सिप्पींचे ‘शक्ती-सागर’

दिग्दर्शक रमेश सिप्पींच्या प्रगती पुस्तकात 'शोले' ५० वर्षांनंतरही चांगले गुण मिळवतोय. याचा अर्थ, त्यांचे अन्य चित्रपट कमी गुणांचे आहेत, असे अजिबात नाही. प्रत्येक चित्रपटाचे एक वैशिष्ट्य असते, व्यक्तिमत्त्व असते. रमेश सिप्पींच्या दिग्दर्शनातील सर्वोत्तम चित्रपट म्हणून कोणी, 'शक्ती' अथवा 'सागर' या चित्रपटाचीही निवड केल्यास आश्चर्य नको....दिग्दर्शक रमेश सिप्पींचा 'शोले' (१९७५) जगभरात पोहोचलाय. एकपडदा चित्रपटगृह ते मल्टिप्लेक्स, ओटीटी या प्रवासात एक प्रश्न कायमच विचारला जातो, दिग्दर्शक रमेश सिप्पी पुन्हा 'शोले'सारखा लोकप्रिय चित्रपट का पडद्यावर आणू शकले नाहीत? त्यांना ते शक्य का झाले नाही? सगळेच दिग्दर्शक आपल्या एका सुपर हिट चित्रपटाच्याच स्वरूपात अडकून पडत नाहीत. काही दिग्दर्शक आपल्या चित्रपटाचा चेहरामोहरा कायम ठेवतात.सिप्पी यांनी अंदाज (१९७१), सीता और गीता (१९७२), शोले (१९७६), शान (१९८०), शक्ती (१९८२), सागर (१९८५) भ्रष्टाचार (१९८९), अकेला (१९९१), जमाना दीवाना (१९९५) आणि सिमला मिरची (२०२०) या चित्रपटांसह बुनिपाद (१९८६) आणि गाथा (१९९७) मालिकांचे दिग्दर्शन केले. 'अंदाज' यशाचे श्रेय राजेश खन्नाला दिले गेले. यात शम्मी कपूर आणि हेमामालिनी नायक नायिका. हेमा मालिनीचा प्रियकर असलेल्या राजेश खन्नाचे अपघातात निधन होते आणि कथा वेगळे वळण घेते.दिलीपकुमार यांची दुहेरी भूमिका असलेल्या तापी चाणक्य दिग्दर्शित 'राम और श्याम' (१९६७) बहुचर्चित चित्रपट. दिलीपकुमार यांच्या अष्टपैलू अभिनयाने नटलेला. तोच मसाला नायिकाप्रधान चित्रपट रमेश सिप्पी दिग्दर्शित 'सीता और गीता'ची पटकथा सलीम-जावेद यांची. एखाद्या जुन्या चित्रपटावर रंगरंगोटी करून त्याची रिमेक बांधणी करण्यात ही जोडी बाकबगार. सीता आणि गीता या जुळ्या बहिणी. दुर्दैवाने त्या जन्मतःच वेगळ्या होतात. एक शहरात तर एक ग्रामीण भागात लहानाची मोठी होते. हेमा मालिनीने भारीच धमाल भूमिका रंगवलीय. मिळालेल्या फुल्ल स्कोपचा तिने भन्नाट वापर केलाय. धर्मेंद्र व संजीवकुमारनेही रंग भरला..सीता और गीता'नंतर रमेश सिप्पी यांनी 'शोले'च्या निर्मितीत पाऊल टाकले. 'सीता और गीता' चित्रपटातील धर्मेंद्र, हेमा मालिनी आणि संजीवकुमार यांना आपल्या नवीन चित्रपटात पुन्हा घ्यायचेच, हे रमेश सिप्पींनी ठरवले होतेच आणि तसेच झाले. 'शोले'नंतरचा रमेश सिप्पींचा प्रवास चित्रपटसृष्टी, चित्रपट रसिक आणि प्रसार माध्यमातून कायमच चर्चेचा आणि कुतूहलाचा विषय ठरला.एक चित्रपट प्रचंड भारी हिट ठरतो, वातावरण बदलून टाकतो. त्याच दिग्दर्शकाचा पुढचा चित्रपट कोणता याचे कुतूहल असणे स्वाभाविक. १९७८चे ते अमिताभ बच्चनमय दिवस आणि अशातच एके दिवशी बातमी आली, जी. पी. सिप्पी निर्मित व रमेश सिप्पी दिग्दर्शित 'शान' चित्रपटाची घोषणा. चित्रपटाची पटकथा व संवाद लेखन सलीम-जावेद यांचे, चित्रपटात 'शोले'मधील धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीवकुमार व अमिताभ बच्चन हे पुन्हा 'शान'मध्ये. तसेच या चित्रपटात विनोद खन्ना, राखी, परवीन बाबी, जॉनी वॉकर व कुलभूषण खरबंदा एकदम भारी स्टार कास्ट. 