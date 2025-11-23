‘ऑल फॉरमॅट’ कर्णधार; पण तंदुरुस्तीचे काय?

शैलेश नागवेकर-shailesh.nagvekar@esakal.comचॅम्पियन्स करंडक जिंकूनही रोहित शर्माला ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील एकदिवसीय मालिकेतून कर्णधारपदावरून निवड समितीने पायउतार केले आणि शुभमन गिलकडे नेतृत्वाची धुरा सोपवली. तिन्ही प्रकारांत एकच कर्णधार असेल तर नियोजन, संघ बांधणी आणि भविष्यातील ध्येय निश्चित करणे सोपे होते, असे स्पष्टीकरण निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांनी दिले होते. त्यांना वेगवेगळे कर्णधार ही संकल्पना मान्य नाही. असू शकतो एकाद्याचा दृष्टिकोन! .काही वर्षांपूर्वी महेंद्रसिंग धोनी त्यानंतर विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे नावाजलेले खेळाडू तिन्ही प्रकारांत (कसोटी, टी-२० आणि एकदिवसीय) कर्णधार होते. हीच परंपरा कायम ठेवण्यासाठी शुभमन गिलकडे ऑल फॉरमॅट कर्णधार म्हणून पाहिले जात आहे. आता तो टी-२० प्रकारात उपकर्णधार आहे. .त्याही प्रकारात कधीही कर्णधारपदाची माळ त्याच्या गळ्यात पडू शकते; पण शुभमन गिलकडे हा सर्व ताण सहन करण्याची शारीरिक तंदुरुस्ती आहे का? शिडशिडीत, काटक आणि चपळ असे शारीरिक स्वास्थ्य दिसून येत असले म्हणजे पूर्ण तंदुरुस्ती असतेच असे नाही. हार्दिक पंड्याचे उदाहरण घेऊया. त्याच्यासारखा काटक शरीरयष्टी आणि दमसासही उत्तम असलेला खेळाडू नसेल; पण टी-२० प्रकाराची एक मालिका किंवा एक दौरा केला की पंड्या अनफिट खेळाडूच्या यादीत असतो. म्हणूनच कसोटी क्रिकेटपासून तो दूर आहे. टी-२० पाठोपाठ एकदिवसीय मालिका खेळला तरी डोक्यावरून पाणी, हे वास्तव आहे. आता शुभमन गिल त्याच्या पंक्तीत जाणार का, अशी शक्यता त्याच्या वयाच्या २६ वर्षीच वाटू लागलीय..दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत गिल फलंदाजीस आला आणि शरीराला ताण देऊन लेगसाईडला चौकार मारला. त्याक्षणी त्याची मान दुखावली आणि तो पुढे खेळूच शकला नव्हता. परिस्थिती इतकी बिकट झाली, की त्याला रुग्णालयात दाखल करावे लागले. भारताने हा कसोटी सामना ३० धावांनी गमावला. खेळपट्टीपासून संघ निवडीपर्यंत अनेक कारणे पुढे येत आहेत; पण विचार केला का? दक्षिण आफ्रिकेचे ११ खेळाडू खेळले, भारताच्या १० फलंदाजांनीच फलंदाजी केली. गिलने पहिल्या डावात आणि दुसऱ्या डावातही फलंदाजी केली असती तर कदाचित भारत जिंकला असता; पण गिलच्या मानेची दुखापतही पराभवास कारणीभूत ठरली, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही..आता प्रश्न येतो, सामन्याच्या मध्यावर अशा दुखापती होत असतात आणि एक खेळाडू कमी पडत असतो; पण जोरात धावत असताना पाय अडकून पडल्याने, एकमेकांना टक्कर लागल्याने किंवा सीमारेषेवर चेंडू अडवताना पडल्यावर गुडघा दुखावल्यामुळे होणाऱ्या दुखापतींना अपघाती दुखापती म्हटले जाते. जोरात चेंडू मारताना मान दुखावणे ही अनपेक्षित दुखापत नसते, तर मानेचे स्नायू कमजोर झाल्यामुळे होत असते. शरीरातील या स्नायूंवर येणारा ताण हा सतत खेळल्यामुळे येत असतो. यावर पुरेशी विश्रांती हाच उपाय असतो; पण भारतीय क्रिकेटच्या कार्यक्रमात क्षणभर विश्रांतीसाठी वेळ नसतो, हे वास्तव आहे..फार लांबचा विचार करण्याची गरज नाही. गेल्या तीन महिन्यांतील भारतीयांचे क्रिकेट पाहू या. २८ सप्टेंबर रोजी दुबईत आशिया टी-२० करंडकचा अंतिम सामना खेळल्यानंतर लगेचच तीन दिवसांनंतर भारतात वेस्ट इंडीजविरुद्ध पहिला कसोटी सामना झाला. १० ते १४ सप्टेंबरदरम्यान दुसरा कसोटी सामना झाल्यावर १९ तारखेला ऑस्ट्रेलियात पहिला एकदिवसीय सामना झाला. ८ नोव्हेंबर ऑस्ट्रेलिया दौरा संपला आणि १४ नोव्हेंबर रोजी कोलकातामध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिला कसोटी सामना सुरू झाला. या सर्व सामन्यांत गिलचा समावेश होता आणि या पहिल्या कसोटीत त्याची मान दुखावली..सततचा प्रवास, बदललेले टाइम झोन, अपूर्ण झोप आणि एका फॉरमॅटमधून दुसऱ्या फॉरमॅटमध्ये मानसिकता बदलण्याची कसरत अशा चक्रव्यूहात तंदुरुस्ती कशी टिकवणार? कर्णधार असल्यामुळे सर्वच सामने खेळावे लागतात. गव्हाचे किंवा तांदळाचे पीठ दळणाऱ्या निर्जीव चक्कीलाही एक दिवसाची पूर्ण विश्रांती पीठ दळणारा देत असतो. हे तर मनुष्य आहेत. भारतीयांसाठी क्रिकेटचा हा भडीमार काल-परवाचा नाही. अनेक वर्षांपासून हे सुरू आहे; पण धोनी, विराट आणि रोहित अशा प्रकारे सामन्यात (चेंडू न लागून) जायबंदी झालेले नाहीत आणि त्याचा फटका संघाला बसलेला नाही. एक तर त्यांनी सामन्याअगोदरच माघार घेतलेली आहे. या तिघांमध्ये रोहित शर्माची प्रकृती तशी जाडसर; पण सामन्यासाठी आवश्यक असलेल्या तंदुरुस्तीत तो सदैव पास असायचा..निवड समितीचा आणि कदाचित गौतम गंभीर यांच्या संघ व्यवस्थापनाचा हट्ट चुकीचा असल्याची टीका त्यांना सहन करावी लागत आहे. मुळात सध्या तरी एकदिवसीय कर्णधारपदावरून रोहितला दूर करून गिलकडे जबाबदारी देण्याची गरज नव्हती. सर्वसाधारणपणे एखाद्या प्रकाराची विश्वकरंडक स्पर्धा असेल तर त्यादृष्टीने संघ निवड आणि तयारी होत असते. आता फेब्रुवारी महिन्यात टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा आहे. त्यामुळे फोकस तेथेच असायला हवा. त्यानंतर एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धा २०२७ मध्ये म्हणजेच दोन वर्षांनंतर होणार आहे. त्यासाठी आतापासून कर्णधार बदलाची गरज नव्हती आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी याच रोहित शर्माने चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या रूपाने आयसीसी करंडक जिंकून दिला होता आणि अंतिम सामन्यात तो सर्वोत्तमही ठरला होता, तरीही त्याच्याकडून कर्णधारपद काढून घेण्याचा हट्ट कोणाचा होता? सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा 