणता ‘माहेर’ म्हणतात. लेकीला आईची ओढ लागते, तितकीच विठू माउलीची ओढ भक्ताला लागते. जणू हेच व्यक्त करण्यासाठी संत पंढरीला ‘माहेर’ म्हणूनच संबोधतात.

