Premium|Pickle memories of Mumbai chawls : कैऱ्यांच्या लोणच्याचा सुवासिक प्रवास; चिनी मातीच्या बरण्यांपासून चाळीतील गप्पांपर्यंतची चवदार आठवण

तेलाच्या लालभडक समुद्रात पोहणाऱ्या त्या हिरव्यागार फोडी पिवळसर रंगाच्या चिनी मातीच्या बरण्यांमधून जशा काही हाका मारायला लागायच्या. एकदा तरी बरणीत बोट आत घालून तो द्राव जिभेवर टेकवावा अशी इच्छा अनावर व्हायची; पण फोडींचा मुक्तिदिन कधी आणायचा आहे हे घरातली कर्ती बाईच ठरवणार. तिथे पोरासोरांना वाव कुठला ! आणखी जादा खबरदारी घेण्यासाठी म्हणून बरण्यांच्या तोंडावर सुती कापडाचा दादरा बांधला जायचा.तू हिरवी कच्ची... तू पोक्त सच्चीतू खट्टीमिठ्ठी ओठांची... तू तेव्हा तशी...या कविवर्य आरती प्रभू यांच्या ओळी कानावर पडल्या, की अगदी हिरव्याकंच रंगाच्या, तजेलदार अंगाच्या, करकरीत कैऱ्यांची रास नजरेसमोर तरळल्यासारखी होते माझ्या. मान्य आहे, की इतक्या तरल काव्याची, सुरेल रचनेची, उत्कट गायकीची एवढी ‘ऐशीतैशी’ करण्याचा मला काहीएक अधिकार नाही; पण डोळे द्यायचा तो दगा देतातच. मधली एवढी वर्ष चटकन नजरेआड होतात आणि उन्हाळ्याच्या शेवटाकडचे, घराघरात वर्षभरासाठीचं लोणचं घालण्याचे, आठवणीतूनही तोंडाला पाणी सुटेल असे रसरसलेले दिवस आठवायला लागतात..Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.उन्हाळ्याच्या शेवटाकडेच का?कारण फार कडक उन्हाळ्यात वर्षाची लोणची-मुरांबे करू नयेत; जास्त उष्णतेमुळे ते फणफणतात असा काहीसा समज प्रचलित होता म्हणून. बाजारात पहिली कैरी आल्यापासून नाना प्रकारची तात्पुरती, आंबटचिंबट लोणची करून-खाऊन (त्यासाठी बोलणी खाऊनही) झाली असली, तरी वर्षाचं लोणचं भल्यामोठ्या चिनी मातीच्या बरण्यांमध्ये पडायचं ते वैशाख सरताना किंवा क्वचित ज्येष्ठाच्या सुरुवातीलाही.बाजारात लोणच्यायोग्य करकरीत, गर्द हिरव्या, पक्क्या बाठीच्या कैऱ्या आल्याची बातमी चाळीत, वाड्यात, बहिणी, मैत्रिणींमध्ये पसरायचाच अवकाश लगेच मोठमोठ्या थैल्या, झोळणे घेऊन घराघरातल्या बायका कैरी किंवा लोणच्याच्या आंब्याच्या खरेदीला निघायच्या. त्यातल्या प्रत्येकीला कैरीची पारख असायची आणि शेवटी प्रत्येकीचंच लोणचं हे त्या-त्या परिसरातलं सर्वोत्तम लोणचं ठरणार असायचं! या प्रशस्तीसाठी कष्ट उचलायला सगळ्या बाया तयार असायच्या. लोणच्यासाठी कैरी निवडण्याचे निकष फारच पक्के असायचे. आलतूफालतू कैऱ्या काही साठवणीच्या लोणच्यासाठी वापरत नसत. लोणच्याची आदर्श कैरी कशी हिरवीगार हवी, कुठे कणानेही पिवळसर नको. आकाराने गोलट हवी, देठाजवळ किंचिततरी चीक दाखवणारी हवी, लहान बाठेची आणि खूप गर असणारी जडशीळ हवी! त्यात ती बाठ किंवा कोय ही सहज कापलीही जाता कामा नये. त्यासाठी मजबूत विळाच हवा. सुरीच्या आसुरी प्रयोगांनाही बधणाऱ्या नसत त्या!