'शान'च्या पहिल्या गाण्याचेही रेकॉर्डिंग झाले. आनंद बक्षी यांच्या गीतांना राहुल देव बर्मन यांचे संगीत. अशातच बातमी आली, काही कारणास्तव धर्मेंद्र 'शान'मधून बाहेर आणि ते बाहेर म्हणून हेमा मालिनी यांनीही चित्रपट सोडला. तेवढ्यात आणखी एक बातमी आली, संजीवकुमार यांना 'शान'मधला शाकाल रंगवण्यात रस आहे. संजीवकुमार यांच्या जागी सुनील दत्त आले. धर्मेंद्र व हेमा मालिनी या जोडीची भूमिका अमिताभ व परवीन बाबी यांना दिली. मूळ त्यांच्या असलेल्या भूमिका शशी कपूर व बिंदीया गोस्वामी यांना दिल्या.. 'शान'च्या पूर्वप्रसिद्धीतील एक गोष्ट ठळकपणे आठवतेय. 'सहा कोटींचा महामनोरंजक चित्रपट.' त्या काळात ही प्रचंड मोठी रक्कम होती. 'शोले'पेक्षा काहीतरी सॉलिड पाहायला मिळावे, अशी अपेक्षाही होती. वातावरण तसेच भारी होते. 'शान' प्रदर्शित व्हायची तारीख जाहीर झाली, १२ डिसेंबर १९८०. मुंबईत मेन थिएटर मिनर्व्हा. येथेच पाच वर्षांचा मुक्काम करून एव्हाना 'शोले' उतरला असला तरी त्याचा सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव विलक्षण होता. 'शोले'प्रमाणेच 'शान'ची वृत्तपत्रीय समीक्षा, 'चित्रपट फारसा जमलेला नाही. सलीम-जावेद यांची पटकथा कमजोर आहे, वगैरे वगैरे.'शाकालच्या गॅंगची निवड भारी होती. सुजीतकुमार, मॅकमोहन, सुधीर पांडे, दलिप ताहिल, माणिक इराणी, गोगा कपूर व शरद सक्सेना असे सात जण होते. कुलभूषण खरबंदाचा शाकाल अजिबात डेंजरस नव्हता. गब्बरसिंगचा धाक वा दबदबा आजही जाणवतो. शाकाल आपल्या इलेक्ट्रॉनिक अड्ड्यात बसून लाल, पिवळी, हिरवी, निळी बटणे दाबतो यात फार थ्रील नव्हते आणि हीच गोष्ट चित्रपटाच्या विरोधात गेली.'शान'नंतरचा 'शक्ती'. दिलीपकुमार आणि अमिताभ बच्चन यांच्यातील जबरदस्त अभिनय लक्षवेधक. कर्तबगार पोलिस अधिकारी पिता आणि गुन्हेगारी क्षेत्रात गुरफटला गेलेला पुत्र यांच्यातील तगडा संघर्ष. वांद्रे बॅण्ड स्टॅण्ड येथील या पिता आणि पुत्र यांच्या भेटीचा प्रसंग फार रंगला; पण अमिताभ बच्चन भारी ठरला. दिलीपकुमारची पत्नी अर्थात अमिताभ बच्चनची आई राखीने साकारली. स्मिता पाटील अमिताभची प्रेयसी.. 'सागर' हा प्रेम त्रिकोण. समुद्रकिनारा परिसरातील गावांमध्ये घडलेली, रंगलेली गोष्ट. रवि (ऋषी कपूर), मोना डिसिल्वा (डिंपल कपाडिया) आणि राजा (कमल हसन) असा मित्र आणि प्रेम या नात्यातील गोष्ट. या तिन्ही कलाकारांच्या दर्जेदार अभिनयासाठी कितीही वेळा पाहावा, असा तरल चित्रपट. एक वेगळाच रमेश सिप्पी या चित्रपटात सतत दिसतो. रमेश सिप्पी दिग्दर्शित चित्रपट पाहावेत ते 'सागर'पर्यंत. 'भ्रष्टाचार', 'अकेला', 'जमाना दीवाना', 'सिमला मिरची' हे रमेश सिप्पी दिग्दर्शित चित्रपट आहेत का, असा प्रश्न नक्कीच पडतो.दिग्दर्शक रमेश सिप्पींच्या प्रगती पुस्तकात आणखीन काही चित्रपट जमा होऊ शकले असते; पण चित्रपटसृष्टीचा एक अलिखित नियम आहे, घोषणा होणारे, मुहूर्त झाले 