प्रीमियमपासून बजेटपर्यंत...

भारतात दर आठवड्याला नवे स्मार्टफोन लॉन्च होत असतात. एकीकडे प्रीमियमची क्रेझ वाढत असतानाही बजेट आणि मिड-रेंजमधील स्मार्टफोनलाही मोठी मागणी आहे. भारतीय स्मार्टफोन बाजारपेठ सतत विस्तारत असून, ग्राहकांच्या गरजांनुसार मोबाईल कंपन्या अत्याधुनिक वैशिष्ट्यांसह नवनवीन मोबाईल सादर करीत आहेत. प्रीमियमपासून ते मिड-बजेट रेंजमध्ये उपलब्ध झालेल्या या मोबाईलमध्ये परफॉर्मन्स, डिझाइन, कॅमेरा, बॅटरी बॅकअप बाबतीत वेगवेगळेपणा दिसून येतो..वनप्लस १५ हा प्रीमियम मोबाईल असून, यामध्ये क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन ८ जेन३ प्रोसेसर, ६.७८ इंचाचा एलटीपीओ एएमओएलईडी एचएचडी प्लस आकर्षक डिस्प्ले १२० Hzच्या रिफ्रेश रेटसह दिला आहे. ५० मेगापिक्सलच्या ट्रिपल कॅमेरा सेटअपमध्ये खास डीटेलमॅक्स इंजिन फीचर्समुळे फोटोग्राफीचा वेगळाच अनुभव मिळण्याचा दावा करण्यात आला आहे.या मोबाईलचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे बॅटरी. तब्बल ७,३०० एमएएचची बॅटरी आणि १२० वॉटचा सुपरचार्जरमुळे दीर्घकाळापर्यंत मोबाईल उत्तम परफॉर्मन्स देतो. मेटॅलिक फिनिश आणि स्लीम डिझाइनमुळे हा मोबाईल ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेतो..मिड-प्रीमियम रेंजमधील व्हिवो व्ही६०ई हा मोबाईल खास डिझाइन आणि फोटोग्राफीसाठी ओळखला जातो. थोडाथोडका नव्हे, तर तब्बल २०० मेगापिक्सलचा डबल कॅमेरा सेटअप, खास सेल्फीसाठी ५० मेगापिक्सलचा कॅमेरा आहे. या कॅमेऱ्यात नाइट, पोर्ट्रेट, मायक्रो मूव्ही, हाय रिझॉल्यूशन, ड्युएल व्ह्यू रिअर कॅमेरा फीचर्स दिलेले आहेत.मीडियाटेक डायमेन्सिटी ७३६० टर्बो प्रोसेसर, ८ जीबी व १२ जीबी रॅम आणि १२८ जीबी व २५६ जीबी स्टोरेज दिल्याने हा मोबाईल परफॉर्मन्सदृष्टीने चांगला पर्याय ठरतो. त्याचा वॉटरफॉल एज डिस्प्ले आणि हलक्या वजनामुळे हा ग्राहकांच्या पसंतीस उतरला आहे..बजेट रेंजमधील चांगला मोबाईल खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोटो जी६७ पॉवर हा चांगला पर्याय उपलब्ध झाला आहे. १५ हजारांपेक्षा कमी किमतीत ५० मेगापिक्सल सोनी लॅटिया कॅमेरा सेटअप, ७००० एमएएच बॅटरी, स्लीम डीझाइनसाठी सिलीकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी, स्नॅपड्रॅगन ७ एस जेन२ प्रोसेसर ही या मोबाईलची वैशिष्ट्ये. व्हेगन लेदर फिनिशिंगमुळे हा मोबाईल वापरताना प्रीमियम फील येतो. मोटो एआय-पॉवर्ड इमेजिंग सिस्टिममुळे स्वयंचलित पद्धतीने फोटो एडिट होतात..कमीत कमी किमतीत फाइव्ह-जी मोबाईल खरेदीस इच्छुकांसाठी नुकताच सादर झालेला लाव्हा शार्क २ हा उत्तम पर्याय आहे. युनिसॉक टी७२५० प्रोसेसर, ५० मेगापिक्सल कॅमेरा आणि ५ हजार एमएमएच बॅटरीसह हा मोबाईल अवघ्या सात हजार रुपयांमध्ये उपलब्ध झाला आहे. या बजेट श्रेणीतील इतर मोबाईलच्या तुलनेत परपॉर्मन्स आणि फोटोग्राफीबाबत हा मोबाईल थोडासा मागे पडतो. परंतु किंमत पाहता त्यादृष्टीने अनेक चांगले फीचर्स या मोबाईलमध्ये मिळतात..वनप्लस १५ ५जीडिस्प्ले : ६.७८” LTPO FHD+ AMOLED Displayप्रोसेसर : Qualcomm Snapdragon ८ Elite Gen ५रॅम - १२ GB, १६GBस्टोरेज : २५६ GB, ५१२GBरिअर कॅमेरा : ५० MP + ५० MP+ ५० MPफ्रंट कॅमेरा : ३२ MPबॅटरी - ७३०० mAh (१२०W)वजन - २११ GMऑपरेटिंग सिस्टिम : ॲण्ड्रॉईड १६रंग : सॅंड स्ट्रॉम, इनफायनाइट ब्लॅक, अल्ट्रा व्हायलेटकिंमत :१२GB+२५६GB - ७२,९९९१६GB+५१२GB - ७९,९९९.विवो व्ही६०ईडिस्प्ले : ६.७७” FHD+ AMOLED Displayप्रोसेसर : MediaTek Dimensity ७३६० Turboरॅम - ८ GB + १२GBस्टोरेज : १२८ GB + २५६ GBरिअर कॅमेरा : २०० MP + ८ MPफ्रंट कॅमेरा : ५० MPबॅटरी - ६५०० mAh (९०W)वजन - १९० GMऑपरेटिंग सिस्टिम : ॲण्ड्रॉईड १५रंग : इलाइट पर्पल, नोबेल गोल्डकिंमत :८GB+१२८GB - २९,९९९८GB+ २५६GB - ३१,९९९१२GB+२५६GB - ३३,९९९.मोटो जी६७ पॉवरडिस्प्ले : ६.७” LCD FHD+ Displayप्रोसेसर : Qualcomm Snapdragon ७s Gen २रॅम - ८ GBस्टोरेज : १२८ GBरिअर कॅमेरा : ५० MPफ्रंट कॅमेरा : ८ MPबॅटरी - ७००० mAh (३०W)वजन - २१० GMऑपरेटिंग सिस्टिम : ॲण्ड्रॉईड १५रंग : सिलान्ट्रो ग्रीन, पॅराशूट बीज, ब्ल्यू कुराकाओकिंमत :४GB+६४GB - १५,९९९.लावा शार्क २डिस्प्ले : ६.७५” LCD HD+ Displayप्रोसेसर : Unisoc T७२५०रॅम - ४ GBस्टोरेज : ६४ GBरिअर कॅमेरा : ५० MPफ्रंट कॅमेरा : ८ MPबॅटरी - ५००० mAh (१८W)ऑपरेटिंग सिस्टिम : ॲण्ड्रॉईड १५रंग : स्टेलर गोल्ड, स्टेलर ब्ल्यूकिंमत :४GB+६४GB - ६,९९९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.