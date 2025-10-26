‘पथेर पांचाली’ने घडवला इतिहास...

मुंबई, मद्रास - आताचं चेन्नई. इथं जोरदार चित्रपट निर्माण होत होते. लोकप्रियतेच्या कसोटीवर उतरण्याची जणू स्पर्धाच लागली होती. हिंदीच्या मुख्य धारा प्रवाहात संगीत हा एक प्रमुख भाग होता. याला तोंड देणारी मराठी चित्रपटसृष्टी मात्र झगडत होती. भालजी पेंढारकरांचा स्टुडिओ हातातून जात होता. कलकत्त्याचा ‘न्यू थिएटर्स’ बंद झाला होता..अशा वेळी चित्रपट निर्मिती, तंत्र, आशय, साहित्य, रसास्वाद, व्यवसाय अशा गोष्टींची परिभाषा बदलणारा ‘पथेर पांचाली’ घेऊन जगाचं लक्ष वेधणारे सत्यजित रॉय आले; पण ‘नवकेतन’च्या देखण्या देव आनंदना कुणी साद घालत होतं... ‘फैली हुई है सपनों की बाहें... आ जा चल दे कहीं दूर...’ सिनेरसिक त्यातच नादावले होते...भालजी पेंढारकरांचा ‘छत्रपती शिवाजी’ हा चित्रपट मराठी हिंदी भाषेत ५२ मध्ये प्रदर्शित झाला. कोल्हापूरच्या ‘जयप्रभा’ स्टुडिओत स्वतःच्या ‘प्रभाकर चित्र’ची ती अखेरची निर्मिती ठरली. सतत पैशाची भूक असणाऱ्या चित्रनिर्मितीच्या या स्वप्नांनी भालजी पेंढारकरांच्या सत्त्वाचा, तत्त्वनिष्ठेचा जणू अंत पाहिला. सावकाराकडून कर्ज घेतले. वितरकांकडून पैसे येईनात. रेकॉर्डिंग मशीन नाही, कॅमेरा नाही,.माणसांचे पगार द्यायला पैसे नाहीत, अशी अवस्था झाली. भालजींचे चिरंजीव प्रभाकर पेंढारकर लिहितात ‘बहुधा ५५ साल असेल. कोल्हापूरच्या स्टुडिओत राज कपूर आणि नर्गिस आले. बाबा आणि पृथ्वीराज यांचा जुना स्नेह. त्या नात्याने राजचे ते मामा... राज कपूरने स्टुडिओत काही शूटिंग करावं, अशी इच्छा प्रकट केली; पण पाहिलं तर स्टुडिओ रिकामा. ‘वाल्मिकी’मध्ये राजना छोट्या भूमिकेसाठी भरघोस मानधन देणारे त्याचे मामा त्याच्याकडून पैसे थोडेच घेणार होते! पण राज कपूर यांनी थोडं आऊट डोअर चित्रीकरण केलं आणि त्यांचा निरोप घेतला..वर्ष ४४ मधले ‘महारथी कर्ण’चे दिवस सरले होते. सुतारखान्यात रथ बनवले जात होते, कर्णाचा रथ, अर्जुनाचा रथ, सारथी, घोडे, पौराणिक चित्रपटाचे पोषाख, दागिने, आभूषणे, सैनिक, त्यांचे वेष, तलवारी, गदा... स्टुडिओत घोड्याची पागा, ऋषींचे आश्रम, हरणं, मोर... सर्वांसाठी स्वयंपाक, बड्या कलाकारांसाठी खास स्वयंपाक. युद्धाभूमीची तयारी... त्याचे काटेकोर आराखडे. प्रभाकर पेंढारकर यांनी ‘एका स्टुडिओचे आत्मवृत्त’ या पुस्तकात याचे प्रत्यक्ष दृश्य समोर यावं असं प्रत्यक्षदर्शी वर्णन केलं आहे; मात्र त्यानंतर चित्रपटाच्या अपयशाचा विळखा अजगरासारखा असतो..त्यातून सुटका नाही हे लक्षात येत नाही, असं नमूद केलं आहे. ‘छत्रपती शिवाजी’ चित्रपटाच्या अपयशानं कोल्हापूरच्या चित्रनगरीवर आघात होत राहिले. पुण्यात ‘नवयुग’, ‘डेक्कन स्टुडिओ’मध्ये काही ‘प्रभात’मध्ये तर काही मुंबईमध्ये मराठी चित्रपट होत राहिले; पण एकसंध किल्ला राहिला नाही. माणसं विखुरली.पुण्यात ‘नवयुग’मध्ये निर्माण झालेल्या ‘मी तुळस तुझ्या अंगणी’ चित्रपटाला वर्ष ५५ मधले राष्ट्रपती रौप्यपदक मिळाले. संगीतकार सुधीर फडके - गीत कथा पटकथा संवाद ग. दि. माडगूळकर यांनी आघाडी घेतली होती..