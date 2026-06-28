Indian Cinema History : ‘प्रकल्पवाटा’ पुस्तकातून उलगडते विद्यार्थीकेंद्रित प्रभावी आणि नावीन्यपूर्ण शिक्षणपद्धती

विद्यार्थ्यांनी रमावे, कृती कराव्यात आणि नावीन्याच्या शोधात घडत जावं, ही शैक्षणिक प्रक्रिया सहजतेने उलगडून दाखवणारे ‘प्रकल्पवाटा - एक प्रभावी शिक्षणपद्धती’ हे पुस्तक आहे. सर्व प्रकल्प अतिशय सहज, सुंदररीत्या मांडल्याने भाषाविषयक शालेय प्रकल्पांचे हे देखणे पुस्तक वाचकांच्या पसंतीस निश्चितच पडेल. शिक्षकांसोबत विद्यार्थी, पालक तसेच मराठी भाषेवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकासाठीच हे पुस्तक मार्गदर्शन करणारे आणि सुसंवादी झाले आहे. पावसासंबंधी वर्गप्रकल्प, हा खेळ भावनांचा! (भावना आणि रसविचार यावर आधारित वर्गप्रकल्प), दिवाळी अंकांवर आधारित गटप्रकल्प, कवितांवर आधारित सर्वेक्षण प्रकल्प, शब्दकोश वर्गप्रकल्प, कविता रसग्रहण, ‘काव्यगंधाची रसयात्रा’ या पुस्तकावर आधारित गटप्रकल्प, समाज समजून घेताना... असे मोजकेच भाषाविषयक आठ प्रकल्प सहजतेने उलगडून दाखवले आहेत. लेखिका जयश्री काटीकर यांनी ना कोणाला प्रश्न केला... ना उत्तरांची अपेक्षा केली. मला जे कळले ते तुम्हाला कळावे, मी जे केले ते कसे केले याची माहिती आपल्याला माहीत व्हावी म्हणून प्रकल्पासारखी शास्त्रीय, ललितेतर गोष्ट सहज-सुंदर पद्धतीने आपल्यासमोर मांडली आहे, अशी भूमिका काटीकर यांची आहे. विद्यार्थ्यांचे ज्ञान सतत प्रवाही ठेवून भाषिक समृद्धी वाढवण्याचे काम वर्गप्रकल्पाच्या माध्यमातून कसे झाले, याची माहिती पुस्तकातून मिळते. ‘रसग्रहण’ समजावताना त्यांनी वापरलेले भेळेचे रूपक असो किंवा ‘उपमा’ ही संकल्पना मुलांपर्यंत कशी पोचवायची, यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न असो, पावलापावलावर तो वर्ग, ती मुलं, तो तास आपल्या डोळ्यासमोर जिवंत होतो. वर्गप्रकल्पांचा सविस्तर, रंजक प्रवास सांगताना शेजारी समासात त्यांच्या मनात चाललेलं हितगुज त्यांनी मांडलेलं आहे. ते म्हणजे तर संवेदनशीलतेचं, आत्मपरीक्षणाचं तरल दर्शनच! त्यामुळेच ‘प्रकल्पवाटा’ वाचनीय झाले आहे आणि प्रेरणादायीही! .Marathi Literature and Biographies : मराठी साहित्याचा नवा खजिना: 'ते बहात्तर दिवस' आणि 'अक्षरछाया' ग्रंथांचे स्वागत.‘हे करा रे...’ म्हणून विद्यार्थी करणार नाहीत. त्यांना आनंददायी शिक्षणाचा आणि शिकण्याचा आनंद द्यावा लागतो. असा आनंद ‘प्रकल्पवाटा’ या पुस्तकात लेखिकेने पेरला आहे. शिकवण्यापेक्षा शिकण्यास प्रवृत्त करत असल्याने हे पुस्तक उत्तम आणि उपयुक्त झालं आहे. प्रश्नोत्तरे आणि प्रश्नपत्रिका याच्या पलीकडे जाऊन जीवनाला गती आणि मनाला अनुभूती देणारे ‘प्रकल्पवाटा’ हे पुस्तक ‘प्रकाशवाटा’ दाखवते. त्यातून ज्ञानाच्या अनेक प्रकाशवाटा सापडतात. या वर्गप्रकल्पांच्या मूल्यांकनाचे अवघड तंत्रही सोपं करून दोन तक्त्यांच्या साह्याने लेखिकेने आपल्यासमोर ठेवले आहे. कोणत्याही प्रकल्पाच्या वेळी वर्गात नक्की काय काय घडले, मुलांनी त्याला कसा प्रतिसाद दिला याचे खरेखुरे नमुने, याबद्दलचे निरीक्षण व त्यावरील भाष्य या पुस्तकात आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील कृतीतून, अनुभवातून, प्रकल्प पद्धतीतून त्याचबरोबर उच्चबोधात्मक क्षमता विकसित करणारे शिक्षण आदी घटकांची वर्गात अंमलबजावणी कशी करावी, याचे मार्गदर्शन पुस्तकातून केले आहे.‘प्रकल्पवाटा’ आपण एकदा वाचले की, आपल्यालाही त्यातून बरेच काही नवे सुचू लागते. तसे आपल्याला सुचले की, या पुस्तकासाठी ती विजयी टाळी असेल. अध्यापनात रस घेऊन सरस काही करू इच्छिणाऱ्या शिक्षकांनाही ‘प्रकल्पवाटा’ पुढच्या ‘प्रकाशवाटा’ दाखवेल, हे निश्चित!पुस्तक : प्रकल्पवाटा - एक प्रभावी शिक्षणपद्धतीलेखिका : जयश्री काटीकरप्रकाशक : ज्योत्स्ना प्रकाशनपृष्ठे : १७५, मूल्य : २९० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.