काही चतुर विक्रेते असा विळा किंवा आंबेफोडणी घेऊनच कैऱ्या विकायला बसत. त्यांच्याशी अतोनात घासाघीस करून शक्यतो स्वस्तात किंवा फुकटात कैऱ्या ‘फोडून’ मिळाल्या की काम सोपं होई; पण बाजारातल्या कैऱ्या, त्या धड धुतलेल्या असतील ना? असल्या तरी तो (मेला) कैरीवाला उगाच डागाळलेल्या फोडी तर मध्ये ढकलणार नाही ना, अशा विविध बाबींची काळजी करण्यापेक्षा, बाजारातून कैऱ्यांचा एक डोंगर घरी आणून पुढे दिवसभर त्याची उस्तवार करणं बहुतेक बायका पत्करत.इकडे गृह आघाडीवर पूर्वतयारी जय्यत असेच. खडे मीठ, खडे हिंग आणा, वाळवा, कुटा, मेथी, मोहरी, हळद, तिखट यांना उन्हं ‘दाखवून’ ठेवा, जरूर त्याला कुटून-वाटून डाळी करून ठेवा, लोणचं भरण्याच्या भल्यामोठ्या चिनी मातीच्या बरण्या (भरण्या!) निगुतीने स्वच्छ करून उन्हात तापवून ठेवा असे बरेच सोपस्कार चालायचे. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या पडल्याने घरातील, शेजारपाजारची पोरंपोरी घरी आणि रिकामी असायची (त्यांचा ‘क्लासिक’ व्यक्तिमत्त्व विकास वगैरे सुट्टीतच घडवण्याची सक्ती तोवर आलेली नसे!) त्यांनाही अधूनमधून कामाला लावलं जायचं. पुढेमागे कैरीच्या मसाला लावलेल्या फोडी चघळायला मिळतील या आशेवर ती बापडी जमेल तेवढा हातभार लावायची..तीव्र उन्हाळ्यात कैऱ्या घरामध्ये आणल्यापासूनच त्यांचा एक प्रकारचा चिकट मंद सुवास घरभर पसरायचा. फोडींवर हळद-तिखटाचे, मसाल्याचे एकेक थर चढत नेले, की त्या गडद व्हायच्या तसा हा वासही गडद व्हायचा. मुबलक मीठ घातल्याने पाणी सुटायचं. शेवटी तापवून गार केलेल्या तेल-हिंग-मेथीचा लोंढा त्यावर ओतला की नजर आणि रसना खवळून उठायची. चिनी मातीच्या अवाढव्य पण सुबक बरण्यांमध्ये हा ऐवज भरताना खाली आणि वर पुन्हा मिठाचे थर पडायचेच. काय बिशाद लोणचं खराब होईल!तेलाच्या लालभडक समुद्रात पोहणाऱ्या त्या हिरव्यागार फोडी पिवळसर रंगाच्या चिनी मातीच्या बरण्यांमधून जशा काही हाका मारायला लागायच्या. एकदा तरी बोट आत घालून तो द्राव जिभेवर टेकवावा अशी इच्छा अनावर व्हायची; पण फोडींचा मुक्तिदिन कधी आणायचा आहे हे घरातली कर्ती बाईच ठरवणार. तिथे पोरासोरांना वाव कुठला! आणखी जादा खबरदारी घेण्यासाठी म्हणून बरण्यांच्या तोंडावर सुती कापडाचा दादरा बांधला जायचा. बरणीच्या तोंडाला मुसक्या बांधून तिला जेरबंद करण्याला ‘दादरा’ हा शब्द कुठून कसा चिकटला असेल कोण जाणे; पण दादरा बांधण्याच्या कृतीने लोणच्याची सम साधली जायची आणि क्रमाक्रमाने ती बरणी/सट वगैरे मंडळी आपापल्या शेल्फात (फळीवर) विराजमान व्हायची.