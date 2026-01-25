Premium|Republic Day: २६ जानेवारी: प्रजासत्ताकाचा आत्मा जपण्याचा दिवस

प्रियदर्शन saptrang@esakal.comसत्त्याहत्ताराव्या प्रजासत्ताक दिनाच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. हा दिवस आपण ७७ वर्षांपूर्वी स्वतःशी केलेल्या प्रतिज्ञा पुन्हा आठवण्याचा आणि स्वतःची वर्तणूक तपासण्याचा आहे, असे वाटत नाही का? या दिवशी आपण आपली राज्यघटना स्वीकारली आणि त्यानुसार वागण्याची शपथ घेतली. ही राज्यघटना म्हणजे या देशाचा विवेक आहे, आत्मा आहे आणि त्याच वेळी देशातील बदलांना मुभा देणारी लवचीकताही त्यामध्ये आहे. प्रजासत्ताक दिन म्हणजे अशा या गोष्टीचाही उत्सव आहे, की या देशात लोकांचे राज्य आहे, लोक राज्य चालवतात. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी केलेल्या कायद्यांद्वारे हे राज्य चालते. प्रजासत्ताक दिन म्हणजे राष्ट्र म्हणून आपले स्वातंत्र्य निश्चित करणारे माध्यम आहे..मात्र एक बाब आपण लक्षात ठेवली पाहिजे, स्वातंत्र्य असो वा आपली लोकशाहीची भावना. या बाबी अशा काही वस्तू नाहीत की त्यांना एखाद्या बंद पेटीत म्हणजेच सुरक्षित लॉकरमध्ये अर्थात तिजोरीमध्ये ठेवता येईल. हे असेही शब्द नाहीत की एखाद्या पुस्तकात नोंद करून नंतर त्यांना विसरता येईल. स्वातंत्र्य किंवा लोकशाहीची भावना या सातत्याने चालणाऱ्या बाबी आहेत, ज्यात आपणा सर्वांना सहभागी व्हावे लागते. प्रजासत्ताक देश म्हणजे एक असे रोप आहे; ते जिवंत ठेवायचे असेल तर त्याला सातत्याने पाणी घालावे लागते. स्वातंत्र्य हे त्याच रोपावर फुलणारे फूल आहे..Latest Marathi News Update : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....मागे वळून पाहता आपल्याला लक्षात येईल, आपल्या देशाची सात दशकांमधली वाटचाल कशी आहे. आपली अवस्था काय आहे? राष्ट्र म्हणून आपण आर्थिकदृष्ट्या अधिक समृद्ध आणि मजबूत झालो आहोत, असे दिसते का? आपल्या देशात एक प्रचंड असा मोठा मध्यमवर्ग आहे. चीन वगळता कोणत्याही देशाच्या लोकसंख्येपेक्षा हा वर्ग मोठा आहे. हाच वर्ग आपल्या क्रयशक्तीच्या जोरावर देशाच्या जीडीपीच्या वाढीला गती देतो. याच बळावर भारत जगासाठी एक आकर्षक अशी बाजारपेठही ठरतो आणि गुंतवणुकीचे केंद्रही. या आघाडीवर आपला देश अभिमानाच्या शिखरावर नेतो, आपल्या प्रगतीबाबत गर्व वाटाया लावतो पण त्याचवेळी हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे, की आपल्या याच समाजात विषमतेची दरी वाढलेली आहे आणि लोकसंख्येचा खूप मोठा भाग अजूनही विविध समस्यांशी व अभावग्रस्ततेशी झुंज देत आहे.पण सामाजिक आघाडीवरही आपण हाच निश्चितपणाचा अनुभव घेऊ शकतो का? जातिव्यवस्थेच्या अनेक विद्रूप पैलूंमधून आपण सुटका केली आहे. मात्र भेदभावाची भावना दुर्दैवाने आपल्या समाजात अजूनही आहे, पण पूर्वीसारखी अस्पृश्यता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. आरक्षणामुळे मागास घटकांना पुढे येण्याची संधी मिळाली आहे. तरीही जातीय द्वेष आणि जातीच्या कारणावरून त्रास देण्याचे अनेक प्रकार अजूनही अस्तित्वात आहेत, जे समाज म्हणून आपल्याला कमकुवत करतात. याहून अधिक चिंतेची बाब म्हणजे धार्मिक कारणावरून निर्माण होणारा उन्माद. ज्यामध्ये बहुसंख्याकवादी प्रवृत्ती आपल्या दुराग्रहांत लोकशाहीच्या आत्म्यालाच संपवून टाकतील, अशी भीती आहे, आत्मा नष्ट करून केवळ लोकशाही केवळ दिखाव्यापुरती पोशाखी शिल्लक ठेवली जाईल. हा सांप्रदायिक द्वेष समाजात जितका आहे, तितकाच तो सत्तास्थानांतही दिसतो, हे अधिकच चिंताजनक आहे..Premium|Ram Mandir Dharmdhwaj : राममंदिराची प्रेरणा कायम देशाच्या केंद्रस्थानी; अयोध्येत सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तनाची नवी दिशा.