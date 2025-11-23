जोडी राम-लक्ष्मणाची

ऋचा थत्ते- rucha19feb@gmail.comसावळा गं रामचंद्र त्याचे अनुज हे तीन माझ्या भाग्याच्या श्लोकाचे चार अखंड चरणगीतरामायणात माता कौसल्येच्या मुखी असलेलं हे गीत. रामरायाच्या बाळलीलांचं वर्णन करणारं हे गीत. मूळ वाल्मिकी रामायणात नसलेलं हे वर्णन गदिमांनी आपल्या अलौकिक प्रतिभेतून साकारलंय. त्यामध्ये या दोन ओळींत राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न या चार भावंडांमधला जो विलक्षण प्रेमाचा धागा आहे, त्याला गदिमांनी दिलेली श्लोकाच्या चार चरणांची उपमा मनोमन पटणारी आहे..कारण अर्थातच श्लोक अर्थपूर्ण होण्यासाठी त्याचा प्रत्येक चरण हा तेवढाच आवश्यक असतो. चार चरणांपैकी एक चरण जरी वेगळा काढला तर तो श्लोक राहणार नाही आणि राम-लक्ष्मणांच्या वाट्याला जरी वनवास आला असला, भरत-शत्रुघ्न यांना विरह शरीराने घडला असला, तरी मनाने चौघे कायमच एकरूप होते..अगदी सूरज बडजात्या यांच्या बहुतेक चित्रपटांनी याच रामायणातील बंधूप्रेमातून प्रेरणा घेतल्याचं नेहमी जाणवतं आणि आता तर कलियुगात, भाऊबंदकीच्या काळात याचा आदर्श समोर ठेवणं हे गरजेचंही आहेच. त्यातही या चौघांमध्ये मुख्य जोडी म्हणाल, तर ती आहे अर्थात राम-लक्ष्मणाची. वनवासात लक्ष्मणाने जी साथ दिली, त्याविषयी एक मालन जात्यावरील ओवीतून काय सांगते ते पाहा-राम चाले वाटे लक्ष्मण वेचे काटेसाऱ्या या सृष्टीमध्ये ऐसे भाऊ नाही कोठे.खरंतर हे दोघे सावत्र भाऊ; पण हे जरा आठवावंच लागतं. आजही सख्ख्या भावांमध्येही प्रेम दिसलंच, तर राम-लक्ष्मणाचीच उपमा देतात. खरंतर शिकत असताना वेदाध्ययन, धनुर्विद्या आणि पितृसेवा ही त्रिसूत्री एखाद्या व्रताप्रमाणे या चार भावंडांनी आचरली होती. वर्षातील एखादा दिवस फादर्स डे नव्हे, तर नित्यनेमाने प्रेमाने, आदराने पित्याची सेवा करणं आज्ञेचं पालन करणं हे त्यांच्या अंगी झिरपलं होतं; पण रामचंद्रांना वनवासात जाण्याचा अन्यायकारक निर्णय सुनावला गेला, तेव्हा याबद्दल कळताच लक्ष्मणाने अयोध्याकांडात पिता दशरथाविषयी संताप व्यक्त करतानाही मागेपुढे पाहिलेलं नाही..आत्यंतिक दुःखी असलेल्या कौसल्यामातेला तो रामाची कायम साथ देणार असल्याचं सांगतो. त्याचा रामाबद्दल विश्वास तर इतका असतो, की वनवासात जाण्याजोगा रामाचा कुठला अपराध असणं तर सोडाच; पण अगदी शत्रूलाही त्याच्या अंगी दुर्गुण शोधूनही सापडणार नाही, अशी लक्ष्मणाची खात्रीच होती. कैकेयीमुळेच पिताजींची बुद्धी भ्रष्ट झाली आहे आणि असे म्हणून त्याने कौसल्येला शब्दही दिला आहे, की राम जर आगीत शिरत असेल किंवा घोर वनात प्रवेश करत असेल ना, तर त्याच्याआधी मी प्रवेश करीन. इतकी ही लक्ष्मणाची निष्ठा आणि अर्थातच पित्याच्या आज्ञेचं पालन हेच धर्मपालन असल्यामुळे आपण वनवासात जाणार असल्याचं रामचंद्र निक्षून सांगतात आणि विशेष म्हणजे, कैकेयीला दोष न देता ते काय म्हणतात ते ऐकण्यासारखं आहे. ते म्हणतात, ‘‘लक्ष्मणा, कैकेयीमाता भरत आणि माझ्यामध्ये कधीच भेद करत नव्हती, हे तुलाही माहीत आहे. तिच्या वागण्याला फक्त आणि फक्त दैवच कारणीभूत आहे. ज्या गोष्टीचा विचार आधी कधीही सुचलेला नसतो, ते दैवाचं विधान असतं.’’