साथीचा आजार असावा तसा ठरावीक दिवसांमध्ये ठरावीक वस्तीतल्या घराघरांत हा उपक्रम व्हायचा. एकमेकांकडे नमुना पाठवला जायचा. त्याची यथेच्छ चिकित्साही खुलेपणाने व्हायची. ‘अमक्याकडलं लोणचं फारच तिखटजाळ झालंय. कोणी भसाभसा खाऊन संपवू नये म्हणून वाटतं!’‘त्या काकूंनी हिंगाला जरा हात आखडताच घेतला,’ इत्यादी-इत्यादी. फार पंजाबी, मारवाडी वगैरे लोणच्यांचे पाठभेद तर सोडाच; पण अगदी देशावरची, तळकोकणातली, सारस्वती, ब्राह्मणी अशी लोणचीही आपापल्या चवीचा आब राखून राहत. म्हणून तेवढे काही दिवस घरादारात लोणच्याचाच विषय तोंडी लावायला घेतला जाई.लोणचं हे शब्दशः ‘लवणाचं’ म्हणजे मिठाचंच. त्यात भरपूर मीठ असे, तेल-मसाल्याची रेलचेल असे. हे कोणत्याही अर्थाने सात्त्विक खाणं नव्हे; पण ज्या काळात विशिष्ट फळभाज्या विशिष्ट हंगामातच मिळायच्या, वर्षभरासाठी त्यांच्या चवीची बेगमी घरीच करून ठेवावी लागायची तेव्हाच्या या आठवणी होत. मीठ रक्तदाब वाढवतं, तेल-मसाले पित्तकारक असतात हे शास्त्र तेव्हाही होतंच; पण शास्त्राचा बाऊ नव्हता. आपापल्या वयानुसार, रुचीनुसार घरातले सगळे लोक या बेगमीचा आस्वाद घेत. चमचाभर लोणच्याबरोबर मिटक्या मारत गोळाभर भात सहज संपवणारी माणसं खूप दिसत. ‘मिठाची वाण अन् लोणच्याची घाण’ यासारख्या म्हणींमधून त्या जादा मिठाचं समर्थनही करत..Premium|Regional Pickle Recipes : कोकण ते विदर्भ; कमरख, खजूर, कोळंबी, बांबू कोंब अशा पारंपरिक प्रादेशिक लोणच्यांच्या चटकदार रेसिपी.खरी गोष्ट अशी होती, की तोवर रासायनिक संरक्षकं म्हणजे केमिकल प्रिझर्व्हेटिव्हज फारशी चलनात नसत. मीठ आणि साखर ही दोन नैसर्गिक संरक्षकं स्वयंपाकघरात बारमाही असत आणि पुढच्या-मागच्या अंगणातलं कडक उन्ह फुकट असे. या हाताशी असणाऱ्या संरक्षकांचा यथेच्छ वापर करून जेवणाला चव आणली जाई.या कामात घरातल्या आबालवृद्धांचा हातभार लागे. घरात उपलब्ध असणारे बाबा, दादा लोक जड बरण्या उंच फळ्यांवर चढण्या-उतरवण्यात मदत करत. ज्येष्ठ बायका बसल्या-बसल्या निवड-टिपण करत. पोरंसोरं गॅलरी-गच्चीच्या कितीही फेऱ्या मारू शकत आणि त्यातून उन्हाचे कवडसे हेरत. कर्त्या बाया मोठ्या हाताने बरण्या भरत. त्यातून तयार झालेलं लोणचं कोणा लेकी-सुनांकडे पोचवायचं तर त्या ‘पॅकिंग फॉरवर्डिंग’ची जबाबदारी आजोबामंडळी उचलत. अधूनमधून मुलांवर दमदाटी करण्याचं जादाचं काम सर्व प्रौढांवर असे ते वेगळंच. (‘कचाकचा कैऱ्या खाऊ नकोस गं... उद्या खोकला झाला तर मी डॉक्टरांकडे नेणार नाही’ किंवा ‘झटक हं... तू ओले हात बरोब्बर लोणच्याच्या बरणीवर झटक. लोणचं फसफसलं की बघतेच तुझ्याकडे...’ इत्यादी-इत्यादी)एकूणच काय तर या ना त्या रूपाने सगळं घरदार लोणचंमय होई त्या दिवसांत. पसारा पडे, दमणूक होई, चीडचीड होई, उन्हाळ्यातली ही धकाधक असह्य होई हे अटळच; पण काही झालं तरी तो सामुदायिक अनुभव असे. कधी ना कधी प्रत्येकाला लागणारा पदार्थ बनवण्यात घरातला प्रत्येक जण जवळून-दुरून जोडला जाई. सामूहिक कामाचा आनंद घेई. त्यातले कष्ट पाहिले किंवा अनुभवले असल्याने पुढे त्या पदार्थाची नासधूस करायला मनं धजत नसत. (आता हॉटेलातल्या - प्रवासातल्या भोजन थाळीमधल्या लोणच्याच्या पुड्या उघडूनही न पाहता त्या बव्हंशी कचऱ्यात जातात. कोणाच्या लक्षातही येत नाही.)बाकी माफक परस्परसंवाद, चेष्टामस्करी असेच; पण मुख्य म्हणजे आपल्या स्थानिक खाद्यपरंपरेबद्दलचा, काही घटकपदार्थांबद्दलचा, कृतींबद्दलचा, कम्युनिटी विज्डम - सामूहिक शहाणीव, मौखिक परंपरेतून आलेलं व्यवहारज्ञान हे मागच्या पिढीकडून पुढच्या पिढीकडे अलगदपणे संक्रमित होई. त्यात काही आडाखे असत, काही ठोकताळे असत, काही गैरसमजही असत; पण तेही का रुजले असावेत, हा शोध एखाद्याला करता येईल. (गृहिणीची मासिक पाळी सुरू असताना तिने वर्षाचं लोणचं घालू नये, त्या चार दिवसांत सोवळ्यातल्या बरण्यांना शिवू नये असे समज १९६०-७० पर्यंत रूढ होते. आताही निमशहरी भागांमध्ये कुठेकुठे आढळतील.).काळाच्या ओघात हे सगळं ‘मुरलेलं लोणचं’ हलके-हलके मागे पडत गेलं आणि ‘लोणचं मसाला’ आयता विकत मिळू लागला. मग तर तयार लोणच्याने बाजारपेठा फुलून गेल्या. छोट्या पुड्या-पाकिटांपासून ते थेट जुन्या चिनी मातीच्या बरण्यांच्या लघु प्रतिकृतींपर्यंत (मिनिएचर्समध्येही) सर्व आकार-प्रकारात लोणचं विकत मिळायला लागलं. खारवणं आणि मुरवणं यातल्या पारंपरिक प्रक्रिया नव्या रसायनांनी मोडीत काढल्या. प्रांतीय - जातीय रुचिपालटाची अपूर्वाई संपली. लोणचं - प्रिझर्व्ह - पिकल - आचार अशा नावांची चटकदार तोंडीलावणी शब्दशः जगभर कुठेही, केव्हाही सहज मिळायला लागली. खाद्यव्यवहारात कुठेही काही बिघडलं नाही पण आमच्यासारख्यांच्या आठवणीतली ही जुनी ‘आचारसंहिता’ मात्र गहाळ झाली ती झालीच.आता या आठवणींचं काय लोणचं घालायचं, असं कोणी विचारलं तर मी म्हणेन, आता शहरांमध्ये तरी फारसा कोणाला एवढा लोणच्याचा घाट घालायचाच नाहीय. कोणी सहज ‘पार्सल’ मागवतील. कोणाला त्यापेक्षा सॉसेस-हर्ब्ज हे जास्त ट्रेंडिंग वाटतील; पण आजूबाजूच्या लोकांची नजर चुकवून हलकेच लोणच्याच्या बरणीत बोट घालून तो भडक खाराचा ठिपका जिभेवर ठेवायला ज्यांना आवडलं असतं, त्यांना त्याच्या चटकदार आठवणींना असं कागदावर ठेवलेलंही आवडेलच की! तेलकट - तिखट - मसालेदार - टोकदार अशा एवढ्या चवींचा एकत्रित प्रत्यय आणखी कुठे येऊ शकतो बरं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 