याचा दुसरा आणि अधिक धोकादायक पैलू म्हणजे कायदेशीर तरतुदी आणि घटनात्मक व्यवस्थांची उघडपणे होणारी अवहेलना. उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांत कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली निर्माण होत असलेली ‘बुलडोझर संस्कृती’ आपल्या प्रजासत्ताक मूल्यांना सर्वाधिक चिरडून टाकणारी ठरू शकते. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचा तिसरा स्तंभ न्यायपालिका विविध दबावांतून जात आहे; आणि तत्काळ न्यायाच्या नावाखाली मजबूत केला जाणारा पोलिस राज्य आपल्या प्रजासत्ताकाला दुर्बल करत आहे. परिस्थिती अशी आहे, की या बुलडोझर संस्कृतीच्या समांतर एकीकडे जमावाकडून होणाऱ्या हत्या (मॉब लिंचिंग) वाढत आहेत, तर दुसरीकडे गुन्हेगारांना थेट मृत्युदंड देण्याच्या मागण्या होत आहेत. राष्ट्र-राज्याचा उन्माद वाढतो आहे आणि आपल्या प्रजासत्ताक पद्धतीचे संरक्षण करणाऱ्या लोकशाही संस्था कमकुवत पडत आहेत. याच्याशी जोडलेली आणखी एक बाब म्हणजे देशात वैज्ञानिक विचारांची जागा आकुंचन पावत आहे, उपभोगवादाचा कचरा वाढतो आहे आणि आपण विविध बाबांच्या आश्रयाला जात आहोत. दुर्दैवाने, देशाच्या बौद्धिक क्षमतेला नष्ट करणाऱ्या या प्रक्रियेला आपले माध्यमविश्व मोठ्या प्रमाणात खतपाणी घालत आहे. कधी कधी असे वाटते हे सगळे आपल्या देशाच्या स्वभावालाच बदलण्याचा प्रयत्न तर नाही ना?ही मांडणी जर काहीशी निराशाजनक वाटत असेल, तर त्यात थोडा आशावादही जोडायला हवा. हे खरे आहे, की स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळापासून आजपर्यंत आपण प्रजासत्ताकाच्या रोपाला इतक्या ताकदीने पाणी घातले आहे की ते आता एक विशाल छत्रछायादार वृक्ष बनले आहे. हा वृक्ष कोणत्याही उन्मादी वाऱ्यांनी उखडून टाकता येणार नाही. मतदानाचा अधिकार आजही या देशात सर्वांना समान करतो आणि सामाजिक समतेची शपथ आजही मार्गदर्शक ठरते..डॉ. राम मनोहर लोहिया म्हणत असत, की निराशेलाही कर्तव्ये असतात. तर या २६ जानेवारीला आपण आपल्या निराशांमध्येही आपली कर्तव्ये निश्चित केली पाहिजेत. ती फार मोठी किंवा अवजड नाहीत. फक्त एवढे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे, की आपण भावनिक घोषणांनी हाकलून नेली जाणारी जमावातील जनता नाही; आपण हक्कांबाबत आणि राजकीय कर्तव्यांबाबत जागरूक असलेला नागरिक समाज आहोत. ही जाणीव टिकली नाही, तर ज्या लोकशाहीचा आपल्याला अभिमान आहे तीही टिकणार नाही. सध्या जगभरात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या अनेक सरकारांकडून अलोकशाही निर्णय घेतले जाताना दिसतात. आपल्या देशातही ही प्रवृत्ती बळावत आहेत यावर सतत लक्ष ठेवणे, ही आपल्या प्रजासत्ताकाला त्याच्या आत्म्यासह जपून ठेवण्याची अनिवार्य अट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 