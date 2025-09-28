सप्तरंग

‘सार्थक-साधने’चा सखोल तत्त्वविचार

राजीव साने यांचे ‘स्फूर्तिवादी नीतिशास्त्र’ पुस्तक आजच्या सामाजिक-तत्त्वज्ञानिक समस्यांवर विचार करते. हे पुस्तक नैतिक उपपत्तींच्या अभ्यासाबरोबरच वास्तवाशी जुळणाऱ्या मार्गदर्शनावर भर देते.
RajivSane

RajivS ane

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दीप्ती गंगावणे- editor@esakal.com

राजीव साने हे नाव वैचारिक लेखन वाचणाऱ्यांसाठी नवीन नाही. ‘युगांतर’, ‘नवपार्थहृदगत’, ‘गल्लत, गफलत, गजहब’ ह्या त्यांच्या गाजलेल्या पुस्तकांनंतर आता तत्त्वज्ञान आणि सामाजिक समस्या यांचा एकत्रित विचार मांडणारे ‘स्फूर्तिवादी नीतिशास्त्र’ हे पुस्तक वाचकांच्या भेटीस आले आहे.

Loading content, please wait...
Book
Life
Philosophy
saptarang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com