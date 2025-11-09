गतिमान, शक्तिमान!

अरविंद रेणापूरकर - arvind.renapurkar@esakal.comओबडधोबड रस्त्यांसाठी हवा असणारा दणकटपणा आणि मायलेज या स्पर्धेत ‘आरएस’ श्रेणीच्या गाड्या तंत्रज्ञान व प्रगत यांत्रिकीच्या जोरावर बाजारात क्रांती घडवत आहेत. ‘आरएस’ श्रेणी म्हणजे काय?, असा प्रश्न पडू शकतो. मात्र या श्रेणीच्या गाड्या वेगवान आणि शक्तिमान असतात. अर्थात शून्य ते शंभर किलोमीटर प्रतितास वेग गाठण्याचा कालावधी हा मॉडेल व इंजिन क्षमतेवर अवलंबून असतो; पण सरासरी पाच सेकंदांत ही वाहने शंभर किलोमीटर प्रतितास वेग गाठतात..रात्रीच्या वेळी किंवा दिवसा एखाद्या मोकळ्या रस्त्यावर अतिवेगात स्पोर्टी लूक असणारे चारचाकी वाहन दिसल्यास ती आरएस श्रेणीतील वेगवान मोटार असू शकते. या श्रेणीतील मोटारी फक्त गाड्या नाहीत; त्या म्हणजे वेग आणि अभियांत्रिकीचा उकृष्ट नमूना होय. ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडिज, पोर्श आणि जॅग्वारसारख्या ब्रँड्सच्या गाड्या रचना, शक्तिशाली इंजिन आणि रेसिंग अनुभव यासाठी ओळखल्या जातात.कंपन्या ग्राहकांच्या गरजेनुसार वाहनांच्या रचनेत बदल करत असतात. पूर्वी वाहनाचा दरवाजा उघडण्यासाठी किल्लीची गरज भासत असे. आता केवळ सेन्सरने दरवाजा अनलॉक होतो आणि उघडतोही. वाहने दिवसेंदिवस स्मार्ट होत आहेत. कालपरत्वे इंजिन, इंधन क्षमतेत वाढ होत असून, ती शक्तिशाली होत आहेत. अशा वाहनांवर स्वार होण्याचा अनुभव रोमहर्षक आणि चित्तथरारक असतो. वेगात गाडी चालविण्याची हौस सर्वांनाच असते; मात्र याही वेगाला बूस्टर देण्याचे काम आरएस श्रेणीतील वाहने करतात. आरएस मोटार सामान्य मोटारपेक्षा अधिक शक्तिशाली, स्पोर्टी, लक्झरी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण असतात. आरएस RennSport / Racing Sport ही संज्ञा प्रामुख्याने ठरावीक कंपनीच्या वाहनांशी अधिक जोडली जाते; पण आलिशान वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या बहुतांश कंपन्यादेखील त्यासारखे किंवा तत्सम उच्च-परफॉर्मन्स मॉडेल्ससाठी तंत्रज्ञान वापरतात. आरएस श्रेणीत असलेले तंत्रज्ञान सामान्य चारचाकीत दिसत नाही..उच्च परफॉर्मन्स : आरएस मोटारीत शक्तिशाली इंजिन आणि अधिक अश्वशक्ती असते. त्यामुळे वेगवान ॲक्सिलरेशन आणि टॉप स्पीड जास्त असतो. याचा फायदा म्हणजे ड्रायव्हिंगचा अनुभव अधिक उत्साही आणि थ्रिलिंग देणारा ठरतो.स्पोर्टी हँडलिंग आणि सस्पेन्शन : आरएस मॉडेल्सचे स्पोर्टी सस्पेन्शन प्रामुख्याने ब्रेक्स आणि क्वॅट्रो किंवा ऑल-व्हील ड्राइव्ह असते. वेगातही वळणावर चांगले नियंत्रण राहते आणि रोड होल्डिंगची स्थितीदेखील चांगली असते.