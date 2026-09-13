Ram Rahman Photography : फक्त फोटोग्राफर नव्हे, दृश्य इतिहासकार राम रहमान; इमारतींपासून लोकसंस्कृतीपर्यंत पन्नास वर्षांचा छायाचित्र प्रवास

हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.comराम रहमान यांच्यासारखे छायाचित्रकार हे आपल्या कामाला कलाच समजतात. छायाचित्रणाची कला त्यांच्या कार्याचा फक्त वरवर दिसणारा पैलू आहे. त्यामागे खोलवर इतिहास दडलेला आहे. छायाचित्रणाची कला अर्थातच फोटोग्राफी हे राम रहमान यांच्यासाठी फक्त दृश्यचित्र तयार करण्याचे तंत्र राहिले नाही. ते तंत्र सांस्कृतिक घडामोडीचा इतिहास ग्रथित करते. छायाचित्रकार (फोटोग्राफर), क्युरेटर, अभिलेख शास्त्रज्ञ, रचनाकार (डिझायनर) यांपैकी कोणताही शब्द राम रहमान यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला पुरेसा नाही. त्यांच्याशी तास दोन तास संवाद साधा आणि तुमच्या लगेच लक्षात येईल, की छायाचित्रण हा काही त्यांच्यासाठी फक्त व्यवसाय नव्हता. त्यांचा आवाका बराच मोठा होता. त्यात कलाकार, वास्तुशास्त्रज्ञ, नर्तक, संगीतकार, लेखक आणि विचारवंत या सर्वांचा समावेश आहे. आपल्यात्यांचे सतत लक्ष व्यवसाय करण्याकडे नाही तर त्यांचे कुतूहल शमवण्याकडे आहे. गेली पन्नास वर्षे राम रहमान यांनी फक्त इमारती नव्हे तर शहरे आणि सांस्कृतिक परिवर्तनाचा साक्षीदार म्हणून काम केले आहे.या प्रवासात त्यांची छायाचित्रे ही जगप्रसिद्ध म्युझियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयॉर्कचे मेट्रोपॉलिटन म्युझियम, लंडनची टेट गॅलरी, पॅरिसमधील पोंपीदो, वॉशिंग्टनची स्मिथसोनिअन इन्स्टिट्यूट, दिल्लीतील किरण नाडर म्युझियम ऑफ आर्ट आणि पुण्यातील झपुर्झा म्युझियम ऑफ आर्ट सारख्या म्युझियममध्ये आणि संग्रहात दिमाखाने सापडतील. त्यांच्या स्वतःच्या छायाचित्रणाच्या व्यवसायासोबत त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण प्रदर्शनांचे आयोजन केले आहे. अनेक महत्त्वाच्या कलाकृतींचे जतन केले आहे आणि भारतीय छायाचित्रण कलेचे महत्त्व लोकांना समजण्याचे काम केले आहे. तरी ते स्वतःच्या स्वतंत्र कामगिरीबद्दल क्वचितच बोलतात. कशी नजर घडवावी याबद्दल ते बोलत असतात. ‘माझ्या भोवताचे जग कसे जाणून घ्यावे याचाच मला सतत ध्यास आहे.’ या साध्यासुध्या वाक्यात त्यांच्या कामाचे मर्म सापडते..Premium|Amravati Animation Education :"तुला तल्लीन होऊन शिकायचंय का?" विजय राऊत यांच्या अमरावतीतील 'ॲनिमेशन गुरुकुल'ची यशोगाथा.स्वतंत्र भारतातील जडणघडणदिल्ली शहर नवीन रूप धारण करत होते त्याच काळात राम घडत होते. त्यांचे वडील हबीब रहमान हे एक विख्यात वास्तुशास्त्रज्ञ (आर्किटेक) तर आई इंद्राणी रहमान ह्या एक श्रेष्ठ नृत्यांगना. नेहरूपर्वात त्यांचे घर हे सांस्कृतिक घडामोडीचे आगर बनले होते. पेंटर, वास्तुशास्त्रज्ञ, संगीतकार, नाट्यकर्मी आणि साहित्यिक या सर्वांना आपण नवा सांस्कृतिक भारत घडवत आहोत असा विश्वास होता. एम. एफ. हुसेन, रामकुमार, सतीश गुजराल यांसारखे चित्रकार, नर्तक, संगीतज्ञ, रंगभूमीवरील नटदिग्दर्शक यांचा त्यांच्या घरात संचार असे. स्थापत्य, संगीत, राजकारण अशा सगळ्या विषयांवर चर्चा चालायच्या. ‘हे असंच असतं असं मी मानत आलो,’ ते संतोषाने सांगतात. राम यांना विश्वास वाटतो, की अशा वातावरणाचा त्यांच्यावर जो प्रभाव पडत होता तो प्रशिक्षणापेक्षा अधिक महत्त्वाचा होता. कलात्मकता आणि संस्कृती या एकेका विषयातील विशेषतत्त्वाचा परिपाक नसतो तर जीवनाचा साकल्याने भाग असतो. हा विचार मनाशी घेऊनच ते राहिले आहेत.