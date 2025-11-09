संघाच्या वाटचालीचा लेखाजोखा

प्रा. डॉ. राजश्री देशपांडे- editor@esakal.comनदीचा प्रवाह जसा कितीही अडथळे आले, तरी निरंतर असतो, स्वतःची वाट शोधत आजूबाजूच्या परिसराशी असलेल्या बांधिलकीच्या भावनेतून आपले मार्गक्रमण करीत राहतो, त्या प्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची वाटचाल शंभर वर्षांपासून सुरू आहे. डॉ. शरद कुंटे यांनी ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ : एका शतकाची वाटचाल’ या आपल्या पुस्तकातून संघाच्या वाटचालीचा विविधांगी धांडोळा अत्यंत समर्पक रीतीने घेतला आहे..या पुस्तकातून संघाचा प्रवास, भूतकाळ ते वर्तमान, सुरुवातीचे दिवस, व्यक्तिनिर्माणातून राष्ट्रनिर्माणाची प्रेरणा असा झंझावाती पट वाचकांसमोर उलगडण्यात आला आहे. ज्यांना संघ, त्याची ध्येये, उद्दिष्टे, इतिहास, राष्ट्रविचाराने प्रेरित झालेल्या स्वयंसेवकांची निष्ठा, ध्यास, सेवा समर्पण समजून घ्यायचे असेल अशा सर्वांसाठी हे पुस्तक महत्त्वाचे ठरते. डॉ. कुंटे यांनी पुस्तकात दिलेले सर्व तपशील अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्याचा उपयोग येत्या काळात संदर्भ म्हणूनही होऊ शकतो. भारत आणि त्याबाहेरचा भागही व्यापून राहिलेला संघाचा इतिहास संघर्षाचा आहे. शतकानुशतके झालेले विविध आघात, परकीयांच्या शेकडो स्वाऱ्या या सर्वांना पुरून उरणारे संघस्वयंसेवक नक्की कशाने प्रेरित होते? त्यांच्यावर कुणाचा प्रभाव होता? स्वातंत्र्यपूर्व काळात व देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर संघाला काय परिणाम भोगावे लागले? गांधीहत्या व त्यानंतर उसळलेल्या दंगलींचा परिणाम कशा प्रकारे झाले? या घटनांचा बारकाईने अभ्यास पुस्तकात करण्यात आला आहे..संघकार्य हे सर्वसमावेशक व विश्वव्यापी कसे झाले याचा इतिहास मांडताना लेखकाने महत्त्वाच्या टप्यांवर प्रकाश टाकला आहे. ज्यामध्ये हिंदू समाजाला संघटित करणे, त्यांच्यात राष्ट्रीय चारित्र्य व शिस्त निर्माण करणे, आव्हानांची जाणीव करून देणे यांचा समावेश होतो. संघाने कोणताही राजकीय हेतू न ठेवता केवळ रोजच्या शाखा आणि शारीरिक-मानसिक प्रशिक्षणातून व्यक्ती घडवण्यावर भर दिला हे विस्तृतपणे मांडले आहे. संघाचा भारताच्या बाबतीतील दृष्टिकोन काय आहे? हेदेखील सांगण्यात आले आहे..राजकारण, समाजकारण, सांस्कृतिक संवर्धन या सर्व पातळ्यांवर संघाचे परिचलन बहुआयामी आहे. मध्यंतरीच्या काळात संघाला अनेक संकटांना आणि टीकेलाही सामोरे जावे लागले, बंदी घालण्यात आली, पण प्रत्येक वेळी संघ अधिक मजबूत होऊन पुन्हा उभा राहिला. शिक्षण क्षेत्रातील विद्या भारती, कामगारांसाठीचा भारतीय मजदूर संघ, आदिवासींसाठीचा वनवासी कल्याण आश्रम अशा अनेक संस्था कशा उभ्या राहिल्या? याचाही वेध या पुस्तकात घेण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्ती असो किंवा देशसेवा, स्वयंसेवकांनी निःस्वार्थ भावनेने केलेल्या कार्याचा आढावा वाचकांसमोर डॉ. कुंटे यांनी मांडला आहे..डॉ. कुंटे आपल्या मनोगतात म्हणतात, ‘‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही सर्व जगातील सर्वांत मोठी स्वयंसेवी संघटना आहे. ही एकच संघटना अशी आहे की, १०० वर्षांपूर्वी ही ती ‘एक’ होती व आजही एकच आहे. या संघटनेत कधी दुफळी झाली नाही. काही कार्यकर्ते कदाचित संघटना सोडून गेले असतील. परंतु, ते वैचारिक मतभेदांमुळे गेले नाहीत, तर काही व्यतिगत बाबींमुळे गेले. सोडून गेलेल्या एकाही कार्यकर्त्याने संघाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यातल्या अनेकांनी आपल्या आवडीचे काही ना काही सामाजिक-सेवाकार्य निवडले व ते पुढे आयुष्यभर केले.’’.Book review: जगणं अर्थपूर्ण करणारी पुस्तकं .संघ आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे, त्याचबरोबर जुन्या मूल्यांची जपणूकही करत आहे. विद्यमान सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या नेतृत्वात, संघ सामाजिक समरसता आणि पर्यावरण संतुलन अशा अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर विशेष लक्ष देत आहे. प्रत्येक क्षेत्रात राष्ट्र आणि समाजहितासाठी काम करणारा एक विशाल स्वयंसेवक समूह आज उभा आहे, जो भारताला विश्वगुरू बनवण्याच्या ध्येयाने प्रेरित आहे. हा सर्वव्यापी विचार पुस्तकाद्वारे उलगडण्यात आला आहे. संघ परिवाराचे कार्य तरुण पिढीसाठी प्रेरक असून, त्यांच्यासह भारतमातेवर प्रेम करणारा सुजाण वाचक या पुस्तकाचे नक्कीच स्वागत करेल असा विश्वास वाटतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.