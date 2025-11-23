जोडी राम-लक्ष्मणाची

सप्तरंग

राम-लक्ष्मणाच्या अद्वितीय बंधाची, चार भावंडांच्या निष्ठा आणि प्रेमकथांची ओवी-गीतातील हृदयस्पर्शी मांडणी. गदिमांच्या ‘गीतरामायण’मधील भावबंध, वनवास, निष्ठा आणि ऋषी-संस्कृतीतील मूल्यांची सजीव अनुभूती.
सावळा गं रामचंद्र

त्याचे अनुज हे तीन

माझ्या भाग्याच्या श्लोकाचे

चार अखंड चरण

गीतरामायणात माता कौसल्येच्या मुखी असलेलं हे गीत. रामरायाच्या बाळलीलांचं वर्णन करणारं हे गीत. मूळ वाल्मिकी रामायणात नसलेलं हे वर्णन गदिमांनी आपल्या अलौकिक प्रतिभेतून साकारलंय. त्यामध्ये या दोन ओळींत राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न या चार भावंडांमधला जो विलक्षण प्रेमाचा धागा आहे, त्याला गदिमांनी दिलेली श्लोकाच्या चार चरणांची उपमा मनोमन पटणारी आहे.

