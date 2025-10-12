मराठी खाद्यसंस्कृतीचा समृद्ध वारसा

प्रशांत ननावरे - nanawareprashant@gmail.comदादरमधील प्रकाश शाकाहारी उपाहार केंद्राला तीन पिढ्यांचा समृद्ध वारसा असून, मराठी खाद्यसंस्कृतीचा अभिमान जोपासणारे आहे. तिखटाचा मर्यादित वापर असलेले वेगवेगळे जिन्नस, चव, पौष्टिक, शाकाहारी आणि दिसायला आकर्षक मराठी पदार्थांची कीर्ती ‘प्रकाश’च्या माध्यमातून सातासमुद्रापार पोहोचलेली आहे. .मुंबईतील दादर हा मराठीबहुल इलाका. गिरगावनंतर मराठी संस्कृती रूजली-वाढली ती याच भागात. त्यामुळेच गिरगाव परिसरात सुरू झालेल्या मराठी व्यवसायांना हातपाय पसरावेसे वाटले तेव्हा त्यांनी दादरची निवड केली. आजही मुंबईत इतर ठिकाणी राहणारा मराठी माणूस सण-उत्सवांच्या खरेदीसाठी दादर गाठतो. अशावेळी घरगुती चवीचे, पौष्टिक पदार्थ मिळणाऱ्या एका ठिकाणी आवर्जून भेट दिली जाते- प्रकाश शाकाहारी उपाहार केंद्र. दुग्धजन्य पदार्थांपासून ते न्याहरीचे पदार्थ आणि आता महाराष्ट्रीयन पद्धतीचे जेवण अशी भर पडत गेलेले हे उपाहार केंद्र ठाऊक नसलेला मुंबईकर शोधून सापडणेही कठीण. मराठी पदार्थांचा विषय निघाला, की मुंबईतील ज्या मोजक्या ठिकाणांचा सहज उल्लेख केला जातो, त्यात ‘प्रकाश’ अग्रस्थानी असते.शिवराम (काकासाहेब) गोविंद जोगळेकर हे मूळचे गुहागरच्या हेदवीचे रहिवासी. तेथील पुरातन ‘दशभुजा लक्ष्मी गणेश’ या मंदिरात पुजारी म्हणून ते कार्यरत होते. त्या मंदिराचा जीर्णोद्धार करता यावा म्हणून त्यांनी मुंबई गाठली. उदरनिर्वाहासाठी सुरुवातीला मुंबईत छोटी-मोठी कामं केली. काही काळ दादर येथील कोहिनूर कारखान्याचे मालक माधवराव आपटे यांच्याकडे वाहनचालक म्हणून नोकरी केली. स्वयंपाकाची आवड असल्याने पुढे त्यांच्याकडेच आचारी म्हणूनही काम केले. या कामांमधून साठवलेल्या पैशातून त्यांनी दुधाचा व्यवसाय सुरू करायचे ठरवले. १९४७ मध्ये गिरगाव येथील फडके गणपती मंदिरासमोरील एका बोळात त्यांनी दुधाच्या व्यवसायाची सुरुवात केली. त्याला लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यातून त्यांनी छोटे दुकान विकत घेतले. शिवराम यांचा प्रकाश नावाचा मुलगा खूप कमी वयातच दगावला होता. म्हणून त्याचेच नाव त्यांनी दुकानाला दिले..