सप्तरंग

संघाच्या वाटचालीचा लेखाजोखा

संघाच्या १०० वर्षांच्या वाटचालीचा विस्तृत आढावा, इतिहास, उद्दिष्टे, स्वयंसेवकांची निष्ठा या पुस्तकात स्पष्ट मांडले आहेत. संघाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आणि सांस्कृतिक योगदानाचा अभ्यास या पुस्तकाद्वारे करता येतो.
Rashtriya Swayamsevak Sangh

Rashtriya Swayamsevak Sangh

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रा. डॉ. राजश्री देशपांडे- editor@esakal.com

नदीचा प्रवाह जसा कितीही अडथळे आले, तरी निरंतर असतो, स्वतःची वाट शोधत आजूबाजूच्या परिसराशी असलेल्या बांधिलकीच्या भावनेतून आपले मार्गक्रमण करीत राहतो, त्या प्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची वाटचाल शंभर वर्षांपासून सुरू आहे. डॉ. शरद कुंटे यांनी ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ : एका शतकाची वाटचाल’ या आपल्या पुस्तकातून संघाच्या वाटचालीचा विविधांगी धांडोळा अत्यंत समर्पक रीतीने घेतला आहे.