.बरं तरीसुद्धा राज्याचा त्याग करणं आणि वनवासी होणं इतकं का सोपं होतं? त्यामुळेच आपल्याला नेहमी वाटत राहतं, या दोन्ही गोष्टी इतक्या सहज कशा स्वीकारल्या असतील रामचंद्रांनी? त्याचं उत्तरही रामचंद्र स्वतः देतात. याच चालू संवादात लक्ष्मणाला ते म्हणतात, ‘‘जेव्हा मूळ कार्याला फाटे फुटतात आणि अशी एखादी घटना अकस्मात घडते ना, तेव्हा समजावं, की हे विधिलिखित आहे. याच तात्त्विक विचाराने माझं मन स्थिर झालं आणि त्रास झाला नाही.’’ पण एक नक्की हा तात्त्विक विचार आपल्याला कितीही पटला, तरी त्रास करून न घ्यायला रामचंद्रच असावं लागतं..अजून एक ठळक गोष्ट म्हणजे वनवासात एकट्यानेच जायचं हेच त्यांनी गृहीत धरलं होतं. सीता किंवा लक्ष्मणाने सोबत येण्याची अपेक्षाच काय, कल्पनाही त्यांनी केली नव्हती. उलट दोघांनीही अयोध्येत राहणंच योग्य आहे, हेच परोपरीनं पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. ज्या लक्ष्मणाशिवाय त्यांना एक क्षणही करमत नसे, त्याच्याशिवाय चौदा वर्षे राहण्याची त्यांच्या मनाची तयारी होती. सगळंच विलक्षण! पण अर्थात त्यांचा हा हट्ट मान्य न करता लक्ष्मण आणि सीता दोघेही स्वेच्छेने वनवास पत्करतात. रामचंद्रांची साथ देतात आणि चौदा वर्षे वनवास म्हणजे काय, तर वैभवाचा, राजवस्त्रांचा त्याग करून, अनवाणी, वल्कलं परिधान करून वनात राहणं. फळं, कंदमुळं सेवन करणं, ऊन, वारा, पाऊस, काटेकुटे, श्वापदं अशा असंख्य गोष्टींना सतत तोंड देणं, प्रसंगी उपवास घडणं... हे कल्पनेपलीकडचं जगणं आपल्या भावासाठी लक्ष्मणानं स्वतःहून स्वीकारलं आणि त्याची पावलोपावली साथ केली..रामायणातील भरतभेट.विशेषतः सीताहरण झाल्यावर रामचंद्र कधी नव्हे ते खचून जातात. जे एकाएकी सत्ता गेली म्हणून दु:खी झाले नाहीत, की वनवासाला सामोरे जाताना कष्टी झाले नाहीत, असे रामचंद्र सीतेच्या वियोगाने मात्र अक्षरशः सैरभैर झाले. त्या वेळी सावरलं ते लक्ष्मणानेच. रामचंद्रांच्या भोवती सर्वत्र अंधार असताना आधार झाला तो लक्ष्मण!अजून अनेक महत्त्वाचे प्रसंग आहेतच. समारोप करताना गदिमांचेच शब्द आठवतात-सावळा गं रामचंद्र करी भावंडांसी प्रीतथोरथोरांनी शिकावी बाळाची या बाळरीतकल्पनेपलीकडचं जगणं आपल्या भावासाठी लक्ष्मणानं स्वतःहून स्वीकारलं आणि त्याची पावलोपावली साथ केली. बालपणी रुजलेलं प्रेम, बंधुभाव कसा दृढ होत जातो आणि अतूट राहतो, याचं आदर्श उदाहरण म्हणजे जोडी राम-लक्ष्मणाची!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.