लक्झरी आणि टेक्नॉलॉजी : डिजिटल डॅशबोर्ड, प्रीमियम सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले, अॅडव्हान्स इन्फोन्टेन्मेंटची सुविधा असते..जागतिक बाजारपेठजागतिक बाजारपेठेत हाय-परफॉर्मन्स मोटारची व्याप्ती वेगाने वाढत आहे. प्रामुख्याने इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड मॉडेल्समुळे. २०२५ मध्ये ‘आरएस’च्या बाजारपेठेचे मूल्य २०५.४२ अब्ज डॉलर (सुमारे १७ लाख कोटी रुपये) राहत असून ते २०३० पर्यंत ३६५.७५ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. त्याचा वाढीचा दर १२.२३ टक्के आहे. बाजाराचा मुख्य ट्रेंड्स पाहिला तर इलेक्ट्रिक परफॉर्मन्स मोटार (जसे आरएस ई-ट्रॉन जीटी), सस्टेनेबल टेक्नॉलॉजी आणि एसयूव्ही किंवा कूपे सेगमेंटची वाढ होत असल्याचे दिसून येते. कूपे सेगमेंट म्हणजे विशिष्ट प्रकारची मोटार असून यात स्पोर्टी लूक, आकर्षक डिझाइन आणि दोन दरवाजे याचा समावेश असतो.भारतीय बाजारपेठविविध संकेतस्थळांवरील माहितीनुसार, एसयूव्ही आणि ईव्हीमुळे भारतातील आलिशान मोटारीची बाजारपेठ वाढत असून, त्यात हाय-परफॉर्मन्स मोटारीचादेखील समावेश आहे. २०२५च्या आर्थिक वर्षात मर्सिडिझ, बीएमडब्ल्यू, जेएलआर, ऑडी, व्हॉल्वो यांनी ४८,८४९ युनिट्स विकल्या. यात वाढीचे प्रमाण ३.५४ टक्के आहे. हाय-परफॉर्मन्स सेगमेंटमध्ये बाजारात १८ टक्के वाढ झालेली असताना एसयूव्हीने ४८ टक्के वाटा उचलला आहे..देखभालीचा खर्चआरएस श्रेणीतील वाहनांचा देखभाल खर्च आणि मायलेज सामान्य वाहनांपेक्षा खूप वेगळा असतो. आरएस मोटारीचे इंजिन खूप शक्तिशाली असते. म्हणजेच टर्बोचार्ज्ड किंवा ट्विन-टर्बो व्ही ६ किंवा व्ही ८ किंवा व्ही १० प्रकारात शक्तिशाली इंजिन असतात. त्यामुळे काहीवेळा सामान्य वाहनांच्या तुलनेत अधिक वेळा इंजिन ऑइल, कूलंट, ब्रेक फ्लुइड, आणि टायर बदलावे लागते. ब्रेक पॅड्स आणि डिस्क्स उच्च-परफॉर्मन्स असल्याने त्यांचा खर्चही जास्त (ढोबळ मानाने एक ते दीड लाख रुपयांपर्यंत) असतो. एकुणातच या श्रेणीतील मोटारीचा देखभाल खर्च सामान्य मोटारीपेक्षा सुमारे दोन ते तीन पट जास्त असतो. कारण यात हाय-स्पीड परफॉर्मन्सचे सुटे भाग आणि विशेष तांत्रिक सेवा महाग असतात आणि त्याचे सुटे भाग ठरावीक ठिकाणीच उपलब्ध असतात. एकुणातच या वाहनांची किंमत अपेक्षेपेक्षा अधिक असते आणि त्याचा देखभालीचा खर्च मॉडेलनिहाय वेगळा राहू शकतो..