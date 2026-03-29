Marathi Classic Revival: शंभर वर्षांनंतर ‘रत्नाकर’चा पहिला अंक पुन्हा वाचकांसमोर; मराठी साहित्यविश्वातील ‘रत्नाकरयुगाची’ नव्याने ओळख

मयूर भावे - mayur.bhave@esakal.comउत्तम साहित्य हे काळाशी बांधील नसतं. त्यामुळे आताच्या पिढीला मागच्या काळातील साहित्याची ओळख होणं, त्यांच्यापर्यंत ते साहित्य पोहोचणं आवश्यक आहे. याच हेतूने विख्यात लेखक व कादंबरीकार ना. सी. फडके यांनी त्यांचे मित्र अनंत सखाराम गोखले यांच्यासोबत सुरू केलेल्या 'रत्नाकर' नावाच्या मासिकाचा पहिला अंक आता सुनिधी पब्लिशर्सच्या वतीने पुनर्प्रकाशित करण्यात आला आहे. 'रत्नाकर'चा पहिला अंक ४ जानेवारी १९२६ मध्ये प्रसिद्ध झाला आणि १९३१ ला काही अकल्पित घटनांमुळे ते मासिक बंद पडलं. मात्र, दर्जेदार साहित्यामुळे या मासिकाने मराठी साहित्यविश्वात 'रत्नाकरयुग' निर्माण केलं होतं. या घटनेची शताब्दी जानेवारी २०२६ मध्ये साजरी करण्याच्या उद्देशाने 'रत्नाकर'चा पहिला अंक मूळ स्वरूपात वाचकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शंभर वर्षांपूर्वीची सांस्कृतिक - सामाजिक परिस्थिती व विविध घडामोडींचं अंकात पडणारं प्रतिबिंब, 'रत्नाकर'च्या संपादकांनी केलेली साहित्याची निवड वगैरे गोष्टी आताच्या पिढीला कळाव्यात यासाठी करण्यात आलेला हा स्तुत्य प्रयत्न आहे. .कृष्णराव केतकरांच्या कुंचल्यातून साकारलेल्या देखण्या मुखपृष्ठापासून हा अंक वाचकाचं लक्ष वेधून घेतो. रत्नाकर नावाशी नातं सांगणारा समुद्र व त्याच्या लाटा, कमळात उभी असलेली लक्ष्मीदेवी, दोन्ही बाजूंनी तिला नमस्कार करणारे स्त्री-पुरुष, किनाऱ्यावरची नारळी-पोफळीची झाडे.. असं सुंदर चित्र केतकरांनी काढलं होतं. अंकाचं पुनर्प्रकाशन करताना तेच मुखपृष्ठ तशाच पद्धतीने कायम ठेवण्यात आलं हे जमेची बाजू आहे. अंकाच्या सुरुवातीलाच असलेल्या तेव्हाच्या जाहिराती पाहताना मन हरखून जातं. त्यात सीताराम फडके यांच्या 'वेदान्त-निदर्शन' या संस्कृतग्रंथापासून जनावरांच्या पौष्टिक अन्नापर्यंत विविध प्रकारच्या सविस्तर मजकूर असलेल्या आताच्या दृष्टीने कालबाह्य ठरणाऱ्या जाहिराती वाचताना मौज वाटते. त्यानंतर चित्रकार एम. व्ही. धुरंधर यांचं 'समुद्रमंथन' हे चित्र देण्यात आलं आहे. अनेक वाचकांनी तेव्हा ते चित्र अंकातून काढून घरात फ्रेम करून लावलं होतं अशी आठवण पुनर्प्रकाशित अंकाच्या सुरुवातीला गीतांजलि अविनाश जोशी यांनी सांगितली आहे.अंकाच्या अनुक्रमणिकेत एकाहून एक श्रेष्ठ साहित्यिकांची नावे आहेत. विशेष म्हणजे, फेब्रुवारीच्या अंकात काय असेल, याची यादी जानेवारीच्या अंकाच्या प्रास्ताविकाखालीच देण्यात आली आहे. त्यात काही नावांपुढे 'पीएच्.डी.' वाचून आपण आजच्या काळात थक्क होतो. १९२६ मध्ये पीएच्.