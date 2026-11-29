मृणाल कुलकर्णी, अभिनेत्री - saptarang@esakal.comकाही व्यक्तिमत्त्वेच अशी असतात की, त्यांच्याविषयी सर्वत्र आदर व्यक्त केला जातो. हिंदी चित्रपटसॄष्टीतील असेच एक व्यक्तिमत्त्व म्हणजे सुप्रसिद्ध पटकथाकार सलीम खान. आताच्या पिढीला सांगायचं, तर सलमान खानचे वडील. प्रगल्भ विचार, सर्जनशीलता, साधेपणा आणि कायम दुसऱ्यासाठी मदतीचा हात पुढे करण्याचा स्वभाव ही सलीम खान यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची वैशिष्ट्ये! सलीम खान यांचे आत्मचरित्रपर पुस्तक ‘सलीमनामा’ या शीर्षकांतर्गत प्रकाशित झाले आहे. पुस्तकाचे शब्दांकन केले आहे सिनेअभ्यासिका आणि लेखिका अनिता पाध्ये यांनी. १९७० च्या दशकात हिंदी चित्रपटसृष्टीत मोठी क्रांती घडली. त्या क्रांतीचे नाव होते सलीम-जावेद! सलीम खान आणि जावेद अख्तर यांनी चित्रपटलेखकांना केवळ नावच नाही, तर आर्थिक मूल्य मिळावे यासाठी संघर्ष केला. त्यांच्या यशानंतर पटकथा लेखकांच्या मानधनाबद्दल आणि त्यांच्या योगदानाबद्दल अधिक गंभीरपणे विचार होऊ लागला..‘दोस्ताना’ चित्रपटासाठी त्यांना अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्यापेक्षाही जास्त मानधन मिळाल्याची गोष्ट त्या काळात चर्चेचा विषय झाली होती. यातून एक संदेश गेला की, चित्रपटाची कथा आणि पटकथासुद्धा प्रचंड महत्त्वाची असते. सलीम खान आणि जावेद अख्तर यांनी केवळ चित्रपट लिहिले नाहीत, तर चित्रपट कसा लिहिला जातो, लेखकाला किती मान मिळायला हवा आणि नायकाची प्रतिमा कशी असावी, याबद्दलची गृहितकेच बदलून टाकली. त्यांनी लेखकाला पडद्यामागचा माणूस न ठेवता, चित्रपटाच्या यशाचा महत्त्वाचा भाग केले.सलीम खान यांचे घर अत्यंत स्वागतशील म्हणून ओळखले जाते. केवळ चित्रपटसृष्टीतीलच नाही, तर सर्व स्तरातील लहान-मोठ्या व्यक्तिमत्त्वांचा त्यांच्या घरी राबता असतो. जबरदस्त विनोदबुद्धी लाभलेल्या आणि प्रगल्भ आयुष्य समरसून जगलेल्या या माणसाला भेटल्यावर तुम्हीदेखील समृद्ध होऊन जाता. एकदा ते दिलीप कुमार यांच्या घरी गेले असताना तिथे महाभारतावर चर्चा चालू होती. सलीमजींनी अनेक उत्तम मुद्दे मांडले. ऐकणारे अवाक झाले. तिथल्या एका व्यक्तीने त्यांना ओळखले नाही आणि विचारले, ‘‘आपण कोण?’’.Premium|Film Production Challenges : सर्कती का नाही तुझी फिल्म पुढं...?.‘‘मी? अहो, मी तर महाभारताचा विशेष तज्ज्ञ.’’ असे सलीमसाहेब मिश्किलपणे म्हणाले. त्यावर त्यांनी मजेशीर टिप्पणीही केली. परंतु, ते खरोखरच ‘महाभारत’ मालिकेसाठी विषयतज्ज्ञ होते, हे आपल्याला माहीत आहेच.‘सलीमनामा’मध्ये वाचकांना अभिनेता, लेखक, पिता, संवेदनशील नागरिक, असाधारण पती आणि शब्दांवर विलक्षण प्रभुत्व असलेला असा माणूस दिसतो. आतापर्यंत लोकांना माहिती नसलेल्या सलीम खान यांच्या जीवनातील अनेक घटना, त्यांच्या लेखनामागील विचार, जावेद अख्तर यांची सुटलेली साथ, अभिनेत्री हेलन यांच्याशी केलेला विवाह असे अनेक कंगोरे ‘सलीमनामा’द्वारे कळतात. हेदेखील जाणवतं की, पुस्तकामध्ये अजून बरेच काही असणे आवश्यक होते. लेखिका म्हणून अनिता पाध्ये यांना कदाचित काही मर्यादा आल्या असाव्यात. परंतु वाचक म्हणून तुम्ही त्यात दंग होतात, हे निश्चित! याचे श्रेय लेखिकेला द्यायलाच हवे. सलीम खान यांना प्रत्यक्ष भेटूनच लेखिकेने ‘सलीमनामा’ लिहिले आहे. लेखिका पाध्ये यांना भल्या भल्या व्यक्तींच्या घरात सहज प्रवेश मिळतो; पण त्यांचे वैशिष्ट्य केवळ घरात प्रवेश मिळवण्यापुरते नाही, तर त्या संबंधित व्यक्तीच्या मनातही अत्यंत आत्मीयतेने डोकावतात आणि ती व्यक्तीही निर्धास्तपणे स्वतःला त्यांच्या स्वाधीन करते. असा विश्वास संपादन केल्याशिवाय असे लेखन शक्यच नाही..मराठीमध्ये हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा इतक्या आत्मीयतेने आणि सखोलतेने वेध घेणारे लेखन फारसे आढळत नाही. प्रसिद्धीपलीकडे जाऊन कलाकारांच्या आयुष्यातील माणूस वाचकांसमोर उभा करणाऱ्या अनिता पाध्ये यांचे नाव म्हणूनच आदराने घेतले जाते. ‘सलीमनामा’देखील याला अपवाद नाही.पुस्तक : सलीमनामाशब्दांकन : अनिता पाध्येप्रकाशक : देवप्रिया पब्लिकेशन्स, अंधेरीपृष्ठे : १४४, मूल्य : ५०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.