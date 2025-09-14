जयेंद्र लोंढे - jayendra.londhe@esakal.comमहाराष्ट्राच्या प्रथमेश फुगे याने दक्षिण कोरियामधील जागतिक अजिंक्यपद तिरंदाजीतील कंपाउंड प्रकारातील सांघिक विभागात अमन सैनी व रिषभ यादव याच्या साथीने भारताला ऐतिहासिक सुवर्णपदक मिळवून दिले. पिंपरी-चिंचवड येथील प्रथमेश याने विश्वविजेता होण्यापर्यंत केलेला प्रवास लक्षणीय ठरला आहे. प्रवीण सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याने उसाच्या शेतामध्ये तिरंदाजीचे कसब आत्मसात केले. याच पार्श्वभूमीवर त्याच्या जडणघडणीवर टाकलेला प्रकाशझोत....विश्वविजेता प्रथमेश फुगे याचे वडील भालचंद्र यांचा केबलचा व्यवसाय. काही प्रमाणात शेती या कुटुंबीयाकडे आहे. कोरोना काळापासून केबलचा व्यवसाय मंदावला. तरीही आई-वडिलांनी आपल्या पाल्यांकडे दुर्लक्ष केले नाही. प्रथमेश तिरंदाजी या खेळामध्ये, तर त्याची बहीण नेमबाजी या खेळामध्ये नशीब आजमावत आहे. प्रथमेशला लहान असताना उंच उडी, जिम्नॅस्टिक्स या खेळांची आवड होती. त्यानंतर त्याने नेमबाजी या खेळाकडेही पावले वळवली. ऑलिंपिकविजेते गगन नारंग यांच्या अकादमीच्या निवड प्रक्रियेद्वारे त्याला संधीही प्राप्त झाली होती. अंतिम निवड झालेल्या यादीत त्याचा समावेशही करण्यात आला. प्रथमेश याने पाच ते सहा महिने सराव केला; मात्र या खेळामध्ये त्याचे मन रमले नाही. त्याने आपला मोर्चा तिरंदाजी या खेळाकडे वळवला..ज्ञानप्रबोधिनी या शाळेमध्ये तिरंदाजीला नुकतीच सुरुवात झाली होती. प्रथमेशला या खेळाबाबत आवड निर्माण होऊ लागली. तिथे तो आशीष शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तिरंदाजीचा सराव करू लागला. त्यानंतर सातारा येथील प्रवीण सावंत येथील दृष्टी तिरंदाजी अकादमीत त्याने सरावाला प्राधान्य दिले. प्रवीण सावंत यांच्याकडे तिरंदाजीच्या सरावासाठी जागा उपलब्ध नव्हती. याप्रसंगी त्यांचे मित्र महेंद्र कदम यांनी त्यांना मदत केली. महेंद्र कदम यांनी स्वत:च्या उसाच्या शेतामध्ये तिरंदाजी अकादमी सुरू करण्यासाठी जागा करून दिली. या उसाच्या शेतामध्ये आता महाराष्ट्रातील तिरंदाज घडत आहेत. येथे तिरंदाजांच्या निवासाची व्यवस्था केली जाते. जेवणाचा खर्च फक्त बाहेर मेसमध्ये करावा लागतो..प्रशिक्षक प्रवीण सावंत यांनी प्रथमेश याच्या स्वभावाबद्दल आपले मत व्यक्त करताना म्हटले, की ‘‘प्रथमेश शांत स्वभावाचा आहे. तो कोणत्याही कामगिरीने हुरळून जात नाही. सांघिक विभागात सुवर्णपदक पटकावल्यानंतरही त्याचे पाय जमिनीवर होते. तो पुढल्या दिवशी असलेल्या वैयक्तिक प्रकाराबाबत मला विचारणा करीत होता. प्रथमेशमध्ये आणखी एक विशेष गुण आहे. तो म्हणजे त्याला कितीही वेळ सराव करायला सांगितल्यास तो थकत नाही किंवा सरावाला टाळाटाळ करीत नाही. दिवसाला ३०० बाणांचा सराव करायला सांगितल्यास तो याकडे गांभीर्याने बघतो. तसेच तिरंदाजीच्या सरावाकडे विशेष कटाक्ष टाकतो.’’.अचूक निशाणाप्रथमेश याने दक्षिण कोरियातील जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतील ऐतिहासिक सुवर्णपदकात मोलाचा वाटा उचलला. त्याने या स्पर्धेमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली. फ्रान्सविरुद्धच्या अंतिम फेरीच्या लढतीत निर्णायक क्षणी १० गुणांची गरज असताना त्याने अचूक लक्ष्यभेद साधला. यामुळे भारतीय संघाला देदीप्यमान यश मिळवता आले. याप्रसंगी भारतीय कंपाउंड संघाचे प्रशिक्षक जीवनज्योत सिंग तेजा यांनी प्रथमेश याच्यासह रिषभ यादव व अमन सैनी या तिरंदाजांच्या खेळाचे कौतुक केले.