का कमी लेखता नृत्याला..?

प्रियदर्शन - saptrang@esakal.comबिहारमधील निवडणूक प्रचारादरम्यान राहुल गांधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना म्हणाले, ''पंतप्रधान मतांसाठी काहीही करू शकतात. ते नाचही करू शकतात.'' राहुल यांची ही टीका भाजपला फारच अपमानास्पद वाटली. आपल्या वादग्रस्त विधानांसाठी ओळखले जाणारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांनी राहुल गांधींवरच कोणासोबत मोटरसायकलवर नाचल्याचा थेट आरोप केला. निवडणूक प्रचारात ही आरोप-प्रत्योरापाची धुळवड पाहून असे वाटले, की नाच किंवा नृत्य या बाबीला राजाकरणी किंवा हे नेते मंडळी इतके तुच्छ किंवा कमी प्रतिचे का समजत आहेत..नाचणे एवढे वाईट कृत्य आहे का? कदाचित राहुल गांधी 'नाच' या गोष्टीबद्दल मध्यमवर्गीय पूर्वग्रहांचे बळी झाले असतील. पंतप्रधानांवर टोमणा मारताना त्यांनी नृत्यासारख्या कलेचा अपमान केला. त्यानंतर हेच काम भाजपने केले, ज्यांनी राहुल यांच्या 'डान्स'च्या वक्तव्याची खिल्ली उडवली.खरं म्हणजे 'नाचणे' या शब्दाचा वापर आपण अनेकदा कुणाचातरी अपमान करण्यासाठीच करतो. दुसऱ्यांच्या इशाऱ्यावर काम करणं किंवा पैसे आणि प्रलोभनासाठी काही करणं. पण इतर अनेक गोष्टीसुद्धा आपण दुसऱ्यांच्या इशाऱ्यावर करतो. तरीही 'नाचणे' हा शब्द कोणाला हिणवण्यासाठी का वापरला जातो ?.Crime: मोकळ्या केसांना राख लाव अन्...; पतीच्या विचित्र कृत्याला पत्नीचा विरोध, रागाच्या भरात महिलेवर उकळती फिशकरी ओतली.काय कारण आहे, की नृत्य ही स्त्रियांची कला मानली जाते? किंवा कारण असं की नृत्यामध्ये शरीराची सर्वाधिक अभिव्यक्ती असते? एक काळ असा होता, जेव्हा तथाकथित सुसंस्कृत घरातील मुलींना नृत्य शिकू दिलं जात नव्हतं. आजही पारंपरिक मध्यमवर्गीय घरांमध्ये मुलगी नृत्य शिकतेय म्हटलं, की थोडासा विरोध होतोच. थोड्याफार प्रमाणात हेच गाण्याबाबतही म्हणता येईल. नर्तक आणि गायक यांच्यासाठी अनेक वेळा तुच्छतेने विविध शब्दांचा वापर केला जातो.बिहारमध्ये जेव्हा भोजपुरी गायक खेसरीलाल यादव आरजेडीचे उमेदवार म्हणून निवडणुकीत उतरले, तेव्हा सम्राट चौधरी यांनी त्यांना 'नाचणारा-गाणारा' म्हणत हिणवले. मैथिली ठाकूर यांच्या उमेदवारीनंतरही काही लोकांनी त्यांच्या संदर्भात असाच अपमानास्पद सूर लावला. खरं तर हे सगळं आपल्या मनात बसलेल्या कला आणि संस्कृतीविषयक जे पूर्वग्रह आहेत, त्याची साक्षच आहे. आपल्या राजकीय भाषेतही त्याची सावली दिसते. आपली शास्त्रीय संगीत-नृत्य परंपरा कितीही समृद्ध असली, तरी तिला जिवंत ठेवणं हे लोककलेनंच केलं आहे. लोकगीतं, लोकसंगीत या परंपरेतील गायक आणि नर्तक यांनीच ही कला जपली. लोककलेला दर्जाही मिळाला आहे. पण स्वतःला खानदानी समजणारे लोक गीत-नृत्यापासून दूर राहतात. शाळा-कॉलेजांच्या कार्यक्रमांमध्ये मुलं नाचतात-गातात, तेवढं चालतं. लग्नासाठी मुलगी दाखवताना सांगितलं जातं, की 'हिला गाणं येतं.' पण जर एखादं मूल नृत्य किंवा गायन करिअरसाठी विचार करत असेल, तर घरचे त्याला ओरडून 'अभ्यास कर!' असं सांगतात..राहुल गांधींच्या विधानाचा उद्देश नृत्य वाईट आहे असं सांगणं नव्हता आणि त्यांच्यात सांस्कृतिक समज नाही असंही म्हणायचं नाही. हे वाक्य त्यांनी नकळत म्हटलं असावं, कारण त्यांच्याकडून इतकी संवेदनशीलता अपेक्षितच आहे, की ते नृत्य किंवा गाण्याचा अपमान करणार नाहीत. पण मोठं सत्य असं आहे, की आपल्या राजकारणात आणि सार्वजनिक जीवनात आता कोणतीही सांस्कृतिक बाजू उरलेली नाही.आपल्या संस्कृतीचं क्षेत्र आता चित्रपट आणि वेब सीरिजने व्यापलं आहे. चित्रपटांमध्येच सगळी गाणी-नाच होतात आणि तिथेही या कलांवर दुहेरी अन्याय होतो – कलात्मक सादरीकरणाऐवजी शरीर प्रदर्शनावर भर दिला जातो. त्यामुळे आपल्या स्मरणात नृत्य म्हणजे देहप्रदर्शन असं चित्र तयार होतं. दुसरं म्हणजे, बहुतांश गाणी-नृत्य प्रेमाशी संबंधित असतात. प्रेम ही आपल्या समाजात अजूनही धोक्याची गोष्ट मानली जाते. त्यामुळे चित्रपट कितीही सुंदर असो, आपल्या समाजात मुलींनी काम करणं अजूनही फारसं कौतुकाचं मानलं जात नाही. हा एक विचित्र पेच आहे. आपण नृत्य-संगीतापासून दूर राहायचा प्रयत्न करतो, पण त्यांच्याशिवाय आपलं आयुष्यही रसरशीत होणार नाही. नाचण्याचं विद्रूप रूप लग्नाच्या वरातीत दिसतं, जेव्हा लोक वाद्याच्या रस्त्यावर हातपाय हलवतात आणि त्याला 'नाचणं' म्हणतात.आपलं दुर्दैव असं आहे, की आपण नाचू इच्छितो, पण नाच शिकायला तयार नसतो. जे शिकू इच्छितात, त्यांची थट्टा करतो. राहुल गांधींचं विधान हे त्यांच्या वैयक्तिक मताचं प्रतिबिंब नाही, तर समाजातील एक सर्वमान्य मानसिकतेचं द्योतक आहे आणि भाजपची सांस्कृतिक दृष्टी त्यापेक्षा चांगली आहे असंही म्हणता येणार नाही. संपूर्ण भारतीय राजकारण आता संस्कृतिविरहित झालं आहे. ते भाषा-साहित्याचाही वापर केवळ राजकीय फायद्यासाठीच करतं. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रासारख्या राज्याने ही वेदना सर्वाधिक जाणली आहे. नृत्य ही अतिशय सुंदर कला आहे. संयम आणि सौंदर्याचा आदर्श. नृत्य शिकता आलं नाही, तरी किमान त्याचा सन्मान करायला शिका..