वाढता ट्रेंड1 वाढती मागणी ः भारतामध्ये सुपर स्पोर्ट्स मोटार किंवा परफॉर्मन्स श्रेणीतील मोटारीचा बाजार वाढत आहे. साहजिकच त्याच्या मागणीत आणखी वाढ होणार असल्याचे चित्र आहे. याचा अर्थ लोक फक्त चारचाकीकडे प्रवासापुरती पाहत नाहीत तर अनुभव, परफॉर्मन्स, लक्झरी या घटकांना महत्त्व देत असल्याचे स्पष्ट होते.2 तरुण ग्राहक आणि ब्रँड-जागरूकता ः भारतातील मिलेनियल्स किंवा ४० वर्षांखालील ग्राहक लक्झरी स्पोर्ट्स मोटार खरेदी करण्यात पुढे येत आहेत. यामुळे आरएस किंवा रॅनस्पोर्ट किंवा परफॉर्मन्स टॅग असलेल्या मोटारीची लोकप्रियता वाढत आहे. यामागे ब्रँड स्टेटस आणि अनुभव या गोष्टी कारणीभूत ठरत आहेत.3 वैशिष्ट्ये व उच्च तंत्रज्ञान ः आरएस किंवा रॅनस्पोर्ट मोटारीत सामान्य मोटारीपेक्षा अधिक उच्च प्रतीचे इंजिन, स्पोर्टी सस्पेन्शन, उच्च दर्जाचे ब्रेक्स, एरो डायनॅमिक बॉडी पॅकजिंग व लक्झरी इंटिरिअर अशी वैशिष्ट्ये असतात. केवळ वेगवान नव्हे, तर परफॉर्मन्स आणि टेक्नॉलॉजी आणि अनुभव या तिन्ही गोष्टींमध्ये वाढ झाली आहे.4मर्यादित आवृत्ती व उत्साही खरेदीदार ः परफॉर्मन्स मोटारीत अनेकदा लिमिटेड एडिशन मॉडेल्स येतात. हे मॉडेल कमी युनिट्समध्ये येतात आणि त्यामुळे एका प्रकारचा एक्सक्ल्युझिव्ह अनुभव ग्राहकांना मिळतो. विक्रीची संख्या कमी असली तरी ब्रँड प्रीमियम मॉडेल घेण्यासाठी ग्राहक उत्साही असतात. आता दुचाकी वाहनांतही लिमिटेड एडिशनचा ट्रेंड आला आहे. त्याची खरेदी करण्यासाठी ग्राहक उत्सुकता दाखवतात..खबरदारी आवश्यक1 आरएस वाहने तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असतात; मात्र उच्च वेग आणि शक्तीमुळे काहीवेळा अपघाताची शक्यता असते. योग्य खबरदारी, वेग नियंत्रण आणि नियमांचे पालन केल्यास ही शक्यता कमी करता येते.2 आरएस मॉडेल्स वेगाने नेण्याची हौस काहीवेळा अंगलट येऊ शकते. कारण उत्साहाच्या भरात नियंत्रण गमावण्याचा धोका राहू शकतो. कठीण रस्त्यांवरही स्पोर्टी सस्पेन्शनमुळे गाडी हलकी भासते आणि त्यामुळेही नियंत्रण राखणे कठीण होऊ शकते. आरएस श्रेणीचे वाहन चालविताना ‘ट्रॅक मोड’ वापरणे काहीवेळा अडचणीचे राहू शकते.मायलेजला फारसे महत्त्व नाहीआरएस किंवा परफॉर्मन्स मोटारीचे इंजिन्स शक्तिशाली असतात आणि त्यांचे सर्वकाही लक्ष वेगावर आणि अनुभवावर केंद्रित असते. म्हणून या ठिकाणी इंधन बचतीचा फारसा विचार होत नाही. आरएस मोटार सामान्य मोटारीच्या तुलनेत मायलेज दोन ते तीन पट कमी देतात. इंजिन, सस्पेन्शन आणि गिअरबॉक्स हे स्पोर्ट्स-ट्युन केलेले असतात. मोटारीच्या साहित्याचा दर्जा उच्च असतो. कार्बन फायबर, सिरॅमिक ब्रेक्स, हलके अलॉय आदीचा वापर होतो. साहजिकच किंमत आणि मेंटेनन्स अधिक राहू शकतो.