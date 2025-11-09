संभाला आवडली ‘मूर्ख’ मुलांची शाळा

गौरी देशपांडे - gaurisdeshpande1294@gmail.com‘फक्त मूर्ख मुलंच शाळेत जातात’ असं संभाचं स्पष्ट मत होतं. घराच्या दारातून सोनू आत येत संभाला झोपेतून उठवत होती. तिने त्याला आज शाळेत शिकवायला नवीन ताई येणार होत्या त्या विषयी सांगितलं आणि संभा शाळेत येणार आहे की नाही, हेही विचारलं. त्यावर संभाचं उत्तर अर्थातच ‘नाही’ असं होतं. त्याला शाळेत जायला अजिबात आवडायचं नाही. शाळेमध्ये सारखी मुळाक्षरं आणि पाढ्यांची उजळणी घ्यायचे, तसेच एका जागी न बसणाऱ्या मुलांना रागवायचेसुद्धा. संभाला असं स्थिरपणे एका ठिकाणी बसणं अजिबात रुचायचं नाही. त्याला सतत बाहेर फिरायला, हुंदडायला आवडायचं. कधी तरी तो वडिलांना शेतीच्या कामात मदत करायचा, पण बहुतेक वेळा झाडांची फळ तोडायची, ती चोरून खायची, पक्षी बघत फिरायचं, मासे पकडायचे हे उद्योग तो करायचा. .सोनूने सांगितलेल्या त्या नवीन शिक्षकेविषयी त्याला कुतूहल मात्र वाटू लागलं. तो विचार करू लागला की, आता त्या नव्या ताई बसमधून उतरल्या असतील, शाळेपर्यंतचा दोन किलोमीटर एवढा लांब रस्ता तुडवत निघाल्या असतील, मग रानातल्या काटेरी झाडझुडपांमध्ये त्यांचे कपडे अडकतील, एखादा साप त्यांच्या समोरून सळसळत जाईल, या सगळ्याची सवय नसलेल्या त्या किंचाळतील आणि आल्या पावली परत जातील!‘‘संभाजी भिसे!’’ त्या हाकेमुळे त्याच्या कल्पनेच्या गाडीला ब्रेक लागला.बघतो तर काय! नवीन ताई चक्क त्याच्या दारात येऊन उभ्या होत्या! त्यांनी आज संभाला शाळेत न्यायचं ठरवलं होतं, म्हणून त्याला घ्यायला आल्या होत्या त्या. सुनीताताई हे त्यांचं नाव! त्यांनी संभाजीला हात धरून त्याला घराबाहेर काढलं. ताईंसोबत जाताना वाटेतल्या एका झाडामागे रहीम लपला होता. त्यानेही शाळा बुडवली होती. संभाने त्याला पाहिलं आणि हरणासारखा आवाज काढून त्याला सावध केलं! मग काय तर! संभा स्वतः तर अडकला होताच, रहीमला तरी वाचवायला हवं ना! रहीमने उत्तर म्हणून मांजरांचा आवाज काढला आणि तो रांगत, लपत छपत शेतात लपून बसला. संभा नाइलाजाने ताईंसोबत जात होता. नाश्ता केलेला नसल्याने पोट बोलू लागलं होतं त्याचं! संभाला आई नव्हती नं. शाळेत पोहोचल्यावर शाळेतल्या हातपंपावर संभाने पटपट आंघोळ उरकली. सुनीताताईंनी दिलेला नवीन गणवेश चढवला आणि त्यांच्या डब्यातली त्यांनी दिलेली उसळ-पोळीसुद्धा खाल्ली..वर्गात गेल्यावर सुनीताताईंचा गणिताचा तास सुरू झाला. ताईंनी चार-चारचे गट केले आणि कपाटातून खेळायच्या पत्त्यांचे जोड बाहेर काढले. कालसुद्धा त्यांनी हा खेळ खेळला होता म्हणे.