शास्त्रापासून फोटोग्राफीकडेगंमत म्हणजे राम यांचे शिक्षण झाले ते कलेच्या प्रांतात नव्हे तर फिजिक्समध्ये. मॅसाच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये शास्त्रज्ञ होण्यासाठी ते गेले. तिथे फोटोग्राफी हा एक फक्त ऐच्छिक विषय होता. ‘माझ्या लक्षात आलं की छायाचित्रणामागे इतिहास असतो आणि त्याची अशी स्वतंत्र भाषा असते.’ ही जाणीव झाल्यावर त्यांच्या आयुष्याची दिशाच बदलली. त्यांच्या लक्षात आले, की छायाचित्रण म्हणजे फक्त जे दिसतं तेच जतन करायचे नव्हे तर त्या प्रक्रियेत समाज, इतिहास, वास्तुकला यांसंबंधी अनेक प्रश्न उभे राहतात. जसे साहित्यकृती किंवा पेंटिंगमध्ये. त्यांचे शिक्षण हॉवर्ड आणि वेलस्ली या विद्यापीठात चालू राहिले. तिथे त्यांना फोटोग्राफीचा इतिहास, त्याचप्रमाणे मोगल चित्रकला आणि तेव्हाचे दृश्यस्वरूप हाती आले. येल विद्यापीठाकडे त्यांनी स्नातकोत्तर शिक्षण घेतले. कॅमेरा हे केवळ एक उपकरण न राहता त्यांच्या विचारप्रक्रियेचे साधन झाले..‘मला सायन्सच्या अभ्यासात रस राहिलेला नाही याची जाणीव झाली. मला फक्त बघायचे होते.’मायदेशात परतभारतात परतल्यावर त्यांनी काही दिवस एका नियतकालिकात काम केले. त्यानंतर फक्त फोटोग्राफी. त्यांनी सुरुवातीला कॅमेरा वळवला वास्तूंकडे. देशभर प्रवास करत त्यांनी देशातील आधुनिक वास्तुशास्त्रज्ञांच्या इमारतींचे फोटो काढले. या इमारती सुद्धा नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या आत्मशोधाच्या खुणा होत्या. या विषयासाठी धीर धरावा लागतो. ‘एखाद्या इमारतीच्या फोटो काढण्यापूर्वी त्या इमारतीचा डौल समजून घ्यावा लागतो,’ ते म्हणतात. हाच धडा त्यांनी इतर कशामध्ये फोटो काढताना गिरवला. मग शहरातील रस्ते असोत, राजकीय सभा किंवा विस्मरणात गेलेली समाधी. त्यांनी त्यांच्याकडे फक्त वास्तू म्हणून पाहिले नाही या साऱ्यांचा जिवंत इतिहास जाणून घेणे आवश्यक होते. हळूहळू त्यांच्या कामाचे कौतुक होऊ लागले. त्यांनी काढलेले फोटो देश-परदेशांत प्रदर्शनात पोचले. ते म्युझियम आणि सार्वजनिक संग्रहालयात दिसू लागले. इतर अनेक छायाचित्रकार मागणीनुसार केलेले काम आणि स्वतःच्या प्रेरणेने झालेले यांत फरक करत असत. राम यांनी तसे कधी केले नाही. प्रत्येक प्रकारच्या कामाचा, दुसऱ्या कामावर प्रभाव पडत होता. वास्तूच्या चित्रणामुळे मोकळी जागा आणि प्रकाश यांच्याविषयी सूक्ष्म जाणीव त्यांना झाली आणि जी छायाचित्रे दस्तऐवज म्हणून महत्त्वाची होती, त्यामुळे त्या इमारतीच्या भोवतालचा समाज याविषयी खोलवर जाणीव निर्माण झाली.त्यांच्यासाठी कॅमेरा हे फक्त एक व्यवसायोपयोगी साधन नव्हते. त्यातून सखोल निरीक्षण शक्य होते.छायाचित्रांच्या पलीकडेवेळ जात चालला तशी त्यांना फक्त छायाचित्रणापलीकडे जाऊन फोटोमागील इतिहास खुणावू लागला. त्यांना आशंका वाटली, की हिंदुस्तानात फोटोबद्ध इतिहास हा ठरवला जाण्याची शक्यता आहे. फोटोच्या निगेटिव्ह कपाटात तशाच पडून राहत, जमवलेल्या छायाचित्रांचा कॅटलॉगच होत नाही आणि श्रेष्ठ छायाचित्रकारांचे काम हळूहळू लोक विसरत आहेत. ‘कोणीतरी काहीतरी करण्याची आवश्यकता आहे हे माझ्या लक्षात आलं,’ ते म्हणाले. या काळजीतून ते स्वतः आयोजन करू लागले. त्यांनी स्वतः सुनील जनाह, मदन महत्ता, जे. एच. ठक्कर यांच्यासारख्या छायाचित्रकारांच्या कामाची प्रदर्शने भरवण्यात पुढाकार घेतला. त्यांना नवीन प्रेक्षक मिळवून दिले आणि भारताच्या सांस्कृतिक इतिहासात त्यांचे स्थान पक्के केले. राम रहमान यांच्यासाठी ही प्रदर्शने निव्वळ आठवणींच्या दृष्टीने महत्त्वाची नव्हती तर देशाच्या दृश्य इतिहासात त्याचे महत्त्व मिळवून देणारी होती.