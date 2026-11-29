हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.comरामेश्वर ब्रूटा वरवरच्या देखाव्यापलीकडे पाहत होते. त्यांच्या कलेची सुरुवात एक तांत्रिक प्रयोगाने झाली, तशीच अस्वस्थ करणाऱ्या दृश्यांनीही...काही वेळा एखादे नवे तंत्र लक्षात येते ते काळजीपूर्वक, नियोजित संशोधनामुळे नव्हे, तर अगतिकतेतून निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे. ‘नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट’मधील प्रदर्शनास जेमतेम चार-पाच दिवसच राहिले होते आणि रामेश्वर ब्रूटा यांचे एकही पेंटिंग तयार नव्हते. त्यांनी धडपड करायला सुरुवात केली. आधी रुपेरी रंग लावला, त्यावर निळा-काळा रंग चोपडला, त्या दाट थरांना चाकूच्या टोकाने खरवडण्याचा प्रयोग केला. रात्रभर ते काम करत होते. जाग आल्यावर त्यांना असा चमत्कारिक भास झाला, की ते स्वतःच्या शरीरावरच ओरखडे काढत आहेत. हा अनुभव त्यांच्या जाणिवेचा भाग बनला आणि त्याबरोबर हे कलातंत्रसुद्धा. सरळसोपा नसलेला प्रवास ब्रूटा यांची सर्वांत जुनी आठवण आहे ती त्यांच्या ज्येष्ठ बंधूंची. ते चित्र काढत असताना ब्रूटा कौतुकाने पाहत असायचे. त्यांनाही तसेच काही तरी करावेसे वाटायचे. त्यांनी उपाय शोधला तो वाटी किंवा ताटली घेऊन अंगणातल्या भिंतीवर गोलाकार काढायचा आणि त्यावर चेहरा, केस आणि मुकुट रंगवण्याचा. अशी चित्रे काढण्याचा त्यांना नादच लागला. काही वेळा ते गृहपाठदेखील करायला विसरत. वर्गात शेवटच्या बाकावर बसून शिक्षकांची व्यंगचित्रे काढत स्वतःची करमणूक करून घेत. ‘आपण कलावंत होणार’ असा काही मोठा, महत्त्वाकांक्षी निर्णय त्यामागे नव्हता. त्यांना चित्रे काढायला आवडायचे इतकेच! मोठेपणी त्यांनी सैन्यात किंवा पोलिसात जावे असा प्रयत्न होता. ‘नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी’ची प्रवेश परीक्षा ते उत्तीर्ण झाले, पण इतर उमेदवारांइतकी आपली तयारी झालेली नाही असे त्यांना वाटू लागले. कुटुंबातील मंडळींनी त्यांना कलाशिक्षणासाठी उत्तेजन दिले. हळूहळू त्यांना स्वतःतील कलाकार सापडत गेला. अर्थात शिक्षणात करावा लागणारा संघर्ष त्यांनाही चुकला नाही. आज मात्र ब्रूटा त्यांच्या आगळ्या कलातंत्रामुळे नावाजले आहेत. रंगांची एकमेकांवर पुटे चढवायची आणि त्यातून खरवडून काढून तेज:पुंज चित्रे तयार करायची. त्यांच्या कलाकृती जगभर प्रदर्शित झाल्या आहेत. २०२४ मध्ये लंडनच्या बार्बीकन सेंटर आणि फ्रीझ (Frieze) येथे. त्याआधी २०१४-१५ मध्ये ‘किरण नादर म्युझियम ऑफ आर्ट’ येथे त्यांच्या कलाप्रवासाची पाच वर्षे दाखवली गेली. याशिवाय दिल्लीतील ‘नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट’ आणि ‘पीबॉडी एसेक्स म्युझियम’, जर्मनीत ‘कुन्स्ट म्युझियम’ (डुसेलडॉर्फ) यांच्या संग्रहालयात त्यांच्या कलाकृती आहेत. हे महत्त्वाचे टप्पे त्यांनी गाठले खरे, पण हा प्रवास घाईत झाला नाही आणि सरळसोपाही नव्हता. स्टुडिओबाहेरील निरीक्षणाचा प्रभाव ब्रूटा यांच्या कलेवर पडला आहे. बंगाली मार्केटमधील एक प्रसंग त्यांना अजून स्मरतो. श्रीमंत मंडळी हॉटेलात बसून मेजवानी झोडत आहेत आणि मजूर लोक रस्त्यावर उभे आहेत. सुखवस्तू जीवन आणि अभावग्रस्तता दोन्ही एकाच नगरात. एक कुटुंब हॉटेलात जाऊन उपभोग घेत आहे, तर दुसरे रस्त्यावर कसेबसे जगते आहे. त्यातून त्यांनी ‘एप’ ही मालिका तयार केली. त्यात मर्कटांसारख्या आकृती आहेत. दृश्य कॅनव्हासवर उतरेपर्यंत ते त्यांना कुरतडत होते. .Premium|Lhasa Kathmandu Cycling : ल्हासा ते काठमांडू हजार किलोमीटरची सायकल मोहीम; हिमालयातील अविस्मरणीय प्रवासाचा अनुभव.चाकूचा नवीन उपयोगब्रूटा यांच्या सुरुवातीच्या कलाकृतींत पार्श्वभूमी नितळ असायची. यथावकाश त्यांना चित्रांच्या पोतात रस निर्माण होऊ लागला. केसाळ प्राण्यांसारख्या आकृतींसाठी ते काळसर-गडद तपकिरी रंगाचे दाट थर लावून त्यावर ब्लेडने किंवा चाकूने चरे पाडायचे- केसाळपणा दाखवण्यासाठी.