ध्वनिमुद्रिका निघाल्या नव्हत्या तरी पं. भीमसेन जोशी यांनी चित्रपटात गायलेल्या ‘पिया मिलन की आस’ची याद काही जुन्या रसिकांना आहे. हंसा वाडकर सुलोचना यांचा सुंदर चित्रपट मात्र मराठी रसिक विसरले. हिंदीमध्ये ‘मैं तुलसी तेरे आंगन की’ मात्र गाजला. तीच गोष्ट ‘गंगेत घोडं न्हालं’ची! हिंदीत ‘एक दिल सौ अफसाने’ होऊन तो मिरवला.दिनकर द. पाटील यांनी त्यांच्या ‘कुलदैवत’ या चित्रपटाची निर्मिती कोल्हापूरऐवजी मुंबईत केली. या चित्रपटात नायिका म्हणून पहिल्यांदा बेबी नंदा चमकल्या. सदाशिव जे. रावकवी यांनी य. गो. जोशी यांच्या कथेवर आधारित ‘शेवग्याच्या शेंगा’ हा चित्रपट काढला. याची नायिका ही बेबी नंदा होत्या, मा. विनायकांच्या कन्या. पुढे मात्र त्या मराठीकडे अभावानेच वळल्या. मराठी चित्रपट निर्माण करणाऱ्यांचं ताट भरलेलं होतं; पण बसायचा पाट गेला हे खरं....‘आरपार’च्या संगीताच्या धुवाधार यशानं संगीतकार ओ. पी. नय्यर यांच्याकडे निर्मात्यांची रीघ लागली. संगीतकार नौशाद यांच्या संगीताचा आग्रह धरणारे एम. सादिकसारखे निर्माते ओ. पी. नय्यर यांच्याकडे आले. ‘मुसाफिरखाना’मध्ये चांगली आठ गाणी होती; पण नेहमीच डाव आपल्या बाजूला होत नाही. स्वतः ओ. पी. नय्यर म्हणतात - ‘पिक्चर मिळाले, पण फडतूस...’ श्यामा, करण दीवाण जोडी होती. चित्रपट सामान्य! काय करणार - यशाचा फॉर्म्युला पटकन हाती लागेल असं नाहीच..मद्रासच्या ‘जेमिनी’चा ‘इन्सानियत’ हा सिनेमा आला. एस. एस. वासन यांनी एक नाही तर दोन बडे कलाकार त्यात आणले. दिलीप कुमार आणि देव आनंद! संगीत होतं सी. रामचंद्र यांचं. सगळे हुकमाचे पत्ते होते; गाणी थोडी थोडकी नाही तर १७ होती; पण भट्टी जमली नाहीच. हा पोषाखी सिनेमा होता. आकर्षण होतं ‘झिप्पी’ नावाचं एक माकड. यातले दिलीप कुमार आणि देव आनंद हे पुन्हा चित्रपटात एकत्र दिसले नाहीत.या धामधुमीत संगीतकार सुधीर फडके यांना ‘रत्नघर’ची निर्मिती करावीशी वाटावी याचं नवल वाटतं. पाच सुंदर गाणी - रत्नासारखी मिळाली हीच काय ती जमेची बाजू; पण अपयशानं हात पोळले ते पोळलेच. ‘ऐसे हैं सुख सपन हमारे, बन बन कर मिट जाते जैसे बालू के घर नदी किनारे’ असे सुंदर काव्य कवी नरेंद्र शर्मा लिहून गेले. मुंबईच्या अरबी समुद्राच्या किनारी अशी अनेक स्वप्न वाळूच्या किल्ल्याप्रमाणे विरली असतील याची गणती नाही..आपण सैगलसारखं नायक गायक व्हावं हे स्वप्न घेऊन आलेले देखणे, गोड गळ्याचे तलत अजूनही पडद्यावर दिसत होते. ‘रफ्तार’मध्ये नादिराबरोबर तलत मेहमूद हेही लोकांनी साफ नाकारलं.. असेच एक छुपं स्वप्न घेऊन कदाचित संगीतकार मदनमोहन वावरत असतील.‘मुनीमजी’ या ‘फिल्मीस्तान’च्या चित्रपटात एक लाहनशी भूमिका करण्याचा मोह मदनमोहनना आवरला नसावा. बाकी नायक होते देव आनंद आणि नायिका नलिनी जयवंत. संगीत एस. डी. बर्मन यांचं. काही गाणी शैलेंद्रने लिहिली तर काही साहिर यांनी लिहिली. एका पाहणीत मधुबालापेक्षा नलिनी जयवंत यांना त्या वेळच्या कॉलेज कुमार-कुमारींची पसंती मिळाली होती..ही मराठी मुलगी खरोखर सौंदर्यवती होती. सोबत प्रणयपुरुष देव आनंद! आज किशोरकुमारचं 'जीवन के सफर मे राही, मिलते है बिछड जाने को' ऐकलं तरी त्याला वाढत्या वयाचं ओझं आहे, असं वाटत नाही. 'आँख खुलते ही तुम छुप गये हो कहाँ...' हे लताचं गाणं ऐकलं तरी वर्षांची जळमटं गळून पडतात.