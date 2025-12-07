Resident Alien : मानव असण्याचा ‘परकीय’ अनुभव

‘रेसिडन्ट एलियन’ ही मालिका शेवटी एका रुक्ष व तरीही कोमल तत्त्वज्ञानावर आधारलेली आहे. ते म्हणजे, मनुष्य हा पूर्णपणे तर्कसंगत नसतो; पण त्याच्या त्या तर्कहीनतेत अदृश्य सौंदर्य दडलेलं असतं.क्रिस शेरिडनची ‘रेसिडन्ट एलियन’ ही मालिका पाहताना सर्वप्रथम जाणवतं ते तिच्या विचित्र टोनचं विलक्षण संतुलन. पहिल्या दृष्टिक्षेपात एखाद्या हलक्या, कॉमिक-शैलीच्या विज्ञानकथेसारखी वाटणारी ही मालिका हळूहळू एका सखोल, मानवी निरीक्षणात रूपांतरित होते. एक परग्रहवासी पृथ्वीवर कोसळतो, एका डॉक्टरचं शारीर रूप घेतो आणि कॉलराडोच्या एका लहानशा गावात स्वतःला जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करतो, अशा स्वरूपाची मूलभूत गोष्ट आपल्या परिचयाची आहे; मात्र ‘रेसिडन्ट एलियन’ ही केवळ ‘फिश आऊट ऑफ वॉटर’ कॉमेडी नाही. ती परकेपण, असुरक्षितता आणि मानवी भावनांच्या गुंतागुंतीची एक सुंदर कथा आहे. .अॅलन ट्युडिकने साकारलेला हॅरी हे या मालिकेतील प्रमुख पात्र. त्याच्याच कथनातून मालिका पुढे जात राहते. ट्युडिकची देहबोली, डेडपॅन डिलिव्हरी आणि तिऱ्हाईत जीव असल्यानं प्रत्येक प्रसंगाला बाहेरून पाहण्याची पद्धत ही मालिकेत एक विलक्षण विनोदी शैली आणते. हॅरी मानवांवर प्रयोग करतो, त्यांचं वर्तन अभ्यासतो आणि त्यांचे आकर्षक किंवा विदारक पैलू पाहून गोंधळतो. प्रेक्षक या प्रवासात त्याच्यासोबत असतात आणि त्या बाह्य दृष्टीमधून आपल्या दैनंदिन जगाचीही एक नवीच प्रतिमा दिसू लागते.या मालिकेची भौगोलिक पार्श्वभूमी तिला आणखी ताकद मिळवून देते. छोटंसं गाव म्हटलं, की अमेरिकन चित्रपट आणि मालिकांमधून तयार झालेली दृश्य ओळख तत्काळ लक्षात येते. एक बार, एक दवाखाना, एक कॅफे, मोजकेच पोलिस, स्थानिक राजकारण आणि सगळ्यांत सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, अशा गावातील लोकांचे गुंतागुंतीचे संबंध. हॅरीचा प्रवास या सगळ्यांमध्ये मिसळताना ही गुंतागुंत फारच चपखलरीत्या समोर येते. शिवाय, सरोवराजवळील हॅरीचे केबिन, गावाजवळील बर्फाळ प्रदेश, गावातील काही जागा यांसारख्या भौगोलिक घटकांचा कथानकात केलेला वापरही रोचक आहे..सांगीतिक सुधारणावाद.आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे, मालिकेचं सामर्थ्य तिच्या टोनमध्ये आहे. ती भय, विनोद आणि भावनिक नाट्य एकमेकांत मिसळते. काही प्रसंग पात्रांचा हास्यास्पद मूर्खपणा समोर आणणारी आहेत, तर इतर काही प्रसंग इतक्या शांत, गंभीर भावनेसह उलगडतात, की त्या दोन सुरांमधील तफावतच मालिकेचे वैशिष्ट्य बनते. कधी परिस्थितीमुळे अनेक विनोदी प्रसंग उद्भवतात, तर कधी हॅरीच्या मनातील कल्पना आणि वास्तव यांमधील तफावतीतून. या साऱ्यात हॅरीच्या परकीय असण्याचा केलेला वापर फारच रोचक आहे. ज्यात मानवी सवयींच्या, जगण्याच्या मूर्खपणाकडे हॅरी निःपक्षपातीपणे पाहतो. मानव सतत खोटं का बोलतात, ते भावनांना लपवण्यात इतके कुशल का आहेत, इतकी नाजूक शरीरं असूनही ते स्वतःला विश्वाचा केंद्रबिंदू का समजतात, इत्यादी प्रश्न तो विचारतो. पात्रांच्या भावभावना, हॅरीची परकीयता आणि गावातील गोंधळ एकत्र येतात तेव्हा मालिकेला एक मोठं सामाजिक अस्तर मिळतं. स्थलांतर, ओळख (आयडेंटिटी), अधिकार, भ्रष्ट प्रशासन आणि स्थानिक समुदायाच्या नाजूक संतुलनाबाबतची भाष्यं इतकी नैसर्गिक पद्धतीने मांडली आहेत की, त्यांचं ओझं वाटत नाही..‘रेसिडन्ट एलियन’ ही मालिका शेवटी एका रुक्ष व तरीही कोमल तत्त्वज्ञानावर आधारलेली आहे. ते म्हणजे, मनुष्य हा पूर्णपणे तर्कसंगत नसतो; पण त्याच्या त्या तर्कहीनतेत अदृश्य सौंदर्य दडलेलं असतं. हॅरी प्रथम मानवांना नष्ट करायला आलेला असतो; पण त्या प्रक्रियेत त्यांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करताना तो स्वतःही हळूहळू, अजाणतेपणी बदलतो. त्याच्या नजरेला बाहेरून खूप विचित्र दिसणाऱ्या, तुटलेल्या, असुरक्षित लोकांशी त्याचं नातं निर्माण होतं. त्यामुळेच ही मालिका फक्त हॅरीच्या मानव होण्याची नाही, तर मानवांच्या ‘निर्ममपणे मानवी’ असण्याचीही कहाणी आहे.हॅरीच्या परक्या नजरेतून दिसणारं हे जग मूर्खपणाने गजबजलेलं, विसंगत आणि थोडं क्रूर असलं, तरी त्यात सौजन्याचीही जागा आहे. आणि म्हणूनच ‘रेसिडन्ट एलियन’ अखेरीस एक विचित्र; परंतु अविश्वसनीयपणे मानवी अनुभव बनतो. अशी एक मालिका, ज्या मालिकेत ब्रह्मांडातलं परकेपण आणि आपल्या जगातलं परकेपण दोन्हीही समजून घेतलं जातं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.