डी. करणं खचितच सोपी गोष्ट नाही..हरि सखाराम गोखले यांच्या 'पागोळ्या' कवितेने अंकाची सुरुवात होते. 'भूमाते, अभिषेक हा करितसे आकाश तुझे शिरी... होते मंत्र म्हणावयास म्हणुनी स्फूर्ती मला अंतरी...' या ओळींचा नाद व आशयघनता विलक्षण आहे. 'भागवत-धर्म'यावर य. व्यं. कोल्हटकर यांनी तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने मांडणी करणारा लेख लिहिला आहे. लेखाच्या खाली रवींद्रनाथ टागोर, डी. व्हॅलेरा, मीटरलिंक, हरिचंद्र चट्टोपाध्याय यांचे विचार देण्यात आले आहे. ग. त्र्यं. माडखोलकर यांचा 'ध्येयवादी' हा निबंध अंकात आहे. 'एक प्रकारच्या अंतःस्फुर्तीने, आंतरिक प्रेरणेने ध्येयवादी व्यक्तीच्या कर्तृत्वाला चलन मिळते. त्यामुळे यश मिळो अथवा न मिळो, अवज्ञेची किंवा आदराची पर्वा न करता, तो आपले विचार बोलून जातो आणि त्यातच त्याचा अलौकिकपणा आहे...' अशा तेजस्वी शब्दांत लिहिलेला हा संपूर्ण लेख म्हणजे पल्लेदार भाषेचा एक सुंदर नमुना आहे. प्रो. डॉ. र.दा. करमरकर यांनी 'संस्कृत विरुद्ध मराठी' हा शैक्षणिक लेख लिहिला आहे..ना. सी. फडके यांच्या 'गुजगोष्टी' ह्या निबंधात्मक लेखमालेतील पहिला लेख 'सुहास्य' हा शीर्षकाप्रमाणेच वाचकाच्या चेहऱ्यावर सुहास्य आणणारा आहे. यात तरुणीच्या सुहास्यापासून अर्भकाच्या चेहऱ्यावरील हास्यापर्यंत विविध प्रकारची निरीक्षणे नोंदवताना फडके लिहितात - 'सदा हसतमुख असणारा मनुष्य सूर्यप्रकाशाइतकेच लोकांचे हित करतो. मानवी शरीरातील रोग घालविण्याचे सामर्थ्य सूर्यप्रकाशात आहे, त्याप्रमाणेच लोकांची कुढणारी मने प्रफुल्लित करण्याची शक्ती सुहास्यमुखी मनुष्यात आहे. असा मनुष्य जेथे जाईल तेथे प्रसन्नतेचे वातावरण निर्माण करील यात संशय नाही. प्रत्यक्ष परमेश्वर आनंदमय आहे हे जर खरे तर या कष्टमय अवनीतलावर हसतमुखाने वावरणारा मनुष्य एकप्रकारे परमेश्वराचेच स्वरूप उघड करीत असतो असे म्हणावयास काय हरकत आहे?'.याशिवाय वि. स. खांडेकर यांची 'दत्तक' ही कथा व रायगड किल्ल्याची दोन स्थित्यंतरे हा शि. म. परांजपे यांचा महत्त्वपूर्ण लेखही या अंकात वाचायला मिळतो. शंभर वर्षापूर्वीच्या अंकातही विनोद, पोच, अभिप्राय, पुस्तकपरीक्षण वगैरे सर्व घटक समाविष्ट असल्याचं दिसतं. अंकाच्या शेवटी 'मधुसमर्पण' हे विशेष प्रकरण आहे. इंग्लिश व अमेरिकन मासिक, वृत्तपत्रांमधून येणाऱ्या विविध बोधप्रद विषयांचे 'ज्ञानमधु' वाचकांना यातून दिले जायचे.साहित्यविश्वात अल्पायुषी ठरलेल्या, पण बहुगुणाी असलेल्या या अंकाची आज शंभर वर्षांनंतर अशा पद्धतीने होणारी पुनर्भेट साहित्यप्रेमींना, विद्यार्थ्यांना व अभ्यासकांना सुखावून जाईल, हे निश्चित.अंकाचे नाव : रत्नाकर (पुनर्प्रकाशित)संपादक : ना. सी. फडकेप्रकाशक : सुनिधी पब्लिशर्स, पुणेमूळ मुद्रक व प्रकाशक : अनंत सखाराम गोखलेपृष्ठे : ७४ मूल्य : २०० रु.