जागतिक स्पर्धेतील खेळाडूंची क्रमवारीमुख्य प्रशिक्षक जीवनज्योत सिंग तेजा यांनी भारतीय तिरंदाजी संघाच्या यशाबाबत मत व्यक्त करताना म्हटले, की ‘‘ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या लढतीत भारतीय संघ पिछाडीवर होता. या लढतीत शूट ऑफमध्ये विजय मिळवण्यात भारताला यश लाभले. यानंतर खेळाडूंची क्रमवारी बदलण्यात आली. रिषभ याला सुरुवातीला बाण मारण्यासाठी पाठवण्यात आले. अमन दुसऱ्या स्थानावर बाण मारण्यासाठी गेला. तसेच प्रथमेश याच्याकडे शेवटच्या बाणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. ही क्रमवारी अखेरपर्यंत कायम राहिली. ही योजना यशस्वी ठरली.’’.आता नोकरीचा प्रश्न सुटणारप्रथमेश याच्याकडे आर्मीमधील हवालदार पदासाठी नोकरीची संधी आली होती; मात्र या वेळी त्याने तिरंदाजी या खेळाकडे कानाडोळा होऊ नये, यासाठी ती नोकरी नाकारली. आता जागतिक अजिंक्यपद तिरंदाजी स्पर्धेमध्ये प्रथमेश याने सुवर्णपदक पटकावले आहे. यामुळे क्रीडा विभागातील क्लास वनच्या नोकरीसाठी तो पात्र ठरला आहे. दक्षिण कोरियातील विश्वविजेतेपद त्याच्यासाठी आनंद घेऊन आले आहे. त्याच्या नोकरीचा प्रश्न मिटणार आहे. यामुळे कुटुंबालाही आर्थिक मदत मिळू शकणार आहे.दृष्टी अकादमीचा पाचवा जगज्जेताप्रवीण सावंत यांच्या दृष्टी तिरंदाजी अकादमीमधून जगज्जेते खेळाडू तयार होताना दिसत आहेत. प्रथमेश हा विश्वविजेता होणारा या अकादमीतील पाचवा तिरंदाज ठरला आहे. याआधी ओजस देवतळे, आदिती स्वामी, मधुरा धामणगावकर व साहिल जाधव यांनी विश्वविजेतेपदाला गवसणी घातली होती. ओजस व आदिती यांनी जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये, तर मधुरा हिने विश्वकरंडकात सुवर्णपदक पटकावले होते. प्रथमेशने यंदाच्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत विश्वविजेता होण्याचा मान संपादन केला. साहिल जाधव याने जागतिक विद्यापीठ स्पर्धेमध्ये सुवर्णपदक पटकावण्याची किमया साध्य केली होती..राज्य सरकारकडून मदतीची अपेक्षाप्रवीण सावंत यांच्या दृष्टी तिरंदाजी अकादमीमधून पाच जागतिक खेळाडू निर्माण झाले. या अकादमीतील खेळाडू दिवसेंदिवस प्रगती करीत आहेत; प्रवीण सावंत यांच्या दृष्टी तिरंदाजी अकादमीमधून पाच जागतिक खेळाडू निर्माण झाले. या अकादमीतील खेळाडू दिवसेंदिवस प्रगती करीत आहेत; मात्र तरीही अद्याप या अकादमीला हक्काची जागा मिळालेली नाही. मुख्य प्रशिक्षण प्रवीण सावंत यांनी याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून मदतीची अपेक्षा केली आहे. अकादमीसाठी जागा मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन त्यांच्याकडून याप्रसंगी करण्यात आले आहे.ऑलिंपिक पदकाची संधीऑलिंपिकमध्ये याआधी रिकर्व्ह प्रकाराला हिरवा कंदील दाखवला जात असे. आता मात्र कंपाउंड प्रकाराचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे आता प्रथमेश याच्याकडे ऑलिंपिकमध्ये भारतासाठी पदक पटकावण्याची सुवर्णसंधी असणार आहे. २०२८मधील लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये प्रथमेशकडून ऑलिंपिकमधील ऐतिहासिक पदकाची आशा बाळगली जाऊ शकते. महाराष्ट्रातील तिरंदाज दिवसेंदिवस मोठी झेप घेताना दिसत आहेत. आगामी काळात महाराष्ट्रातील खेळाडू भारताला तिरंदाजी या खेळामध्ये भव्यदिव्य यश मिळवून देण्याची क्षमता बाळगत आहेत. 