भारतात आरएस वाहने ही उच्च सस्पेन्शन, ब्रेक आणि इलेक्ट्रिक ड्रायव्हट्रेनच्या (पॉवर वितरण पद्धत) रचनेमुळे बाजारपेठेत स्थान बळकट करत आहे. २०२५ मध्ये मसिर्डिज एएमजी आणि बीएमडब्लू एमने आघाडी घेतली असली तरी ऑडी आरएस आणि पोर्शची ईव्ही मॉडेल्स वाहन बाजारात भविष्य घडवत आहेत. पायाभूत सुविधांत सुधारणा आणि कमी जीएसटी दर यामुळे भारतातील हाय-परफॉर्मन्स मोटारची गती वाढेल, असे चित्र आहे..लक्षवेधी आरएसआरएस ही स्पोर्टी किंवा परफॉर्मन्स-ओरिएंटेड मॉडेल्सची टॅगलाइन. ही संज्ञा रेनीनस्पोर्ट या शब्दापासून आली म्हणजेच रेसिंग-इन्स्पायर्ड स्पोर्टी वाहने. यापैकी काही वाहनांना आरएसचा टॅग नाही; पण त्या हाय-परफॉर्मन्स स्पोर्ट्स किंवा लक्झरी सेगमेंटमध्ये मोडतात. आलिशान वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी या श्रेणीची वाहने आणली असून, भविष्यात इकॉनॉमी वाहने तयार करणाऱ्या कंपन्याही या श्रेणीतील वाहने आणू शकतात. इथे नमूद काही मॉडेल्सची माहिती प्रतीकात्मक रूपात असून त्यात बदल राहू शकतो किंवा त्या मॉडेलची सुधारित आवृत्ती बाजारात राहू शकते. शिवाय यातील मॉडेल भारतात असतीलच असे नाही.'आरएस' मॉडेल्स :ऑडी आरएस (Racing Sport): ऑडी आरएस श्रेणीतील मोटारीची सुरुवात १९९४ मध्ये झाली. ऑडीचे या श्रेणीतील पहिले मॉडेल ऑडी आरएस २ अवंत (Avant) या नावाने ओळखले जाते. या कामी पोर्शचे सहकार्य घेतले होते. जर्मनीत लॉन्च झालेल्या या वाहनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हाय परफॉर्मन्स, क्वात्रो ऑल-व्हील ड्राइव्ह, स्पोर्टी डिझाइन होय.फोर्ड आरएस (रॅली स्पोर्ट) : फोर्डच्या आरएस श्रेणीतील वाहनाची सुरुवात १९६९ मध्ये 'फोर्ड एस्कॉर्ट आरएस १६००' रूपातून झाली. ब्रिटनमध्ये हे वाहन लॉन्च करण्यात आले. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे हाय-परफॉर्मन्स हॅचबॅक, रॅली स्पोर्टसाठी डिझाइन, स्पोर्टी सस्पेन्शन होय. शिवाय, फोर्ड फोकस आरएस (१९९९-युरोप), फोर्ड फिएस्टा आरएस (२०१०)चा उल्लेख करता येईल.फोक्सवॅगन आरएस (Rallye Sport) : फोक्सवॅगन कंपनीची आरएस श्रेणीची वाहने १९९८मध्ये आली. पहिले मॉडेल व्हीडब्ल्यू गोल्फ जीटीआय किंवा आर होय. जर्मनीत आलेल्या या वाहनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हाय-परफॉर्मन्स हॅचबॅक, टर्बो इंजिन, स्पोर्टी हँडलिंग होय.स्कोडा आरएस (Rallye Sport) : चेक रिपब्लिकमधील वाहन कंपनी स्कोडाच्या आएस श्रेणीतील वाहनाची सुरुवात २००० मध्ये झाली. पहिले मॉडेल स्कोडा ऑक्टोव्हिया आरएस होय. हाय परफॉर्मन्स, स्पोर्टी डिझाइनच्या स्कोडाच्या वाहनात व्हीडब्ल्यू ग्रुप इंजिन्सचा वापर करण्यात आला.. 