प्रकाश दुग्धमंदिरात दुधापासून बनवलेले निरनिराळे पदार्थ लोकांच्या पसंतीस उतरत होते. कालांतराने व्यवसायाचा व्याप वाढत गेला. आर्थिक भरभराट झाली. दरम्यान, मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा विचार जोगळेकरांच्या डोक्यात रुंजी घालत होताच. १९५६मध्ये साली त्यांनी तो विचार अमलात आणला. आमची कुठेही शाखा नाही, हा खाक्या न ठेवता १९७० मध्ये त्यांनी दादर येथील गोखले रोडवर ‘प्रकाश शाकाहारी उपाहार केंद्र’ या नावाने नवीन शाखा सुरू केली. आजघडीला दादरच्या शाखेला पंच्चावन्न वर्षे पूर्ण झाली असून, पौष्टिक पदार्थ आणि सर्वोत्तम सेवेच्या जोरावर ‘प्रकाश’ची कीर्ती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचलेली आहे.दुधाच्या पदार्थांसोबत इतर महाराष्ट्रीयन पदार्थ बनवण्याच्या पाककृती काकासाहेबांनी घरातील स्त्रियांकडूनच शिकून घेतल्या. प्रत्येक पदार्थाला विशिष्ट चव असते, तीच चव आणण्यासाठी आणि पुढे टिकवून राहावी, यासाठी काकासाहेबांनी स्वत:च्या मसाल्याची पाककृती तयार करून घेतली. त्याच पाककृतीतून तयार होणाऱ्या मसाल्याचा आजही सर्व पदार्थांमध्ये वापर केला जातो. जोगळेकरांची तिसरी पिढी आता या व्यवसायाची धुरा सांभाळत आहे. गिरगाव येथील प्रकाश दुग्धमंदिर अमेय, दादर येथील शाखेचे काम आशुतोष जोगळेकर आणि केटरिंग व तत्सम गोष्टी नीलेश पाहतात..‘एआय’च्या शर्यतीत ‘डीपसीक’चा थरार!.मराठमोळे स्वादिष्ट पदार्थ मिळण्याचे ठिकाण, असं एका वाक्यात ‘प्रकाश’चं वर्णन करता येतं. मिसळ, पोहे, बटाटा वडा, थालीपीठ, भाजणी वडे, साबुदाणा वडा, साबुदाणा खिचडी, बटाटा पुरी, अळू वडी, कोथिंबीर वडी, पिठलं भाकरी असे पॉप्युलर मराठी पदार्थ त्यांच्या गुणवैशिष्ट्यांसह खायचे असतील तर ‘प्रकाश’ हा उत्तम पर्याय आहे, याची प्रचिती इथले पदार्थ चाखल्यावर येते. मुंबईकरांसाठी ‘प्रकाश’ नवीन नाही; मात्र मुंबईबाहेरून येणाऱ्या देशी आणि परदेशी लोकांनाही इथल्या पदार्थांची चटक लागलेली दिसते. त्याचं सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे ‘प्रकाश’चा साबुदाणा वडा. ज्याची दखल थेट न्यूयॉर्क टाईम्सने घेतलेली आहे. चेंडूसारखा गोल, प्रत्येक साबुदाणा टम्म फुललेला, शेंगदाण्याचा भरपूर वापर, बाहेरून खरपूस तळलेला तरीही आतून तितकाच मऊ आणि स्वर्गसुखाची अनुभूती देणारा ‘प्रकाश’सारखा साबुदाणा वडा मुंबईत दुसरीकडे कुठेही मिळत नाही. ऑर्डरनुसार तळला जाणारा हा वडा शेंगदाणा व नारळाच्या चटणीसोबत सर्व्ह केला जातो.लज्जतदार साबुदाणा खिचडी ‘प्रकाश’ची खास ओळख असली तरी सहसा हॉटेलमध्ये न मिळणारी बटाटा पुरीदेखील येथे मिळते. साबुदाणा वडा आणि बटाटा पुरी यामधील फरक जाणून घ्यायचा असेल तर ‘प्रकाश’ गाठल्याशिवाय गत्यंतर नाही. मुंबईतील सर्व मिसळ आणि ‘प्रकाश’ची मिसळ अशी वर्गवारी करता येईल. तर्री नसलेली आणि पावाशिवाय दिली जाणारी ही मिसळ म्हणजे पोटभर कारभार. बटाट्याची सुकी भाजी, पातळ पोहे, मटकीची आणि लाल चण्याची उसळ, चिवडा, बारीक तिखट शेव आणि लिंबू अशी ही मिसळ इथे गरमागरम पुरीसोबत खाल्ली जाते. ‘प्रकाश’ची उपवासाची मिसळ आता लोकआग्रहास्तव रोज उपलब्ध झाली आहे. थालीपीठाची भाजणी ‘प्रकाश’चीच आहे. सळईसारखा उभा चिरलेला कांदा थालीपीठाच्या प्रत्येक घासात दिसतो. मिरचीचं लोणचं घातलेल्या दह्यासोबत त्याची लज्जत आणखी वाढते..नेहमीच्या मेन्यूसोबत दर दिवशी एक वेगळा पदार्थ असतो. मठ्ठा मिसळ, वांगी पोहे (रविवार), हळदीच्या फोडणीचा सांजा म्हणजेच तिखट शिरा (सोमवार, बुधवार, रविवार), कचोरी (शनिवार, रविवार), भगर (मंगळवार, बुधवार, शनिवार), मसाले भात (मंगळवार), भरली वांगी (रविवार), पुलाव करी (बुधवार) यासोबतच घरगुती पद्धतीची शाकाहारी थाळीदेखील मिळते. बिना कांदा-लसणाचे पदार्थ अशी पूर्वी ‘प्रकाश’ची ओळख होती; मात्र काळाप्रमाणे बदल करून कांदा-लसूणयुक्त पदार्थांचा मेन्यूमध्ये समावेश झाला आहे.मराठी पदार्थांच्या बाबतीत ‘प्रकाश’ इतकं वचनबद्ध आहे, की पीयूष, कोकम, आवळा सरबत, सोलकढी, चहा, कॉफी, मसाला दूध हीच प्येये येथे मिळतात. अस्सल केशरचा वापर करून तयार केलेलं केशर श्रीखंड, नारळी पाक, मावा पेढा, दुधी वडी, दुधी हलवा, खरवस, पुरणपोळी, माव्याचे पेढे हे प्रकाशची खासियत आहेत. कोल्ड्रिंकचा कुठलाही प्रकार इथे मिळत नाही. पीयूष आणि श्रीखंड पारंपरिक पद्धतीनेच तयार केलं जातं.वर्षातील मुख्य उपवासाच्या दिवशी म्हणजेच महाशिवरात्र, आषाढी एकादशी आणि कार्तिकी एकादशीला फक्त उपवासाचेच पदार्थ मिळतात. उपवासाचं थालीपीठ, उपवासाची मिसळ, राजगिरा पुरी-बटाट्याची पांढरी भाजी, राजगिऱ्याच्या पिठाचं वेष्ठन असलेला बटाटा वडा, वरीची भगर अशा पदार्थांनी उपवासाची थाळी सजलेली असते. दर मंगळवारी, संकष्टी आणि गणेशोत्सवाच्या काळात उकडीचे मोदक खायचे असतील तर ‘प्रकाश’ उत्तम पर्याय आहे.शर्ट-पॅन्ट आणि गांधी टोपी घातलेले मराठमोळे वेटर्स अमराठी लोकांसह कधीकधी मराठी लोकांनाही प्रत्येक पदार्थाचं वैशिष्ट्य सांगताना दिसतात. मुंबईत आलेले परदेशी पर्यटक दादरला येतात आणि ‘प्रकाश’ला भेट देतात. तीन पिढ्यांचा समृद्ध वारसा सांगणाऱ्या ‘प्रकाश’ला मराठी खाद्यसंस्कृतीचा पुरता अभिमान आहे. गेल्या पंच्याहत्तर वर्षांत ‘प्रकाश’च्या माध्यमातून तिखटाचा मर्यादित वापर असलेले, वेगवेगळे जिन्नस, चव, पौष्टिक, शाकाहारी आणि दिसायला आकर्षक मराठी पदार्थांची कीर्ती सातासमुद्रापार पोहोचलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 