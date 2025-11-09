गतिमान, शक्तिमान!

सप्तरंग

'आरएस' (RS) श्रेणीतील स्पोर्टी, लक्झरी मोटारी ५ सेकंदांत शून्य ते १०० किमी/तास वेग गाठत असून, शक्तिशाली इंजिन, ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी व ऑल-व्हील ड्राइव्ह या वैशिष्ट्यांमुळे २०२५ पर्यंत २०५.४२ अब्ज डॉलरचे जागतिक बाजारमूल्य गाठतील.
RS Category: Defining High-Performance Driving

सकाळ वृत्तसेवा
अरविंद रेणापूरकर - arvind.renapurkar@esakal.com

ओबडधोबड रस्त्यांसाठी हवा असणारा दणकटपणा आणि मायलेज या स्पर्धेत ‘आरएस’ श्रेणीच्या गाड्या तंत्रज्ञान व प्रगत यांत्रिकीच्या जोरावर बाजारात क्रांती घडवत आहेत. ‘आरएस’ श्रेणी म्हणजे काय?, असा प्रश्‍न पडू शकतो. मात्र या श्रेणीच्या गाड्या वेगवान आणि शक्तिमान असतात. अर्थात शून्य ते शंभर किलोमीटर प्रतितास वेग गाठण्याचा कालावधी हा मॉडेल व इंजिन क्षमतेवर अवलंबून असतो; पण सरासरी पाच सेकंदांत ही वाहने शंभर किलोमीटर प्रतितास वेग गाठतात.

