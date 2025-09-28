‘सार्थक-साधने’चा सखोल तत्त्वविचार

दीप्ती गंगावणे- editor@esakal.comराजीव साने हे नाव वैचारिक लेखन वाचणाऱ्यांसाठी नवीन नाही. ‘युगांतर’, ‘नवपार्थहृदगत’, ‘गल्लत, गफलत, गजहब’ ह्या त्यांच्या गाजलेल्या पुस्तकांनंतर आता तत्त्वज्ञान आणि सामाजिक समस्या यांचा एकत्रित विचार मांडणारे ‘स्फूर्तिवादी नीतिशास्त्र’ हे पुस्तक वाचकांच्या भेटीस आले आहे. .नीतिशास्त्रावरील पुस्तके सहसा निरनिराळ्या सिद्धांतांचा आढावा घेत त्यावर भाष्य करणारी असतात. या पुस्तकाचे वेगळेपण हे आहे की, यात नैतिक उपपत्तींचा उल्लेख असला, तरी मुख्य भाग हा नीतिसंबंधीच्या स्वतंत्र चिंतनाचा आहे. हे चिंतन केवळ बौद्धिक स्वरूपाचे नाही, तर आजच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्याचे उपयोजन करता यावे हा ह्या लिखाणाचा मुख्य हेतू आहे. यामधली मूल्यचर्चा पोकळ नाही, तर तिला वास्तवाचे प्रखर भान आहे. ‘दमनाचे दुष्टचक्र सौम्य करत नेण्यासाठी स्फूर्तिवादी नीतिशास्त्र’ हे या पुस्तकाचे पूर्ण शीर्षक त्या दृष्टीने पुरेसे बोलके आहे. त्याचबरोबर ‘वैचारिक कोंडीतून बाहेर पडू पाहणाऱ्या सर्वांना’ ही अर्पणपत्रिकाही लेखकाची भूमिका स्पष्ट करते..Premium| ChatGPT and creativity: चॅटजीपीटीचा अति वापर तुमच्या सर्जनशीलतेवर घाला घालू शकतो!.‘चिंतनगम्य स्वसुसंगत’ विचारवंतांच्या भूमिकेतून साने नीतिशास्त्राची मांडणी करतात. आतापर्यंत सहसा चर्चेत न येणारे कित्येक छोटे-मोठे मुद्दे त्यांनी मांडले आहेत. विज्ञान कारणमीमांसेवर भर देते आणि त्यातून एखादी घटना का, कशामुळे घडली हे कळते. मात्र, त्याचबरोबर सध्या ‘कशासाठी?’ या प्रश्नाचा म्हणजेच प्रयोजनाचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे, हे ते लक्षात आणून देतात..पुस्तकाच्या सुरवातीलाच साने नीतिशास्त्र म्हणजे काय? हे स्पष्ट करतात. नीतिशास्त्र म्हणजे फक्त माणसाच्या वर्तनासंबंधीच्या अपेक्षा व्यक्त करणारी संहिता नव्हे. चांगले-वाईट हे ठरवण्याचे निकष कोणते याची चिकित्सा करणे, प्रचलित संहितांची, कायद्यांची नैतिक वैधता ठरवणे, नैतिक पेचप्रसंगात मार्गदर्शन करणे हे नीतिशास्त्राचे कार्य आहे. स्वातंत्र्य हे नीतिशास्त्राचे गृहीत तर आहेच, पण ते त्याचे फलितही आहे, हे साने अधोरेखित करतात. सुख-दुःखाचा विचार न सोडता कर्तव्यवाद कसा अंमलात आणायचा याची गुंतगुंतीची, पण रोचक मांडणी त्यांनी केली आहे..तत्त्ववेत्त्या कांटची मांडणी सान्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची असली, तरी त्यातून कर्तव्याचा आशय मिळत नाही, केवळ आकार मिळतो हे त्यांना मान्य आहे. प्राप्तव्याचा सखोल विचार करून साने असे मत मांडतात की, अहिंसा, समृद्धी आणि न्याय या तीन गोष्टींमधून हा आशय देता येऊ शकतो. साने नोंदवतात त्या प्रमाणे सुख-दुःख या प्राप्तव्यांचा विचार फक्त भोक्तृत्वाच्या अंगानेच न करता निर्मात्याच्या अंगानेही केला तर कुठल्या फळासाठी कर्तव्य करावे याचे निकष मिळू शकतात. उदाहरणार्थ, शक्यतो कुणाच्याच वाट्याला दुःख येऊ नये हे प्राप्तव्य असेल, तर अहिंसा हे कर्तव्य ठरते. सुखप्राप्तीसाठी समृद्धीचा मार्ग धरावा लागतो. न्यायाचे कर्तव्य जो ज्या प्रकारचे फल निर्माण करतो, त्याला ते फल अग्रक्रमाने मिळेल याची काळजी घेते..या पुस्तकाचा मोठा भाग जीवनाचे सार्थक कशाने होते, या संबंधीच्या सविस्तर विवेचनाने व्यापलेला आहे. एक अर्थी हा आधुनिक पुरुषार्थाचा विचार असला, तरी साने जाणीवपूर्वक पुरुषार्थ हा शब्द टाळतात आणि त्या ऐवजी ‘सार्थक-साधना’ असा शब्दप्रयोग करतात. स्वारस्य, सामर्थ्य, स्वातंत्र्य, सत्तास्थानार्हता, समावेशकता, सहत्वप्रचिती, स्वीकृतभाग्य, स्वास्थ्य अशा आठ साधना त्यांनी विस्ताराने विशद केल्या आहेत. याला ते ‘जीवनोद्देशांचा संच’ असं म्हणतात. या साधना जीवनाचा सर्वांगीण विचार करणाऱ्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, हा संच परिपूर्ण किंवा अंतिम आहे असा त्यांचा आग्रह नाही. किंबहुना, इतरांनी त्याचे विश्लेषण करावे, जरूर असेल तर बदल करावे असे ते सुचवतात..या मुख्य प्रतिपादनाच्या अनुषंगाने हिंसेची कारणे, यदृच्छा अशा इतर महत्त्वाच्या बाबींची चर्चा साने करतात. व्यक्तीला जे काही फल प्राप्त होते, त्यात आपले स्वतःचे, इतरांचे आणि भाग्याचेही जे योगदान असते, त्याचे व्यवस्थित विश्लेषण करता आले तर प्रगल्भता येते असे निरीक्षण ते नोंदवतात. सद्गुण आणि दुर्गुण यांचे नवीन वर्गीकरण सुचवतात. भारतीय परंपरेतील मोक्षकेंद्रिततेने नीतिशास्त्राचा घात केला, असे ठासून सांगतात..म्हणी, शब्दरत्नांच्या खाणी!.या पुस्तकात अनेकानेक संकल्पना, निरीक्षणे, युक्तिवाद असे आहेत की, ज्यांची सविस्तर चिकित्सा आवश्यक आहे. अनेक रूढ समजुतींना धक्का देणारी विधाने यात आहेत. सान्यांचा भाषेचा वापर नेहमीप्रमाणे काटेकोर असला, तरी ही भाषा सहज समजणारी नाही. तरीही आजच्या संभ्रमित अवस्थेच्या काळातली अशा वैचारिकतेची प्रस्तुतता लक्षात घेता थोडे कष्ट घेऊन हे पुस्तक गांभीर्यपूर्वक अभ्यासायला हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.