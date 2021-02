भारतातील साहसी प्रवास...

जिंदगी वसूल

प्रवासानं माणूस समृद्ध होतो असं आपण नेहमी ऐकतो; परंतु आयुष्यातील किती काळ आपण प्रवास करण्यात घालवतो याचा हिशेब लावला तर तो फारच कमी असतो. You choose the life you want to have असं म्हटलं जातं, म्हणून रोजच्या आयुष्यातून वेळ काढून आपण थोडंफार का होईना फिरलं पाहिजे, प्रवास केला पाहिजे.