गणिताचा तास आणि खेळ? संभाचे डोळे विस्फारले. ताईंनी प्रत्येक गटाला पत्त्याचा एक जोड दिला आणि खडूचे तुकडे दिले. करायचं असं होतं की, प्रत्येकाने एक एक पत्ता उचलायचा. त्यावरचा आकडा जमिनीवर लिहायचा. मग दुसरा पत्ता उचलायचा आणि तो आकडा आधीच्या अंकात मिळवायचा. ज्याची बेरीज पहिल्यांदा २०० किंवा त्यापेक्षा जास्त होईल तो जिंकला! पण स्वतः बेरीज करताना इतरांवरसुद्धा नजर ठेवायची हं! लबाडी होऊ द्यायची नाही. या अगदी अनोख्या अशा खेळामुळे संभाचा गणिताचा तास नेहमीपेक्षा चांगला गेला.दुसरा दिवस उजाडला. वनिता, रघु, सोनू आणि इतर मुलं शाळेत निघाली होती. त्यांचा आवाज गादीवर लोळणाऱ्या संभाच्या कानावर पडला. तो नेहमीप्रमाणे म्हणाला, ‘‘फक्त मूर्ख मुलंच शाळेत जातात!’’ सूर्य आणखी थोडा वर चढला. सुनीताताई संभाला घेऊन जाण्याची वेळ जवळ येऊ लागली. त्यांच्या नजरेस पडू नये, म्हणून तो पलंगावरून उठला आणि झोपडीच्या मागच्या दारातून शेतामध्ये निघून गेला. जांभळाच्या झाडाखालून जात असताना त्याला कस्तुर पक्षाची लांबलचक शीळ ऐकू आली. त्याने पाहिलं तर काय! अहो कसला कस्तूर पक्षी! या पक्ष्याचं नाव तर होतं ‘रहीम’! संभा पण झाडावर चढून त्याच्या बाजूला जाऊन बसला. तिथून त्याला शाळा दिसत होती. त्याच्या नकळत त्याला, ‘सगळे काय करत असतील आता वर्गात...’ असं कुतुहूल वाटून गेलं. तेवढ्यात वरून एक विमान उडालं! रहीम म्हणाला, ‘‘मला जर एखादे शिक्षक विमान उडवायला शिकवू शकणार असतील, तरच मी शाळेत जाणार.’’ त्यावर संभा काय म्हणाला याचा अंदाज तुम्हाला आला असेलच! तो म्हणाला, ‘‘पण फक्त मूर्ख मुलंच...’’.Thane Crime : विवाहबाह्य संबंधाची पतीला लागली कुणकुण, पत्नीने प्रियकरासोबत मिळून काढला काटा, मृतदेह नदीत फेकला अन्....दुसऱ्या दिवशी संभाला काही कळण्याचा आत तो शाळेच्या फाटकाशी पोहोचलेला होता. तो सगळ्यांसोबत दुपारी जेवणाच्या रांगेत काय उभा राहिला, सगळ्यांसोबत चेंडू झेलायचा आणि लपछपीचा खेळ काय खेळला!कुरळ्या केसांचा संभा, दोन वेण्यांची चष्मेवाली सोनू, संभासारखेच कुरळे केस असणाऱ्या लांब वेणी घालणाऱ्या सुनीताताई आणि संभाच्या वर्गातली त्याची मित्रमंडळी यांची अतिशय बोलकी चित्र काढली आहेत प्रोईती रॉय यांनी. ही गोष्ट आहे चतुरा राव यांची आणि याचा मराठी अनुवाद मीरा जोशी यांनी केला आहे. प्रथम बुक्स यांनी हे पुस्तक प्रकाशित केलं आहे.‘‘साप साप...’’ अचानक शाळेच्या मैदानाच्या दुसरा टोकाकडून आवाज आला. संभा धावत तिथे पोहोचला. साप बघताक्षणी त्याने ओळखलं की तो ‘नानेटी’ साप आहे. अंगावर पट्टे पट्टे असणारा, पण बिनविषारी. सुनीताताई गर्दीतून वाट काढत पुढे आल्या, तेव्हा संभाने त्यांना आश्वस्त केलं की, या सापाला भिण्याचं काही कारण नाही. तो फक्त म्हणून थांबला नाही, तर त्याने तो साप हातातसुद्धा पकडला!काहींचं म्हणणं होतं की, हा सगळ्यात लांब नानेटी साप आहे, तर काहींचं म्हणणं होता हा अर्धफुटी साप सगळ्यात लांब असूच शकत नाही. मग संभाने ताईंना विचारलं की, आपण गणिताच्या तासाला या सापाची लांबी मोजायची का? ताई म्हणाल्या, ‘‘तुझी खात्री आहे ना की, हा साप धोकादायक नाही? मग आपण त्याच्या बाजूला दोरा धरून मोजू शकतो.’’ ताईंनी संभाने धरलेल्या सापाला भीतभीत स्पर्श केला. त्यांचा संभावर पूर्ण विश्वास होता.ताईंचा होकार आल्यावर मग, सापाला छिद्र पडलेल्या खोक्यात ठेवून, लांबी मोजून झाल्यावर लगेच सोडून द्यायचं असं ठरलं. घोरपडीचंही असं माप घेता येईल का? असं संभाने विचारलं, तेव्हा सुनीताताई म्हणाल्या, ‘‘ज्याच्यापासून धोका नाही अशा सगळ्या गोष्टी मोजूया आपण!’’.‘‘म्हणजे नाकतोडा पण?’’‘‘आणि वासरू?’’‘‘शाळेतल्या रामू कुत्र्याची शेपटीसुद्धा?’’तितक्यात संभाला रहीमची आठवण झाली. रहीमला प्राण्यांबद्दल सगळी माहिती आहे. त्याला तर वेगवेगळ्या प्राण्यांचे, पक्ष्यांचे आवाजही काढता येतात, पण त्यांचं मोजमाप कसं घ्यायचं हे कुठं माहितीय त्याला? ते शिकण्यासाठी त्याने शाळेत यायला हवं, सुनीताताईंच्या गणिताच्या तासाला बसायला हवं! म्हणजे मग कदाचित त्याला मनाप्रमाणे विमानसुद्धा उडवता येईल. सुनीताताईंची परवानगी घेऊन मग संभा निघाला रहीमला शाळेत घेऊन यायला!रहिमला विमान उडवता येईल की नाही माहीत नाही, किंवा मोठं झाल्यावर त्याला ती इच्छा राहील की नाही माहीत नाही, पण सुनीताईंमुळे अनेकांना शाळेत येण्यासाठी प्रोत्साहन तरी नक्कीच मिळेल! असं काय केलं त्यांनी? खेळातून एखादा विषय समजावण्याची त्यांची कल्पना तर मस्त होतीच, पण त्याहून महत्त्वाचं होता, ‘‘शिक्षण देणारे सगळेच शिक्षक असतात- मुलांकडूनही शिकता येण्यासारखं आहे’’ असा मोकळेपणा! फक्त पाठ्यपुस्तकात असलेल्या गोष्टी- त्यातल्या जगाबद्दलच्या कल्पना मुलांना सांगण्याबरोबरच शाळेत येणाऱ्या मुलांचं विश्व, त्यांचे अनुभव यालाही जागा असावी वर्गात! हीच तर ती ‘खिडकी आणि आरसा’ संकल्पना! मुलांना खिडकीतून नवीन जग दाखवणं आणि आरशाप्रमाणे स्वतःच्या दुनियेचं प्रतिबिंब दाखवणं - स्वतःकडे डोळसपणे बघण्याची क्षमता तयार करणं याचा समतोल असायला हवा.असं झालं तर संभा नक्की म्हणेल, ‘‘शाळेत जाणारी सगळी मुलं आनंदी असतात!’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 