या तंत्रातील शक्यता अधिक खुलून समोर आल्या, ते ‘नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट’मधील प्रदर्शनाची तयारी करताना. त्यांनी रंगाची पुटे एकमेकांवर चढवून त्यांत खाचा करून पहिल्या. आधी दाट रंग, वर काळा-निळा रंग... चाकूचे टोक हा जणू त्यांच्या कलाकुसरीसाठी ब्रशचे काम करू लागला. रात्री उशिरापर्यंत त्यांनी काम केले. दमून झोपेच्या अधीन होईपर्यंत काम करत राहिले. या तंत्राने केलेले ५० बाय ७० इंचाचे चित्र त्यांनी अजून जपून ठेवले आहे. हा शोध लागला तो काही मोठ्या धडपडीनंतर नव्हे. मर्यादित वेळेत केलेला एक प्रयोग... अंतिम कृती कशी होईल याची कल्पना नसताना सुरू ठेवलेला प्रयत्न एवढेच!कलावंताचे विश्वब्रूटा यांचे प्रयोग फक्त पृष्ठभागावरील रंगापुरते नव्हते. त्यांनी चार कॅनव्हास एकत्र करून मोठ्या आकाराची चित्रे बनवायला सुरुवात केली. काही वेळा त्यांवर काम करण्यासाठी त्यांना शिडीचा वापर करावा लागे. याबरोबर त्यांचे दृश्यांशी असलेले नातेही बदलत गेले. त्यासाठी भौतिक बदल करावे लागले आणि नवीन शक्यताही दिसू लागल्या. पण फक्त मोठ्या आकारामुळे यश मिळेल याची शाश्वती नव्हती. काही वेळा एखादे पेंटिंग इतके बिघडायचे की पुन्हा नव्याने सुरूवात करावी लागायची. सुरू केलेली कलाकृती अखेरीस कोणते रूप घेईल याची त्यांना आधी कल्पना नसायची. संघर्ष करता करता कलाकृती स्पष्ट होत असे. सुरूवात करावी, मग ते टाकून वेगळा मार्ग घ्यावा... कामाचा पाठपुरावा करणे हेच महत्त्वाचे.ब्रूटा यांच्या कार्यपद्धतीत आणखी एक वेगळा पैलू आहे. सहसा कलावंत स्टुडिओत एकांतात काम करतो अशी कल्पना असते. या कलावंताला संगीताचे वेड आहे. त्यांच्याकडे रेकॉर्डस् आणि टेप्सचा प्रचंड संग्रह आहे. एकेकाळी त्यांना काम करताना या संगीताची संगत लागत असे. अलीकडे मात्र त्याने त्यांचे लक्ष विचलित होते आणि पेंटिंग करताना संपूर्ण एकाग्रता लागते. इतर साऱ्या गोष्टी विसरून कामात सर्वस्वी रंगावे लागते. तरीही त्यांना एकटेपणा नको असतो. शिकवण्यामुळे त्यांना विद्यार्थ्यांत मिसळता येते. पन्नास वर्षांहून अधिक काळ शिकवल्यानंतरसुद्धा ते अजूनही आपल्या विद्यार्थ्यांचे काम पाहतात, त्यांना सूचना करतात. शिकवण्याला त्यांच्या आयुष्यात खूप महत्त्व आहे. स्टुडिओत कोंडून घेऊन दिवसेंदिवस कामात बुडवून घेणे त्यांना असह्य होते. हा फरक लक्षात घेण्याजोगा आहे. कलावंताला हवी असलेली एकाग्रता आणि अनुभवाला येणारा एकांत हे वेगळे असतात..स्वत:चा मार्गब्रूटा यांना कलाकार म्हणून त्यांचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे वाटते. त्यांची कलाकृती कशी दिसावी हे इतर कोणी सांगणे त्यांना मान्य नाही. त्यांच्या कलाप्रवासात अनिश्चितता नक्कीच आली. बराच संघर्ष करावा लागला. शिकवण्याचा अनुभव मिळाला. ते निरीक्षण करत राहिले आणि त्यांनी सततची प्रयोगशीलता अंगी बाणवली.१९८० च्या सुमारास व्हिडिओला कलाजगतात विशेष ओळख नव्हती. व्हिडिओ कॅमेरा बाजारात नुकतेच उपलब्ध होऊ लागले होते. त्यामुळे सलग धावत्या दृश्यांतून कलाकृती निर्माण करण्याच्या शक्यता दिसत होत्या. पेंटिंगमध्ये प्रयोग करावेत तसेच या क्षेत्रातही त्यांनी प्रयोग केले. या ध्वनीचित्रफिती युट्युबवर पाहता येतात.पेंटिंग सुरू करताना ते कुठे घेऊन जाईल याची कल्पना नसते. पण ब्रूटा एका दिशेने काम करत राहतात. रंगाचा थर तयार करायचा, तो मोडायचा, पुन्हा विचार करायचा, बदल करायचा... निर्माण आणि विनाशातून निरनिराळ्या कलात्मक शक्यता आजमवायच्या. एखादे दृश्य दाखवण्यासाठी काही वेळा ते झाकणाऱ्या गोष्टी खरवडून काढाव्या लागतात!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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