इतिहास कॅमेराबद्ध करत असता ते आता फोटोग्राफी इतिहासबद्ध करत होते.छायाचित्रांचे सार्वजनिक महत्त्वशिल्पकला आणि चित्रकला यांच्यापेक्षा छायाचित्रणाला कलाजगतात फार निराळे स्थान आहे. ती कला फक्त म्युझियमपुरती मर्यादित नाही तर दैनंदिन जीवनाचा भाग झाली आहे. ही कला लोकांची झालेली आहे याचे त्यांना नेहमीच महत्त्व वाटले आहे. फोटोग्राफीच्या कलेला चौकटीबाहेर नेण्याचे जे काही प्रयत्न आहेत, त्यात राम रहमान यांनी सातत्याने भाग घेतला आहे. यात त्यांना साहित्यिक, कवी यांची साथ असो किंवा प्रदर्शनाचे संयोजन असो किंवा सहमत सारख्यांचे प्रकल्प असो, त्यांनी नेहमीच फोटो हे फक्त संग्रहाक आणि समीक्षक यांच्या नव्हे तर सर्वसामान्यांच्या जनतेच्या नजरेत भरतील अशी व्यवस्था केली आहे. ‘रसिकांच्या नजरेनुसार फोटोंचा अर्थ बदलतो,’ ते म्हणतात. म्युझियममध्ये टांगलेल्या फोटोपेक्षा बाहेर नाक्यावर लावलेल्या त्याच चित्राचा अर्थ वेगळा होतो. या विचारातून एक अढळ समज निर्माण होतो. फोटोग्राफ म्हणजे फक्त दृश्य जतन करण्याचे साधन नव्हे तर त्यातून चर्चेची सुरुवात होते.प्रत्येकाकडे कॅमेराडिजिटल फोटोग्राफी आणि मोबाइल फोन यांच्या प्रसारामुळे राम यांच्या जीवनाला आजपर्यंत झाला नाही इतका फरक पडला आहे. ते या बदलाचे स्वागतच करतात. अनेक लोक फोटो काढत असतात. त्यामुळे बघण्याची दृष्टी विकसित होते हे त्यांना जाणवते. फक्त फोटो काढणे आणि फॉटोग्राफर होणे यात ते फरक करतात. बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे फोटो काढता येतात. परंतु कुतूहल जागृत राहिले तरच दाखवण्यासारख्या फोटोंचे काम जमू शकते. ‘छायाचित्रकाराचा हेतू लक्षात येऊ शकतो.’ हातात कॅमेरा असणे आणि एक कलात्मक छायाचित्रकार यांच्यात हाच तर फरक आहे..अजूनही निरीक्षणराम रहमान नेहमी आठवण काढतात ती हकीकत जवाहरलाल नेहरू यांच्या दिल्लीला भंगारातून टाकून दिलेल्या एका अर्ध्या पुतळ्याची. त्यांनी त्याचा घेतलेला फोटो हा जितका एका पडलेल्या पुतळ्याचा फोटो म्हणून धक्कादायक नाही तर तो फोटो देशाच्या इतिहासासंबंधी विचार कसा बदलत गेला आहे याचा पुरावा आहे. रामच्या दृष्टीने तो काही फक्त नेहरूंच्या पुतळ्याचा फोटो नव्हता. तो स्मरणप्रक्रियेचा साक्षी आहे. त्यांचे काम पुन्हा पुन्हा त्या मुख्य मुद्द्याभोवती घोटाळते. एखादा समाज स्वतःचे स्मरण कसे करतो? आधुनिक पद्धतीच्या इमारतींचे छायाचित्रण करताना ते दैनंदिन जीवनाचा आढावा घेऊन ठेवताना, आजूबाजूला पडलेले ऐतिहासिक महत्त्वाचे कागदपत्र यांचे छायाचित्रण करताना असो वा पूर्वसुरींच्या फोटोंचे संयोजन करत असताना ते या प्रश्नाचे उत्तर शोधत राहिले आहेत. एकूण पाहता फोटोग्राफी हा राम रहमान यांच्या कार्याचा फक्त वरवर दिसणारा पैलू आहे.त्यामागे खोलवर इतिहास दडलेला आहे. इतिहासासोबत सातत्याने केली धडपड, सांस्कृतिक इतिहास हा लोकांचा इतिहास असतो हा विश्वास आणि जनता, स्थळे आणि त्यांचे विचारविश्व जे आपल्याला घडवत असते त्यांच्याविषयीचे अविरत कुतूहल.त्यांच्या फोटोत फक्त ह्या जगाचे प्रतिबिंब नाही. ते अदृश्य होण्यापूर्वी नीट साठवून ठेवा असा आपल्याला ते इशारा देतात..Premium|Prabhakar Kolte Abstract Art : प्रभाकर कोलते यांच्या रंग, अवकाश आणि आत्मशोधाच्या कलाप्रवासाचा मुंबईत नवा आविष्कार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.