असं काही सुमधूर ऐकू येत होतं तरी सिनेमांच्या मनोरंजनाच्या दुनियेत 'शाहबहराम', 'सन ऑफ अलिबाबा,' 'उटपटांग', 'कार्निव्हल क्वीन,' 'बगदाद का चोर,' 'भेदी लुटेरा' असे चित्रपट उभे होते. प्रेक्षकांची करमणूक करत होते. निर्माते, दिग्दर्शक अपयशानं खचून न जाता उभे राहत होते..अशा वेळी बंगालचा एक सुपुत्र या मनोरंजन विश्वाला छेद देणारं काही घेऊन आला होता. ३४ वर्षे वयाचे सत्यजित रॉय 'पथेर पांचाली' घेऊन आले होते. २६ ऑगस्ट १९५५. भारतात प्रथमच प्रदर्शित झालेल्या 'पथेर पांचाली' या चित्रपटाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधले होते. 'पथेर पांचाली' म्हणजे रस्त्याचे गीत... रस्त्यावर गायलं जाणारं गीत.. पण त्याबद्दल सांगण्याआधी सत्यजित रॉय यांच्याबद्दल सांगायला हवं.त्यांचं घराणं भाषा पंडित, गणिततज्ज्ञ, संगीततज्ज्ञ, चित्रकार यांचं. मूळ पूर्व बंगाल येथील. आजोबा उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी, वडील सुकुमार राय हे मुद्रण कला, पुस्तक निर्मिती, सजावट या क्षेत्रातले अग्रणी. विज्ञान आणि कला यांचा मेळ साधणारी बुद्धिमत्ता सत्यजित रॉय यांना वारशानं मिळाली असावी; मात्र घराण्यातील, हिंदू धर्मातील सुधारणावादी ब्राह्मो समाजाची परंपरा सत्यजित रॉय यांनी दूर ठेवली. ब्राह्मो समाजाची प्रार्थना, पाठ, प्रवचन आवडत असलं तरी विशिष्ट जात, पंथ यांची कुंपणं स्वतःभोवती त्यांनी घालून घेतली नाहीत, असं त्यांचे चरित्रकार विद्युत सरकार लिहितात..शांतिनिकेतनमध्ये नंदलाल बोस आणि विनोदबिहारी मुखर्जी यांच्या चित्रकलेचा प्रभाव त्यांच्यावर होता. पुस्तकाच्या मुखपृष्ठाची वेष्टणं, मजकुराची कलात्मक मांडणी, मुद्राचिन्हं, पोस्टर्स, रेखाटणं ते चित्रपट निर्मिती हा त्यांचा प्रवास कुतूहलजनक आहे.५२ पासून सत्यजित रॉय यांनी 'पथेर पांचाली'च्या निर्मितीस सुरुवात केली आणि २६ ऑगस्ट १९५५ या दिवशी 'पथेर पांचाली' प्रदर्शित झाला. हिंदी चित्रपट जगतात त्याचे स्वागत फारसे झाले नाही; मात्र जागतिक स्तरावर 'पथेर पांचाली'चे अभूतपूर्व स्वागत झालं. लेखक विद्युत सरकार यांनी सत्यजित रॉय यांचं विश्व-अनेक 'पथेर पांचाली'च्या अनेक प्रतिक्रिया देऊन जणू खुलं केलं आहे..ब्रिटीश चित्रपट समीक्षक डिलिस पॉवेल लिहितात, 'पथेर पांचाली' हा प्रेक्षकांना अनपेक्षित धक्का वगैरे देत नाही. हा चित्रपट आणि त्यांतलं वास्तव आपण इतक्या झटकन आणि सहजतेनं स्वीकारतो की जणू काही खेड्यातल्या त्या बंगाली कुटुंबात जाण्याची जणू आपण जन्मभर वाटच पाहत बसलो होतो.इथं जीवन-मृत्यूचा प्रवाह सहजतेनं वाहतो. हृदयाला भिडतो आणि व्यथित करतो. अजूनही मला शिट्टी फुंकत जाणारी आगगाडी आठवतेय आणि ती छोटी मुलं. तिच्याकडे कुतूहलानं पाहत उभी असलेली आणि मनात कसली तरी आशा जागवणारी. तो क्षण खचितच संस्मरणीय आहे आणि आश्वासकही. पं. रविशंकर यांचं संगीत, बन्सी चंद्रगुप्त यांची कला, 'पथेर पांचाली'ने इतिहास घडवला..मुंबईच्या 'हाऊस नं. ४४' मध्ये मात्र साहिर लिहीत होते 'फैली हुई है सपनों की बाहे, आ जा चल दे कहीं दूर..' लता स्वर आश्वासक होता, इंद्रधनुष्याचा झुलाही बोलवत होता... सिनेमानं अवघं जीवन सजवलं होतं...(लेखिका ज्येष्ठ चित्रपट समीक्षक आहेत.) 